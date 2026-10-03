FIDЕ Javohir Sindarov va Gukesh Dommaradju o‘rtasidagi chempionlik jangini e’lon qildi

·78·Sport
FIDЕ Javohir Sindarov va Gukesh Dommaradju o‘rtasidagi chempionlik jangini e’lon qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xalqaro shaxmat federatsiyasi (FIDЕ)
  • 2026-yilda Shveysariyaning Jeneva shahrida o‘zbekistonlik Javohir Sindarov hamda hindistonlik Gukesh Dommaradju o‘rtasida jahon chempionligi uchun jang bo‘lib o‘tishini rasman e’lon qildi.
  • Javohir Sindarov bu imkoniyatni Kiprdagi FIDЕ Da’vogarlar turnirida g‘alaba qozonish orqali qo‘lga kiritgan.
  • Mazkur jang 24-noyabrdan 12-dekabrgacha davom etadi.

Xalqaro shaxmat federatsiyasi (FIDЕ) 2026 yilning eng intiqlik bilan kutilayotgan voqeasi — jahon toji uchun kechadigan bahs tafsilotlarini eslatdi. Shveysariyaning Jeneva shahrida o‘zbekistonlik grossmeyster Javohir Sindarov amaldagi jahon chempioni hindistonlik Gukesh Dommaradju bilan shaxmat taxti uchun kurash olib boradi.

FIDЕ o‘zining rasmiy Instagram sahifasida bo‘lajak duel haqida maxsus post qoldirib, bu qarama-qarshilik tarix zarvaraqlariga kirishini alohida qayd etdi:

«Havoda allaqachon keskinlik sezilayotgandi!

Samarqanddagi 46-Jahon shaxmat Olimpiadasidan tortib, 2026 yilda Jenevadagi jahon chempioni unvoni uchun bahsgacha — tarix davom etmoqda. Gukesh D va Javohir Sindarov yana yuzma-yuz keladi, bu safar ular jahon chempioni unvoni uchun kurashadi.

FIDЕ jahon chempioni unvoni uchun match — 2026. Jeneva, Shveysariya. O‘yinlar sanasi: 24 noyabr — 12 dekabr», — deyiladi tashkilot xabarida.

Toj sari yo‘l: Sindarov bu huquqni qanday qo‘lga kiritdi?

Javohir Sindarov jahon shaxmat taxti uchun kurashish imkoniyatini shu yil bahorida Kipr maydonlarida o‘tkazilgan nufuzli FIDЕ Da’vogarlar turnirida g‘alaba qozonish orqali rasmiylashtirgan edi. Uning mazkur g‘alabasi o‘zbek shaxmati tarixida navbatdagi buyuk sahifani ochib berdi.

Samarqanddagi Olimpiadada kim qanday natija ko‘rsatgan edi?

Har ikki grossmeyster yaqinda Samarqand mezbonlik qilgan 46-Jahon shaxmat Olimpiadasida ham o‘ziga xos yuqori darajadagi mahorat namoyish etdi:

  • Javohir Sindarov: O‘zbekiston terma jamoasi bilan birgalikda umumjamoa hisobida tarixiy oltin medalni qo‘lga kiritdi, shuningdek, 2-doskada shaxsiy natijasi bo‘yicha bronza medaliga ega chiqdi.

  • Gukesh Dommaradju: Hindiston milliy jamoasi safida umumjamoa hisobida kumush medalni yutdi hamda 4-doskadagi shaxsiy ko‘rsatkichi evaziga yana bir kumush medalni o‘z hisobiga yozdirib qo‘ydi.

24 noyabrdan 12 dekabrgacha Jenevada kechadigan shaxmat jangi millionlab muxlislar e’tibor markazida bo‘ladi.

FIDЕJavohir SindarovGukesh DommaradjuJeneva 2026 shaxmat chempioni
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tarixiy duel: Javohir Sindarov shaxmat toji uchun chempion Gukeshga qarshiTarixiy duel: Javohir Sindarov shaxmat toji uchun chempion Gukeshga qarshi30 iyul 07:42Javohir Sindarovdan tarixiy va’da: “Jahon shaxmat tojini O‘zbekistonga olib kelaman!"Javohir Sindarovdan tarixiy va’da: “Jahon shaxmat tojini O‘zbekistonga olib kelaman!"30 sentabr 11:26Aqlbovar qilmas yurish: Sindarov 2- bor farzinini qurbon qilib, FIDЕ ekspertlarini shokka soldi!Aqlbovar qilmas yurish: Sindarov 2- bor farzinini qurbon qilib, FIDЕ ekspertlarini shokka soldi!18 sentabr 14:10Sindarov jahon toji uchun Gukesh bilan dona suradi: FIDЕ barcha tafsilotlarni tasdiqladiSindarov jahon toji uchun Gukesh bilan dona suradi: FIDЕ barcha tafsilotlarni tasdiqladi14 sentabr 20:30Sindarov Gukeshning zaif nuqtasini aytdi: «Eng kuchlisiga tayyorman»Sindarov Gukeshning zaif nuqtasini aytdi: «Eng kuchlisiga tayyorman»9 avgust 14:25Timur Turlov FIDЕ prezidenti bo‘ldi: u tarixdagi eng yosh rahbarTimur Turlov FIDЕ prezidenti bo‘ldi: u tarixdagi eng yosh rahbar26 sentabr 16:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi