Markaziy Osiyoda Osiyo o‘yinlari medallari uchun qancha pul beriladi?

·8·Sport
Markaziy Osiyoda Osiyo o‘yinlari medallari uchun qancha pul beriladi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Tojikistonda Osiyo o‘yinlari oltin medali uchun 150 ming somoni (taxminan 16,3 ming dollar) beriladi.
  • Qozog‘istonda hozirgi mukofot oltin medal uchun 10 ming dollarni tashkil etadi, ammo 2026 yilgi o‘yinlar uchun 50 ming dollargacha oshirish taklif qilingan.
  • Qirg‘izistonda Xanchjou-2022 chempionlariga 1,25 mln somlik sertifikatlar berilgan, O‘zbekistonda esa davlat budjetidan tashqari mahalliy budjetlar hisobidan ham qo‘shimcha mukofotlar mavjud.

Yaponiyada 19 sentyabrdan 4 oktyabrgacha XX yozgi Osiyo o‘yinlari bo‘lib o‘tmoqda. Aichi-Nagoya-2026 musobaqalarida 45 mamlakat va hududdan sportchilar 43 sport turi bo‘yicha medallar uchun kurashmoqda.

Markaziy Osiyo davlatlari vakillari ham qit’a miqyosidagi musobaqada ishtirok etmoqda. Sportchilarning natijasi bilan bir qatorda, ular uchun belgilangan davlat mukofotlari ham qiziqish uyg‘otadi. Xo‘sh, mintaqa mamlakatlarida Osiyo o‘yinlari medallari uchun qancha pul beriladi?

Tojikiston: oltin uchun 150 ming somoni

Tojikistonda 2015 yilda ta’sis etilgan Prezident mukofoti xalqaro musobaqalarda g‘olib va sovrindor bo‘lgan sportchilarni rag‘batlantirishni nazarda tutadi. Osiyo o‘yinlari ham ushbu tizimga kiradi.

Amaldagi tartibga ko‘ra, Osiyo o‘yinlari oltin medali sohibiga 150 ming somoni, kumush medal uchun 100 ming somoni, bronza medal uchun esa 50 ming somoni beriladi. Bu mos ravishda taxminan 16,3 ming, 10,9 ming va 5,4 ming dollarga teng.

Qozog‘iston: hozircha 10 ming dollar, 50 ming dollargacha oshirish taklif qilingan

Qozog‘istonda Osiyo o‘yinlari medallari uchun amaldagi mukofot miqdori oltin medal uchun 10 ming, kumush uchun 5 ming va bronza uchun 3 ming dollarni tashkil etadi. Murabbiylarga mos ravishda 5 ming, 3 ming va 2 ming dollar beriladi. Mazkur summalar Xanchjou-2022 Osiyo o‘yinlaridan keyin ham to‘langan.

2026 yilgi Osiyo o‘yinlari oldidan mukofot pullarini sezilarli oshirish taklifi ishlab chiqilgan. Unga ko‘ra, sportchilar uchun oltin medalga 50 ming, kumushga 15 ming va bronzaga 10 ming dollar belgilanishi mumkin. Murabbiylar uchun esa mos ravishda 10 ming, 7 ming va 5 ming dollar taklif qilingan.

Biroq bu o‘zgarishlar hozircha rasman kuchga kirgani haqida ma’lumot yo‘q. Shu sababli amaldagi stavka 10 ming, 5 ming va 3 ming dollar bo‘lib qolmoqda.

Qirg‘iziston: Xanchjou chempionlariga 1,25 mln som berilgan

Qirg‘izistonda aynan 2026 yilgi Osiyo o‘yinlari uchun medal sohiblariga beriladigan yangi mukofot miqdorlari ochiq e’lon qilinmagan.

Shu bois avvalgi Osiyo o‘yinlari natijalari mo‘ljal bo‘lib xizmat qilishi mumkin. Xanchjou-2022dan so‘ng qirg‘izistonlik oltin medal sohiblariga 1 mln 250 ming somlik sertifikatlar topshirilgan. Kumush medal uchun 750 ming, bronza medal uchun esa 500 ming som miqdorida mukofot berilgan.

O‘zbekiston: asosiy mukofotga qo‘shimcha to‘lovlar ham bor

O‘zbekistonda Xanchjou-2022 Osiyo o‘yinlari uchun sportchilarni rag‘batlantirish ikki bosqichda belgilangan.

2022 yilgi Prezident qaroriga ko‘ra, davlat budjetidan oltin medal uchun 5 ming, kumush uchun 3 ming va bronza uchun 2 ming dollar miqdorida bir martalik mukofot ko‘zda tutilgan. Bundan tashqari, mahalliy budjetlar hisobidan sportchilarga oltin medal uchun BHMning 300 baravari, kumush uchun 200 baravari va bronza uchun 100 baravari miqdorida qo‘shimcha mukofot belgilangan.

2023 yil dekabrida Xanchjou Osiyo va Para Osiyo o‘yinlari g‘oliblarini taqdirlash marosimida esa sportchilarga oltin medal uchun 10 ming, kumush uchun 5 ming va bronza uchun 2,5 ming dollar miqdorida mukofot topshirilgani rasmiy manbalarda qayd etilgan. Murabbiylarga mos ravishda 5 ming, 2,5 ming va 1 250 dollar berilgan.

Turkmaniston: mukofot miqdori ochiq emas

Turkmanistonda Osiyo o‘yinlari medallari uchun beriladigan pul mukofotlari bo‘yicha ochiq va rasmiy tasdiqlangan ma’lumotni topishning imkoni bo‘lmadi.

Mamlakatning sport idoralari terma jamoalar ishtiroki va natijalari haqida xabar berib boradi, biroq oltin, kumush va bronza medallari uchun aniq pul mukofoti miqdorlari ochiq rasmiy materiallarda e’lon qilinmagan. Shu sababli Turkmaniston bo‘yicha aniq summa keltirish hozircha to‘g‘ri bo‘lmaydi.

Shunday qilib, Markaziy Osiyoda Osiyo o‘yinlari medallari uchun mukofot tizimlari bir-biridan sezilarli farq qiladi. Ayrim davlatlarda amaldagi stavkalar aniq bo‘lsa, ayrim mamlakatlarda 2026 yilgi O‘yinlar uchun yangi miqdorlar hali rasman e’lon qilinmagan.

Aziyo o‘yinlari 2026Osiyo o‘yinlari medal mukofotlariTojikiston prezident mukofotiO‘zbekiston sportchilar mukofotlari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Bu penalti emasdi»: Ispaniyalik sobiq hakam Madrid derbisidagi shov-shuvli qarorni fosh qildi«Bu penalti emasdi»: Ispaniyalik sobiq hakam Madrid derbisidagi shov-shuvli qarorni fosh qildiBugun, 10:28Mayamida Messi va Suaresdan gol: «Inter Mayami» jangovar durang qayd etdi!Mayamida Messi va Suaresdan gol: «Inter Mayami» jangovar durang qayd etdi!Bugun, 10:26Samarqandda triumf va drama: O‘zbekiston erkaklar termasi 1-o‘ringa ko‘tarildiSamarqandda triumf va drama: O‘zbekiston erkaklar termasi 1-o‘ringa ko‘tarildiBugun, 10:24Oktagonda millionlar jangi: UFC 331 jangchilarining rasmiy gonorarlari e’lon qilindi!Oktagonda millionlar jangi: UFC 331 jangchilarining rasmiy gonorarlari e’lon qilindi!Bugun, 08:27Nagoya-2026 starti: Qozog‘iston 4 ta oltin, O‘zbekiston esa karateda ilk medalni yutdiNagoya-2026 starti: Qozog‘iston 4 ta oltin, O‘zbekiston esa karateda ilk medalni yutdiBugun, 08:08«Superkompyuter javobi»: APLning bo‘lajak chempionini e’lon qildi, «Tottenhem» quladi!«Superkompyuter javobi»: APLning bo‘lajak chempionini e’lon qildi, «Tottenhem» quladi!Bugun, 07:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng