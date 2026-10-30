Maksim Glushenkov terma jamoadan bosh tortdi: O‘zbekiston bilan bahsda maydonga tushmaydi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Sankt-Peterburgning «Zenit» klubi hujumchisi Maksim Glushenkov Rossiya milliy terma jamoasining noyabr oyidagi yig‘inlarida qatnashishdan bosh tortdi.
- Futbolchi bosh murabbiy Valeriy Karpinga murojaat qilib, uni bo‘lajak o‘yinlar qaydnomasiga kiritmaslikni so‘ragan.
- Shu sababli, Rossiya terma jamoasi 12 noyabr kuni Toshkentda O‘zbekiston milliy terma jamoasiga qarshi o‘tadigan bahsda o‘zining eng xavfli hujumchisisiz maydonga tushadi.
Rossiya Premer-ligasining joriy mavsumdagi eng yorqin yulduzi va bosh to‘purari, Sankt-Peterburgning «Zenit» klubi hujumchisi Maksim Glushenkov milliy terma jamoaning noyabr oyidagi yig‘inlarida qatnashishdan bosh tortdi.
2026 yilda Rossiya milliy terma jamoasi safida 6 ta bahsda qatnashib, Namibiyaga qarshi uchrashuvda bitta gol muallifi bo‘lgan iqtidorli forvard bosh murabbiy Valeriy Karpinga shaxsan murojaat qilib, uni bo‘lajak yig‘inlar qaydnomasiga kiritmaslikni so‘ragan. Bu demarsh futbol jamoatchiligi orasida qizg‘in bahslarga yo‘l ochdi.
Bubnovning keskin reaksiyasi: «Jamoa — bosh murabbiyning mulki emas»
SSSR milliy terma jamoasining sobiq afsonaviy himoyachisi Aleksandr Bubnov «Komment.Shou» dasturidagi chiqishida futbolchining qarorini himoya qilib, quyidagi muhim jihatlarni ta’kidladi:
Murabbiy omili: «Milliy terma jamoa qanday bo‘lishidan qat’i nazar, u bosh murabbiyning jamoasi hisoblanadi. Boshqa murabbiy kelsa, jamoa ham butunlay o‘zgaradi. Men bunday holatlarga shaxsan duch kelganman», — deya ta’kidladi Bubnov;
Majburlash huquqi yo‘qligi: Ekspertning qayd etishicha, har qanday futbolchi, hatto jahon miqyosidagi superyulduz bo‘lsa ham, terma jamoadagi faoliyatini to‘xtatish yoki tanaffus olish huquqiga ega va hech kim uni majburlashga haqli emas;
Kelajakdagi ehtimoliy qaytish: Agar keyinchalik terma jamoaga boshqa murabbiy kelsa, futbolchi bilan suhbatlashib, uni qaytishga ko‘ndirishi mumkinligi bildirildi.
Toshkent va Krasnodardagi bo‘lajak sinovlar
Valeriy Karpin boshchiligidagi Rossiya milliy terma jamoasi noyabr oyidagi FIFA kunlari doirasida ikkita muhim o‘rtoqlik uchrashuvini o‘tkazishga tayyorgarlik ko‘rmoqda:
Toshkentdagi markaziy to‘qnashuv: Rossiyalik futbolchilar 12 noyabr kuni Toshkent shahrida O‘zbekiston milliy terma jamoasiga qarshi maydonga tushadi;
Venesuelaga qarshi bahs: Ikkinchi xalqaro o‘yin esa 17 noyabr kuni Krasnodardagi zamonaviy arenada Venesuela terma jamoasi bilan bo‘lib o‘tadi;
Glushenkovsiz hujum chizig‘i: RPLning eng xavfli hujumchisisiz o‘tadigan ushbu bahslarda Karpin tarkibni qayta shakllantirish va boshqa forvardlarga imkoniyat berishga majbur bo‘ladi.
Glushenkovning mazkur qarori O‘zbekiston milliy terma jamoasi uchun jiddiy raqibga qarshi Toshkentda kechadigan sinov oldidan muhim taktik o‘zgarishlarni keltirib chiqarishi shubhasiz.
Izohlar 0
…