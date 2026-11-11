Eldor Shomurodov Rossiyaga qarshi o‘yin oldidan yosh futbolchilarga murojaat qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston milliy jamoasi sardori Eldor Shomurodov Rossiyaga qarshi o‘rtoqlik uchrashuvi oldidan yosh futbolchilarga jamoaga moslashishda yordam berayotganini ma’lum qildi.
- Hujumchining ta’kidlashicha, yoshlarning terma jamoadagi kelajagi va o‘z o‘rnini mustahkamlashi ularning shaxsiy mehnati hamda intilishiga bog‘liq.
- Shomurodov raqib tarkibida individual jihatdan kuchli futbolchilar borligini qayd etib, bo‘lajak bahsni qiziqarli o‘tishini kutmoqda.
O‘zbekiston milliy jamoasi sardori Eldor Shomurodov Rossiyaga qarshi bo‘ladigan o‘rtoqlik uchrashuvi oldidan yig‘in tarkibiga jalb etilgan yosh futbolchilar haqida fikr bildirdi. Hujumchi ularga yordam berayotganini ta’kidlar ekan, milliy jamoada o‘z o‘rnini mustahkamlash endi yoshlarning o‘z harakatiga bog‘liq ekanini aytdi.
O‘zbekiston milliy jamoasi Rossiyaga qarshi muhim o‘rtoqlik bahsiga tayyorgarlik ko‘rmoqda. Ushbu uchrashuv oldidan jamoa sardori Eldor Shomurodov jurnalistlar bilan suhbatda terma jamoaga chaqirilgan yosh futbolchilar, ularning imkoniyatlari va bo‘lajak raqib haqida o‘z fikrlarini bildirdi.
«Milliy jamoaga doim munosiblar chaqiriladi»
Shomurodovning aytishicha, bu safargi yig‘inda ham yangi yosh futbolchilarga imkoniyat berilgan. Milliy jamoa sardori ularning jamoaga moslashishi va o‘z salohiyatini namoyon etishi uchun katta avlod vakillari yordam berayotganini ta’kidladi.
«Bu safargi yig‘inga ham yangi yoshlar qo‘shilgan. Milliy jamoaga doim munosiblar chaqiriladi. Yoshlarga yordam beryapmiz. Qolgani ularning o‘ziga bog‘liq», — dedi Eldor Shomurodov. Uning so‘zlarini Tribuna.uz muxbiri keltirmoqda.
Sardorning ushbu fikrlarida yosh futbolchilar uchun muhim ishora bor: milliy jamoaga chaqirilish — katta imkoniyat, ammo undan unumli foydalanish har bir futbolchining o‘z mahorati, mehnati va intilishiga bog‘liq.
Shomurodov Rossiya terma jamoasining qaysi jihatini alohida ta’kidladi?
O‘zbekiston sardori bo‘lajak raqib haqida gapirar ekan, Rossiya terma jamoasi tarkibida individual jihatdan kuchli futbolchilar borligini qayd etdi.
«Rossiya tarkibida individual kuchli futbolchilari bor. Qiziqarli o‘yin bo‘ladi», — dedi hujumchi.
Bu bayonotdan ko‘rinib turibdiki, Shomurodov raqibning salohiyatini yaxshi baholamoqda. Rossiyaga qarshi bahs O‘zbekiston futbolchilari uchun o‘z imkoniyatlarini kuchli raqib qarshisida sinovdan o‘tkazish imkoniyati bo‘ladi.
O‘zbekiston — Rossiya uchrashuvi qachon bo‘ladi?
Eslatib o‘tamiz, O‘zbekiston va Rossiya milliy jamoalari o‘rtasidagi o‘rtoqlik uchrashuvi 12 noyabr kuni Toshkentdagi «Paxtakor» stadionida o‘tkaziladi.
Uchrashuv: O‘zbekiston — Rossiya
Sana: 12 noyabr
Stadion: «Paxtakor»
Boshlanish vaqti: 20:00 (Toshkent vaqti bilan)
Endilikda muxlislarni qiziqtirayotgan asosiy savol — Fabio Kannavaro boshchiligidagi O‘zbekiston milliy jamoasi Rossiyaga qarshi maydonda qanday o‘yin ko‘rsatadi? Ayniqsa, yig‘inga jalb etilgan yosh futbolchilarning imkoniyatlari va Eldor Shomurodov boshchiligidagi hujum chizig‘ining harakatlari alohida e’tibor markazida bo‘ladi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…