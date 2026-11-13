O‘zbekiston — Rossiya 2:3: Nikolay Komlichenko O‘zbekistonga qarshi o‘yindan keyin nima dedi?

1 daqiqa o'qish102
O‘zbekiston — Rossiya 2:3: Nikolay Komlichenko O‘zbekistonga qarshi o‘yindan keyin nima dedi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Toshkentdagi «Paxtakor» stadionida o‘tgan o‘rtoqlik uchrashuvida Rossiya terma jamoasi O‘zbekiston ustidan 3:2 hisobida irodali g‘alabaga erishdi.
  • Zaxiradan maydonga tushib, dubl qayd etgan Nikolay Komlichenko jamoasiga g‘alaba keltirganidan mamnunligini bildirib, o‘yinni chuqur tahlil qilish zarurligini ta’kidladi.
  • Rossiyalik futbolchilar endilikda 17 noyabr kuni Krasnodar shahrida Venesuelaga qarshi o‘tkaziladigan navbatdagi o‘yinga tayyorgarlikni boshlashdi.

Toshkentdagi «Paxtakor» stadionida O‘zbekiston va Rossiya milliy jamoalari o‘rtasida kechgan o‘rtoqlik uchrashuvi aql bovar qilmaydigan drama va mehmonlarning 3:2 hisobidagi irodali g‘alabasi bilan yakunlandi.

Uchrashuvda zaxiradan maydonga tushib, raqib darvozasini ikki bor ishg‘ol qilgan va jamoasiga g‘alaba keltirgan Rossiya terma jamoasi hujumchisi Nikolay Komlichenko bahsdan keyingi taassurotlari bilan o‘rtoqlashdi.

«Jamoaga maksimal yordam berish nasib qildi»

Jurnalist Aleksandr Yershovga bergan intervyusida hujumchi uchrashuvdagi ijobiy hissiyotlarni ta’kidlab o‘tdi, shu bilan birga o‘yinni chuqur tahlil qilish zarurligini alohida qayd etdi.

«Mendagi his-tuyg‘ular ko‘proq ijobiy. Chunki zaxiradan maydonga tushib, jamoaga maksimal darajada yordam berish va kutilgan natijaga erishish nasib qildi. Endi yaxshi kayfiyatda navbatdagi o‘yin uchun Krasnodarga yo‘l olamiz. G‘alaba qozonganingda, keyingi uchrashuvga tayyorgarlik ko‘rish ham osonroq bo‘ladi. G‘alaba bilan barchani tabriklayman. Ammo o‘ylaymanki, bu o‘yinni ancha jiddiy tahlil qilamiz», — dedi Komlichenko.

Uchrashuvning asosiy jihatlari

Ma’lumotlar va tafsilotlar

Qahramonlik

Nikolay Komlichenko zaxiradan tushib dubl qayd etdi

Yakuniy hisob

O‘zbekiston — Rossiya 2:3 (irodali g‘alaba)

Keyingi rejalar

17 noyabr kuni Krasnodar shahrida Venesuelaga qarshi o‘yin

Murabbiy va jamoa xulosasi

O‘yinni chuqur tahlil qilib, xatolar ustida ishlash maqsad qilingan

Navbatdagi sinov — Venesuela bilan o‘yin

Toshkentdagi murosasiz to‘qnashuvdan so‘ng rossiyalik futbolchilar o‘z qarorgohiga qaytib, keyingi tayyorgarlik bosqichiga kirishdilar. Rossiya terma jamoasining navbatdagi o‘rtoqlik uchrashuvi 17 noyabr kuni Krasnodar shahrida Venesuela terma jamoasiga qarshi o‘tkaziladi.

Sizningcha, Nikolay Komlichenkoning zaxiradan faol qo‘shilib, jamoaga g‘alaba keltirgani uning kelajakdagi o‘yinlarda asosiy tarkibdan joy olishini ta’minlay oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari