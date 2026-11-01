Kutilmagan shou: Mahmud Murodov bir vaqtning o‘zida 6 nafar raqibni taslim etdi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekistonlik jangchi Mahmud Murodov bir oqshomning o‘zida ketma-ket 6 nafar raqibga qarshi oktagonga chiqib, ularning barchasini muddatidan oldin taslim etdi.
- Sportchi har bir jangda o‘zining yuksak professional mahorati va ustunligini namoyish qilib, raqiblarini turli usullar hamda zarbalar seriyasi bilan mag‘lubiyatga uchratdi.
- Janglar yakunida «The Kotlárs» jamoasi vakillari Murodovning kuch va mahorat jihatidan ustunligini tan olishdi.
Aralash yakkakurashlar olamida kamdan-kam uchraydigan va shov-shuvlarga sabab bo‘lgan bellashuv bo‘lib o‘tdi. O‘zbekistonlik mashhur jangchi, sobiq UFC vakili Mahmud Murodov oktagonda bir oqshomning o‘zida ketma-ket 6 nafar raqibga qarshi dayanga chiqib, fenomenal natija ko‘rsatdi.
Jang davomida Murodov barcha 6 nafar raqibini navbatma-navbat muddatidan oldin taslim etib, o‘zining yuksak professional mahoratini yana bir bor namoyish etdi.
Oktagondagi 6 ta to‘qnashuv xronologiyasi: Qadamma-qadam g‘alaba
Videotasvirlarda jangning har bir hal qiluvchi bosqichi va raqiblarning ketma-ket mag‘lub etilishi aniq muhrlangan:
1-raqib (32-soniya): Ishonchli start va birinchi nokaut. Bahs boshlanganidan atigi yarim daqiqa o‘tib, Murodov raqibini aniq va keskin zarba bilan yerga qulatib, muddatidan oldin dastlabki g‘alabani naqd qildi.
2-raqib: Parterdagi kuchli bosim (Ground and Pound). Navbatdagi raqibga qarshi kechgan kurashda Murodov ustun pozitsiyani egallab, tepadan tinimsiz kuchli zarbalar yog‘dirdi va raqibini himoyasiz qoldirdi.
3-raqib (58-soniya): Oktagon to‘ri yonidagi hujum. Uchinchi jangchi oktagon chetiga siqib chiqarilib, og‘ir zarbalar seriyasi ostida qolib ketdi va qarshilikni to‘xtatishga majbur bo‘ldi.
4-raqib (1 daqiqa 17-soniya): To‘liq nazorat va taslim etish. To‘rtinchi raqib bilan to‘qnashuvda ham parterdagi mutlaq ustunlik namoyish etilib, hakam bellashuvni to‘xtatishga qaror qildi.
5-raqib (2 daqiqa 04-soniya): Muddatidan oldin yakunlangan navbatdagi jang. Raqibning har qanday hujum urinishini bartaraf etgan Murodov ketma-ket zarbalar bilan beshinchi jangchini ham muddatidan oldin safdan chiqardi.
6-raqib (2 daqiqa 44-soniya): Hakam aralashuvi va final nuqtasi. Oxirgi raqib yerga yiqitilgach, Murodovning davomli zarbalaridan so‘ng referi aralashib, jangni to‘xtatdi va oqshomdagi oltinchi g‘alabani qayd etdi.
Haqli triumf va raqiblarning e’tirofi
Barcha 6 nafar raqib ketma-ket taslim etilganidan so‘ng, bosh hakam Mahmud Murodovning qo‘lini mutlaq g‘olib sifatida yuqori ko‘tardi. Mag‘lub bo‘lgan «The Kotlárs» jamoasi vakillari ham oktagon markazida turib, o‘zbek sportchisining kuch va mahorat jihatidan ochiq-oydin ustun ekanini tan olishdi.
Ushbu g‘alaba professional mahorat, taktika va chidamlilik birlashgan joyda hatto bir necha raqibning qarshiligi ham befoyda ekanini yana bir bor isbotladi.
Izohlar 0
…