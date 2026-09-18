Revanshga loyiq emas: Arman Sarukyan Iliya Topuriyaning da’volarini keskin tanqid qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Arman Sarukyan, Iliya Topuriyaning amaldagi chempion Jastin Getjiga qarshi darhol revansh jangini o‘tkazish istagini sportcha asos yo‘q deb keskin tanqid qildi.
- Sarukyaning fikricha, Topuriya Getji bilan jangda hech qanday qarshilik ko‘rsata olmagani va muddatidan oldin mag‘lub bo‘lgani sababli revanshga munosib emas.
Dunyoning yetakchi jang san’ati promousheni bo‘lmish UFC'ning yengil vazn toifasida navbatdagi qaynoq mojaro va keskin bayonotlar to‘lqini boshlandi. Divizionning eng xavfli da’vogarlaridan biri hisoblangan Arman Sarukyan Iliya Topuriyaning amaldagi chempion Jastin Getjiga qarshi darhol revansh jangini o‘tkazish istagiga ochiq va murosasiz munosabat bildirdi. Sarukyanning ta’kidlashicha, Topuriyaning darhol chempionlik jangiga da’vogarlik qilishiga hech qanday sportcha asos yo‘q, chunki Getji bilan kechgan to‘qnashuvda u hech qanday qarshilik ko‘rsata olmagan.
«Menimcha, u revanshga munosib emas. Jang yaqin kurash bo‘lmadi. Jastin uni to‘liq ustunlik bilan mag‘lub etdi va muddatidan oldin yakunladi. Endi unga qaytish uchun nisbatan yengilroq raqib berish kerak», — deya keskin fikr bildirdi armanistonlik jangchi. Armanning fikricha, Topuriya yana chempionlik shohsupasi haqida orzu qilishdan avval o‘zini bir nechta g‘alabali bahslar orqali oktagonda qaytadan isbotlashi shart.
Xo‘sh, Sarukyanning bunday keskin hujumi ortida qanday shaxsiy ambitsiyalar yotibdi, Getji Topuriyaga qarshi revanshga rozilik beradimi va yengil vazn toifasida navbatdagi rasmiy da’vogar kim bo‘ladi?
«Yanchib tashlangan sobiq da’vogar va oson raqib zarurati»: Sarukyanning asosiy tezislari
Arman Sarukyanning Iliya Topuriya sha’niga bildirgan asosiy tanqidlari:
«Yaqin jang bo‘lmadi»: Sarukyan Topuriyaning Getji bilan bellashuvida murosasiz raqobat bo‘lmaganini, balki amaldagi chempionning mutlaq ustunligi bilan yakun topganini ta’kidladi;
Muddatidan oldin mag‘lubiyat: Nokaut yoki muddatidan oldin qayd etilgan mag‘lubiyatdan so‘ng sportchilar odatda darhol revansh huquqiga ega bo‘lmasligi urg‘ulandi;
«Yengilroq raqib bilan qaytish kerak»: Arman Topuriya ruhiy va jismoniy jihatdan tiklanib olishi uchun unga yengil vazn reytingining quyi pog‘onalaridagi raqib berilishi adolatli bo‘lishini aytdi;
Reytingni qayta tiklash sharti: Topuriya yana kamar uchun jang qilishi uchun kamida ikki-uchta ishonchli g‘alabani naqd qilishi zarurligi qayd etildi.
Yengil vazndagi katta shaxmat: Sarukyan nega Topuriyani to‘xtatmoqchi?
Oktagon ortidagi strategik manfaatlar tahlili:
Kamarga to‘g‘ridan to‘g‘ri navbat: Arman Sarukyanning o‘zi Getjiga qarshi chempionlik jangiga asosiy da’vogar maqomida turibdi, shu bois Topuriyaning ehtimoliy revanshi uning rejalarini kechiktirib yuborishi mumkin;
Psixologik bosim: Arman Topuriyaning media maqomiga zarba berish orqali promoushen rahbariyatini, xususan, Dana Uaytni revansh variantidan voz kechishga undamoqda;
Tartib va qonuniyat: UFC tarixida faqat uzoq yillar chempion bo‘lib turgan va yaqin ochkolar farqi bilan yutqazgan jangchilargagina darhol revansh berilishi an’anaga aylangan.
Ekspertlar va MMA tahlilchilarining xulosasi
Jang san’ati mutaxassislari ushbu qarama-qarshilik bo‘yicha qanday fikrda:
Sarukyanning haqligi: Aksariyat tahlilchilar Armanning fikriga qo‘shilmoqda — muddatidan oldin kuchsizlantirilgan Topuriyaning darhol chempionlik bahsiga kiritilishi diviziondagi boshqa mehnatkash da’vogarlarning huquqini poymol qilishi mumkin;
Getjining tanlovi: Jastin Getji o‘zining chempionlik davrida yangi nomlar, ayniqsa Arman Sarukyan yoki boshqa top da’vogarlarga qarshi kamarini himoya qilishdan ko‘proq manfaatdor;
Topuriyaning kelajagi: Iliya uchun eng ma’qul yo‘l divizionning boshqa kuchli vakillaridan biri bilan to‘qnashib, nokautli g‘alaba orqali o‘zining elita maqomini qayta tiklashdir.
Arman Sarukyanning Iliya Topuriya manziliga yo‘llagan ushbu shafqatsiz tanqidi yengil vazn divizionidagi raqobat olovini yanada kuchaytirib, kelgusi chempionlik janglari intrigasini cho‘qqiga olib chiqmoqda.
Sizningcha, Arman Sarukyanning Topuriya haqidagi keskin fikrlari to‘g‘rimi — Iliya haqiqatan ham Getji bilan darhol revanshga munosib emasmi? UFC rahbariyati chempion Jastin Getjining keyingi raqibi sifatida kimni tanlashi kerak deb hisoblaysiz: Sarukyannimi yoki Topuriya bilan revansh bo‘ladimi? O‘z tahliliy fikr va taxminlaringizni izohlarda qoldiring hamda MMA olamidagi ushbu qaynoq to‘qnashuv sharhini barcha jang san’ati ixlosmandlari va do‘stlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…