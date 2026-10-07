Superliganing 23-turida bir nechta muhim bahslar bo‘lib o‘tadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston Superligasining 23-turi 7-11 oktyabr kunlari bo‘lib o‘tadi va unda chempionlik uchun kurashayotgan jamoalar o‘zaro bahs olib boradi.
- Turning markaziy uchrashuvlaridan biri 7 oktyabr kuni «Neftchi» va «Xorazm» o‘rtasida bo‘lib, unda peshqadam «Neftchi» o‘z ustunligini saqlab qolishga harakat qiladi.
O‘zbekiston Superligasida chempionlik va yuqori o‘rinlar uchun kurash tobora qizg‘in tus olmoqda. Bugun, 7 oktyabr kuni 23-tur bahslariga start beriladi. Ilk uchrashuvda chempionlikka asosiy da’vogarlardan biri «Neftchi» o‘z maydonida «Xorazm»ni qabul qiladi. Turning keyingi kunlarida esa «Paxtakor» — «Bunyodkor» derbisi, «Nasaf» — «Dinamo» to‘qnashuvi va OKMK — «Navbahor» uchrashuvi muxlislar e’tiborida bo‘ladi.
«Neftchi» peshqadamlikni mustahkamlaydimi?
23-turning ochilish uchrashuvi 7 oktyabr kuni soat 19:00 da Farg‘onadagi «Istiqlol» stadionida o‘tkaziladi. «Neftchi» o‘z maydonida «Xorazm»ni qabul qiladi.
Farg‘ona klubi 22 turdan keyin 51 ochko bilan chempionat peshqadami bo‘lib turibdi. Jamoa hisobida 16 ta g‘alaba bor, to‘plar nisbati esa 50:17. Eng yaqin ta’qibchisi «Paxtakor» 49 ochko to‘plagan.
Shuning uchun «Neftchi» uchun «Xorazm»ga qarshi bahs oddiy navbatdagi o‘yin emas. G‘alaba chempionlik poygasidagi pozitsiyani yanada mustahkamlaydi.
«Xorazm» esa 22 turdan keyin 21 ochko bilan 14-o‘rinda bormoqda. Demak, turnir jadvalidagi farq katta bo‘lsa-da, mehmonlar uchun har bir ochko muhim.
Toshkent derbisida «Paxtakor» — «Bunyodkor»
9 oktyabr kuni soat 19:00 da Toshkentning ikki nomdor klubi — «Paxtakor» va «Bunyodkor» maydonga tushadi.
«Paxtakor» ayni paytda 49 ochko bilan ikkinchi o‘rinda. Demak, «Neftchi»ning har bir ochkosi poytaxt klubi uchun ham katta ahamiyatga ega.
«Bunyodkor» esa 22 ochko bilan 13-pog‘onada. Shu bois derbida jamoalarning turnirdagi maqsadi bir-biridan keskin farq qiladi: «Paxtakor» yuqori o‘rinlar va chempionlik uchun kurashayotgan bo‘lsa, «Bunyodkor» pastki qismdan yuqorilash uchun ochkolarga muhtoj.
Derbi maqomi esa bu uchrashuvni turning eng qiziqarli bahslaridan biriga aylantiradi.
«Nasaf» — «Dinamo»: ochkolar uchun muhim to‘qnashuv
9 oktyabr kuni yana bir e’tiborli bahs Qarshida bo‘lib o‘tadi. Soat 19:30 da «Nasaf» «Dinamo»ni qabul qiladi.
«Nasaf» 22 turdan keyin 34 ochko bilan oltinchi o‘rinda. «Dinamo» esa 30 ochko bilan to‘qqizinchi pog‘onada.
Oraliqdagi farq katta emas. Shu sababli bu uchrashuvdagi g‘alaba jamoalarning turnir jadvalidagi o‘rniga sezilarli ta’sir qilishi mumkin.
Ayniqsa, mavsumning hal qiluvchi qismiga yaqinlashib borilayotgan bir paytda yuqori o‘rinlar uchun har bir ochkoning qiymati ortib bormoqda.
«Navbahor» Olmaliqda jiddiy sinovdan o‘tadi
23-turning yana bir markaziy uchrashuvi 11 oktyabr kuni soat 16:00 da bo‘lib o‘tadi. OKMK o‘z maydonida «Navbahor»ni qabul qiladi.
«Navbahor» 44 ochko bilan uchinchi o‘rinda va yuqoridagi ikki jamoani ta’qib qilmoqda. «Olmaliq» klubi esa 35 ochko bilan to‘rtinchi pog‘onada.
Shuning uchun bu bahs ham turnir jadvali yuqori qismi uchun muhim. «Navbahor» g‘alaba qozonsa, chempionlik poygasidagi bosimni saqlab qoladi. OKMK uchun esa uch ochko uchinchi o‘rindagi raqibga yaqinlashish imkonini beradi.
23-turning to‘liq taqvimi
Superliganing 23-tur bahslari 7–11 oktyabr kunlari o‘tkaziladi. Rasmiy kalendarda barcha sakkizta uchrashuvning sanasi va boshlanish vaqti ko‘rsatilgan.
Sana
Vaqt
Uchrashuv
7 oktyabr
19:00
«Neftchi» — «Xorazm»
9 oktyabr
18:30
«Qo‘qon-1912» — «Mash’al»
9 oktyabr
19:00
«Paxtakor» — «Bunyodkor»
9 oktyabr
19:00
«Buxoro» — «Andijon»
9 oktyabr
19:30
«Nasaf» — «Dinamo»
10 oktyabr
18:00
«Qizilqum» — «Surxon»
11 oktyabr
16:00
OKMK — «Navbahor»
11 oktyabr
16:00
«So‘g‘diyona» — «Lokomotiv»
Chempionlik poygasida har bir ochko muhim
22-turdan keyingi vaziyat 23-tur oldidan chempionlik poygasi qanchalik qizg‘in ekanini ko‘rsatmoqda: «Neftchi» — 51 ochko, «Paxtakor» — 49 ochko, «Navbahor» — 44 ochko. Ularning ortidan OKMK va «Lokomotiv» 35 ochkodan jamg‘argan.
Demak, yangi turda yuqori uchlikning natijalari nafaqat o‘sha jamoalarning o‘z pozitsiyasiga, balki chempionlik uchun umumiy kurashga ham ta’sir qilishi mumkin.
Avval «Neftchi» maydonga tushadi. Keyin esa navbat «Paxtakor» va «Navbahor»ga keladi. 23-tur yakunida chempionlik poygasidagi masofa qisqaradimi yoki peshqadamlar yana uzilib ketadimi — asosiy savol shu.
Izohlar 0
…