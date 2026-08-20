«Neftchi»da kutilmagan o‘zgarish: Xuan Kruz Xill shtabni tark etdi

·6·Sport
«Neftchi»da kutilmagan o‘zgarish: Xuan Kruz Xill shtabni tark etdi
Qisqacha

Farg‘onaning «Neftchi» klubi murabbiylar shtabidagi argentinalik mutaxassis Xuan Kruz Xill oilaviy sabablarga ko‘ra jamoani tark etdi. Klub uning jamoaga qo‘shgan hissasi uchun minnatdorlik bildirdi va qarorini hurmat qilishini ma’lum qildi. Hozircha Xillning o‘rniga boshqa mutaxassis tayinlanishi yoki shtabda qanday o‘zgarishlar bo‘lishi haqida rasmiy ma'lumot berilmagan. Xuan Kruz Xillning keyingi faoliyati qayerda davom etishi ham noma'lum.

Farg‘onaning «Neftchi» klubi murabbiylar shtabida o‘zgarish yuz berdi. Argentinalik mutaxassis Xuan Kruz Xill oilaviy sabablarga ko‘ra jamoani tark etdi.

Klub bu qarorni rasman ma’lum qilar ekan, mutaxassisning «Neftchi»dagi faoliyatiga alohida to‘xtaldi. Endi asosiy savol — uning ketishi jamoa murabbiylar shtabiga qanday ta’sir ko‘rsatadi?

«Neftchi» Xillga minnatdorlik bildirdi

Klub matbuot xizmati Xuan Kruz Xillning jamoa faoliyatiga qo‘shgan hissasini yuqori baholadi va uning qarorini hurmat qilishini ma’lum qildi.

«Xuan Kruz Xillga “Neftchi”dagi faoliyati va jamoamizga qo‘shgan hissasi uchun rahmat aytamiz. Oilaviy sabablarga ko‘ra qabul qilingan ushbu qarorni hurmat qilamiz».

Shu bilan birga, klub argentinalik mutaxassisga keyingi faoliyatida omad va oilasiga mustahkam sog‘lik tiladi.

Xillning ketishi jamoa uchun nimani anglatadi?

Murabbiylar shtabidagi har qanday o‘zgarish jamoaning kundalik tayyorgarligi va ish jarayoniga ta’sir qilishi mumkin. Xuan Kruz Xill «Neftchi» shtabidagi faoliyati davomida jamoaga o‘z hissasini qo‘shib keldi.

Hozircha uning o‘rniga boshqa mutaxassis tayinlanishi yoki shtabda qanday o‘zgarishlar bo‘lishi haqida rasmiy ma’lumot berilmagan.

Masala

Ma’lumot

Mutaxassis

Xuan Kruz Xill

Klub

«Neftchi»

Qaror

Murabbiylar shtabini tark etdi

Sabab

Oilaviy sabablar

Klub munosabati

Qaror hurmat qilinishi bildirildi

O‘rinbosar

Hozircha ma’lum qilinmagan

«Rahmat, Xuan Kruz Xill!»

«Neftchi» o‘z xabarida mutaxassis bilan iliq tarzda xayrlashdi.

«Rahmat, Xuan Kruz Xill!»

Argentinalik mutaxassisning keyingi faoliyati qayerda davom etishi hozircha noma’lum. Shu bilan birga, «Neftchi» endi murabbiylar shtabidagi ushbu o‘zgarishdan keyingi rejalarini belgilab olishiga to‘g‘ri keladi.

Sizningcha, Xuan Kruz Xillning ketishi «Neftchi»ning keyingi o‘yinlariga ta’sir qiladimi? Fikringizni izohlarda qoldiring va ushbu xabarni Telegram hamda boshqa ijtimoiy tarmoqlarda futbol muxlislari bilan ulashing.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tayson Fyuri va Entoni Joshua jangi uchun shartnoma imzolandi...Tayson Fyuri va Entoni Joshua jangi uchun shartnoma imzolandi...Bugun, 16:40Messi 922-golini urdi, «Inter Mayami» g‘alabani qo‘ldan chiqardiMessi 922-golini urdi, «Inter Mayami» g‘alabani qo‘ldan chiqardiBugun, 16:35Joze Mourinyu «Real» uchun taktik qarorini chiqardi...Joze Mourinyu «Real» uchun taktik qarorini chiqardi...Bugun, 16:32Uesli So nufuzli Sinquefield Cup g‘olibiga aylandi: Sindarov 3-o‘rinda!Uesli So nufuzli Sinquefield Cup g‘olibiga aylandi: Sindarov 3-o‘rinda!Bugun, 16:30Yuventus Mateo Retegi transferini koʻrib chiqmoqdaYuventus Mateo Retegi transferini koʻrib chiqmoqdaBugun, 16:18Bernardo Silva Real Madrid safida Kylian Mbappe bilan oʻynashga tayyorBernardo Silva Real Madrid safida Kylian Mbappe bilan oʻynashga tayyorBugun, 15:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi