"Manchester Siti"dagi fransiyalik iqtidor uchun kutilmagan super poyga boshlandi

·49·Sport
"Manchester Siti"dagi fransiyalik iqtidor uchun kutilmagan super poyga boshlandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • "Manchester Siti"ning 23 yoshli hujumkor yarimhimoyachisi Rayan Sherki uchun "Pari Sen-Jermen" jiddiy harakatlarni rejalashtirmoqda.
  • "Liverpul", "Chelsi" va Madridning "Real" klublari ham vaziyatni diqqat bilan kuzatmoqda.
  • Agar "Manchester Siti" moliyaviy qoidalarni buzganlikda ayblansa, Sherki transferining amalga oshish ehtimoli oshadi.
  • Rayan Sherki joriy mavsumda 8 o‘yinda 6 samarali harakatni amalga oshirgan.

Yevropa transfer bozorida navbatdagi yirik shov-shuv pishib yetilmoqda. Angliyaning amaldagi chempioni «Manchester Siti» safida yorqin o‘yin namoyish etayotgan fransiyalik hujumkor yarimhimoyachi Rayan Sherki qit’aning bir qator yetakchi grandlari diqqat markaziga tushdi. Nufuzli TEAMtalk nashri bergan ma’lumotlarga ko‘ra, Fransiya chempioni «Pari Sen-Jermen» (PSJ) 23 yoshli yulduzni o‘z safiga qo‘shib olish uchun jiddiy harakatlarni rejalashtirmoqda.

Shuningdek, Sherki atrofidagi kurash faqat Parij klubi bilan cheklanib qolmay, «Liverpul», «Chelsi» va Madridning «Real» klublari ham vaziyatni sinchkovlik bilan kuzatib bormoqda.

PSJning rejasi va «Siti»ning moliyaviy bosimi

Parij klubi skautlari va rahbariyati fransiyalik pleymeykerni o‘z jamoasi falsafasiga ideal mos keluvchi ijrochi sifatida baholamoqda:

  • Qishki hujum yoki yozgi katta kelishuv: PSJ Sherki transferini tezlashtirish uchun yaqinlashib kelayotgan qishki transfer oynasidayoq rasmiy taklif bilan chiqishi yoki kamida kelasi yoz mavsumiga qadar mustahkam poydevor yaratishga intilmoqda;

  • «Manchester Siti» atrofidagi xavf: Manbalarning ta’kidlashicha, bu transferning amalga oshish ehtimoli ayniqsa «shaharliklar» Premer-liganing moliyaviy qoidalari (Financial Fair Play) bilan bog‘liq ehtimoliy jazo va cheklovlarga duchor bo‘lsa, keskin oshib ketadi.

«Real», «Chelsi» va «Liverpul»ning eski ishqi

Rayan Sherki uchun kurashda boshqa da’vogarlar ham osonlikcha chekinmoqchi emas:

  • «Liverpul»ning azaliy qiziqishi: Mersisaydliklar fransiyalik iqtidorni u Liondan «Manchester Siti»ga yo‘l olmasidan oldin ham sotib olishga jiddiy uringan edi. Klub hali ham futbolchini diqqat markazida saqlamoqda;

  • «Real» va «Chelsi»: Madrid va London superklublari ham yarimhimoya chizig‘ini yoshartirish va kuchaytirish yo‘lida Sherki variantini faol o‘rganmoqda;

  • Muzokaralar holati: TEAMtalk qayd etishicha, qiziqishlar juda yuqori bo‘lishiga qaramay, hozircha klublar o‘rtasida rasmiy muzokaralar stoliga o‘tirilmagan.

Joriy mavsumdagi yorqin statistika: 8 o‘yinda 6 samarali harakat

Fransiyalik iqtidor sohibi yangi mavsumda «Manchester Siti» tarkibida yuqori samaradorlik ko‘rsatib, grandlarning e’tibori bejiz emasligini isbotlamoqda:

  • Barcha rasmiy turnirlarda 8 ta uchrashuv;

  • Raqiblar darvozasiga kiritilgan 4 ta gol;

  • Jamoadoshlariga yetkazib berilgan 2 ta golli uzatma (assist).

Sherkining maydondagi ishonchli harakatlari va yuqori kreativligi uni 2026/2027 yilgi transfer bozorining eng qimmatbaho va talabgir nishonlaridan biriga aylantirmoqda.

Rayan SherkiPari Sen-JermenManchester SitiLiverpul
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Angliya Liga kubogining 1/8 finaliga qur’a tashlandi — Finalga munosib superjang!Angliya Liga kubogining 1/8 finaliga qur’a tashlandi — Finalga munosib superjang!17 sentabr 13:19Ferran Torres va Rodri yozgi transfer oynasida klubini o‘zgartirishi mumkinFerran Torres va Rodri yozgi transfer oynasida klubini o‘zgartirishi mumkin11 avgust 12:10Rayan Sherki Krishtianu Ronalduni tarixdagi eng buyuk futbolchi deb atadiRayan Sherki Krishtianu Ronalduni tarixdagi eng buyuk futbolchi deb atadi6 iyun 11:05«Barselona»dagi keskinlik: Ferran Torres PSJga o‘tib ketadimi?«Barselona»dagi keskinlik: Ferran Torres PSJga o‘tib ketadimi?27 iyul 09:34Bredli Barkola PSJ bilan kelisha olmay, Angliya grandlari radariga tushdiBredli Barkola PSJ bilan kelisha olmay, Angliya grandlari radariga tushdi13 iyun 11:34Fransiya terma jamoasi o‘z maydonida Kot-d'Ivuarga imkoniyatni boy berdiFransiya terma jamoasi o‘z maydonida Kot-d'Ivuarga imkoniyatni boy berdi5 iyun 10:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?