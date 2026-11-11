«2027 yilda katta jang bo‘ladi»: Yengilmas Meyvezerning navbatdagi raqibi kim bo‘ladi?

2 daqiqa o'qish56
«2027 yilda katta jang bo‘ladi»: Yengilmas Meyvezerning navbatdagi raqibi kim bo‘ladi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Professional boksda 50-0 hisobidagi mag‘lubiyatsiz rekordga ega Floyd Meyvezer 2027 yilda katta ringga qaytib, superjang o‘tkazishini ma’lum qildi.
  • 49 yoshli bokschi bo‘lajak raqiblari sifatida Rayan Garsiya, Oskar De La Xoyya, Menni Pakyao yoki Konor Makgregor nomlarini tilga oldi.
  • Sportchi ushbu katta to‘qnashuvga tayyorgarlik sifatida dekabr oyida Tailandda Mett Floydga qarshi ko‘rgazmali jang o‘tkazishni rejalashtirgan.

Professional boks faoliyatini 50-0 hisobidagi benuqson rekord bilan mag‘lubiyatsiz yakunlagan amerikalik afsonaviy bokschi Floyd Meyvezer sport jamoatchiligini yana bir bor hayratda qoldirdi. Fevral oyida o‘zining yubiley 50 yoshini qarshi oladigan «Money» laqabli yulduz katta ringga qaytishga jiddiy bel bog‘laganini va superjang o‘tkazish niyatida ekanini rasman e’lon qildi.

Albukerkedagi shov-shuvli bayonot: To‘rt nomzoddan qaysi biri?

AQSHning Albukerke shahrida bo‘lib o‘tgan navbatdagi boks oqshomi jonli efirida chiqish qilgan Meyvezer bo‘lajak rejalari haqida ochiq gapirdi:

«2027 yilda men katta jang o‘tkazmoqchiman. Bu Rayan Garsiya, Oskar De La Xoyya, Menni Pakyao yoki Konor Makgregor bo‘lishi mumkin».

Amerikalik bokschi ilgari ham ko‘rgazmali va tijoriy to‘qnashuvlar bilan muxlislar e’tiborida turgan. Joriy yilda u Mayk Tayson va Mayk Zambidisga qarshi ikkita ko‘rgazmali uchrashuv hamda azaliy raqibi Menni Pakyao bilan revansh jangini o‘tkazishni rejalashtirgan edi, biroq turli tashkiliy omillar sabab ushbu to‘qnashuvlar amalga oshmay qolgandi.

Jihat / Ko‘rsatkich

Floyd Meyvezerning rejalari va ko‘rsatkichlari

Yoshi va maqomi

49 yosh (fevralda 50 ga to‘ladi), 5 vazn toifasida sobiq jahon chempioni

Professional rekordi

50 ta g‘alaba, 0 mag‘lubiyat (mutlaq yengilmas natija)

Katta jang muddati

2027 yil

Asosiy nomzodlar

Rayan Garsiya, Konor Makgregor, Menni Pakyao, Oskar De La Xoyya

Yaqin oradagi jang

Dekabr oyida Tailandda avstraliyalik Mett Floydga qarshi

Jang maqomi

Garsiya bilan to‘qnashuv oldidan ko‘rgazmali «razminka»

«Yosh faqat raqamlarda, haqiqiy mahorat esa yo‘qolmaydi. Meyvezerning yana katta sahnaga chiqishi — sport olami uchun navbatdagi rekord darajadagi kassabop tomosha kafolatidir».

Tailanddagi «razminka» va Rayan Garsiya nishoni

Yaqinda 49 yoshli bokschi dekabr oyida Tailandda avstraliyalik Mett Floydga qarshi ringga ko‘tarilishini bildirgandi. Qizig‘i shundaki, Meyvezer ushbu ko‘rgazmali bahsni shunchaki oddiy uchrashuv emas, balki WBC yarimo‘rta vazn toifasi chempioni Rayan Garsiyaga qarshi ehtimoliy jang oldidan shaxsiy «razminka» sifatida baholagan.

Agar tomonlar kelishuvga erishsa, Meyvezerning 2017 yilda UFC yulduzi Konor Makgregorga qarshi o‘tkazgan rekordi yangilanishi va boks tarixidagi eng ko‘p daromad keltiruvchi navbatdagi global shou yuzaga kelishi mumkin.

Sizningcha, 50 yoshli Floyd Meyvezerning Rayan Garsiya yoki Konor Makgregor bilan jangi qanday yakun topadi? Afsonaviy chempion yana g‘alaba qozona oladimi? Fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari