Bektemir Meliqo‘ziyev chempion bilan jangdagi misli ko‘rilmagan yon berishlarini oshkor qildi

·49·Sport
Bektemir Meliqo‘ziyev chempion bilan jangdagi misli ko‘rilmagan yon berishlarini oshkor qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Bektemir Meliqo‘ziyev WBA chempioni Xayme Mungiya bilan jang qilish uchun tayyorgarliksiz, gonorarsiz va antidoping nazoratisiz ham jang qilishga tayyorligini bildirdi.
  • Agar muammo mablag‘da bo‘lsa, Meliqo‘ziyev jangni O‘zbekistonda o‘tkazishni va Mungiyaga qo‘shimcha haq to‘lashni taklif qildi.
  • Meliqo‘ziyev, shuningdek, WBA chempionning jangdan bosh tortishiga nisbatan chora ko‘rmayotganidan noroziligini bildirdi.

Super o‘rta vazn toifasida WBA yo‘nalishining rasmiy majburiy da’vogari Bektemir Meliqo‘ziyev hamda amaldagi jahon chempioni meksikalik Xayme Mungiya o‘rtasidagi muzokaralar atrofidagi vaziyat o‘zining eng yuqori nuqtasiga chiqdi. O‘zbek bokschisi chempionlik jangini amalga oshirish yo‘lida har qanday sportchi uchun aql bovar qilmas shartlarga ham rozilik berganini ma’lum qilib, Mungiya hamon ringga ko‘tarilishdan ochiqchasiga bosh tortayotganini fosh etdi.

Meliqo‘ziyev hatto to‘liq tayyorgarliksiz, gonorarsiz va antidoping nazoratisiz ham jang qilishga tayyorligini bildirib, chempionga agar masala mablag‘da bo‘lsa, jangni O‘zbekistonda tashkillashtirib, unga qo‘shimcha haq to‘lash taklifi bilan chiqdi.

Har qanday shartga rozilik: «Tayyorgarliksiz va gonorarsiz bo‘lsa ham tayyorman!»

Bektemir Meliqo‘ziyev Mungiya lageriga jangni qabul qilishi uchun qanday bemisl imtiyozlar taqdim etilganini ochiqladi:

  • Mutlaq yon berishlar: «Biz bu jang amalga oshishi uchun barcha shartlarga rozi bo‘ldik. Men qisqa muddatda, to‘liq lagersiz (tayyorgarliksiz), hatto WADA testisiz va hech qanday gonorarsiz ham jang qilishga tayyor ekanimni aytdim», — deya ta’kidladi hamyurtimiz;

  • Chempionning sukunati: Shuncha imtiyoz va xavflarga qaramay, meksikalik chempion ushbu to‘qnashuvdan oyoq tortmoqda va jang shartnomasini imzolashni kechiktirmoqda;

  • Da’vogarning taajjubi: Bektemir majburiy da’vogar maqomida bo‘la turib, raqib tomonning bunday harakatlari sport mardligiga mutlaqo to‘g‘ri kelmasligini ko‘rsatdi.

«Muammo pulda bo‘lsa — O‘zbekistonga kel»: Chorlov va moliyaviy taklif

Meksikalik bokschi jamoasi ushbu xavfli himoya jangi uchun tashkilotchilardan haddan tashqari katta miqdorda gonorar talab qilayotgani haqidagi xabarlarga Meliqo‘ziyev murosasiz munosabat bildirdi:

  • Jang maydoni — Toshkent: «Agar muammo pulda bo‘lsa — O‘zbekistonga kel. Jangni shu yerda o‘tkazamiz, kerak bo‘lsa senga qo‘shimcha pul ham beramiz», — deya chempionni to‘g‘ridan to‘g‘ri o‘z yurtida kutishini ma’lum qildi;

  • Kamar bahosi: Bu chaqiriq bilan o‘zbek bokschisi o‘zi uchun moliyaviy foyda emas, balki adolatli sport raqobati va jahon chempionligi kamari birlamchi ekanini yana bir bor isbotladi.

WBA pozitsiyasiga tanqidiy savol: Tashkilot nega sukut saqlamoqda?

Bektemir Meliqo‘ziyev Butunjahon boks assotsiatsiyasining (WBA) sustligi va chempionning mas’uliyatsizligiga chora ko‘rmayotganiga ochiq norozilik bildirdi:

  • Reglament talabi: Qoidalarga ko‘ra, amaldagi chempion belgilangan muddat ichida majburiy da’vogarga qarshi kamarini himoya qilishi shart;

  • Ochiq qolgan savol: «Men WBA majburiy da’vogariman. Agar chempion majburiy jangni o‘tkazmasa, assotsiatsiya nega unga nisbatan keskin chora ko‘rmayapti?» deya tashkilot rahbariyati oldiga qat’iy masala qo‘ydi;

  • Kamarni tortib olish ehtimoli: Agar Mungiya ringga chiqishdan bosh tortishda davom etsa, WBA tashkiloti meksikalik sportchini unvondan mahrum etish yoki vaqtinchalik chempionlik jangini e’lon qilishga majbur bo‘ladi.

O‘zbek jangchisining barcha shartlarni chetga surib tashlab qilgan bunday jasur chaqirig‘i butun xalqaro boks jamoatchiligi va promouterlik kompaniyalarining diqqat markaziga tushdi. Endi navbat WBA va Xayme Mungiyaning javobiga qoldi.

Bektemir Meliqo‘ziyevXayme MungiyaWBAToshkent
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bektemir Meliqo‘ziyev WBA va Xayme Mungiyani hurmatsizlikda ayblab, ochiq jangga chorladiBektemir Meliqo‘ziyev WBA va Xayme Mungiyani hurmatsizlikda ayblab, ochiq jangga chorladiKecha 07:51Bektemir Meliqo‘ziyev WBA chempioni Xayme Mungiyaning pullik taklifini rad etdiBektemir Meliqo‘ziyev WBA chempioni Xayme Mungiyaning pullik taklifini rad etdiBugun 21:42Do‘smatov qayerga g‘oyib bo‘ldi? WBA reytingida o‘zbek bokschilari bo‘yicha shov-shuvli o‘zgarishlarDo‘smatov qayerga g‘oyib bo‘ldi? WBA reytingida o‘zbek bokschilari bo‘yicha shov-shuvli o‘zgarishlarBugun 21:55Shahram G‘iyosov ilk mag‘lubiyatidan keyin muxlislarga murojaat qildiShahram G‘iyosov ilk mag‘lubiyatidan keyin muxlislarga murojaat qildi25 may 12:57Buyruq chiqdi»: Bektemir Meliqo‘ziyev - Xayme Mungiya chempionlik jangi rasman tasdiqlandiBuyruq chiqdi»: Bektemir Meliqo‘ziyev - Xayme Mungiya chempionlik jangi rasman tasdiqlandi22 sentabr 15:20Bektemir Meliqo‘ziyevga AQSHlik bokschidan chaqiruv: eski jang tiriladimi?Bektemir Meliqo‘ziyevga AQSHlik bokschidan chaqiruv: eski jang tiriladimi?4 avgust 13:49
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?