«Muammo Salohda emasdi!»: Terri Anri «Liverpul» rahbariyatini keskin tanqid qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Terri Anri Muhammad Salohning «Liverpul»dan ketishiga klub rahbariyatini aybladi, chunki Saloh hech qachon jamoa uchun muammo bo'lmagan.
- Saloh «Trabzonspor» safida «Galatasaroy»ga qarshi o'yinda xet-trik qayd etib, jamoasining 4:0 hisobida g'alaba qozonishiga yordam berdi.
- Anri fikricha, Saloh kabi futbolchini hurmat qilish kerak va uning «Liverpul»dan erkin agent sifatida ketishi klub rahbariyatining xatosi bo'lgan.
Jahon futbolining afsonaviy yulduzi, fransiyalik sobiq to‘purar Terri Anri Muhammad Salohning Turkiya chempionatidagi shov-shuvli benefisiga nisbatan keskin va ochiq fikr bildirdi. O‘tgan mavsum yakunida «Liverpul»ni erkin agent sifatida tark etib, muxlislarni hayratda qoldirgan «Misr qiroli» shanba oqshomida Turkiya Superligasining amaldagi chempioni «Galatasaroy»ga qarshi uchrashuvda «Trabzonspor» safida xet-trik qayd etib, 4:0 hisobidagi tarixiy tor-mor etish muallifiga aylandi.
Topskills Sports UK nashriga bergan intervyusida Terri Anri Mersisayd klubining sobiq yetakchisiga nisbatan adolatsizlik qilinganiga to‘xtalib: «Endi hamma Saloh hech qachon „Liverpul“ uchun muammo bo‘lmaganini ko‘rmoqda. Ehtimol, muammo klub rahbariyatida bo‘lgandir, ammo „Misr qiroli“da emas. U Turkiyaning eng kuchli jamoasiga qarshi xet-trik qildi, bunday futbolchini hurmat qilish shart», — deya bayonot berdi.
Xo‘sh, «Liverpul» o‘z afsonasini qo‘ldan boy berib, tarixiy xatoga yo‘l qo‘ydimi, Muhammad Salohning bu feyerik qaytishi Yevropa futboli grandlariga qanday dars bo‘ladi va misrlik hujumchi «Trabzonspor»ni chempionlikka yetaklay oladimi?
«Galatasaroy»ning tor-mor etilishi va Anrining himoyasi: Muhim voqealar rivoji
Turkiya Superligasidagi shov-shuvli derbi va undan keyingi reaksiyalar xronikasi:
«Galatasaroy» ustidan 4:0 hisobidagi g‘alaba: Amaldagi chempionlarga qarshi kechgan prinsipial to‘qnashuvda «Trabzonspor» o‘z uyida mutlaq ustunlik namoyish etdi;
Salohdan Turkiyadagi ilk xet-trik: Misrlik yulduz o‘yinda uchta gol urib, jamoasiga muhim uch ochkoni olib keldi va turk muxlislarini lol qoldirdi;
Erkin agent maqomidagi ketish: Futbolchi o‘tgan mavsum so‘ngida «Liverpul» bilan shartnomani yangilamay, erkin agent maqomida bepul ketgan edi;
Terri Anrining ochiq tanqidi: Fransuz afsonasi «Liverpul» mutasaddilarini noprofessionallikda va o‘z yulduzining qadriga yetmaganlikda aybladi;
Klub rahbariyati manziliga zarba: Anri jamoadagi inqirozlarning asl sababi futbolchida emas, balki klubni boshqarayotgan amaldorlarda bo‘lganini ochiqladi.
Muhammad Saloh fenomeni: «Liverpul» va «Trabzonspor» ko‘rsatkichlari taqqosi
Misrlik to‘purarning faoliyatidagi burilish nuqtalari:
Parametrlar va yo‘nalishlar
«Liverpul»dagi so‘nggi davri
«Trabzonspor»dagi yangi bosqichi
Klubdan ketish shakli
Shartnoma tugashi (erkin agent sifatida)
Asosiy yetakchi va yulduz transfer
So‘nggi shov-shuvli natija
Klub rahbariyati bilan bahsli munosabatlar
«Galatasaroy»ga qarshi o‘yinda xet-trik
O‘yin hisobi
O‘yin amaliyoti va bosim ostidagi holat
«Trabzonspor»ning 4:0 hisobidagi g‘alabasi
Ekspertlar munosabati
Muammo sifatida ko‘rsatishga urinishlar
Anri: «Bunday o‘yinchini hurmat qilish shart»
Hozirgi darajasi
Yuqori sinf saqlanib qolgan edi
Turkiya chempionatining bosh yulduziga aylandi
Futbol ekspertlari tahlili: Terri Anrining bayonoti nimani anglatadi?
Yevropa futboli bo‘yicha yetakchi sharhlovchilar va sport tahlilchilarining asosiy xulosalari:
«Liverpul»ning strategik xatosi: Jahon darajasidagi yulduzni tekinga qo‘ldan chiqarib yuborish va uning ketganidan so‘ng yana yuqori formaga kirishi Mersisayd klubi menejmentining katta muvaffaqiyatsizligidir;
Salohning sinmas xarakteri: 30 yoshdan oshgan bo‘lishiga qaramay, misrlik hujumchi hali ham Yevropaning istalgan qit’asida hal qiluvchi figura bo‘la olishini amalda isbotladi;
«Trabzonspor»ning yutug‘i: Turk klubi Salohni jalb qilish orqali nafaqat chempionlik uchun asosiy da’vogarga aylandi, balki jahon futboli diqqatini o‘z chempionatiga jalb etdi;
Hurmat va e’tirof faktori: Terri Anri singari nufuzli shaxsning bunday e’tirofi Salohning futbol tarixidagi merosini himoya qilishda ulkan rol o‘ynaydi.
Muhammad Salohning «Galatasaroy» darvozasiga yo‘llagan uchta to‘pi «Liverpul» mutasaddilariga berilgan eng kuchli javob va yangi tarixning boshlanishi bo‘ldi.
Sizningcha, «Liverpul» rahbariyati Salohni olib qolmasdan katta xatoga yo‘l qo‘ydimi yoki ularning qarori to‘g‘ri edimi? Muhammad Saloh «Trabzonspor» bilan Turkiya chempioni bo‘la oladimi? O‘z fikr va tahlillaringizni izohlarda qoldiring hamda ushbu qiziqarli futbol tahlilini barcha muxlis do‘stlaringiz va sport ishqibozlariga ulashing!
Izohlar 0
…