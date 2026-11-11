Nepomnyashchiydan kutilmagan e’tirof: «Toshkentdagi o‘yinda favorit — O‘zbekiston, Rossiya emas!»

2 daqiqa o'qish49
Nepomnyashchiydan kutilmagan e’tirof: «Toshkentdagi o‘yinda favorit — O‘zbekiston, Rossiya emas!»
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Rossiyalik mutaxassis Valeriy Nepomnyashchiy 12 noyabr kuni Toshkentda bo‘lib o‘tadigan o‘rtoqlik uchrashuvida O‘zbekiston milliy terma jamoasini yaqqol favorit deb atadi.
  • U o‘z xulosasini O‘zbekistonning jahon chempionatidagi tajribasi, futbolchilarning Yevropa chempionatlaridagi muvaffaqiyatli ishtiroki hamda Rossiya terma jamoasining tarkibdagi yo‘qotishlari bilan izohladi.

O‘zbekiston milliy terma jamoasining sobiq bosh murabbiyi, rossiyalik taniqli mutaxassis Valeriy Nepomnyashchiy 12 noyabr kuni Toshkentda kechadigan prinsipial xalqaro o‘rtoqlik uchrashuvi oldidan shov-shuvli bayonot bilan chiqdi. Tajribali murabbiyning fikricha, «Paxtakor» markaziy stadionida bo‘lib o‘tadigan bellashuvda Valeriy Karpin jamoasi emas, balki maydon egalari — O‘zbekiston milliy terma jamoasi yaqqol favorit hisoblanadi.

Favoritlikning uch asosiy omili: Nepomnyashchiyning tahlili

Valeriy Nepomnyashchiy o‘z xulosasini quruq gaplar bilan emas, balki bugungi kundagi aniq realliklar bilan asoslab berdi:

«Birinchidan, O‘zbekiston yozda bo‘lib o‘tgan jahon chempionatida ishtirok etib, bebaho tajriba to‘pladi. Ikkinchidan, ko‘plab o‘zbek futbolchilari Yevropa chempionatlarida, jumladan, Rossiyaning oliy divizionida muvaffaqiyatli to‘p surmoqda. Uchinchidan, Rossiya milliy jamoasi Toshkentga eng kuchli tarkibda kelolmadi. Shu bois, menimcha, bu uchrashuvda favorit — aynan o‘zbeklar. Rossiya futbolchilari payshanba oqshomida munosib qarshilik ko‘rsatish uchun juda katta kuch sarflashlari shart bo‘ladi».

Jihat / Ko‘rsatkich

O‘zbekiston milliy terma jamoasi

Rossiya milliy jamoasi

JCH–2026 tajribasi

Tarixda ilk bor mundial final bosqichida ishtirok etdi

Rasmiy musobaqalardan chetlatilgan, faqat o‘rtoqlik o‘yinlari

Yevropalik legionerlar

Husanov («Manchester Siti»), Shomurodov, Fayzullayev

Safonov (PSJ), Miranchuk, Batrakov

Tarkib holati

Sardor Shomurodov safga qaytdi, jamoa jipslashgan

Golovin jarohatda, Sobolev va Glushenkov yo‘q

O‘zaro uchrashuv vaqti

12 noyabr, payshanba — 20:00 (Toshkent vaqti)

«Paxtakor» markaziy stadioni

Ekspert xulosasi

Asosiy favorit (Nepomnyashchiy e’tirofi)

Munosib o‘yin uchun maksimal kuch sarflashi shart

«Rossiya futbol jamoatchiligi hali ham eski qarashlar bilan yashamoqda, ammo hozirgi O‘zbekiston — jahon chempionati havosidan nafas olgan va kuchli ligalarda o‘ynaydigan yulduzlarga ega zamonaviy jamoadir».

Mundial merosi: «Oq bo‘rilar» tarix yozdi

Garchi 2026 yilgi jahon chempionati debyutida O‘zbekiston kuchli guruhdan chiqa olmagan (Kolumbiyaga 1:3, Portugaliyaga 0:5, Kongo DRga 1:3 hisobida imkoniyat boy berilgan) bo‘lsa-da, musobaqa milliy jamoaga global dovrug‘ keltirdi:

  • Abbosbek Fayzullayev O‘zbekiston futboli tarixida mundiallardagi ilk tarixiy gol muallifiga aylandi.

  • Eldor Shomurodov tomonidan Kongo darvozasiga kiritilgan shedevr to‘p butun Jahon chempionatining eng chiroyli ikki golidan biri sifatida tan olindi.

  • Abduqodir Husanov esa turnirning eng tezkor va mustahkam markaziy himoyachilari ro‘yxatiga kiritildi.

12 noyabr kuni soat 20:00 da «Paxtakor» stadionida yangraydigan hushtak nafaqat ikki mamlakat futboli o‘rtasidagi to‘qnashuv, balki yangi avlod o‘zbek futbolining qit’adagi o‘zgargan maqomini isbotlash uchun haqiqiy sinov maydoni bo‘ladi.

Sizningcha ham, O‘zbekiston terma jamoasi Rossiyaga qarshi o‘yinda g‘alaba qozonish uchun asosiy favoritmi yoki raqib kutilmagan taktika bilan hayratda qoldira oladimi? Bahs hisobi bo‘yicha o‘z taxminingizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari