"Manchester Siti"dagi fransiyalik iqtidor uchun kutilmagan super poyga boshlandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- "Manchester Siti"ning 23 yoshli hujumkor yarimhimoyachisi Rayan Sherki uchun "Pari Sen-Jermen" jiddiy harakatlarni rejalashtirmoqda.
- "Liverpul", "Chelsi" va Madridning "Real" klublari ham vaziyatni diqqat bilan kuzatmoqda.
- Agar "Manchester Siti" moliyaviy qoidalarni buzganlikda ayblansa, Sherki transferining amalga oshish ehtimoli oshadi.
- Rayan Sherki joriy mavsumda 8 o‘yinda 6 samarali harakatni amalga oshirgan.
Yevropa transfer bozorida navbatdagi yirik shov-shuv pishib yetilmoqda. Angliyaning amaldagi chempioni «Manchester Siti» safida yorqin o‘yin namoyish etayotgan fransiyalik hujumkor yarimhimoyachi Rayan Sherki qit’aning bir qator yetakchi grandlari diqqat markaziga tushdi. Nufuzli TEAMtalk nashri bergan ma’lumotlarga ko‘ra, Fransiya chempioni «Pari Sen-Jermen» (PSJ) 23 yoshli yulduzni o‘z safiga qo‘shib olish uchun jiddiy harakatlarni rejalashtirmoqda.
Shuningdek, Sherki atrofidagi kurash faqat Parij klubi bilan cheklanib qolmay, «Liverpul», «Chelsi» va Madridning «Real» klublari ham vaziyatni sinchkovlik bilan kuzatib bormoqda.
PSJning rejasi va «Siti»ning moliyaviy bosimi
Parij klubi skautlari va rahbariyati fransiyalik pleymeykerni o‘z jamoasi falsafasiga ideal mos keluvchi ijrochi sifatida baholamoqda:
Qishki hujum yoki yozgi katta kelishuv: PSJ Sherki transferini tezlashtirish uchun yaqinlashib kelayotgan qishki transfer oynasidayoq rasmiy taklif bilan chiqishi yoki kamida kelasi yoz mavsumiga qadar mustahkam poydevor yaratishga intilmoqda;
«Manchester Siti» atrofidagi xavf: Manbalarning ta’kidlashicha, bu transferning amalga oshish ehtimoli ayniqsa «shaharliklar» Premer-liganing moliyaviy qoidalari (Financial Fair Play) bilan bog‘liq ehtimoliy jazo va cheklovlarga duchor bo‘lsa, keskin oshib ketadi.
«Real», «Chelsi» va «Liverpul»ning eski ishqi
Rayan Sherki uchun kurashda boshqa da’vogarlar ham osonlikcha chekinmoqchi emas:
«Liverpul»ning azaliy qiziqishi: Mersisaydliklar fransiyalik iqtidorni u Liondan «Manchester Siti»ga yo‘l olmasidan oldin ham sotib olishga jiddiy uringan edi. Klub hali ham futbolchini diqqat markazida saqlamoqda;
«Real» va «Chelsi»: Madrid va London superklublari ham yarimhimoya chizig‘ini yoshartirish va kuchaytirish yo‘lida Sherki variantini faol o‘rganmoqda;
Muzokaralar holati: TEAMtalk qayd etishicha, qiziqishlar juda yuqori bo‘lishiga qaramay, hozircha klublar o‘rtasida rasmiy muzokaralar stoliga o‘tirilmagan.
Joriy mavsumdagi yorqin statistika: 8 o‘yinda 6 samarali harakat
Fransiyalik iqtidor sohibi yangi mavsumda «Manchester Siti» tarkibida yuqori samaradorlik ko‘rsatib, grandlarning e’tibori bejiz emasligini isbotlamoqda:
Barcha rasmiy turnirlarda 8 ta uchrashuv;
Raqiblar darvozasiga kiritilgan 4 ta gol;
Jamoadoshlariga yetkazib berilgan 2 ta golli uzatma (assist).
Sherkining maydondagi ishonchli harakatlari va yuqori kreativligi uni 2026/2027 yilgi transfer bozorining eng qimmatbaho va talabgir nishonlaridan biriga aylantirmoqda.
Izohlar 0
…