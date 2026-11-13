O‘zbekiston — Rossiya 2:3: Nikolay Komlichenko O‘zbekistonga qarshi o‘yindan keyin nima dedi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Toshkentdagi «Paxtakor» stadionida o‘tgan o‘rtoqlik uchrashuvida Rossiya terma jamoasi O‘zbekiston ustidan 3:2 hisobida irodali g‘alabaga erishdi.
- Zaxiradan maydonga tushib, dubl qayd etgan Nikolay Komlichenko jamoasiga g‘alaba keltirganidan mamnunligini bildirib, o‘yinni chuqur tahlil qilish zarurligini ta’kidladi.
- Rossiyalik futbolchilar endilikda 17 noyabr kuni Krasnodar shahrida Venesuelaga qarshi o‘tkaziladigan navbatdagi o‘yinga tayyorgarlikni boshlashdi.
Toshkentdagi «Paxtakor» stadionida O‘zbekiston va Rossiya milliy jamoalari o‘rtasida kechgan o‘rtoqlik uchrashuvi aql bovar qilmaydigan drama va mehmonlarning 3:2 hisobidagi irodali g‘alabasi bilan yakunlandi.
Uchrashuvda zaxiradan maydonga tushib, raqib darvozasini ikki bor ishg‘ol qilgan va jamoasiga g‘alaba keltirgan Rossiya terma jamoasi hujumchisi Nikolay Komlichenko bahsdan keyingi taassurotlari bilan o‘rtoqlashdi.
«Jamoaga maksimal yordam berish nasib qildi»
Jurnalist Aleksandr Yershovga bergan intervyusida hujumchi uchrashuvdagi ijobiy hissiyotlarni ta’kidlab o‘tdi, shu bilan birga o‘yinni chuqur tahlil qilish zarurligini alohida qayd etdi.
«Mendagi his-tuyg‘ular ko‘proq ijobiy. Chunki zaxiradan maydonga tushib, jamoaga maksimal darajada yordam berish va kutilgan natijaga erishish nasib qildi. Endi yaxshi kayfiyatda navbatdagi o‘yin uchun Krasnodarga yo‘l olamiz. G‘alaba qozonganingda, keyingi uchrashuvga tayyorgarlik ko‘rish ham osonroq bo‘ladi. G‘alaba bilan barchani tabriklayman. Ammo o‘ylaymanki, bu o‘yinni ancha jiddiy tahlil qilamiz», — dedi Komlichenko.
Uchrashuvning asosiy jihatlari
Ma’lumotlar va tafsilotlar
Qahramonlik
Nikolay Komlichenko zaxiradan tushib dubl qayd etdi
Yakuniy hisob
O‘zbekiston — Rossiya 2:3 (irodali g‘alaba)
Keyingi rejalar
17 noyabr kuni Krasnodar shahrida Venesuelaga qarshi o‘yin
Murabbiy va jamoa xulosasi
O‘yinni chuqur tahlil qilib, xatolar ustida ishlash maqsad qilingan
Navbatdagi sinov — Venesuela bilan o‘yin
Toshkentdagi murosasiz to‘qnashuvdan so‘ng rossiyalik futbolchilar o‘z qarorgohiga qaytib, keyingi tayyorgarlik bosqichiga kirishdilar. Rossiya terma jamoasining navbatdagi o‘rtoqlik uchrashuvi 17 noyabr kuni Krasnodar shahrida Venesuela terma jamoasiga qarshi o‘tkaziladi.
Sizningcha, Nikolay Komlichenkoning zaxiradan faol qo‘shilib, jamoaga g‘alaba keltirgani uning kelajakdagi o‘yinlarda asosiy tarkibdan joy olishini ta’minlay oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…