«Muammo Salohda emasdi!»: Terri Anri «Liverpul» rahbariyatini keskin tanqid qildi

·3·Sport
«Muammo Salohda emasdi!»: Terri Anri «Liverpul» rahbariyatini keskin tanqid qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Terri Anri Muhammad Salohning «Liverpul»dan ketishiga klub rahbariyatini aybladi, chunki Saloh hech qachon jamoa uchun muammo bo'lmagan.
  • Saloh «Trabzonspor» safida «Galatasaroy»ga qarshi o'yinda xet-trik qayd etib, jamoasining 4:0 hisobida g'alaba qozonishiga yordam berdi.
  • Anri fikricha, Saloh kabi futbolchini hurmat qilish kerak va uning «Liverpul»dan erkin agent sifatida ketishi klub rahbariyatining xatosi bo'lgan.

Jahon futbolining afsonaviy yulduzi, fransiyalik sobiq to‘purar Terri Anri Muhammad Salohning Turkiya chempionatidagi shov-shuvli benefisiga nisbatan keskin va ochiq fikr bildirdi. O‘tgan mavsum yakunida «Liverpul»ni erkin agent sifatida tark etib, muxlislarni hayratda qoldirgan «Misr qiroli» shanba oqshomida Turkiya Superligasining amaldagi chempioni «Galatasaroy»ga qarshi uchrashuvda «Trabzonspor» safida xet-trik qayd etib, 4:0 hisobidagi tarixiy tor-mor etish muallifiga aylandi.

Topskills Sports UK nashriga bergan intervyusida Terri Anri Mersisayd klubining sobiq yetakchisiga nisbatan adolatsizlik qilinganiga to‘xtalib: «Endi hamma Saloh hech qachon „Liverpul“ uchun muammo bo‘lmaganini ko‘rmoqda. Ehtimol, muammo klub rahbariyatida bo‘lgandir, ammo „Misr qiroli“da emas. U Turkiyaning eng kuchli jamoasiga qarshi xet-trik qildi, bunday futbolchini hurmat qilish shart», — deya bayonot berdi.

Xo‘sh, «Liverpul» o‘z afsonasini qo‘ldan boy berib, tarixiy xatoga yo‘l qo‘ydimi, Muhammad Salohning bu feyerik qaytishi Yevropa futboli grandlariga qanday dars bo‘ladi va misrlik hujumchi «Trabzonspor»ni chempionlikka yetaklay oladimi?

«Galatasaroy»ning tor-mor etilishi va Anrining himoyasi: Muhim voqealar rivoji

Turkiya Superligasidagi shov-shuvli derbi va undan keyingi reaksiyalar xronikasi:

  • «Galatasaroy» ustidan 4:0 hisobidagi g‘alaba: Amaldagi chempionlarga qarshi kechgan prinsipial to‘qnashuvda «Trabzonspor» o‘z uyida mutlaq ustunlik namoyish etdi;

  • Salohdan Turkiyadagi ilk xet-trik: Misrlik yulduz o‘yinda uchta gol urib, jamoasiga muhim uch ochkoni olib keldi va turk muxlislarini lol qoldirdi;

  • Erkin agent maqomidagi ketish: Futbolchi o‘tgan mavsum so‘ngida «Liverpul» bilan shartnomani yangilamay, erkin agent maqomida bepul ketgan edi;

  • Terri Anrining ochiq tanqidi: Fransuz afsonasi «Liverpul» mutasaddilarini noprofessionallikda va o‘z yulduzining qadriga yetmaganlikda aybladi;

  • Klub rahbariyati manziliga zarba: Anri jamoadagi inqirozlarning asl sababi futbolchida emas, balki klubni boshqarayotgan amaldorlarda bo‘lganini ochiqladi.

Muhammad Saloh fenomeni: «Liverpul» va «Trabzonspor» ko‘rsatkichlari taqqosi

Misrlik to‘purarning faoliyatidagi burilish nuqtalari:

Parametrlar va yo‘nalishlar

«Liverpul»dagi so‘nggi davri

«Trabzonspor»dagi yangi bosqichi

Klubdan ketish shakli

Shartnoma tugashi (erkin agent sifatida)

Asosiy yetakchi va yulduz transfer

So‘nggi shov-shuvli natija

Klub rahbariyati bilan bahsli munosabatlar

«Galatasaroy»ga qarshi o‘yinda xet-trik

O‘yin hisobi

O‘yin amaliyoti va bosim ostidagi holat

«Trabzonspor»ning 4:0 hisobidagi g‘alabasi

Ekspertlar munosabati

Muammo sifatida ko‘rsatishga urinishlar

Anri: «Bunday o‘yinchini hurmat qilish shart»

Hozirgi darajasi

Yuqori sinf saqlanib qolgan edi

Turkiya chempionatining bosh yulduziga aylandi

Futbol ekspertlari tahlili: Terri Anrining bayonoti nimani anglatadi?

Yevropa futboli bo‘yicha yetakchi sharhlovchilar va sport tahlilchilarining asosiy xulosalari:

  • «Liverpul»ning strategik xatosi: Jahon darajasidagi yulduzni tekinga qo‘ldan chiqarib yuborish va uning ketganidan so‘ng yana yuqori formaga kirishi Mersisayd klubi menejmentining katta muvaffaqiyatsizligidir;

  • Salohning sinmas xarakteri: 30 yoshdan oshgan bo‘lishiga qaramay, misrlik hujumchi hali ham Yevropaning istalgan qit’asida hal qiluvchi figura bo‘la olishini amalda isbotladi;

  • «Trabzonspor»ning yutug‘i: Turk klubi Salohni jalb qilish orqali nafaqat chempionlik uchun asosiy da’vogarga aylandi, balki jahon futboli diqqatini o‘z chempionatiga jalb etdi;

  • Hurmat va e’tirof faktori: Terri Anri singari nufuzli shaxsning bunday e’tirofi Salohning futbol tarixidagi merosini himoya qilishda ulkan rol o‘ynaydi.

Muhammad Salohning «Galatasaroy» darvozasiga yo‘llagan uchta to‘pi «Liverpul» mutasaddilariga berilgan eng kuchli javob va yangi tarixning boshlanishi bo‘ldi.

Sizningcha, «Liverpul» rahbariyati Salohni olib qolmasdan katta xatoga yo‘l qo‘ydimi yoki ularning qarori to‘g‘ri edimi? Muhammad Saloh «Trabzonspor» bilan Turkiya chempioni bo‘la oladimi? O‘z fikr va tahlillaringizni izohlarda qoldiring hamda ushbu qiziqarli futbol tahlilini barcha muxlis do‘stlaringiz va sport ishqibozlariga ulashing!

Muhammad SalohTrabzonsporTurkiya SuperligiTerri Anri
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Husanovdan Shomurodovgacha: O‘zbekiston milliy jamoasi qaydnomasi e’lon qilindi!Husanovdan Shomurodovgacha: O‘zbekiston milliy jamoasi qaydnomasi e’lon qilindi!Bugun, 15:57Harri Keyn Lamin Yamalning so‘zlariga vazmin munosabat bildirdiHarri Keyn Lamin Yamalning so‘zlariga vazmin munosabat bildirdiBugun, 15:34Lamin Yamal Markus Reshfordning El Klasikodagi boshlangʻich qiyinchiliklari haqida gapirdiLamin Yamal Markus Reshfordning El Klasikodagi boshlangʻich qiyinchiliklari haqida gapirdiBugun, 14:11Fermin Lopes Ispaniya termasiga qaytgani haqida gapirdiFermin Lopes Ispaniya termasiga qaytgani haqida gapirdiBugun, 12:51Tomas Tuxel Garri Maguayrga qattiq shart qoʻydi va terma jamoadagi kelajagiga nuqta qoʻydiTomas Tuxel Garri Maguayrga qattiq shart qoʻydi va terma jamoadagi kelajagiga nuqta qoʻydiBugun, 11:36«8 o‘yinda 17 ta ochko!»: Rafinyadan aqlbovar qilmas start va «Oltin to‘p» mojarosi!«8 o‘yinda 17 ta ochko!»: Rafinyadan aqlbovar qilmas start va «Oltin to‘p» mojarosi!Bugun, 11:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng