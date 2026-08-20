«Neftchi»da kutilmagan o‘zgarish: Xuan Kruz Xill shtabni tark etdi
Farg‘onaning «Neftchi» klubi murabbiylar shtabidagi argentinalik mutaxassis Xuan Kruz Xill oilaviy sabablarga ko‘ra jamoani tark etdi. Klub uning jamoaga qo‘shgan hissasi uchun minnatdorlik bildirdi va qarorini hurmat qilishini ma’lum qildi. Hozircha Xillning o‘rniga boshqa mutaxassis tayinlanishi yoki shtabda qanday o‘zgarishlar bo‘lishi haqida rasmiy ma'lumot berilmagan. Xuan Kruz Xillning keyingi faoliyati qayerda davom etishi ham noma'lum.
Farg‘onaning «Neftchi» klubi murabbiylar shtabida o‘zgarish yuz berdi. Argentinalik mutaxassis Xuan Kruz Xill oilaviy sabablarga ko‘ra jamoani tark etdi.
Klub bu qarorni rasman ma’lum qilar ekan, mutaxassisning «Neftchi»dagi faoliyatiga alohida to‘xtaldi. Endi asosiy savol — uning ketishi jamoa murabbiylar shtabiga qanday ta’sir ko‘rsatadi?
«Neftchi» Xillga minnatdorlik bildirdi
Klub matbuot xizmati Xuan Kruz Xillning jamoa faoliyatiga qo‘shgan hissasini yuqori baholadi va uning qarorini hurmat qilishini ma’lum qildi.
«Xuan Kruz Xillga “Neftchi”dagi faoliyati va jamoamizga qo‘shgan hissasi uchun rahmat aytamiz. Oilaviy sabablarga ko‘ra qabul qilingan ushbu qarorni hurmat qilamiz».
Shu bilan birga, klub argentinalik mutaxassisga keyingi faoliyatida omad va oilasiga mustahkam sog‘lik tiladi.
Xillning ketishi jamoa uchun nimani anglatadi?
Murabbiylar shtabidagi har qanday o‘zgarish jamoaning kundalik tayyorgarligi va ish jarayoniga ta’sir qilishi mumkin. Xuan Kruz Xill «Neftchi» shtabidagi faoliyati davomida jamoaga o‘z hissasini qo‘shib keldi.
Hozircha uning o‘rniga boshqa mutaxassis tayinlanishi yoki shtabda qanday o‘zgarishlar bo‘lishi haqida rasmiy ma’lumot berilmagan.
Masala
Ma’lumot
Mutaxassis
Xuan Kruz Xill
Klub
«Neftchi»
Qaror
Murabbiylar shtabini tark etdi
Sabab
Oilaviy sabablar
Klub munosabati
Qaror hurmat qilinishi bildirildi
O‘rinbosar
Hozircha ma’lum qilinmagan
«Rahmat, Xuan Kruz Xill!»
«Neftchi» o‘z xabarida mutaxassis bilan iliq tarzda xayrlashdi.
«Rahmat, Xuan Kruz Xill!»
Argentinalik mutaxassisning keyingi faoliyati qayerda davom etishi hozircha noma’lum. Shu bilan birga, «Neftchi» endi murabbiylar shtabidagi ushbu o‘zgarishdan keyingi rejalarini belgilab olishiga to‘g‘ri keladi.
Sizningcha, Xuan Kruz Xillning ketishi «Neftchi»ning keyingi o‘yinlariga ta’sir qiladimi? Fikringizni izohlarda qoldiring va ushbu xabarni Telegram hamda boshqa ijtimoiy tarmoqlarda futbol muxlislari bilan ulashing.
…