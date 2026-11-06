“Valensiya” bilan o‘yin oldidan xulosa: Joze Mourinyu jamoasidan nimani talab qilmoqda?

·7·Sport
“Valensiya” bilan o‘yin oldidan xulosa: Joze Mourinyu jamoasidan nimani talab qilmoqda?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Madridning «Real» klubi bosh murabbiyi Joze Mourinyu shogirdlaridan o‘yinlarning dastlabki daqiqalaridan boshlab barqaror va nazoratli o‘yin ko‘rsatishni talab qildi.
  • Mutaxassis Santanderdagi kabi xatolarni takrorlamaslik va hisobni qutqarishga majbur bo‘lmaslik uchun futbolchilarning konsentratsiyasini oshirish muhimligini ta’kidladi.
  • «Qirollik klubi» ushbu kamchiliklarni tuzatish uchun 7 noyabr kuni safarda «Valensiya»ga qarshi maydonga tushadi.

Madridning «Real» klubi bosh murabbiyi Joze Mourinyu jamoaning joriy o‘yinlari tahliliga to‘xtalib, futbolchilar shoshilinch ravishda qaysi jihatlar ustida ishlashi shart ekanini ochiq ma’lum qildi.

Marca nashri xabariga ko‘ra, tajribali mutaxassis o‘yinlarning dastlabki daqiqalarida konsentratsiyani yo‘qotish va keyinchalik og‘ir kambeklarga urinish amaliyotiga chek qo‘yish zarurligini qat’iy ta’kidlagan.

«Santanderdagi xatolar takrorlanmasligi shart»

Joze Mourinyu bahslarni birinchi daqiqalardan nazorat qilish va tashabbusni raqibga topshirib qo‘ymaslik muhimligiga urg‘u berdi:

  • Dastlabki ustunlik: «Eng yaxshi yo‘l — keyinchalik hisobni qutqarishga majbur bo‘lmasdan, uchrashuvni boshidanoq to‘liq o‘z nazoratingga olish va ustunlikka erishishdir», — dedi murabbiy;

  • Salbiy tajribadan saboq: U o‘tgan bahslarni misol keltirib o‘tdi: «Masalan, Santanderda bo‘lgani kabi vaziyat: tanaffusga kelib hisob 0:3 ko‘rinishida edi. Albatta, hisobni qisman yoki to‘liq qutqarib qolish jamoaviy iroda nuqtayi nazaridan ijobiy holat, lekin buning jiddiy salbiy tomoni ham bor»;

  • Talab etilayotgan barqarorlik: «Bunday vaziyatlarda o‘z kuchingga ishonch, zaxira o‘rindig‘idagi kuchli futbolchilar, jamoaning jangovar ruhi va qaysi buyuk klub sharafini himoya qilayotganingni anglash juda muhim. Biroq biz ishlashimiz shart bo‘lgan boshqa tomon ham bor: uchrashuvlarning boshidanoq yanada barqaror va benuqson o‘yin namoyish etishga erishishimiz kerak».

Oldinda «Mestalya»dagi og‘ir sinov: «Valensiya»ga qarshi bahs

Mourinyu shogirdlari uchun mazkur kamchiliklarni tuzatish fursati juda tez kelmoqda:

  • Muhim uchrashuv sanasi: «Qirollik klubi» La Liga doirasidagi navbatdagi rasmiy uchrashuvini 7 noyabr kuni safarda «Valensiya»ga qarshi o‘tkazadi;

  • Safardagi bosim: «Mestalya» stadionida kechadigan shiddatli to‘qnashuv «Real»ning o‘yin boshidagi diqqat-e’tibori va ruhiy tayyorgarligi uchun haqiqiy sinov bo‘ladi.

Real MadridJoze MourinyuLa LigaValensiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bask derbisida “Atletik” iroda ko‘rsatdi, “Valensiya” esa "sensatsiya" qildiBask derbisida “Atletik” iroda ko‘rsatdi, “Valensiya” esa "sensatsiya" qildi2 noyabr 07:16Trentmi yoki Dyumfris? “Real Madrid”ning o‘ng qanotini kim egallaydi?Trentmi yoki Dyumfris? “Real Madrid”ning o‘ng qanotini kim egallaydi?10 oktabr 13:58Kylian Mbappe El Klasiko uchun saqlanmoqdaKylian Mbappe El Klasiko uchun saqlanmoqda2 oktabr 11:51Madriddagi «mutlaq ishonch» formulasi: Mbappe Mourinoning asosiy quroliga aylandiMadriddagi «mutlaq ishonch» formulasi: Mbappe Mourinoning asosiy quroliga aylandi23 sentabr 19:48Joze Mourino zaxira o‘rindig‘idagi hissiyotlari va rivojlanish rejasini ochiqladi!Joze Mourino zaxira o‘rindig‘idagi hissiyotlari va rivojlanish rejasini ochiqladi!13 sentabr 17:43Kilian Mbappe dubl qayd etgan oʻyinda Real Madrid Rayo Valyekanoni yirik hisobda taslim etdiKilian Mbappe dubl qayd etgan oʻyinda Real Madrid Rayo Valyekanoni yirik hisobda taslim etdi13 sentabr 03:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi