«2027 yilda katta jang bo‘ladi»: Yengilmas Meyvezerning navbatdagi raqibi kim bo‘ladi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Professional boksda 50-0 hisobidagi mag‘lubiyatsiz rekordga ega Floyd Meyvezer 2027 yilda katta ringga qaytib, superjang o‘tkazishini ma’lum qildi.
- 49 yoshli bokschi bo‘lajak raqiblari sifatida Rayan Garsiya, Oskar De La Xoyya, Menni Pakyao yoki Konor Makgregor nomlarini tilga oldi.
- Sportchi ushbu katta to‘qnashuvga tayyorgarlik sifatida dekabr oyida Tailandda Mett Floydga qarshi ko‘rgazmali jang o‘tkazishni rejalashtirgan.
Professional boks faoliyatini 50-0 hisobidagi benuqson rekord bilan mag‘lubiyatsiz yakunlagan amerikalik afsonaviy bokschi Floyd Meyvezer sport jamoatchiligini yana bir bor hayratda qoldirdi. Fevral oyida o‘zining yubiley 50 yoshini qarshi oladigan «Money» laqabli yulduz katta ringga qaytishga jiddiy bel bog‘laganini va superjang o‘tkazish niyatida ekanini rasman e’lon qildi.
Albukerkedagi shov-shuvli bayonot: To‘rt nomzoddan qaysi biri?
AQSHning Albukerke shahrida bo‘lib o‘tgan navbatdagi boks oqshomi jonli efirida chiqish qilgan Meyvezer bo‘lajak rejalari haqida ochiq gapirdi:
«2027 yilda men katta jang o‘tkazmoqchiman. Bu Rayan Garsiya, Oskar De La Xoyya, Menni Pakyao yoki Konor Makgregor bo‘lishi mumkin».
Amerikalik bokschi ilgari ham ko‘rgazmali va tijoriy to‘qnashuvlar bilan muxlislar e’tiborida turgan. Joriy yilda u Mayk Tayson va Mayk Zambidisga qarshi ikkita ko‘rgazmali uchrashuv hamda azaliy raqibi Menni Pakyao bilan revansh jangini o‘tkazishni rejalashtirgan edi, biroq turli tashkiliy omillar sabab ushbu to‘qnashuvlar amalga oshmay qolgandi.
Jihat / Ko‘rsatkich
Floyd Meyvezerning rejalari va ko‘rsatkichlari
Yoshi va maqomi
49 yosh (fevralda 50 ga to‘ladi), 5 vazn toifasida sobiq jahon chempioni
Professional rekordi
50 ta g‘alaba, 0 mag‘lubiyat (mutlaq yengilmas natija)
Katta jang muddati
2027 yil
Asosiy nomzodlar
Rayan Garsiya, Konor Makgregor, Menni Pakyao, Oskar De La Xoyya
Yaqin oradagi jang
Dekabr oyida Tailandda avstraliyalik Mett Floydga qarshi
Jang maqomi
Garsiya bilan to‘qnashuv oldidan ko‘rgazmali «razminka»
«Yosh faqat raqamlarda, haqiqiy mahorat esa yo‘qolmaydi. Meyvezerning yana katta sahnaga chiqishi — sport olami uchun navbatdagi rekord darajadagi kassabop tomosha kafolatidir».
Tailanddagi «razminka» va Rayan Garsiya nishoni
Yaqinda 49 yoshli bokschi dekabr oyida Tailandda avstraliyalik Mett Floydga qarshi ringga ko‘tarilishini bildirgandi. Qizig‘i shundaki, Meyvezer ushbu ko‘rgazmali bahsni shunchaki oddiy uchrashuv emas, balki WBC yarimo‘rta vazn toifasi chempioni Rayan Garsiyaga qarshi ehtimoliy jang oldidan shaxsiy «razminka» sifatida baholagan.
Agar tomonlar kelishuvga erishsa, Meyvezerning 2017 yilda UFC yulduzi Konor Makgregorga qarshi o‘tkazgan rekordi yangilanishi va boks tarixidagi eng ko‘p daromad keltiruvchi navbatdagi global shou yuzaga kelishi mumkin.
Sizningcha, 50 yoshli Floyd Meyvezerning Rayan Garsiya yoki Konor Makgregor bilan jangi qanday yakun topadi? Afsonaviy chempion yana g‘alaba qozona oladimi? Fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…