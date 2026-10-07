Superliganing 23-turida bir nechta muhim bahslar bo‘lib o‘tadi

·4·Sport
Superliganing 23-turida bir nechta muhim bahslar bo‘lib o‘tadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston Superligasining 23-turi 7-11 oktyabr kunlari bo‘lib o‘tadi va unda chempionlik uchun kurashayotgan jamoalar o‘zaro bahs olib boradi.
  • Turning markaziy uchrashuvlaridan biri 7 oktyabr kuni «Neftchi» va «Xorazm» o‘rtasida bo‘lib, unda peshqadam «Neftchi» o‘z ustunligini saqlab qolishga harakat qiladi.

O‘zbekiston Superligasida chempionlik va yuqori o‘rinlar uchun kurash tobora qizg‘in tus olmoqda. Bugun, 7 oktyabr kuni 23-tur bahslariga start beriladi. Ilk uchrashuvda chempionlikka asosiy da’vogarlardan biri «Neftchi» o‘z maydonida «Xorazm»ni qabul qiladi. Turning keyingi kunlarida esa «Paxtakor» — «Bunyodkor» derbisi, «Nasaf» — «Dinamo» to‘qnashuvi va OKMK — «Navbahor» uchrashuvi muxlislar e’tiborida bo‘ladi.

«Neftchi» peshqadamlikni mustahkamlaydimi?

23-turning ochilish uchrashuvi 7 oktyabr kuni soat 19:00 da Farg‘onadagi «Istiqlol» stadionida o‘tkaziladi. «Neftchi» o‘z maydonida «Xorazm»ni qabul qiladi.

Farg‘ona klubi 22 turdan keyin 51 ochko bilan chempionat peshqadami bo‘lib turibdi. Jamoa hisobida 16 ta g‘alaba bor, to‘plar nisbati esa 50:17. Eng yaqin ta’qibchisi «Paxtakor» 49 ochko to‘plagan.

Shuning uchun «Neftchi» uchun «Xorazm»ga qarshi bahs oddiy navbatdagi o‘yin emas. G‘alaba chempionlik poygasidagi pozitsiyani yanada mustahkamlaydi.

«Xorazm» esa 22 turdan keyin 21 ochko bilan 14-o‘rinda bormoqda. Demak, turnir jadvalidagi farq katta bo‘lsa-da, mehmonlar uchun har bir ochko muhim.

Toshkent derbisida «Paxtakor» — «Bunyodkor»

9 oktyabr kuni soat 19:00 da Toshkentning ikki nomdor klubi — «Paxtakor» va «Bunyodkor» maydonga tushadi.

«Paxtakor» ayni paytda 49 ochko bilan ikkinchi o‘rinda. Demak, «Neftchi»ning har bir ochkosi poytaxt klubi uchun ham katta ahamiyatga ega.

«Bunyodkor» esa 22 ochko bilan 13-pog‘onada. Shu bois derbida jamoalarning turnirdagi maqsadi bir-biridan keskin farq qiladi: «Paxtakor» yuqori o‘rinlar va chempionlik uchun kurashayotgan bo‘lsa, «Bunyodkor» pastki qismdan yuqorilash uchun ochkolarga muhtoj.

Derbi maqomi esa bu uchrashuvni turning eng qiziqarli bahslaridan biriga aylantiradi.

«Nasaf» — «Dinamo»: ochkolar uchun muhim to‘qnashuv

9 oktyabr kuni yana bir e’tiborli bahs Qarshida bo‘lib o‘tadi. Soat 19:30 da «Nasaf» «Dinamo»ni qabul qiladi.

«Nasaf» 22 turdan keyin 34 ochko bilan oltinchi o‘rinda. «Dinamo» esa 30 ochko bilan to‘qqizinchi pog‘onada.

Oraliqdagi farq katta emas. Shu sababli bu uchrashuvdagi g‘alaba jamoalarning turnir jadvalidagi o‘rniga sezilarli ta’sir qilishi mumkin.

Ayniqsa, mavsumning hal qiluvchi qismiga yaqinlashib borilayotgan bir paytda yuqori o‘rinlar uchun har bir ochkoning qiymati ortib bormoqda.

«Navbahor» Olmaliqda jiddiy sinovdan o‘tadi

23-turning yana bir markaziy uchrashuvi 11 oktyabr kuni soat 16:00 da bo‘lib o‘tadi. OKMK o‘z maydonida «Navbahor»ni qabul qiladi.

«Navbahor» 44 ochko bilan uchinchi o‘rinda va yuqoridagi ikki jamoani ta’qib qilmoqda. «Olmaliq» klubi esa 35 ochko bilan to‘rtinchi pog‘onada.

Shuning uchun bu bahs ham turnir jadvali yuqori qismi uchun muhim. «Navbahor» g‘alaba qozonsa, chempionlik poygasidagi bosimni saqlab qoladi. OKMK uchun esa uch ochko uchinchi o‘rindagi raqibga yaqinlashish imkonini beradi.

23-turning to‘liq taqvimi

Superliganing 23-tur bahslari 7–11 oktyabr kunlari o‘tkaziladi. Rasmiy kalendarda barcha sakkizta uchrashuvning sanasi va boshlanish vaqti ko‘rsatilgan.

Sana

Vaqt

Uchrashuv

7 oktyabr

19:00

«Neftchi» — «Xorazm»

9 oktyabr

18:30

«Qo‘qon-1912» — «Mash’al»

9 oktyabr

19:00

«Paxtakor» — «Bunyodkor»

9 oktyabr

19:00

«Buxoro» — «Andijon»

9 oktyabr

19:30

«Nasaf» — «Dinamo»

10 oktyabr

18:00

«Qizilqum» — «Surxon»

11 oktyabr

16:00

OKMK — «Navbahor»

11 oktyabr

16:00

«So‘g‘diyona» — «Lokomotiv»

Chempionlik poygasida har bir ochko muhim

22-turdan keyingi vaziyat 23-tur oldidan chempionlik poygasi qanchalik qizg‘in ekanini ko‘rsatmoqda: «Neftchi» — 51 ochko, «Paxtakor» — 49 ochko, «Navbahor» — 44 ochko. Ularning ortidan OKMK va «Lokomotiv» 35 ochkodan jamg‘argan.

Demak, yangi turda yuqori uchlikning natijalari nafaqat o‘sha jamoalarning o‘z pozitsiyasiga, balki chempionlik uchun umumiy kurashga ham ta’sir qilishi mumkin.

Avval «Neftchi» maydonga tushadi. Keyin esa navbat «Paxtakor» va «Navbahor»ga keladi. 23-tur yakunida chempionlik poygasidagi masofa qisqaradimi yoki peshqadamlar yana uzilib ketadimi — asosiy savol shu.

NeftchiPaxtakorUzbek SuperligiChempionlik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Neftchi» «Surxon»ni mag‘lub etib, Superligada peshqadamlikni qaytarib oldi«Neftchi» «Surxon»ni mag‘lub etib, Superligada peshqadamlikni qaytarib oldi9 sentabr 21:29«Neftchi» Elit OCHLni triumf bilan boshladi — Endi navbat Ronalduning «An-Nasr»iga!«Neftchi» Elit OCHLni triumf bilan boshladi — Endi navbat Ronalduning «An-Nasr»iga!16 sentabr 06:48«Paxtakor» Saudiya grandini titratdi — «Al-Ahli» ustozining bahsli bayonoti«Paxtakor» Saudiya grandini titratdi — «Al-Ahli» ustozining bahsli bayonoti15 sentabr 17:56Olmaliqda «sherlar» shov-shuvi: «Paxtakor» OKMK maydonida 3 ta to‘p kiritdiOlmaliqda «sherlar» shov-shuvi: «Paxtakor» OKMK maydonida 3 ta to‘p kiritdi9 sentabr 20:29«Neftchi» va «Paxtakor»ning OCHLdagi raqiblari aniq bo‘ldi«Neftchi» va «Paxtakor»ning OCHLdagi raqiblari aniq bo‘ldi19 avgust 06:12O‘zbekiston chempionatida 17-tur ramziy terma jamoasi e’lon qilindiO‘zbekiston chempionatida 17-tur ramziy terma jamoasi e’lon qilindi17 avgust 21:42
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?