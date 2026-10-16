Javohir Sindarov FIDЕ reytingida tarixiy 3-o‘ringa ko‘tarildi

·77·Sport
Javohir Sindarov FIDЕ reytingida tarixiy 3-o‘ringa ko‘tarildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Javohir Sindarov Xalqaro shaxmat federatsiyasining (FIDЕ) jonli reytingida 2782 ball bilan tarixiy 3-o‘ringa ko‘tarilib, o‘z faoliyatidagi eng yuqori natijani qayd etdi.
  • Shu tariqa, jahon shaxmati tarixida kamdan-kam uchraydigan holat yuz berib, dunyoning eng kuchli besh nafar shaxmatchisi safidan bir vaqtning o‘zida ikki nafar o‘zbekistonlik, ya’ni Javohir Sindarov va Nodirbek Abdusattorov (2780 ball bilan 5-o‘rin) joy oldi.

O‘zbekistonlik 20 yoshli xalqaro grossmeyster Javohir Sindarov klassik shaxmat bo‘yicha Xalqaro shaxmat federatsiyasining (FIDЕ) jonli (live) reytingida o‘z faoliyatidagi eng yuqori natijani qayd etib, dunyoning 3-raqamli shaxmatchisiga aylandi.

AQSH chempionati doirasidagi bahsda favoritlardan biri Fabiano Karuana yosh shaxmatchi Endi Vudvordga kutilmaganda imkoniyatni boy bergach, Sindarovning reytingi 2782 ballga yetdi va u faoliyatida ilk bor sayyoramizning eng kuchli uch nafar shaxmatchisi qatoriga kirdi.

FIDЕ reytingining yuqori cho‘qqisi: Kimlar oldinda?

Ayni damda jahon klassik shaxmati reytingida Javohir Sindarovdan faqat ikki nafar tajribali grossmeyster yuqorida turibdi:

  • 1-o‘rin: Magnus Karlsen (Norvegiya) — 2823 ball;

  • 2-o‘rin: Xikaru Nakamura (AQSH) — 2792 ball;

  • 3-o‘rin: Javohir Sindarov (O‘zbekiston) — 2782 ball.

Tarixiy ko‘rsatkich: Top-5 da bir yo‘la ikki nafar o‘zbekistonlik

O‘zbek shaxmat maktabining jahon sahnasidagi gegemonligi yangi bosqichga chiqdi:

  • Nodirbek Abdusattorov 5-pog‘onada: O‘zbekistonning yana bir peshqadam grossmeysteri Nodirbek Abdusattorov 2780 ball bilan dunyo reytingining 5-o‘rnini mustahkam egallab turibdi;

  • Top-5 dagi noyob muvaffaqiyat: Shu tariqa, jahon shaxmati tarixida kamdan-kam uchraydigan voqelik yuz berib, dunyoning eng kuchli besh nafar shaxmatchisi safidan bir vaqtning o‘zida ikki nafar O‘zbekiston vakili joy oldi.

Samarqand Olimpiadasi qahramoni

Javohir Sindarovning bunday mislsiz ko‘tarilishi uning so‘nggi yirik musobaqalardagi yorqin o‘yinlarining uzviy davomidir:

  • Olimpiada chempioni: Samarqand shahri mezbonlik qilgan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasida O‘zbekiston milliy terma jamoasi o‘z maydonida chempionlikni qo‘lga kiritib, oltin medallarni egallagandi;

  • Musobaqaning eng yaxshi shaxmatchisi: 20 yoshli Javohir jamoa g‘alabasida asosiy yetakchilikni o‘z zimmasiga olib, musobaqa yakunida rasman «Olimpiadaning eng yaxshi shaxmatchisi» deb e’tirof etilgan hamda erkaklar o‘rtasida FIDЕning bosh sovriniga sazovor bo‘lgan edi.

Sindarovning kuchli uchlikka kirishi O‘zbekistonning xalqaro shaxmat arenasidagi mutlaq yetakchi davlatlardan biriga aylanganini yana bir karra isbotlaydi.

Javohir SindarovFIDЕSamarqand OlimpiadasiNodirbek Abdusattorov
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSH tor-mor etildi: Abdusattorov Karuanani, Yakubboyev Nimannni taslim qildi!AQSH tor-mor etildi: Abdusattorov Karuanani, Yakubboyev Nimannni taslim qildi!25 sentabr 20:3046-Butunjahon shaxmat Olimpiadasida O‘zbekiston barcha frontlarda g‘alaba qozondi46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasida O‘zbekiston barcha frontlarda g‘alaba qozondi16 sentabr 23:14FIDЕ Javohir Sindarov va Gukesh Dommaradju o‘rtasidagi chempionlik jangini e’lon qildiFIDЕ Javohir Sindarov va Gukesh Dommaradju o‘rtasidagi chempionlik jangini e’lon qildi3 oktabr 07:22Javohir Sindarovdan tarixiy va’da: “Jahon shaxmat tojini O‘zbekistonga olib kelaman!"Javohir Sindarovdan tarixiy va’da: “Jahon shaxmat tojini O‘zbekistonga olib kelaman!"30 sentabr 11:26Aqlbovar qilmas yurish: Sindarov 2- bor farzinini qurbon qilib, FIDЕ ekspertlarini shokka soldi!Aqlbovar qilmas yurish: Sindarov 2- bor farzinini qurbon qilib, FIDЕ ekspertlarini shokka soldi!18 sentabr 14:10Sindarov jahon toji uchun Gukesh bilan dona suradi: FIDЕ barcha tafsilotlarni tasdiqladiSindarov jahon toji uchun Gukesh bilan dona suradi: FIDЕ barcha tafsilotlarni tasdiqladi14 sentabr 20:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...