Husanovsiz va yangi legionerlar bilan: Kannavaro noyabr yig‘iniga kimlarni chaqirdi?

·63·Sport
Husanovsiz va yangi legionerlar bilan: Kannavaro noyabr yig‘iniga kimlarni chaqirdi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Fabio Kannavaro noyabr oyidagi FIFA kunlari doirasida o‘tkaziladigan o‘quv-mashg‘ulot yig‘iniga jalb etilgan futbolchilar ro‘yxatini e’lon qildi.
  • Mazkur yig‘in doirasida terma jamoamiz 12 noyabr kuni Rossiya bilan Toshkentda, 17 noyabr kuni esa Doha shahrida Saudiya Arabistoni bilan o‘rtoqlik uchrashuvlarini o‘tkazadi.

O‘zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Fabio Kannavaro noyabr oyidagi xalqaro FIFA kunlari doirasida bo‘lib o‘tadigan o‘quv-mashg‘ulot yig‘iniga jalb etilgan futbolchilarning to‘liq qaydnomasini e’lon qildi.

Noyabr oyidagi mazkur yig‘in doirasida milliy jamoamiz ikkita jiddiy sinovdan o‘tadi: dastlab 12 noyabr kuni Toshkentdagi «Paxtakor» stadionida Rossiya termasiga qarshi bahs olib borilsa, so‘ngra 17 noyabr kuni Doha shahrida Saudiya Arabistoniga qarshi navbatdagi nufuzli o‘rtoqlik bellashuvi o‘tkaziladi.

Husanov va Shomurodov masalasiga rasmiy izoh

E’lon qilingan ro‘yxatda muxlislar e’tiborini tortgan asosiy o‘zgarishlar himoya va hujum chizig‘i yetakchilari bilan bog‘liq bo‘ldi:

  • Abduqodir Husanov tarkibdan tashqarida: Iqtidorli markaziy himoyachining jismoniy holati va tiklanish jarayoni hisobga olinib, uning sog‘lig‘ini xavf ostiga qo‘ymaslik maqsadida bu galgi yig‘inga jalb etilmasligiga qaror qilindi;

  • Eldor Shomurodov kechikib keladi: Jamoa sardori rasmiy qaydnomaga kiritilgan, ammo muhim oilaviy sabablarga ko‘ra u mashg‘ulotlarning dastlabki kunlarini o‘tkazib yuborib, safga biroz kechroq qo‘shiladi.

Terma jamoaning to‘liq qaydnomasi

Bosh murabbiy tomonidan chaqirilgan futbolchilar chiziqlar kesimida quyidagicha ko‘rinish oldi:

Darvozabonlar:

  • Abduvohid Ne’matov («Nasaf»)

  • Vladimir Nazarov («Paxtakor»)

  • Edem Nemanov («Dinamo» Samarqand)

  • Samandar Muratbayev («Nasaf»)

Himoyachilar:

  • Rustam Ashurmatov («Istiqlol», Eron)

  • Dilshod Murtazoyev («Nasaf»)

  • Muhammadrasul Abdumajidov («Paxtakor»)

  • Mahmud Mahamadjonov («Dinamo Maxachqal’a», Rossiya)

  • Sherzod Nasrullayev («Paxtakor»)

  • Behruz Karimov («Lugano», Shveysariya)

  • G‘iyos Rizaqulov («Qizilqum»)

  • Jahongir O‘rozov («Rubin», Rossiya)

Yarimhimoyachilar:

  • Umarali Rahmonaliyev («Sabah», Ozarboyjon)

  • Abror Ismoilov («Neftchi»)

  • Doston Hamdamov («Paxtakor»)

  • Akmal Mozgovoy («Paxtakor»)

  • Aziz G‘aniyev («Baniyas», BAA)

  • Odil Hamrobekov («Traktor», Eron)

  • Abbos Fayzullayev («Bashakshehir», Turkiya)

  • Jasur Jaloliddinov («Navbahor»)

  • Ruslan Jiyanov («Navbahor»)

  • Sherzod Esanov («Buxoro»)

  • Aziz Xolmurodov (OKMK)

  • Nodir Abdurazzoqov (OKMK)

  • Azizbek To‘lqinbekov («Bunyodkor»)

  • Behruz O‘ktamov («Surxon»)

  • Diyor Xolmatov («Navbahor»)

Hujumchilar:

  • Eldor Shomurodov («Bashakshehir», Turkiya)

  • Azizbek Amonov («Dinamo» Samarqand)

  • Husayn Norchayev («Navbahor»)

Yoshlar va legionerlarga katta ishonch

Fabio Kannavaro qaydnomasiga bir qator yosh iqtidorlar, xususan Shveysariyaning «Lugano» klubi himoyachisi Behruz Karimov hamda milliy chempionatda barqaror o‘yin ko‘rsatayotgan yosh futbolchilar kiritilgan. Rossiya va Saudiya Arabistoni kabi kuchli termalarga qarshi uchrashuvlar bosh murabbiy uchun yangi taktik sxemalarni sinab ko‘rish va zaxira o‘yinchilarining tayyorgarlik darajasini baholashda hal qiluvchi sinov maydoni bo‘lib xizmat qiladi.

O‘zbekiston milliy terma jamoasiFabio KannavaroEldor ShomurodovAbduqodir Husanov
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Agar A Seriyadan taklif tushsa...”: Kannavaroning shov-shuvli intervyusi tafsilotlari“Agar A Seriyadan taklif tushsa...”: Kannavaroning shov-shuvli intervyusi tafsilotlariKecha 23:05Fabio Kannavaro Italiyaga qaytmoqchimi? Murabbiyning Sky Sport'ga shov-shuvli bayonotiFabio Kannavaro Italiyaga qaytmoqchimi? Murabbiyning Sky Sport'ga shov-shuvli bayonotiKecha 15:37Jiddiy sinov: “Oq bo‘rilar”ning noyabr oyidagi raqiblari va o‘yin vaqtlari ma’lum bo‘ldiJiddiy sinov: “Oq bo‘rilar”ning noyabr oyidagi raqiblari va o‘yin vaqtlari ma’lum bo‘ldi5 noyabr 11:28Shomurodovdan dubl, Norchayevdan gol: Farg‘onada Eron 3:1 hisobida tor-mor etildi (video)Shomurodovdan dubl, Norchayevdan gol: Farg‘onada Eron 3:1 hisobida tor-mor etildi (video)24 sentabr 21:07O‘zbekiston termasi ustozi yangi ish izlayaptimi? Xorij OAVda shov-shuvli xabar tarqaldiO‘zbekiston termasi ustozi yangi ish izlayaptimi? Xorij OAVda shov-shuvli xabar tarqaldi23 oktabr 12:44Kannavaro faoliyati haqida: «Hayotimdagi eng go‘zal davrlardan birini boshdan kechiryapman»Kannavaro faoliyati haqida: «Hayotimdagi eng go‘zal davrlardan birini boshdan kechiryapman»11 oktabr 15:48
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi