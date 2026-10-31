Angliya Liga kubogi 1/4 final: “Liverpul” va “Manchester Siti”ning raqibi ma’lum bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Angliya Liga kubogining chorak final bosqichiga qur’a tashlanib, barcha juftliklar nomi aniqlandi.
- Unga ko‘ra, «Liverpul»
- «Bornmut» bilan, «Manchester Siti» esa «Bredford Siti» bilan yarim final yo‘llanmasi uchun bahslashadi.
- Shuningdek, «Kristal Pelas» «Sanderlend»ga, «Everton» esa «Flitvud» jamoasiga qarshi maydonga tushadi. Mazkur uchrashuvlar dekabr oyining o‘rtalarida o‘tkazilishi rejalashtirilgan.
Angliya futbolida murosasiz kechayotgan Liga kubogi (Carabao Cup) bahslari o‘zining hal qiluvchi bosqichiga kirib bormoqda. Musobaqaning 1/8 final uchrashuvlari yakunlanib, chorak finalga (1/4 final) yo‘llanma olgan barcha jamoalar va ularning raqiblari rasman aniqlandi.
Premer-liga peshqadamlari bo‘lmish «Liverpul» va «Manchester Siti» o‘z safarlarini davom ettirayotgan bir paytda, quyi liganing bir qator kutilmagan ishtirokchilari ham yarim final chiptasi uchun bahslashadi.
Chorak final juftliklari: Kim kimga qarshi?
Qur’a natijalariga ko‘ra, yarim final yo‘lida quyidagi juftliklar o‘zaro to‘qnash keladi:
«Liverpul» — «Bornmut»: Chorak finalning eng shiddatli va yuqori darajadagi to‘qnashuvi bo‘lib, unda ikki Premer-liga klubi maydonga tushadi;
«Manchester Siti» — «Bredford Siti»: Musobaqaning amaldagi g‘olibiga quyi liga vakili ro‘baro‘ keldi;
«Kristal Pelas» — «Sanderlend»: Har ikki jamoa uchun yarim final sari juda qulay va muhim imkoniyat;
«Flitvud» — «Everton»: Mersisaydliklar safarda quyi divizion sensatsiyasiga qarshi bahs olib boradi.
Taqvim va amaldagi chempion holati
Chorak final bosqichi atrofidagi muhim faktlar:
O‘yinlar sanasi: 1/4 finalning markaziy uchrashuvlari dekabr oyining o‘rtalarida o‘tkazilishi belgilangan;
Titulni himoya qilish: Angliya Liga kubogining amaldagi sohibi «Manchester Siti» hisoblanadi va Xosep Gvardiola shogirdlari o‘z sovrinini muvaffaqiyatli himoya qilish yo‘lida olg‘a bormoqda;
Kutilmagan autsayderlar: «Bredford Siti» va «Flitvud» kabi klublarning ushbu bosqichgacha yetib kelishi kubok musobaqalaridagi an’anaviy intrigani yanada qizdirmoqda.
Dekabr oyidagi tig‘iz taqvimda grand jamoalarning asosiy tarkiblarni qanday taqsimlashi va kichik klublarning favoritlarga ko‘rsatadigan qarshiligi yarim final taqdirini hal qilib beradi.
Izohlar 0
…