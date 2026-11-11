«PSJ» o‘yinlarini ko‘rmayman, «Real» esa tengsiz: Mark Kukurelyadan kutilmagan e’tirof
Joriy mavsum avvalida Londonning «Chelsi» klubidan Madridning «Real» safiga shov-shuvli tarzda ko‘chib o‘tgan ispaniyalik himoyachi Mark Kukurelya yangi jamoasining ayni paytdagi qudrati va shaxsiy hayotiga oid qiziqarli tafsilotlarni oshkor qildi. Ispaniyaning nufuzli Mundo Deportivo nashriga intervyu bergan tajribali qanot himoyachisi ayni kunlarda «Qirollik klubi»ni qit’aning eng kuchli va mukammal jamoasi deb bilishini ochiq ta’kidladi.
«Real» sur’ati va PSJ bilan qiyos: Kukurelyaning fikrlari
Kukurelya madridliklarning hozirgi o‘yin darajasi va maydondagi ishonchli harakatlari har qanday raqibdan ustun turishini alohida qayd etdi:
«Hozirgi kunda biz «Real»ni Yevropaning eng yaxshi jamoasi deb hisoblaymiz. Ular ajoyib sur’atga erishgan, ko‘plab muvaffaqiyatli bahslar o‘tkazishdi. Jamoaning o‘ziga bo‘lgan ishonchi hayratlanarli darajada yuqori».
Shuningdek, futbolchidan oxirgi yillarda katta transferlarni amalga oshirgan va o‘z loyihasini rivojlantirib kelayotgan Fransiya grandi — «PSJ» bilan solishtirish so‘ralganda, u o‘ziga xos samimiylik bilan javob qaytardi.
Ko‘rsatkich / Mavzu
Mark Kukurelyaning fikri va tafsilotlar
Qahramon
Mark Kukurelya (Ispaniya terma jamoasi va «Real Madrid» himoyachisi)
Transfer tarixi
Mavsum boshida Londonning «Chelsi» klubidan Madridga ko‘chib o‘tgan
Yevropaning 1-raqamli jamoasi
«Real Madrid» (barqaror o‘yin, yuqori tezlik va ishonch sabab)
«PSJ»ga berilgan baho
Ajoyib loyiha va yulduzlar jamlanmasi, ammo «Real» ulardan kuchliroq
Televizorda futbol ko‘rish odati
Futbolni deyarli tomosha qilmaydi (hatto «Barselona» – «PSJ» bahsini ham ko‘rmagan)
Futbol ko‘rmaslik sababi
Bo‘sh vaqtini to‘liq oilasi va farzandlari tarbiyasiga bag‘ishlaydi
Manba
Mundo Deportivo nashri
«PSJ — kuchli raqib, ammo rostini aytsam, ularning o‘yinlarini ko‘rmayman. Hatto sobiq jamoam «Barselona» bilan bahsini ham tomosha qilmaganman. Bo‘sh vaqtimda futbol ko‘rish o‘rniga farzandlarim bilan birga bo‘lishni afzal ko‘raman. Shunga qaramay, ayni damda «Real» menga har tomonlama kuchliroq ko‘rinmoqda».
Maydonda maksimal fidoyilik, uyda — oilaparvar ota
Ko‘plab professional sportchilar bo‘sh vaqtlarini raqiblarning o‘yinlarini sinchkovlik bilan kuzatishga sarflasa, Mark Kukurelya mutlaqo boshqacha hayot falsafasini tanlagan. Uning so‘zlariga ko‘ra, futbolni televizorda kam tomosha qilishi sportni yoqtirmasligidan emas, balki oilaviy majburiyatlar va farzandlar bilan birga vaqt o‘tkazish istagi bilan bog‘liq.
Madridga moslashib ulgurgan himoyachi «Santyago Bernabeu»da nafaqat asosiy tarkibdan mustahkam joy oldi, balki jamoadoshlarining ruhiy muhitiga ham tez kirishib ketdi.
Sizningcha ham, ayni paytda «Real Madrid» Yevropa chempionlar ligasidagi barcha raqiblaridan, jumladan «PSJ»dan yaqqol ustunmi? Fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…