Brian Rimer: Krishtianu Ronaldu nafaqaga chiqsa, Portugaliyada muammo boshlanadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Daniya terma jamoasi bosh murabbiyi Brayan Rimerning fikricha, Krishtianu Ronaldu nafaqaga chiqqanidan keyin Portugaliya terma jamoasida ierarxik muammolar yuzaga kelishi mumkin.
- Rimer Ronalduning jamoaga taʼsirini past baholashadi va uning jamoani mustahkam ushlab turganini taʼkidlaydi.
- Portugaliyaliklar sardorining so'nggi mashg'ulotlardagi ishtiroki cheklangan bo'lsa-da, Portugaliya futbol federatsiyasi uning rasmiy jarohati yo'qligini maʼlum qildi.
Daniya terma jamoasi bosh murabbiyi Brayan Rimer Portugaliya terma jamoasining kelajagi va faxriy hujumchi Krishtianu Ronaldu haqida muhim fikrlarni bildirib o'tdi. Uning fikricha, yulduz hujumchining terma jamoadagi faoliyatini yakunlashi jamoada jiddiy ierarxik inqirozni keltirib chiqarishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Millatlar ligasi doirasida Daniyaga qarshi bahsga tayyorgarlik ko'rayotgan Portugaliya terma jamoasida asosiy eʼtibor yana Krishtianu Ronalduga qaratilmoqda. Hozirda Al-Nasr klubi sharafini himoya qilayotgan afsonaviy futbolchi yoshiga qaramamay, o'z mamlakati bosh jamoasining markaziy figurasligicha qolmoqda.
Ronaldu va terma jamoadagi ierarxiya masalasiGoal.com nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Brayan Rimer futbolchining tanqid qilinishini asossiz deb bilib, uning jamoadagi o'rni beqiyos ekanini taʼkidladi. Daniya ustozi TV2 telekanaliga bergan intervyusida futbolchining maydondagi foydasidan tashqari, kiyinish xonasidagi mavqei ham muhimligini alohida qayd etdi.
«Odamlar uning jamoaga taʼsirini ko'pincha past baholashadi, deb o'ylayman. Ishonchim komilki, u terma jamoadagi faoliyatini to'xtatgan kuni ierarxiya masalasida katta muammo yuzaga keladi. O'ylaymanki, u jamoani juda mustahkam ip bilan ushlab turibdi», — dedi Rimer.
Himoyachilar fikri va jismoniy holatDaniyaliq himoyachi Yoakim Mele ham tajribali hujumchiga qarshi o'ynash qiyinligini eʼtirof etdi. Mele Ronaxuning o'yin uslubi Gonsalu Ramushdan farq qilishini, u biroz statikroq bo'lsa-da, o'zining ajoyib to'purarlik mahorati bilan istalgan daqiqada raqibni jazolay olishini taʼkidladi.
A Bola nashrining xabar qilishicha, portugaliyaliklar sardorining so'nggi mashg'ulotlardagi ishtiroki biroz cheklangan. Norveqiyaga qarshi o'yinda zaxirada qolgan hujumchi jismoniy holatini tiklash uchun maxsus individual dastur asosida shug'ullanmoqda.
Shunga qaramay, Portugaliya futbol federatsiyasi futbolchida rasmiy jarohat yo'qligini maʼlum qildi. Daniyaliklar esa bo'lajak o'yin oldidan tajribali raqibning har bir harakatiga alohida eʼtibor qaratmoqda.
Izohlar 0
…