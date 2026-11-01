Kutilmagan shou: Mahmud Murodov bir vaqtning o‘zida 6 nafar raqibni taslim etdi (video)

·134·Sport
Kutilmagan shou: Mahmud Murodov bir vaqtning o‘zida 6 nafar raqibni taslim etdi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekistonlik jangchi Mahmud Murodov bir oqshomning o‘zida ketma-ket 6 nafar raqibga qarshi oktagonga chiqib, ularning barchasini muddatidan oldin taslim etdi.
  • Sportchi har bir jangda o‘zining yuksak professional mahorati va ustunligini namoyish qilib, raqiblarini turli usullar hamda zarbalar seriyasi bilan mag‘lubiyatga uchratdi.
  • Janglar yakunida «The Kotlárs» jamoasi vakillari Murodovning kuch va mahorat jihatidan ustunligini tan olishdi.

Aralash yakkakurashlar olamida kamdan-kam uchraydigan va shov-shuvlarga sabab bo‘lgan bellashuv bo‘lib o‘tdi. O‘zbekistonlik mashhur jangchi, sobiq UFC vakili Mahmud Murodov oktagonda bir oqshomning o‘zida ketma-ket 6 nafar raqibga qarshi dayanga chiqib, fenomenal natija ko‘rsatdi.

Jang davomida Murodov barcha 6 nafar raqibini navbatma-navbat muddatidan oldin taslim etib, o‘zining yuksak professional mahoratini yana bir bor namoyish etdi.

Oktagondagi 6 ta to‘qnashuv xronologiyasi: Qadamma-qadam g‘alaba

Videotasvirlarda jangning har bir hal qiluvchi bosqichi va raqiblarning ketma-ket mag‘lub etilishi aniq muhrlangan:

  • 1-raqib (32-soniya): Ishonchli start va birinchi nokaut. Bahs boshlanganidan atigi yarim daqiqa o‘tib, Murodov raqibini aniq va keskin zarba bilan yerga qulatib, muddatidan oldin dastlabki g‘alabani naqd qildi.

  • 2-raqib: Parterdagi kuchli bosim (Ground and Pound). Navbatdagi raqibga qarshi kechgan kurashda Murodov ustun pozitsiyani egallab, tepadan tinimsiz kuchli zarbalar yog‘dirdi va raqibini himoyasiz qoldirdi.

  • 3-raqib (58-soniya): Oktagon to‘ri yonidagi hujum. Uchinchi jangchi oktagon chetiga siqib chiqarilib, og‘ir zarbalar seriyasi ostida qolib ketdi va qarshilikni to‘xtatishga majbur bo‘ldi.

  • 4-raqib (1 daqiqa 17-soniya): To‘liq nazorat va taslim etish. To‘rtinchi raqib bilan to‘qnashuvda ham parterdagi mutlaq ustunlik namoyish etilib, hakam bellashuvni to‘xtatishga qaror qildi.

  • 5-raqib (2 daqiqa 04-soniya): Muddatidan oldin yakunlangan navbatdagi jang. Raqibning har qanday hujum urinishini bartaraf etgan Murodov ketma-ket zarbalar bilan beshinchi jangchini ham muddatidan oldin safdan chiqardi.

  • 6-raqib (2 daqiqa 44-soniya): Hakam aralashuvi va final nuqtasi. Oxirgi raqib yerga yiqitilgach, Murodovning davomli zarbalaridan so‘ng referi aralashib, jangni to‘xtatdi va oqshomdagi oltinchi g‘alabani qayd etdi.

Haqli triumf va raqiblarning e’tirofi

Barcha 6 nafar raqib ketma-ket taslim etilganidan so‘ng, bosh hakam Mahmud Murodovning qo‘lini mutlaq g‘olib sifatida yuqori ko‘tardi. Mag‘lub bo‘lgan «The Kotlárs» jamoasi vakillari ham oktagon markazida turib, o‘zbek sportchisining kuch va mahorat jihatidan ochiq-oydin ustun ekanini tan olishdi.

Ushbu g‘alaba professional mahorat, taktika va chidamlilik birlashgan joyda hatto bir necha raqibning qarshiligi ham befoyda ekanini yana bir bor isbotladi.

Mahmud MurodovMMAThe Kotlárs
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mahmud Murodov va Roman Dolidze «Hype Georgia» turniri oldidan yuzma-yuz keldi (video)Mahmud Murodov va Roman Dolidze «Hype Georgia» turniri oldidan yuzma-yuz keldi (video)19 sentabr 11:4412 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)3 avgust 22:01«Katta pul bersa yana chiqaman»: Mahmud Muradov Dolidzedan uchralgan mag‘lubiyatiga izoh berdi«Katta pul bersa yana chiqaman»: Mahmud Muradov Dolidzedan uchralgan mag‘lubiyatiga izoh berdi21 sentabr 19:28Italiyada yetakchi almashdi! “Latsio” 28 ochko bilan 1-o‘ringa ko‘tarildiItaliyada yetakchi almashdi! “Latsio” 28 ochko bilan 1-o‘ringa ko‘tarildiBugun 21:49Elche — Valensiya: tarkiblar va jonli matnElche — Valensiya: tarkiblar va jonli matnBugun 21:25Lechche — Jenoa: tarkiblar va jonli matnLechche — Jenoa: tarkiblar va jonli matnBugun 21:05
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi