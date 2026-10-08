Bektemir Meliqo‘ziyev chempion bilan jangdagi misli ko‘rilmagan yon berishlarini oshkor qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Bektemir Meliqo‘ziyev WBA chempioni Xayme Mungiya bilan jang qilish uchun tayyorgarliksiz, gonorarsiz va antidoping nazoratisiz ham jang qilishga tayyorligini bildirdi.
- Agar muammo mablag‘da bo‘lsa, Meliqo‘ziyev jangni O‘zbekistonda o‘tkazishni va Mungiyaga qo‘shimcha haq to‘lashni taklif qildi.
- Meliqo‘ziyev, shuningdek, WBA chempionning jangdan bosh tortishiga nisbatan chora ko‘rmayotganidan noroziligini bildirdi.
Super o‘rta vazn toifasida WBA yo‘nalishining rasmiy majburiy da’vogari Bektemir Meliqo‘ziyev hamda amaldagi jahon chempioni meksikalik Xayme Mungiya o‘rtasidagi muzokaralar atrofidagi vaziyat o‘zining eng yuqori nuqtasiga chiqdi. O‘zbek bokschisi chempionlik jangini amalga oshirish yo‘lida har qanday sportchi uchun aql bovar qilmas shartlarga ham rozilik berganini ma’lum qilib, Mungiya hamon ringga ko‘tarilishdan ochiqchasiga bosh tortayotganini fosh etdi.
Meliqo‘ziyev hatto to‘liq tayyorgarliksiz, gonorarsiz va antidoping nazoratisiz ham jang qilishga tayyorligini bildirib, chempionga agar masala mablag‘da bo‘lsa, jangni O‘zbekistonda tashkillashtirib, unga qo‘shimcha haq to‘lash taklifi bilan chiqdi.
Har qanday shartga rozilik: «Tayyorgarliksiz va gonorarsiz bo‘lsa ham tayyorman!»
Bektemir Meliqo‘ziyev Mungiya lageriga jangni qabul qilishi uchun qanday bemisl imtiyozlar taqdim etilganini ochiqladi:
Mutlaq yon berishlar: «Biz bu jang amalga oshishi uchun barcha shartlarga rozi bo‘ldik. Men qisqa muddatda, to‘liq lagersiz (tayyorgarliksiz), hatto WADA testisiz va hech qanday gonorarsiz ham jang qilishga tayyor ekanimni aytdim», — deya ta’kidladi hamyurtimiz;
Chempionning sukunati: Shuncha imtiyoz va xavflarga qaramay, meksikalik chempion ushbu to‘qnashuvdan oyoq tortmoqda va jang shartnomasini imzolashni kechiktirmoqda;
Da’vogarning taajjubi: Bektemir majburiy da’vogar maqomida bo‘la turib, raqib tomonning bunday harakatlari sport mardligiga mutlaqo to‘g‘ri kelmasligini ko‘rsatdi.
«Muammo pulda bo‘lsa — O‘zbekistonga kel»: Chorlov va moliyaviy taklif
Meksikalik bokschi jamoasi ushbu xavfli himoya jangi uchun tashkilotchilardan haddan tashqari katta miqdorda gonorar talab qilayotgani haqidagi xabarlarga Meliqo‘ziyev murosasiz munosabat bildirdi:
Jang maydoni — Toshkent: «Agar muammo pulda bo‘lsa — O‘zbekistonga kel. Jangni shu yerda o‘tkazamiz, kerak bo‘lsa senga qo‘shimcha pul ham beramiz», — deya chempionni to‘g‘ridan to‘g‘ri o‘z yurtida kutishini ma’lum qildi;
Kamar bahosi: Bu chaqiriq bilan o‘zbek bokschisi o‘zi uchun moliyaviy foyda emas, balki adolatli sport raqobati va jahon chempionligi kamari birlamchi ekanini yana bir bor isbotladi.
WBA pozitsiyasiga tanqidiy savol: Tashkilot nega sukut saqlamoqda?
Bektemir Meliqo‘ziyev Butunjahon boks assotsiatsiyasining (WBA) sustligi va chempionning mas’uliyatsizligiga chora ko‘rmayotganiga ochiq norozilik bildirdi:
Reglament talabi: Qoidalarga ko‘ra, amaldagi chempion belgilangan muddat ichida majburiy da’vogarga qarshi kamarini himoya qilishi shart;
Ochiq qolgan savol: «Men WBA majburiy da’vogariman. Agar chempion majburiy jangni o‘tkazmasa, assotsiatsiya nega unga nisbatan keskin chora ko‘rmayapti?» deya tashkilot rahbariyati oldiga qat’iy masala qo‘ydi;
Kamarni tortib olish ehtimoli: Agar Mungiya ringga chiqishdan bosh tortishda davom etsa, WBA tashkiloti meksikalik sportchini unvondan mahrum etish yoki vaqtinchalik chempionlik jangini e’lon qilishga majbur bo‘ladi.
O‘zbek jangchisining barcha shartlarni chetga surib tashlab qilgan bunday jasur chaqirig‘i butun xalqaro boks jamoatchiligi va promouterlik kompaniyalarining diqqat markaziga tushdi. Endi navbat WBA va Xayme Mungiyaning javobiga qoldi.
Izohlar 0
…