Eldor Shomurodov Rossiyaga qarshi o‘yin oldidan yosh futbolchilarga murojaat qildi

1 daqiqa o'qish48
Eldor Shomurodov Rossiyaga qarshi o‘yin oldidan yosh futbolchilarga murojaat qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston milliy jamoasi sardori Eldor Shomurodov Rossiyaga qarshi o‘rtoqlik uchrashuvi oldidan yosh futbolchilarga jamoaga moslashishda yordam berayotganini ma’lum qildi.
  • Hujumchining ta’kidlashicha, yoshlarning terma jamoadagi kelajagi va o‘z o‘rnini mustahkamlashi ularning shaxsiy mehnati hamda intilishiga bog‘liq.
  • Shomurodov raqib tarkibida individual jihatdan kuchli futbolchilar borligini qayd etib, bo‘lajak bahsni qiziqarli o‘tishini kutmoqda.

O‘zbekiston milliy jamoasi sardori Eldor Shomurodov Rossiyaga qarshi bo‘ladigan o‘rtoqlik uchrashuvi oldidan yig‘in tarkibiga jalb etilgan yosh futbolchilar haqida fikr bildirdi. Hujumchi ularga yordam berayotganini ta’kidlar ekan, milliy jamoada o‘z o‘rnini mustahkamlash endi yoshlarning o‘z harakatiga bog‘liq ekanini aytdi.

O‘zbekiston milliy jamoasi Rossiyaga qarshi muhim o‘rtoqlik bahsiga tayyorgarlik ko‘rmoqda. Ushbu uchrashuv oldidan jamoa sardori Eldor Shomurodov jurnalistlar bilan suhbatda terma jamoaga chaqirilgan yosh futbolchilar, ularning imkoniyatlari va bo‘lajak raqib haqida o‘z fikrlarini bildirdi.

«Milliy jamoaga doim munosiblar chaqiriladi»

Shomurodovning aytishicha, bu safargi yig‘inda ham yangi yosh futbolchilarga imkoniyat berilgan. Milliy jamoa sardori ularning jamoaga moslashishi va o‘z salohiyatini namoyon etishi uchun katta avlod vakillari yordam berayotganini ta’kidladi.

«Bu safargi yig‘inga ham yangi yoshlar qo‘shilgan. Milliy jamoaga doim munosiblar chaqiriladi. Yoshlarga yordam beryapmiz. Qolgani ularning o‘ziga bog‘liq», — dedi Eldor Shomurodov. Uning so‘zlarini Tribuna.uz muxbiri keltirmoqda.

Sardorning ushbu fikrlarida yosh futbolchilar uchun muhim ishora bor: milliy jamoaga chaqirilish — katta imkoniyat, ammo undan unumli foydalanish har bir futbolchining o‘z mahorati, mehnati va intilishiga bog‘liq.

Shomurodov Rossiya terma jamoasining qaysi jihatini alohida ta’kidladi?

O‘zbekiston sardori bo‘lajak raqib haqida gapirar ekan, Rossiya terma jamoasi tarkibida individual jihatdan kuchli futbolchilar borligini qayd etdi.

«Rossiya tarkibida individual kuchli futbolchilari bor. Qiziqarli o‘yin bo‘ladi», — dedi hujumchi.

Bu bayonotdan ko‘rinib turibdiki, Shomurodov raqibning salohiyatini yaxshi baholamoqda. Rossiyaga qarshi bahs O‘zbekiston futbolchilari uchun o‘z imkoniyatlarini kuchli raqib qarshisida sinovdan o‘tkazish imkoniyati bo‘ladi.

O‘zbekiston — Rossiya uchrashuvi qachon bo‘ladi?

Eslatib o‘tamiz, O‘zbekiston va Rossiya milliy jamoalari o‘rtasidagi o‘rtoqlik uchrashuvi 12 noyabr kuni Toshkentdagi «Paxtakor» stadionida o‘tkaziladi.

  • Uchrashuv: O‘zbekiston — Rossiya

  • Sana: 12 noyabr

  • Stadion: «Paxtakor»

  • Boshlanish vaqti: 20:00 (Toshkent vaqti bilan)

Endilikda muxlislarni qiziqtirayotgan asosiy savol — Fabio Kannavaro boshchiligidagi O‘zbekiston milliy jamoasi Rossiyaga qarshi maydonda qanday o‘yin ko‘rsatadi? Ayniqsa, yig‘inga jalb etilgan yosh futbolchilarning imkoniyatlari va Eldor Shomurodov boshchiligidagi hujum chizig‘ining harakatlari alohida e’tibor markazida bo‘ladi.

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari