Husanovsiz va yangi legionerlar bilan: Kannavaro noyabr yig‘iniga kimlarni chaqirdi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Fabio Kannavaro noyabr oyidagi FIFA kunlari doirasida o‘tkaziladigan o‘quv-mashg‘ulot yig‘iniga jalb etilgan futbolchilar ro‘yxatini e’lon qildi.
- Mazkur yig‘in doirasida terma jamoamiz 12 noyabr kuni Rossiya bilan Toshkentda, 17 noyabr kuni esa Doha shahrida Saudiya Arabistoni bilan o‘rtoqlik uchrashuvlarini o‘tkazadi.
O‘zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Fabio Kannavaro noyabr oyidagi xalqaro FIFA kunlari doirasida bo‘lib o‘tadigan o‘quv-mashg‘ulot yig‘iniga jalb etilgan futbolchilarning to‘liq qaydnomasini e’lon qildi.
Noyabr oyidagi mazkur yig‘in doirasida milliy jamoamiz ikkita jiddiy sinovdan o‘tadi: dastlab 12 noyabr kuni Toshkentdagi «Paxtakor» stadionida Rossiya termasiga qarshi bahs olib borilsa, so‘ngra 17 noyabr kuni Doha shahrida Saudiya Arabistoniga qarshi navbatdagi nufuzli o‘rtoqlik bellashuvi o‘tkaziladi.
Husanov va Shomurodov masalasiga rasmiy izoh
E’lon qilingan ro‘yxatda muxlislar e’tiborini tortgan asosiy o‘zgarishlar himoya va hujum chizig‘i yetakchilari bilan bog‘liq bo‘ldi:
Abduqodir Husanov tarkibdan tashqarida: Iqtidorli markaziy himoyachining jismoniy holati va tiklanish jarayoni hisobga olinib, uning sog‘lig‘ini xavf ostiga qo‘ymaslik maqsadida bu galgi yig‘inga jalb etilmasligiga qaror qilindi;
Eldor Shomurodov kechikib keladi: Jamoa sardori rasmiy qaydnomaga kiritilgan, ammo muhim oilaviy sabablarga ko‘ra u mashg‘ulotlarning dastlabki kunlarini o‘tkazib yuborib, safga biroz kechroq qo‘shiladi.
Terma jamoaning to‘liq qaydnomasi
Bosh murabbiy tomonidan chaqirilgan futbolchilar chiziqlar kesimida quyidagicha ko‘rinish oldi:
Darvozabonlar:
Abduvohid Ne’matov («Nasaf»)
Vladimir Nazarov («Paxtakor»)
Edem Nemanov («Dinamo» Samarqand)
Samandar Muratbayev («Nasaf»)
Himoyachilar:
Rustam Ashurmatov («Istiqlol», Eron)
Dilshod Murtazoyev («Nasaf»)
Muhammadrasul Abdumajidov («Paxtakor»)
Mahmud Mahamadjonov («Dinamo Maxachqal’a», Rossiya)
Sherzod Nasrullayev («Paxtakor»)
Behruz Karimov («Lugano», Shveysariya)
G‘iyos Rizaqulov («Qizilqum»)
Jahongir O‘rozov («Rubin», Rossiya)
Yarimhimoyachilar:
Umarali Rahmonaliyev («Sabah», Ozarboyjon)
Abror Ismoilov («Neftchi»)
Doston Hamdamov («Paxtakor»)
Akmal Mozgovoy («Paxtakor»)
Aziz G‘aniyev («Baniyas», BAA)
Odil Hamrobekov («Traktor», Eron)
Abbos Fayzullayev («Bashakshehir», Turkiya)
Jasur Jaloliddinov («Navbahor»)
Ruslan Jiyanov («Navbahor»)
Sherzod Esanov («Buxoro»)
Aziz Xolmurodov (OKMK)
Nodir Abdurazzoqov (OKMK)
Azizbek To‘lqinbekov («Bunyodkor»)
Behruz O‘ktamov («Surxon»)
Diyor Xolmatov («Navbahor»)
Hujumchilar:
Eldor Shomurodov («Bashakshehir», Turkiya)
Azizbek Amonov («Dinamo» Samarqand)
Husayn Norchayev («Navbahor»)
Yoshlar va legionerlarga katta ishonch
Fabio Kannavaro qaydnomasiga bir qator yosh iqtidorlar, xususan Shveysariyaning «Lugano» klubi himoyachisi Behruz Karimov hamda milliy chempionatda barqaror o‘yin ko‘rsatayotgan yosh futbolchilar kiritilgan. Rossiya va Saudiya Arabistoni kabi kuchli termalarga qarshi uchrashuvlar bosh murabbiy uchun yangi taktik sxemalarni sinab ko‘rish va zaxira o‘yinchilarining tayyorgarlik darajasini baholashda hal qiluvchi sinov maydoni bo‘lib xizmat qiladi.
Izohlar 0
…