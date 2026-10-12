“Paxtakor” va “Neftchi”ning bugungi bahslari qachon va qaysi kanalda namoyish etiladi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Bugun OFK Elit Osiyo Chempionlar ligasining 2-turni doirasida «Paxtakor» o‘z uyida «Al Qodisiya»ni Toshkent vaqti bilan soat 18:45 da qabul qiladi.
- Shuningdek, Toshkent vaqti bilan soat 23:15 da «Neftchi»
- Saudiya Arabistonining «An Nasr» jamoasi bilan Riyodda bahs olib boradi.
- Ikkala uchrashuv ham «Futbol TV» telekanalida jonli efirda namoyish etiladi. Bu o‘yinlar o‘zbek klublarining Saudiya grandlariga qarshi raqobatbardoshligini ko‘rsatadi.
Bugun OFK Elit Osiyo Chempionlar ligasida 2-turning muhim va shiddatli bahslariga start beriladi. Qit’aning eng nufuzli musobaqasida yurtimiz sharafini himoya qilayotgan O‘zbekistonning ikki yetakchi klubi — Toshkentning «Paxtakor» hamda Farg‘onaning «Neftchi» jamoalari Saudiya Arabistoni klublariga qarshi jiddiy imtihondan o‘tadi.
Mahalliy futbol ixlosmandlarini Toshkentdagi murosasiz uchrashuv va Riyod shahrida Krishtianu Ronaldu yetakchiligidagi grand bilan kechadigan kechki mega-bahs kutmoqda.
Toshkentda «Paxtakor» — «Al Qodisiya»: «Sherlar» g‘alaba uchun maydonga tushadi
Dastlabki markaziy uchrashuv O‘zbekiston poytaxtida bo‘lib o‘tadi:
Raqib va vaqt: Toshkentning «Paxtakor» jamoasi o‘z maydonida Saudiyaning kuchli tarkibga ega «Al Qodisiya» klubini qabul qiladi. Bahs Toshkent vaqti bilan soat 18:45 da boshlanadi;
Birinchi turdagi holat: «Sherlar» musobaqaning 1-turida safarda Saudiyaning boshqa bir grandi «Al Ahli» bilan murosasiz kurash olib borib, 1:1 hisobidagi muhim safar durangini qayd etgan edi. Bugungi uy o‘yinida ular ilk 3 ochkoni qo‘lga kiritishga harakat qilishadi.
Riyodda sinov: «Neftchi» yarador «An Nasr»ga qarshi
Oqshomning eng kutilayotgan to‘qnashuvi Saudiya Arabistoni poytaxtida kechadi:
Markaziy duel: Farg‘onaning «Neftchi» klubi Riyoddagi muhtasham stadionda Krishtianu Ronaldu sardorligidagi «An Nasr» jamoasi mehmoni bo‘ladi. Bellashuv Toshkent vaqti bilan soat 23:15 da start oladi;
Raqibning og‘ir ruhiyati: «An Nasr» dastlabki turda BAAning «Al Ayn» klubidan qaqshatqich mag‘lubiyatni qabul qilib olgan va hozirda muxlislari oldida o‘zini oqlashga majbur;
Farg‘onaliklarning ishonchli starti: Islom Ismoilov boshchiligidagi «Neftchi» esa 1-turda Iroqning «Eyr Fors» klubi ustidan ishonchli g‘alaba qozonib, Riyodga ko‘tarinki kayfiyat va turnir jadvalidagi ustunlik bilan yetib keldi.
Jonli efir va o‘yinlar taqvimi
O‘zbekistonlik millionlab futbol muxlislari ushbu har ikki uchrashuvni televizor orqali to‘g‘ridan to‘g‘ri kuzatish imkoniga ega:
18:45. «Paxtakor» — «Al Qodisiya» / Futbol TV
23:15. «An Nasr» — «Neftchi» / Futbol TV
Bugungi bahslar o‘zbek klublarining qit’aning milliardlik investitsiyalarga ega Saudiya grandlariga qarshi qay darajada raqobatbardosh ekanini ko‘rsatib beruvchi asosiy indikator bo‘lishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…