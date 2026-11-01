Shomurodov va Fayzullayevdan gollar shousi: “Bashakshehir” 5:2 hisobida g‘alaba qildi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Turkiya Superligasining 10-turida «Istanbul Bashakshehir» o‘z maydonida «Samsunspor» ustidan 5:2 hisobida yirik g‘alabaga erishdi.
- Uchrashuvda o‘zbekistonlik futbolchilar Eldor Shomurodov 10-daqiqada hisobni ochgan bo‘lsa, Abbosbek Fayzullayev 90+1-daqiqada jamoasining beshinchi golini kiritdi.
- Mezbonlar safidagi qolgan gollarga Andreas Skov Olsen, Bayram va Ba mualliflik qildi.
Turkiya Superligasining 10-turi doirasida bo‘lib o‘tgan uchrashuv o‘zbekistonlik futbol ixlosmandlari uchun haqiqiy bayramga aylandi. O‘z maydonida «Samsunspor»ni qabul qilgan «Istanbul Bashakshehir» klubi 5:2 hisobida yirik va ishonchli g‘alabani qo‘lga kiritdi.
Ushbu sermahsul bahsda O‘zbekiston milliy terma jamoasining ikki yetakchisi — Eldor Shomurodov va Abbosbek Fayzullayev raqib darvozasini ishg‘ol qilib, jamoasining g‘alabasiga ulkan hissa qo‘shdi.
O‘zbek duetining muvaffaqiyati va uchrashuv xronologiyasi
Bahs mezbonlarning to‘liq hujumkor ustunligi ostida boshlandi va gollarga boy bo‘ldi:
Shomurodovdan tezkor gol (10-daqiqa): O‘yinning hali 10-daqiqasidayoq tajribali hujumchi Eldor Shomurodov o‘z mahoratini ko‘rsatib, hisobni ochdi — 1:0;
Birinchi bo‘limdagi ustunlik: 25-daqiqada Andreas Skov Olsen, 41-daqiqada esa Bayram raqib darvozasini aniq nishonga olib, birinchi bo‘limdayoq mezbonlarning ustunligini mustahkamladi;
Himoyachidan gol (75-daqiqa): Ikkinchi bo‘limda Ba jamoasining to‘rtinchi to‘pini kiritib, hisobni yanada yiriklashtirdi;
Fayzullayevning nuqta qo‘ygan zarbasi (90+1-daqiqa): 78-daqiqada zaxiradan maydonga tushgan Abbosbek Fayzullayev hakam tomonidan qo‘shib berilgan 90+1-daqiqada raqib darvozasiga beshinchi golni urib, uchrashuvdagi yakuniy nuqtani qo‘ydi.
Mehmonlar tarkibida Kulibali (22') va Tavsan (84') gol urdi.
Turnir jadvalidagi vaziyat
Ushbu g‘alaba «Istanbul Bashakshehir» uchun muhim uch ochkoni taqdim etdi:
«Istanbul Bashakshehir»: O‘z ochkolari sonini 14 taga yetkazib, musobaqa jadvalining 10-pog‘onasiga ko‘tarilib oldi;
«Samsunspor»: Og‘ir mag‘lubiyatga uchragan mehmonlar 4 ochko bilan xavfli hududda — 17-o‘rinda qolib ketdi.
O‘yin qaydnomasi:
Turkiya chempionati. 10-tur
«Istanbul Bashakshehir» — «Samsunspor» 5:2
Gollar: Eldor Shomurodov 10, Kulibali (22'), Andreas Skov Olsen 25, Bayram 41, Ba 75, Tavsan (84'), Abbosbek Fayzullayev 90+1.
«Istanbul Bashakshehir» tarkibi:
Muhammed, Karbounik, Emin, Ba, Saba, Kaluzinski, Kamne, Brnich (Fayzullayev, 78), Olsen (Sari, 78), Shomurodov (Visca, 83), Selke (Yildirim, 67).
Izohlar 0
…