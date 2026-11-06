“Valensiya” bilan o‘yin oldidan xulosa: Joze Mourinyu jamoasidan nimani talab qilmoqda?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Madridning «Real» klubi bosh murabbiyi Joze Mourinyu shogirdlaridan o‘yinlarning dastlabki daqiqalaridan boshlab barqaror va nazoratli o‘yin ko‘rsatishni talab qildi.
- Mutaxassis Santanderdagi kabi xatolarni takrorlamaslik va hisobni qutqarishga majbur bo‘lmaslik uchun futbolchilarning konsentratsiyasini oshirish muhimligini ta’kidladi.
- «Qirollik klubi» ushbu kamchiliklarni tuzatish uchun 7 noyabr kuni safarda «Valensiya»ga qarshi maydonga tushadi.
Madridning «Real» klubi bosh murabbiyi Joze Mourinyu jamoaning joriy o‘yinlari tahliliga to‘xtalib, futbolchilar shoshilinch ravishda qaysi jihatlar ustida ishlashi shart ekanini ochiq ma’lum qildi.
Marca nashri xabariga ko‘ra, tajribali mutaxassis o‘yinlarning dastlabki daqiqalarida konsentratsiyani yo‘qotish va keyinchalik og‘ir kambeklarga urinish amaliyotiga chek qo‘yish zarurligini qat’iy ta’kidlagan.
«Santanderdagi xatolar takrorlanmasligi shart»
Joze Mourinyu bahslarni birinchi daqiqalardan nazorat qilish va tashabbusni raqibga topshirib qo‘ymaslik muhimligiga urg‘u berdi:
Dastlabki ustunlik: «Eng yaxshi yo‘l — keyinchalik hisobni qutqarishga majbur bo‘lmasdan, uchrashuvni boshidanoq to‘liq o‘z nazoratingga olish va ustunlikka erishishdir», — dedi murabbiy;
Salbiy tajribadan saboq: U o‘tgan bahslarni misol keltirib o‘tdi: «Masalan, Santanderda bo‘lgani kabi vaziyat: tanaffusga kelib hisob 0:3 ko‘rinishida edi. Albatta, hisobni qisman yoki to‘liq qutqarib qolish jamoaviy iroda nuqtayi nazaridan ijobiy holat, lekin buning jiddiy salbiy tomoni ham bor»;
Talab etilayotgan barqarorlik: «Bunday vaziyatlarda o‘z kuchingga ishonch, zaxira o‘rindig‘idagi kuchli futbolchilar, jamoaning jangovar ruhi va qaysi buyuk klub sharafini himoya qilayotganingni anglash juda muhim. Biroq biz ishlashimiz shart bo‘lgan boshqa tomon ham bor: uchrashuvlarning boshidanoq yanada barqaror va benuqson o‘yin namoyish etishga erishishimiz kerak».
Oldinda «Mestalya»dagi og‘ir sinov: «Valensiya»ga qarshi bahs
Mourinyu shogirdlari uchun mazkur kamchiliklarni tuzatish fursati juda tez kelmoqda:
Muhim uchrashuv sanasi: «Qirollik klubi» La Liga doirasidagi navbatdagi rasmiy uchrashuvini 7 noyabr kuni safarda «Valensiya»ga qarshi o‘tkazadi;
Safardagi bosim: «Mestalya» stadionida kechadigan shiddatli to‘qnashuv «Real»ning o‘yin boshidagi diqqat-e’tibori va ruhiy tayyorgarligi uchun haqiqiy sinov bo‘ladi.
Izohlar 0
…