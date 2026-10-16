Javohir Sindarov FIDЕ reytingida tarixiy 3-o‘ringa ko‘tarildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Javohir Sindarov Xalqaro shaxmat federatsiyasining (FIDЕ) jonli reytingida 2782 ball bilan tarixiy 3-o‘ringa ko‘tarilib, o‘z faoliyatidagi eng yuqori natijani qayd etdi.
- Shu tariqa, jahon shaxmati tarixida kamdan-kam uchraydigan holat yuz berib, dunyoning eng kuchli besh nafar shaxmatchisi safidan bir vaqtning o‘zida ikki nafar o‘zbekistonlik, ya’ni Javohir Sindarov va Nodirbek Abdusattorov (2780 ball bilan 5-o‘rin) joy oldi.
O‘zbekistonlik 20 yoshli xalqaro grossmeyster Javohir Sindarov klassik shaxmat bo‘yicha Xalqaro shaxmat federatsiyasining (FIDЕ) jonli (live) reytingida o‘z faoliyatidagi eng yuqori natijani qayd etib, dunyoning 3-raqamli shaxmatchisiga aylandi.
AQSH chempionati doirasidagi bahsda favoritlardan biri Fabiano Karuana yosh shaxmatchi Endi Vudvordga kutilmaganda imkoniyatni boy bergach, Sindarovning reytingi 2782 ballga yetdi va u faoliyatida ilk bor sayyoramizning eng kuchli uch nafar shaxmatchisi qatoriga kirdi.
FIDЕ reytingining yuqori cho‘qqisi: Kimlar oldinda?
Ayni damda jahon klassik shaxmati reytingida Javohir Sindarovdan faqat ikki nafar tajribali grossmeyster yuqorida turibdi:
1-o‘rin: Magnus Karlsen (Norvegiya) — 2823 ball;
2-o‘rin: Xikaru Nakamura (AQSH) — 2792 ball;
3-o‘rin: Javohir Sindarov (O‘zbekiston) — 2782 ball.
Tarixiy ko‘rsatkich: Top-5 da bir yo‘la ikki nafar o‘zbekistonlik
O‘zbek shaxmat maktabining jahon sahnasidagi gegemonligi yangi bosqichga chiqdi:
Nodirbek Abdusattorov 5-pog‘onada: O‘zbekistonning yana bir peshqadam grossmeysteri Nodirbek Abdusattorov 2780 ball bilan dunyo reytingining 5-o‘rnini mustahkam egallab turibdi;
Top-5 dagi noyob muvaffaqiyat: Shu tariqa, jahon shaxmati tarixida kamdan-kam uchraydigan voqelik yuz berib, dunyoning eng kuchli besh nafar shaxmatchisi safidan bir vaqtning o‘zida ikki nafar O‘zbekiston vakili joy oldi.
Samarqand Olimpiadasi qahramoni
Javohir Sindarovning bunday mislsiz ko‘tarilishi uning so‘nggi yirik musobaqalardagi yorqin o‘yinlarining uzviy davomidir:
Olimpiada chempioni: Samarqand shahri mezbonlik qilgan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasida O‘zbekiston milliy terma jamoasi o‘z maydonida chempionlikni qo‘lga kiritib, oltin medallarni egallagandi;
Musobaqaning eng yaxshi shaxmatchisi: 20 yoshli Javohir jamoa g‘alabasida asosiy yetakchilikni o‘z zimmasiga olib, musobaqa yakunida rasman «Olimpiadaning eng yaxshi shaxmatchisi» deb e’tirof etilgan hamda erkaklar o‘rtasida FIDЕning bosh sovriniga sazovor bo‘lgan edi.
Sindarovning kuchli uchlikka kirishi O‘zbekistonning xalqaro shaxmat arenasidagi mutlaq yetakchi davlatlardan biriga aylanganini yana bir karra isbotlaydi.
Izohlar 0
…