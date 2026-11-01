O‘zbekiston velosportchilari Ostonadagi xalqaro turnirda 2 ta medalni qo‘lga kiritdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolari Ostona shahrida o‘tayotgan «Astana Open Series» xalqaro reyting musobaqasida 2 ta medalni qo‘lga kiritdi.
- Samira Ismoilova va Asal Rizayeva juftligi medison yo‘nalishida yiqilish holatiga qaramay, matonat ko‘rsatib, bronza medaliga sazovor bo‘ldi.
- Shuningdek, Samira Ismoilova ochkolar bo‘yicha guruh poygasida kumush medalni qo‘lga kiritgan bo‘lsa, Asal Rizayeva ushbu yo‘nalishda 4-o‘rinni egalladi.
Qozog‘iston poytaxti Ostona shahri mezbonlik qilayotgan trek velosporti bo‘yicha «Astana Open Series» xalqaro reyting musobaqasida O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolari muvaffaqiyatli ishtirok etmoqda. Dunyoning kuchli sportchilari bahs olib borayotgan trekda yurtimiz sharafini himoya qilayotgan velosportchi qizlarimiz yuqori iroda va mahorat namoyish etib, terma jamoamiz hisobiga 2 ta medalni keltirdi.
Ayniqsa, medison yo‘nalishida kechgan keskin kurash tomoshabinlarga haqiqiy sport matonatini ko‘rsatib berdi.
Medisondagi drama: Yiqilish, qayta tiklanish va bronza medali
Juftlik poygasi (medison) dasturida O‘zbekiston sharafini himoya qilgan Samira Ismoilova va Asal Rizayeva tandemi boshidanoq o‘z ustunligini ko‘rsatdi:
Poyga davomidagi yetakchilik: O‘zbekiston dueti trekdagi shiddatli poyga davomida uzoq vaqt davomida peshqadamlikni qo‘lda saqlab keldi;
Dramatik lahza: Marra chizig‘iga bor-yo‘g‘i 2 ta aylanish qolgan hal qiluvchi pallada Asal Rizayeva kutilmaganda yiqilib tushdi;
Qahramonona finish: Qattiq zarbaga qaramasdan, yosh sportchi darhol o‘rnidan turib, poygani oxirigacha davom ettirdi va matonatli harakatlari evaziga juftlik shohsupaning 3-pog‘onasidan joy olib, bronza medaliga ega chiqdi.
Samira Ismoilovadan kumush: Ochkolar bo‘yicha guruh poygasi
Jamoamiz yetakchilaridan biri Samira Ismoilova yakkalik dasturda ham yuqori natija qayd etdi:
Ikkinchi pog‘ona: Ochkolar bo‘yicha kechgan guruh poygasida Samira tajribali raqiblariga munosib qarshilik ko‘rsatib, musobaqaning kumush medalini qo‘lga kiritdi;
Kuchli to‘rtlikda: Ushbu yo‘nalishda faol qatnashgan Asal Rizayeva ham finishga qadar kurashib, yakunda 4-o‘rinni egalladi.
Ostona velotrekida qo‘lga kiritilgan ushbu natijalar sportchilarimizga kelgusi yirik musobaqalar oldidan muhim reyting ochkolarini taqdim etdi.
Izohlar 0
…