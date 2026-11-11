«PSJ» o‘yinlarini ko‘rmayman, «Real» esa tengsiz: Mark Kukurelyadan kutilmagan e’tirof

2 daqiqa o'qish1
«PSJ» o‘yinlarini ko‘rmayman, «Real» esa tengsiz: Mark Kukurelyadan kutilmagan e’tirof

Joriy mavsum avvalida Londonning «Chelsi» klubidan Madridning «Real» safiga shov-shuvli tarzda ko‘chib o‘tgan ispaniyalik himoyachi Mark Kukurelya yangi jamoasining ayni paytdagi qudrati va shaxsiy hayotiga oid qiziqarli tafsilotlarni oshkor qildi. Ispaniyaning nufuzli Mundo Deportivo nashriga intervyu bergan tajribali qanot himoyachisi ayni kunlarda «Qirollik klubi»ni qit’aning eng kuchli va mukammal jamoasi deb bilishini ochiq ta’kidladi.

«Real» sur’ati va PSJ bilan qiyos: Kukurelyaning fikrlari

Kukurelya madridliklarning hozirgi o‘yin darajasi va maydondagi ishonchli harakatlari har qanday raqibdan ustun turishini alohida qayd etdi:

«Hozirgi kunda biz «Real»ni Yevropaning eng yaxshi jamoasi deb hisoblaymiz. Ular ajoyib sur’atga erishgan, ko‘plab muvaffaqiyatli bahslar o‘tkazishdi. Jamoaning o‘ziga bo‘lgan ishonchi hayratlanarli darajada yuqori».

Shuningdek, futbolchidan oxirgi yillarda katta transferlarni amalga oshirgan va o‘z loyihasini rivojlantirib kelayotgan Fransiya grandi — «PSJ» bilan solishtirish so‘ralganda, u o‘ziga xos samimiylik bilan javob qaytardi.

Ko‘rsatkich / Mavzu

Mark Kukurelyaning fikri va tafsilotlar

Qahramon

Mark Kukurelya (Ispaniya terma jamoasi va «Real Madrid» himoyachisi)

Transfer tarixi

Mavsum boshida Londonning «Chelsi» klubidan Madridga ko‘chib o‘tgan

Yevropaning 1-raqamli jamoasi

«Real Madrid» (barqaror o‘yin, yuqori tezlik va ishonch sabab)

«PSJ»ga berilgan baho

Ajoyib loyiha va yulduzlar jamlanmasi, ammo «Real» ulardan kuchliroq

Televizorda futbol ko‘rish odati

Futbolni deyarli tomosha qilmaydi (hatto «Barselona» – «PSJ» bahsini ham ko‘rmagan)

Futbol ko‘rmaslik sababi

Bo‘sh vaqtini to‘liq oilasi va farzandlari tarbiyasiga bag‘ishlaydi

Manba

Mundo Deportivo nashri

«PSJ — kuchli raqib, ammo rostini aytsam, ularning o‘yinlarini ko‘rmayman. Hatto sobiq jamoam «Barselona» bilan bahsini ham tomosha qilmaganman. Bo‘sh vaqtimda futbol ko‘rish o‘rniga farzandlarim bilan birga bo‘lishni afzal ko‘raman. Shunga qaramay, ayni damda «Real» menga har tomonlama kuchliroq ko‘rinmoqda».

Maydonda maksimal fidoyilik, uyda — oilaparvar ota

Ko‘plab professional sportchilar bo‘sh vaqtlarini raqiblarning o‘yinlarini sinchkovlik bilan kuzatishga sarflasa, Mark Kukurelya mutlaqo boshqacha hayot falsafasini tanlagan. Uning so‘zlariga ko‘ra, futbolni televizorda kam tomosha qilishi sportni yoqtirmasligidan emas, balki oilaviy majburiyatlar va farzandlar bilan birga vaqt o‘tkazish istagi bilan bog‘liq.

Madridga moslashib ulgurgan himoyachi «Santyago Bernabeu»da nafaqat asosiy tarkibdan mustahkam joy oldi, balki jamoadoshlarining ruhiy muhitiga ham tez kirishib ketdi.

Sizningcha ham, ayni paytda «Real Madrid» Yevropa chempionlar ligasidagi barcha raqiblaridan, jumladan «PSJ»dan yaqqol ustunmi? Fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari