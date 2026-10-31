Angliya Liga kubogi 1/4 final: “Liverpul” va “Manchester Siti”ning raqibi ma’lum bo‘ldi

·48·Sport
Angliya Liga kubogi 1/4 final: “Liverpul” va “Manchester Siti”ning raqibi ma’lum bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Angliya Liga kubogining chorak final bosqichiga qur’a tashlanib, barcha juftliklar nomi aniqlandi.
  • Unga ko‘ra, «Liverpul»
  • «Bornmut» bilan, «Manchester Siti» esa «Bredford Siti» bilan yarim final yo‘llanmasi uchun bahslashadi.
  • Shuningdek, «Kristal Pelas» «Sanderlend»ga, «Everton» esa «Flitvud» jamoasiga qarshi maydonga tushadi. Mazkur uchrashuvlar dekabr oyining o‘rtalarida o‘tkazilishi rejalashtirilgan.

Angliya futbolida murosasiz kechayotgan Liga kubogi (Carabao Cup) bahslari o‘zining hal qiluvchi bosqichiga kirib bormoqda. Musobaqaning 1/8 final uchrashuvlari yakunlanib, chorak finalga (1/4 final) yo‘llanma olgan barcha jamoalar va ularning raqiblari rasman aniqlandi.

Premer-liga peshqadamlari bo‘lmish «Liverpul» va «Manchester Siti» o‘z safarlarini davom ettirayotgan bir paytda, quyi liganing bir qator kutilmagan ishtirokchilari ham yarim final chiptasi uchun bahslashadi.

Chorak final juftliklari: Kim kimga qarshi?

Qur’a natijalariga ko‘ra, yarim final yo‘lida quyidagi juftliklar o‘zaro to‘qnash keladi:

  • «Liverpul» — «Bornmut»: Chorak finalning eng shiddatli va yuqori darajadagi to‘qnashuvi bo‘lib, unda ikki Premer-liga klubi maydonga tushadi;

  • «Manchester Siti» — «Bredford Siti»: Musobaqaning amaldagi g‘olibiga quyi liga vakili ro‘baro‘ keldi;

  • «Kristal Pelas» — «Sanderlend»: Har ikki jamoa uchun yarim final sari juda qulay va muhim imkoniyat;

  • «Flitvud» — «Everton»: Mersisaydliklar safarda quyi divizion sensatsiyasiga qarshi bahs olib boradi.

Taqvim va amaldagi chempion holati

Chorak final bosqichi atrofidagi muhim faktlar:

  • O‘yinlar sanasi: 1/4 finalning markaziy uchrashuvlari dekabr oyining o‘rtalarida o‘tkazilishi belgilangan;

  • Titulni himoya qilish: Angliya Liga kubogining amaldagi sohibi «Manchester Siti» hisoblanadi va Xosep Gvardiola shogirdlari o‘z sovrinini muvaffaqiyatli himoya qilish yo‘lida olg‘a bormoqda;

  • Kutilmagan autsayderlar: «Bredford Siti» va «Flitvud» kabi klublarning ushbu bosqichgacha yetib kelishi kubok musobaqalaridagi an’anaviy intrigani yanada qizdirmoqda.

Dekabr oyidagi tig‘iz taqvimda grand jamoalarning asosiy tarkiblarni qanday taqsimlashi va kichik klublarning favoritlarga ko‘rsatadigan qarshiligi yarim final taqdirini hal qilib beradi.

Angliya Liga kubogiCarabao CupManchester SitiLiverpul
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Angliya Liga kubogida shiddatli to‘qnashuvlar: «Nyukasl» so‘nggi daqiqalarda g‘alabani ilib ketdiAngliya Liga kubogida shiddatli to‘qnashuvlar: «Nyukasl» so‘nggi daqiqalarda g‘alabani ilib ketdi9 sentabr 07:57«Manchester Siti» «Norvich»ni yanchib tashladi — Nimchorak finalda «MYU» kushandasi!«Manchester Siti» «Norvich»ni yanchib tashladi — Nimchorak finalda «MYU» kushandasi!18 sentabr 05:31Xabi Alonso “Liverpul”dan uchralgan alamli mag‘lubiyatdan so‘ng nimalar dedi?Xabi Alonso “Liverpul”dan uchralgan alamli mag‘lubiyatdan so‘ng nimalar dedi?29 oktabr 14:12Penaltilar trilleri: “Liverpul” “Chelsi”ni dramatik bahsda kubokdan chiqarib yubordiPenaltilar trilleri: “Liverpul” “Chelsi”ni dramatik bahsda kubokdan chiqarib yubordi29 oktabr 07:55Ettixadda 4 ta gol va asabiy seriya: “Manchester Siti” “Brayton” to‘sig‘idan zo‘rg‘a o‘tdiEttixadda 4 ta gol va asabiy seriya: “Manchester Siti” “Brayton” to‘sig‘idan zo‘rg‘a o‘tdi29 oktabr 07:51“Everton” “Nyukasl”ni kubokdan chiqarib yubordi: chorakfinalning barcha juftliklari ma’lum“Everton” “Nyukasl”ni kubokdan chiqarib yubordi: chorakfinalning barcha juftliklari ma’lumKecha 07:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi