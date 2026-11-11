Nepomnyashchiydan kutilmagan e’tirof: «Toshkentdagi o‘yinda favorit — O‘zbekiston, Rossiya emas!»
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Rossiyalik mutaxassis Valeriy Nepomnyashchiy 12 noyabr kuni Toshkentda bo‘lib o‘tadigan o‘rtoqlik uchrashuvida O‘zbekiston milliy terma jamoasini yaqqol favorit deb atadi.
- U o‘z xulosasini O‘zbekistonning jahon chempionatidagi tajribasi, futbolchilarning Yevropa chempionatlaridagi muvaffaqiyatli ishtiroki hamda Rossiya terma jamoasining tarkibdagi yo‘qotishlari bilan izohladi.
O‘zbekiston milliy terma jamoasining sobiq bosh murabbiyi, rossiyalik taniqli mutaxassis Valeriy Nepomnyashchiy 12 noyabr kuni Toshkentda kechadigan prinsipial xalqaro o‘rtoqlik uchrashuvi oldidan shov-shuvli bayonot bilan chiqdi. Tajribali murabbiyning fikricha, «Paxtakor» markaziy stadionida bo‘lib o‘tadigan bellashuvda Valeriy Karpin jamoasi emas, balki maydon egalari — O‘zbekiston milliy terma jamoasi yaqqol favorit hisoblanadi.
Favoritlikning uch asosiy omili: Nepomnyashchiyning tahlili
Valeriy Nepomnyashchiy o‘z xulosasini quruq gaplar bilan emas, balki bugungi kundagi aniq realliklar bilan asoslab berdi:
«Birinchidan, O‘zbekiston yozda bo‘lib o‘tgan jahon chempionatida ishtirok etib, bebaho tajriba to‘pladi. Ikkinchidan, ko‘plab o‘zbek futbolchilari Yevropa chempionatlarida, jumladan, Rossiyaning oliy divizionida muvaffaqiyatli to‘p surmoqda. Uchinchidan, Rossiya milliy jamoasi Toshkentga eng kuchli tarkibda kelolmadi. Shu bois, menimcha, bu uchrashuvda favorit — aynan o‘zbeklar. Rossiya futbolchilari payshanba oqshomida munosib qarshilik ko‘rsatish uchun juda katta kuch sarflashlari shart bo‘ladi».
Jihat / Ko‘rsatkich
O‘zbekiston milliy terma jamoasi
Rossiya milliy jamoasi
JCH–2026 tajribasi
Tarixda ilk bor mundial final bosqichida ishtirok etdi
Rasmiy musobaqalardan chetlatilgan, faqat o‘rtoqlik o‘yinlari
Yevropalik legionerlar
Husanov («Manchester Siti»), Shomurodov, Fayzullayev
Safonov (PSJ), Miranchuk, Batrakov
Tarkib holati
Sardor Shomurodov safga qaytdi, jamoa jipslashgan
Golovin jarohatda, Sobolev va Glushenkov yo‘q
O‘zaro uchrashuv vaqti
12 noyabr, payshanba — 20:00 (Toshkent vaqti)
«Paxtakor» markaziy stadioni
Ekspert xulosasi
Asosiy favorit (Nepomnyashchiy e’tirofi)
Munosib o‘yin uchun maksimal kuch sarflashi shart
«Rossiya futbol jamoatchiligi hali ham eski qarashlar bilan yashamoqda, ammo hozirgi O‘zbekiston — jahon chempionati havosidan nafas olgan va kuchli ligalarda o‘ynaydigan yulduzlarga ega zamonaviy jamoadir».
Mundial merosi: «Oq bo‘rilar» tarix yozdi
Garchi 2026 yilgi jahon chempionati debyutida O‘zbekiston kuchli guruhdan chiqa olmagan (Kolumbiyaga 1:3, Portugaliyaga 0:5, Kongo DRga 1:3 hisobida imkoniyat boy berilgan) bo‘lsa-da, musobaqa milliy jamoaga global dovrug‘ keltirdi:
Abbosbek Fayzullayev O‘zbekiston futboli tarixida mundiallardagi ilk tarixiy gol muallifiga aylandi.
Eldor Shomurodov tomonidan Kongo darvozasiga kiritilgan shedevr to‘p butun Jahon chempionatining eng chiroyli ikki golidan biri sifatida tan olindi.
Abduqodir Husanov esa turnirning eng tezkor va mustahkam markaziy himoyachilari ro‘yxatiga kiritildi.
12 noyabr kuni soat 20:00 da «Paxtakor» stadionida yangraydigan hushtak nafaqat ikki mamlakat futboli o‘rtasidagi to‘qnashuv, balki yangi avlod o‘zbek futbolining qit’adagi o‘zgargan maqomini isbotlash uchun haqiqiy sinov maydoni bo‘ladi.
Sizningcha ham, O‘zbekiston terma jamoasi Rossiyaga qarshi o‘yinda g‘alaba qozonish uchun asosiy favoritmi yoki raqib kutilmagan taktika bilan hayratda qoldira oladimi? Bahs hisobi bo‘yicha o‘z taxminingizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…