Shomurodov va Fayzullayevdan gollar shousi: “Bashakshehir” 5:2 hisobida g‘alaba qildi (video)

·206·Sport
Shomurodov va Fayzullayevdan gollar shousi: “Bashakshehir” 5:2 hisobida g‘alaba qildi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Turkiya Superligasining 10-turida «Istanbul Bashakshehir» o‘z maydonida «Samsunspor» ustidan 5:2 hisobida yirik g‘alabaga erishdi.
  • Uchrashuvda o‘zbekistonlik futbolchilar Eldor Shomurodov 10-daqiqada hisobni ochgan bo‘lsa, Abbosbek Fayzullayev 90+1-daqiqada jamoasining beshinchi golini kiritdi.
  • Mezbonlar safidagi qolgan gollarga Andreas Skov Olsen, Bayram va Ba mualliflik qildi.

Turkiya Superligasining 10-turi doirasida bo‘lib o‘tgan uchrashuv o‘zbekistonlik futbol ixlosmandlari uchun haqiqiy bayramga aylandi. O‘z maydonida «Samsunspor»ni qabul qilgan «Istanbul Bashakshehir» klubi 5:2 hisobida yirik va ishonchli g‘alabani qo‘lga kiritdi.

Ushbu sermahsul bahsda O‘zbekiston milliy terma jamoasining ikki yetakchisi — Eldor Shomurodov va Abbosbek Fayzullayev raqib darvozasini ishg‘ol qilib, jamoasining g‘alabasiga ulkan hissa qo‘shdi.

O‘zbek duetining muvaffaqiyati va uchrashuv xronologiyasi

Bahs mezbonlarning to‘liq hujumkor ustunligi ostida boshlandi va gollarga boy bo‘ldi:

  • Shomurodovdan tezkor gol (10-daqiqa): O‘yinning hali 10-daqiqasidayoq tajribali hujumchi Eldor Shomurodov o‘z mahoratini ko‘rsatib, hisobni ochdi — 1:0;

  • Birinchi bo‘limdagi ustunlik: 25-daqiqada Andreas Skov Olsen, 41-daqiqada esa Bayram raqib darvozasini aniq nishonga olib, birinchi bo‘limdayoq mezbonlarning ustunligini mustahkamladi;

  • Himoyachidan gol (75-daqiqa): Ikkinchi bo‘limda Ba jamoasining to‘rtinchi to‘pini kiritib, hisobni yanada yiriklashtirdi;

  • Fayzullayevning nuqta qo‘ygan zarbasi (90+1-daqiqa): 78-daqiqada zaxiradan maydonga tushgan Abbosbek Fayzullayev hakam tomonidan qo‘shib berilgan 90+1-daqiqada raqib darvozasiga beshinchi golni urib, uchrashuvdagi yakuniy nuqtani qo‘ydi.

  • Mehmonlar tarkibida Kulibali (22') va Tavsan (84') gol urdi.

Turnir jadvalidagi vaziyat

Ushbu g‘alaba «Istanbul Bashakshehir» uchun muhim uch ochkoni taqdim etdi:

  • «Istanbul Bashakshehir»: O‘z ochkolari sonini 14 taga yetkazib, musobaqa jadvalining 10-pog‘onasiga ko‘tarilib oldi;

  • «Samsunspor»: Og‘ir mag‘lubiyatga uchragan mehmonlar 4 ochko bilan xavfli hududda — 17-o‘rinda qolib ketdi.

O‘yin qaydnomasi:

  • Turkiya chempionati. 10-tur

  • «Istanbul Bashakshehir» — «Samsunspor» 5:2

  • Gollar: Eldor Shomurodov 10, Kulibali (22'), Andreas Skov Olsen 25, Bayram 41, Ba 75, Tavsan (84'), Abbosbek Fayzullayev 90+1.

«Istanbul Bashakshehir» tarkibi:

Muhammed, Karbounik, Emin, Ba, Saba, Kaluzinski, Kamne, Brnich (Fayzullayev, 78), Olsen (Sari, 78), Shomurodov (Visca, 83), Selke (Yildirim, 67).

Eldor ShomurodovAbbosbek FayzullayevIstanbul BashakshehirTurkiya Superligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shomurodov asosiy tarkibda: “Istanbul Bashakshehir” bugun “Samsunspor”ni qabul qiladiShomurodov asosiy tarkibda: “Istanbul Bashakshehir” bugun “Samsunspor”ni qabul qiladiBugun 17:23“Bashakshehir” mag‘lubiyati ortidan: Xalqaro tahlil portali Shomurodovga necha ball qo‘ydi?“Bashakshehir” mag‘lubiyati ortidan: Xalqaro tahlil portali Shomurodovga necha ball qo‘ydi?27 oktabr 14:30Eldor Shomurodov zaxiraga olingan zahoti “Bashakshehir” 2 ta gol o‘tkazib yubordiEldor Shomurodov zaxiraga olingan zahoti “Bashakshehir” 2 ta gol o‘tkazib yubordi27 oktabr 10:28«Bashakshehir»ning «Genchlerbirligi»ga qarshi asosiy tarkibi e’lon qilindi«Bashakshehir»ning «Genchlerbirligi»ga qarshi asosiy tarkibi e’lon qilindi19 sentabr 21:35Istanbul derbisida “Beshiktosh”ning qo‘li baland keldi: Shomurodov 75 daqiqa o‘ynadiIstanbul derbisida “Beshiktosh”ning qo‘li baland keldi: Shomurodov 75 daqiqa o‘ynadi26 oktabr 23:29Istanbul derbisi: “Bashakshehir” safarda yulduzli “Beshiktosh” sinovidan o‘tadiIstanbul derbisi: “Bashakshehir” safarda yulduzli “Beshiktosh” sinovidan o‘tadi26 oktabr 20:48
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi