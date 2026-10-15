Joze Mourinyu «Real»dagi bosim va “asal oyi” haqidagi savolga qanday javob qaytardi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Joze Mourinyu «Roma»ga qarshi o‘yin oldidan jurnalistning «Real»dagi bosim va «asal oyi» tugagani haqidagi savollariga o‘ziga xos uslubda javob berdi.
- Portugaliyalik murabbiy «Ma’lumotlar sizga buzib yetkaziladi» deya jurnalistning xabarlarini rad etib, «farishtadek orom olib uxlayapman» degan ibora bilan jamoa nazorat ostida ekanini ko‘rsatdi.
- Mourinyu muhim bellashuvlar oldidan bosimni o‘ziga qaratish va xotirjamlikni namoyish etish mahoratini yana bir bor namoyon etdi.
Yevropa Chempionlar Ligasi umumiy bosqichining 2-turidan o‘rin olgan «Roma»ga qarshi muhim bahs oldidan Madridning «Real» klubi bosh murabbiyi Joze Mourinyu odatdagidek o‘ziga xos hazil va istehzoli chiqishi bilan diqqat markaziga tushdi. Jamoa atrofidagi bosim va «inqiroz» haqida savol bermoqchi bo‘lgan polshalik jurnalist bilan portugaliyalik mutaxassisning o‘rtasida kechgan muloqot matbuot anjumanining eng yorqin lahzasiga aylandi.
Mourinyu Madriddagi «omon qolish rejimi» haqidagi mish-mishlarni birgina jumla bilan chippakka chiqardi.
«Ma’lumotlar sizga buzib yetkaziladi»: Matbuot anjumanidagi to‘liq dialog
Anjumandagi qiziqarli savol-javob quyidagicha kechdi:
Jurnalist: «Men Polshadanman, Ispaniyadan ancha olisdaman, ammo eshitayotgan xabarlarimga qaraganda, hozirda Madridning “Real” klubi ancha murakkab ahvolda, hamma narsa juda chigaldek...»
Joze Mourinyu: «Siz Polshadansiz, u juda olisda, ma’lumotlar sizga buzib yetkaziladi (kuladi)».
Jurnalist: «Hozirda “Real”da omon qolish rejimini yoqqandaysiz, go‘yoki “asal oyi” tugaganday tuyulmoqda».
Joze Mourinyu: «Asal oyi?»
Jurnalist: «Men demoqchimanki, asal oyi bu…»
Joze Mourinyu: «“Asal oyi” iborasi nimani anglatishini juda yaxshi bilaman, ammo siz aynan nimani nazarda tutyapsiz?»
Jurnalist: «Endi hamma sizdan faqat g‘alaba kutmoqda».
Joze Mourinyu: «Asal oyi degani shumi? (kuladi)»
Jurnalist: «Siz qanday fikrdasiz?»
Joze Mourinyu: «Bu bilan nima demoqchisiz?»
Jurnalist: «Mayli, savolimni soddaroq beraman: muhim o‘yin oldidan o‘zingizni qanday his qilyapsiz?»
Joze Mourinyu: «Har doimgidek, ajoyib. Farishtadek orom olib uxlayapman!»
«Special One» uslubi: Bosimni o‘z zimmasiga olish mahorati
Joze Mourinyuning ushbu javoblari uning futbol olamidagi "vizit kartasi"ni yana bir bor namoyon etdi:
Psixologik ustunlik: Portugaliyalik murabbiy muhim bellashuvlar oldidan ortiqcha bosimni shogirdlaridan uzoqlashtirib, media e’tiborini faqat o‘ziga qaratish bo‘yicha tengsiz usta hisoblanadi;
Xotirjamlik namoyishi: Jamoa natijalari yoki tarkibdagi vaziyat qanday bo‘lishidan qat’i nazar, u hech qanday vahima yo‘qligini va jamoa to‘liq nazorat ostida ekanini «farishtadek uxlayapman» degan iborasi bilan ko‘rsatib qo‘ydi;
«Roma»ga qarshi prinsipial to‘qnashuv: Mourinyu uchun Rim klubi begona emas — u ilgari ushbu jamoa boshqaruvida faoliyat yuritgan. Shu sababli «Roma»ga qarshi bo‘lajak uchrashuv uning uchun nafaqat turnir ochkolari, balki shaxsiy prinsiplar nuqtayi nazaridan ham alohida ahamiyat kasb etadi.
Murabbiyning matbuot anjumanidagi xotirjamligi va jurnalist bilan bahsdagi yengil kayfiyati madridliklarning Rim safari oldidan ruhiy jihatdan yuqori darajada ekanidan darak bermoqda.
Izohlar 0
…