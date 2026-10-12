“Paxtakor” va “Neftchi”ning bugungi bahslari qachon va qaysi kanalda namoyish etiladi?

·104·Sport
“Paxtakor” va “Neftchi”ning bugungi bahslari qachon va qaysi kanalda namoyish etiladi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Bugun OFK Elit Osiyo Chempionlar ligasining 2-turni doirasida «Paxtakor» o‘z uyida «Al Qodisiya»ni Toshkent vaqti bilan soat 18:45 da qabul qiladi.
  • Shuningdek, Toshkent vaqti bilan soat 23:15 da «Neftchi»
  • Saudiya Arabistonining «An Nasr» jamoasi bilan Riyodda bahs olib boradi.
  • Ikkala uchrashuv ham «Futbol TV» telekanalida jonli efirda namoyish etiladi. Bu o‘yinlar o‘zbek klublarining Saudiya grandlariga qarshi raqobatbardoshligini ko‘rsatadi.

Bugun OFK Elit Osiyo Chempionlar ligasida 2-turning muhim va shiddatli bahslariga start beriladi. Qit’aning eng nufuzli musobaqasida yurtimiz sharafini himoya qilayotgan O‘zbekistonning ikki yetakchi klubi — Toshkentning «Paxtakor» hamda Farg‘onaning «Neftchi» jamoalari Saudiya Arabistoni klublariga qarshi jiddiy imtihondan o‘tadi.

Mahalliy futbol ixlosmandlarini Toshkentdagi murosasiz uchrashuv va Riyod shahrida Krishtianu Ronaldu yetakchiligidagi grand bilan kechadigan kechki mega-bahs kutmoqda.

Toshkentda «Paxtakor» — «Al Qodisiya»: «Sherlar» g‘alaba uchun maydonga tushadi

Dastlabki markaziy uchrashuv O‘zbekiston poytaxtida bo‘lib o‘tadi:

  • Raqib va vaqt: Toshkentning «Paxtakor» jamoasi o‘z maydonida Saudiyaning kuchli tarkibga ega «Al Qodisiya» klubini qabul qiladi. Bahs Toshkent vaqti bilan soat 18:45 da boshlanadi;

  • Birinchi turdagi holat: «Sherlar» musobaqaning 1-turida safarda Saudiyaning boshqa bir grandi «Al Ahli» bilan murosasiz kurash olib borib, 1:1 hisobidagi muhim safar durangini qayd etgan edi. Bugungi uy o‘yinida ular ilk 3 ochkoni qo‘lga kiritishga harakat qilishadi.

Riyodda sinov: «Neftchi» yarador «An Nasr»ga qarshi

Oqshomning eng kutilayotgan to‘qnashuvi Saudiya Arabistoni poytaxtida kechadi:

  • Markaziy duel: Farg‘onaning «Neftchi» klubi Riyoddagi muhtasham stadionda Krishtianu Ronaldu sardorligidagi «An Nasr» jamoasi mehmoni bo‘ladi. Bellashuv Toshkent vaqti bilan soat 23:15 da start oladi;

  • Raqibning og‘ir ruhiyati: «An Nasr» dastlabki turda BAAning «Al Ayn» klubidan qaqshatqich mag‘lubiyatni qabul qilib olgan va hozirda muxlislari oldida o‘zini oqlashga majbur;

  • Farg‘onaliklarning ishonchli starti: Islom Ismoilov boshchiligidagi «Neftchi» esa 1-turda Iroqning «Eyr Fors» klubi ustidan ishonchli g‘alaba qozonib, Riyodga ko‘tarinki kayfiyat va turnir jadvalidagi ustunlik bilan yetib keldi.

Jonli efir va o‘yinlar taqvimi

O‘zbekistonlik millionlab futbol muxlislari ushbu har ikki uchrashuvni televizor orqali to‘g‘ridan to‘g‘ri kuzatish imkoniga ega:

  • 18:45. «Paxtakor» — «Al Qodisiya» / Futbol TV

  • 23:15. «An Nasr» — «Neftchi» / Futbol TV

Bugungi bahslar o‘zbek klublarining qit’aning milliardlik investitsiyalarga ega Saudiya grandlariga qarshi qay darajada raqobatbardosh ekanini ko‘rsatib beruvchi asosiy indikator bo‘lishi kutilmoqda.

OFK Elit Osiyo Chempionlar ligasiPaxtakorNeftchiKrishtianu Ronaldu
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Neftchi» bosh murabbiyi «An Nasr»ga qarshi o‘yindan oldin nimalar dedi?«Neftchi» bosh murabbiyi «An Nasr»ga qarshi o‘yindan oldin nimalar dedi?Bugun 11:04Superliganing 23-turida bir nechta muhim bahslar bo‘lib o‘tadiSuperliganing 23-turida bir nechta muhim bahslar bo‘lib o‘tadi7 oktabr 06:43«Neftchi» Elit OCHLni triumf bilan boshladi — Endi navbat Ronalduning «An-Nasr»iga!«Neftchi» Elit OCHLni triumf bilan boshladi — Endi navbat Ronalduning «An-Nasr»iga!16 sentabr 06:48«Paxtakor» Saudiya grandini titratdi — «Al-Ahli» ustozining bahsli bayonoti«Paxtakor» Saudiya grandini titratdi — «Al-Ahli» ustozining bahsli bayonoti15 sentabr 17:56«Neftchi» «Surxon»ni mag‘lub etib, Superligada peshqadamlikni qaytarib oldi«Neftchi» «Surxon»ni mag‘lub etib, Superligada peshqadamlikni qaytarib oldi9 sentabr 21:29«Neftchi» va «Paxtakor»ning OCHLdagi raqiblari aniq bo‘ldi«Neftchi» va «Paxtakor»ning OCHLdagi raqiblari aniq bo‘ldi19 avgust 06:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi