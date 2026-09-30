Brian Rimer: Krishtianu Ronaldu nafaqaga chiqsa, Portugaliyada muammo boshlanadi

·45·Sport
Brian Rimer: Krishtianu Ronaldu nafaqaga chiqsa, Portugaliyada muammo boshlanadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Daniya terma jamoasi bosh murabbiyi Brayan Rimerning fikricha, Krishtianu Ronaldu nafaqaga chiqqanidan keyin Portugaliya terma jamoasida ierarxik muammolar yuzaga kelishi mumkin.
  • Rimer Ronalduning jamoaga taʼsirini past baholashadi va uning jamoani mustahkam ushlab turganini taʼkidlaydi.
  • Portugaliyaliklar sardorining so'nggi mashg'ulotlardagi ishtiroki cheklangan bo'lsa-da, Portugaliya futbol federatsiyasi uning rasmiy jarohati yo'qligini maʼlum qildi.

Daniya terma jamoasi bosh murabbiyi Brayan Rimer Portugaliya terma jamoasining kelajagi va faxriy hujumchi Krishtianu Ronaldu haqida muhim fikrlarni bildirib o'tdi. Uning fikricha, yulduz hujumchining terma jamoadagi faoliyatini yakunlashi jamoada jiddiy ierarxik inqirozni keltirib chiqarishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Millatlar ligasi doirasida Daniyaga qarshi bahsga tayyorgarlik ko'rayotgan Portugaliya terma jamoasida asosiy eʼtibor yana Krishtianu Ronalduga qaratilmoqda. Hozirda Al-Nasr klubi sharafini himoya qilayotgan afsonaviy futbolchi yoshiga qaramamay, o'z mamlakati bosh jamoasining markaziy figurasligicha qolmoqda.

Ronaldu va terma jamoadagi ierarxiya masalasi

Goal.com nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Brayan Rimer futbolchining tanqid qilinishini asossiz deb bilib, uning jamoadagi o'rni beqiyos ekanini taʼkidladi. Daniya ustozi TV2 telekanaliga bergan intervyusida futbolchining maydondagi foydasidan tashqari, kiyinish xonasidagi mavqei ham muhimligini alohida qayd etdi.

«Odamlar uning jamoaga taʼsirini ko'pincha past baholashadi, deb o'ylayman. Ishonchim komilki, u terma jamoadagi faoliyatini to'xtatgan kuni ierarxiya masalasida katta muammo yuzaga keladi. O'ylaymanki, u jamoani juda mustahkam ip bilan ushlab turibdi», — dedi Rimer.

Himoyachilar fikri va jismoniy holat

Daniyaliq himoyachi Yoakim Mele ham tajribali hujumchiga qarshi o'ynash qiyinligini eʼtirof etdi. Mele Ronaxuning o'yin uslubi Gonsalu Ramushdan farq qilishini, u biroz statikroq bo'lsa-da, o'zining ajoyib to'purarlik mahorati bilan istalgan daqiqada raqibni jazolay olishini taʼkidladi.

A Bola nashrining xabar qilishicha, portugaliyaliklar sardorining so'nggi mashg'ulotlardagi ishtiroki biroz cheklangan. Norveqiyaga qarshi o'yinda zaxirada qolgan hujumchi jismoniy holatini tiklash uchun maxsus individual dastur asosida shug'ullanmoqda.

Shunga qaramay, Portugaliya futbol federatsiyasi futbolchida rasmiy jarohat yo'qligini maʼlum qildi. Daniyaliklar esa bo'lajak o'yin oldidan tajribali raqibning har bir harakatiga alohida eʼtibor qaratmoqda.

Krishtianu RonalduBrayan RimerPortugaliyaDaniyaMillatlar ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Gonsalu Ramush Krishtianu Ronaldu o‘rnida maydonga tushib, Portugaliyaga g‘alaba keltirdiGonsalu Ramush Krishtianu Ronaldu o‘rnida maydonga tushib, Portugaliyaga g‘alaba keltirdi28 sentabr 09:53Krishtianu Ronaldu 18 yilda ilk bor zaxirada qoldi va muxlislarni ranjitdiKrishtianu Ronaldu 18 yilda ilk bor zaxirada qoldi va muxlislarni ranjitdi28 sentabr 09:19Krishtianu Ronaldu va Erling Xoland UEFA Millatlar ligasida to‘qnash keladiKrishtianu Ronaldu va Erling Xoland UEFA Millatlar ligasida to‘qnash keladi27 sentabr 18:36Xorxe Jezus Krishtianu Ronalduni nima uchun almashtirganini tushuntirdiXorxe Jezus Krishtianu Ronalduni nima uchun almashtirganini tushuntirdi25 sentabr 13:52Krishtianu Ronaldu golidan mahrum boʻlgan oʻyinda Portugaliya Uelsni magʻlub etdiKrishtianu Ronaldu golidan mahrum boʻlgan oʻyinda Portugaliya Uelsni magʻlub etdi25 sentabr 02:18Kreyg Bellami Krishtianu Ronaldu haqida: Mingta gol — bu shunchaki aqrazdaKreyg Bellami Krishtianu Ronaldu haqida: Mingta gol — bu shunchaki aqrazda24 sentabr 10:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi