Markaziy Osiyoda Osiyo o‘yinlari medallari uchun qancha pul beriladi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Tojikistonda Osiyo o‘yinlari oltin medali uchun 150 ming somoni (taxminan 16,3 ming dollar) beriladi.
- Qozog‘istonda hozirgi mukofot oltin medal uchun 10 ming dollarni tashkil etadi, ammo 2026 yilgi o‘yinlar uchun 50 ming dollargacha oshirish taklif qilingan.
- Qirg‘izistonda Xanchjou-2022 chempionlariga 1,25 mln somlik sertifikatlar berilgan, O‘zbekistonda esa davlat budjetidan tashqari mahalliy budjetlar hisobidan ham qo‘shimcha mukofotlar mavjud.
Yaponiyada 19 sentyabrdan 4 oktyabrgacha XX yozgi Osiyo o‘yinlari bo‘lib o‘tmoqda. Aichi-Nagoya-2026 musobaqalarida 45 mamlakat va hududdan sportchilar 43 sport turi bo‘yicha medallar uchun kurashmoqda.
Markaziy Osiyo davlatlari vakillari ham qit’a miqyosidagi musobaqada ishtirok etmoqda. Sportchilarning natijasi bilan bir qatorda, ular uchun belgilangan davlat mukofotlari ham qiziqish uyg‘otadi. Xo‘sh, mintaqa mamlakatlarida Osiyo o‘yinlari medallari uchun qancha pul beriladi?
Tojikiston: oltin uchun 150 ming somoni
Tojikistonda 2015 yilda ta’sis etilgan Prezident mukofoti xalqaro musobaqalarda g‘olib va sovrindor bo‘lgan sportchilarni rag‘batlantirishni nazarda tutadi. Osiyo o‘yinlari ham ushbu tizimga kiradi.
Amaldagi tartibga ko‘ra, Osiyo o‘yinlari oltin medali sohibiga 150 ming somoni, kumush medal uchun 100 ming somoni, bronza medal uchun esa 50 ming somoni beriladi. Bu mos ravishda taxminan 16,3 ming, 10,9 ming va 5,4 ming dollarga teng.
Qozog‘iston: hozircha 10 ming dollar, 50 ming dollargacha oshirish taklif qilingan
Qozog‘istonda Osiyo o‘yinlari medallari uchun amaldagi mukofot miqdori oltin medal uchun 10 ming, kumush uchun 5 ming va bronza uchun 3 ming dollarni tashkil etadi. Murabbiylarga mos ravishda 5 ming, 3 ming va 2 ming dollar beriladi. Mazkur summalar Xanchjou-2022 Osiyo o‘yinlaridan keyin ham to‘langan.
2026 yilgi Osiyo o‘yinlari oldidan mukofot pullarini sezilarli oshirish taklifi ishlab chiqilgan. Unga ko‘ra, sportchilar uchun oltin medalga 50 ming, kumushga 15 ming va bronzaga 10 ming dollar belgilanishi mumkin. Murabbiylar uchun esa mos ravishda 10 ming, 7 ming va 5 ming dollar taklif qilingan.
Biroq bu o‘zgarishlar hozircha rasman kuchga kirgani haqida ma’lumot yo‘q. Shu sababli amaldagi stavka 10 ming, 5 ming va 3 ming dollar bo‘lib qolmoqda.
Qirg‘iziston: Xanchjou chempionlariga 1,25 mln som berilgan
Qirg‘izistonda aynan 2026 yilgi Osiyo o‘yinlari uchun medal sohiblariga beriladigan yangi mukofot miqdorlari ochiq e’lon qilinmagan.
Shu bois avvalgi Osiyo o‘yinlari natijalari mo‘ljal bo‘lib xizmat qilishi mumkin. Xanchjou-2022dan so‘ng qirg‘izistonlik oltin medal sohiblariga 1 mln 250 ming somlik sertifikatlar topshirilgan. Kumush medal uchun 750 ming, bronza medal uchun esa 500 ming som miqdorida mukofot berilgan.
O‘zbekiston: asosiy mukofotga qo‘shimcha to‘lovlar ham bor
O‘zbekistonda Xanchjou-2022 Osiyo o‘yinlari uchun sportchilarni rag‘batlantirish ikki bosqichda belgilangan.
2022 yilgi Prezident qaroriga ko‘ra, davlat budjetidan oltin medal uchun 5 ming, kumush uchun 3 ming va bronza uchun 2 ming dollar miqdorida bir martalik mukofot ko‘zda tutilgan. Bundan tashqari, mahalliy budjetlar hisobidan sportchilarga oltin medal uchun BHMning 300 baravari, kumush uchun 200 baravari va bronza uchun 100 baravari miqdorida qo‘shimcha mukofot belgilangan.
2023 yil dekabrida Xanchjou Osiyo va Para Osiyo o‘yinlari g‘oliblarini taqdirlash marosimida esa sportchilarga oltin medal uchun 10 ming, kumush uchun 5 ming va bronza uchun 2,5 ming dollar miqdorida mukofot topshirilgani rasmiy manbalarda qayd etilgan. Murabbiylarga mos ravishda 5 ming, 2,5 ming va 1 250 dollar berilgan.
Turkmaniston: mukofot miqdori ochiq emas
Turkmanistonda Osiyo o‘yinlari medallari uchun beriladigan pul mukofotlari bo‘yicha ochiq va rasmiy tasdiqlangan ma’lumotni topishning imkoni bo‘lmadi.
Mamlakatning sport idoralari terma jamoalar ishtiroki va natijalari haqida xabar berib boradi, biroq oltin, kumush va bronza medallari uchun aniq pul mukofoti miqdorlari ochiq rasmiy materiallarda e’lon qilinmagan. Shu sababli Turkmaniston bo‘yicha aniq summa keltirish hozircha to‘g‘ri bo‘lmaydi.
Shunday qilib, Markaziy Osiyoda Osiyo o‘yinlari medallari uchun mukofot tizimlari bir-biridan sezilarli farq qiladi. Ayrim davlatlarda amaldagi stavkalar aniq bo‘lsa, ayrim mamlakatlarda 2026 yilgi O‘yinlar uchun yangi miqdorlar hali rasman e’lon qilinmagan.
Izohlar 0
…