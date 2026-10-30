Maksim Glushenkov terma jamoadan bosh tortdi: O‘zbekiston bilan bahsda maydonga tushmaydi

·67·Sport
Maksim Glushenkov terma jamoadan bosh tortdi: O‘zbekiston bilan bahsda maydonga tushmaydi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Sankt-Peterburgning «Zenit» klubi hujumchisi Maksim Glushenkov Rossiya milliy terma jamoasining noyabr oyidagi yig‘inlarida qatnashishdan bosh tortdi.
  • Futbolchi bosh murabbiy Valeriy Karpinga murojaat qilib, uni bo‘lajak o‘yinlar qaydnomasiga kiritmaslikni so‘ragan.
  • Shu sababli, Rossiya terma jamoasi 12 noyabr kuni Toshkentda O‘zbekiston milliy terma jamoasiga qarshi o‘tadigan bahsda o‘zining eng xavfli hujumchisisiz maydonga tushadi.

Rossiya Premer-ligasining joriy mavsumdagi eng yorqin yulduzi va bosh to‘purari, Sankt-Peterburgning «Zenit» klubi hujumchisi Maksim Glushenkov milliy terma jamoaning noyabr oyidagi yig‘inlarida qatnashishdan bosh tortdi.

2026 yilda Rossiya milliy terma jamoasi safida 6 ta bahsda qatnashib, Namibiyaga qarshi uchrashuvda bitta gol muallifi bo‘lgan iqtidorli forvard bosh murabbiy Valeriy Karpinga shaxsan murojaat qilib, uni bo‘lajak yig‘inlar qaydnomasiga kiritmaslikni so‘ragan. Bu demarsh futbol jamoatchiligi orasida qizg‘in bahslarga yo‘l ochdi.

Bubnovning keskin reaksiyasi: «Jamoa — bosh murabbiyning mulki emas»

SSSR milliy terma jamoasining sobiq afsonaviy himoyachisi Aleksandr Bubnov «Komment.Shou» dasturidagi chiqishida futbolchining qarorini himoya qilib, quyidagi muhim jihatlarni ta’kidladi:

  • Murabbiy omili: «Milliy terma jamoa qanday bo‘lishidan qat’i nazar, u bosh murabbiyning jamoasi hisoblanadi. Boshqa murabbiy kelsa, jamoa ham butunlay o‘zgaradi. Men bunday holatlarga shaxsan duch kelganman», — deya ta’kidladi Bubnov;

  • Majburlash huquqi yo‘qligi: Ekspertning qayd etishicha, har qanday futbolchi, hatto jahon miqyosidagi superyulduz bo‘lsa ham, terma jamoadagi faoliyatini to‘xtatish yoki tanaffus olish huquqiga ega va hech kim uni majburlashga haqli emas;

  • Kelajakdagi ehtimoliy qaytish: Agar keyinchalik terma jamoaga boshqa murabbiy kelsa, futbolchi bilan suhbatlashib, uni qaytishga ko‘ndirishi mumkinligi bildirildi.

Toshkent va Krasnodardagi bo‘lajak sinovlar

Valeriy Karpin boshchiligidagi Rossiya milliy terma jamoasi noyabr oyidagi FIFA kunlari doirasida ikkita muhim o‘rtoqlik uchrashuvini o‘tkazishga tayyorgarlik ko‘rmoqda:

  • Toshkentdagi markaziy to‘qnashuv: Rossiyalik futbolchilar 12 noyabr kuni Toshkent shahrida O‘zbekiston milliy terma jamoasiga qarshi maydonga tushadi;

  • Venesuelaga qarshi bahs: Ikkinchi xalqaro o‘yin esa 17 noyabr kuni Krasnodardagi zamonaviy arenada Venesuela terma jamoasi bilan bo‘lib o‘tadi;

  • Glushenkovsiz hujum chizig‘i: RPLning eng xavfli hujumchisisiz o‘tadigan ushbu bahslarda Karpin tarkibni qayta shakllantirish va boshqa forvardlarga imkoniyat berishga majbur bo‘ladi.

Glushenkovning mazkur qarori O‘zbekiston milliy terma jamoasi uchun jiddiy raqibga qarshi Toshkentda kechadigan sinov oldidan muhim taktik o‘zgarishlarni keltirib chiqarishi shubhasiz.

Maksim GlushenkovValeriy KarpinZenitRossiya milliy terma jamoasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Karpindan kutilgan ro‘yxat: Rossiyaning Toshkentdagi o‘yini uchun 36 nafar futbolchi tanlandiKarpindan kutilgan ro‘yxat: Rossiyaning Toshkentdagi o‘yini uchun 36 nafar futbolchi tanlandi27 oktabr 21:51“Kuchli tomonlarini o‘rganamiz”: Karpin O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan fikr bildirdi“Kuchli tomonlarini o‘rganamiz”: Karpin O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan fikr bildirdi23 oktabr 09:27“Ular mundial ishtirokchisi”: Denis Popov O‘zbekiston terma jamoasining kuchini baholadi“Ular mundial ishtirokchisi”: Denis Popov O‘zbekiston terma jamoasining kuchini baholadi23 oktabr 17:34Katta futbol kutilmoqda: Rossiya terma jamoasi noyabrda O‘zbekistonga safar qiladimi?Katta futbol kutilmoqda: Rossiya terma jamoasi noyabrda O‘zbekistonga safar qiladimi?13 oktabr 07:09«Neftchi» «Gazprom Arena»da sinovdan o‘tdi: bahs qanday kechdi?«Neftchi» «Gazprom Arena»da sinovdan o‘tdi: bahs qanday kechdi?9 iyul 00:22Javohir Sindarov Pragnanandhadan revansh olib, chempionlik poygasini davom ettirmoqdaJavohir Sindarov Pragnanandhadan revansh olib, chempionlik poygasini davom ettirmoqdaBugun 00:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi