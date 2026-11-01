O‘zbekiston velosportchilari Ostonadagi xalqaro turnirda 2 ta medalni qo‘lga kiritdi

·8·Sport
O‘zbekiston velosportchilari Ostonadagi xalqaro turnirda 2 ta medalni qo‘lga kiritdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolari Ostona shahrida o‘tayotgan «Astana Open Series» xalqaro reyting musobaqasida 2 ta medalni qo‘lga kiritdi.
  • Samira Ismoilova va Asal Rizayeva juftligi medison yo‘nalishida yiqilish holatiga qaramay, matonat ko‘rsatib, bronza medaliga sazovor bo‘ldi.
  • Shuningdek, Samira Ismoilova ochkolar bo‘yicha guruh poygasida kumush medalni qo‘lga kiritgan bo‘lsa, Asal Rizayeva ushbu yo‘nalishda 4-o‘rinni egalladi.

Qozog‘iston poytaxti Ostona shahri mezbonlik qilayotgan trek velosporti bo‘yicha «Astana Open Series» xalqaro reyting musobaqasida O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolari muvaffaqiyatli ishtirok etmoqda. Dunyoning kuchli sportchilari bahs olib borayotgan trekda yurtimiz sharafini himoya qilayotgan velosportchi qizlarimiz yuqori iroda va mahorat namoyish etib, terma jamoamiz hisobiga 2 ta medalni keltirdi.

Ayniqsa, medison yo‘nalishida kechgan keskin kurash tomoshabinlarga haqiqiy sport matonatini ko‘rsatib berdi.

Medisondagi drama: Yiqilish, qayta tiklanish va bronza medali

Juftlik poygasi (medison) dasturida O‘zbekiston sharafini himoya qilgan Samira Ismoilova va Asal Rizayeva tandemi boshidanoq o‘z ustunligini ko‘rsatdi:

  • Poyga davomidagi yetakchilik: O‘zbekiston dueti trekdagi shiddatli poyga davomida uzoq vaqt davomida peshqadamlikni qo‘lda saqlab keldi;

  • Dramatik lahza: Marra chizig‘iga bor-yo‘g‘i 2 ta aylanish qolgan hal qiluvchi pallada Asal Rizayeva kutilmaganda yiqilib tushdi;

  • Qahramonona finish: Qattiq zarbaga qaramasdan, yosh sportchi darhol o‘rnidan turib, poygani oxirigacha davom ettirdi va matonatli harakatlari evaziga juftlik shohsupaning 3-pog‘onasidan joy olib, bronza medaliga ega chiqdi.

Samira Ismoilovadan kumush: Ochkolar bo‘yicha guruh poygasi

Jamoamiz yetakchilaridan biri Samira Ismoilova yakkalik dasturda ham yuqori natija qayd etdi:

  • Ikkinchi pog‘ona: Ochkolar bo‘yicha kechgan guruh poygasida Samira tajribali raqiblariga munosib qarshilik ko‘rsatib, musobaqaning kumush medalini qo‘lga kiritdi;

  • Kuchli to‘rtlikda: Ushbu yo‘nalishda faol qatnashgan Asal Rizayeva ham finishga qadar kurashib, yakunda 4-o‘rinni egalladi.

Ostona velotrekida qo‘lga kiritilgan ushbu natijalar sportchilarimizga kelgusi yirik musobaqalar oldidan muhim reyting ochkolarini taqdim etdi.

Astana Open SeriesSamira IsmoilovaAsal RizayevaVelosport
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Budapeshtda 3 ta medal: O‘zbekiston velosportchilari porladiBudapeshtda 3 ta medal: O‘zbekiston velosportchilari porladi13 avgust 17:42Nagoya-2026 starti: Qozog‘iston 4 ta oltin, O‘zbekiston esa karateda ilk medalni yutdiNagoya-2026 starti: Qozog‘iston 4 ta oltin, O‘zbekiston esa karateda ilk medalni yutdi21 sentabr 08:08Shavkat Mirziyoyev “Kelajak o‘yinlari”ning ochilish marosimida qatnashdi (foto)Shavkat Mirziyoyev “Kelajak o‘yinlari”ning ochilish marosimida qatnashdi (foto)29 iyul 23:13O‘zbekistonlik chavandozlar Ostonada 8 ta medalni qo‘lga kiritdiO‘zbekistonlik chavandozlar Ostonada 8 ta medalni qo‘lga kiritdi1 iyun 07:20O‘zbekiston velotrekchilari Ostonada uchta medal qo‘lga kiritdiO‘zbekiston velotrekchilari Ostonada uchta medal qo‘lga kiritdi20 may 00:05O‘zbek tennisi triumfi: Timofeyeva va Kudermetova WTA sovrinini qo‘lga kiritdiO‘zbek tennisi triumfi: Timofeyeva va Kudermetova WTA sovrinini qo‘lga kiritdiBugun 19:36
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi