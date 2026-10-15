Joze Mourinyu «Real»dagi bosim va “asal oyi” haqidagi savolga qanday javob qaytardi?

·6·Sport
Joze Mourinyu «Real»dagi bosim va “asal oyi” haqidagi savolga qanday javob qaytardi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Joze Mourinyu «Roma»ga qarshi o‘yin oldidan jurnalistning «Real»dagi bosim va «asal oyi» tugagani haqidagi savollariga o‘ziga xos uslubda javob berdi.
  • Portugaliyalik murabbiy «Ma’lumotlar sizga buzib yetkaziladi» deya jurnalistning xabarlarini rad etib, «farishtadek orom olib uxlayapman» degan ibora bilan jamoa nazorat ostida ekanini ko‘rsatdi.
  • Mourinyu muhim bellashuvlar oldidan bosimni o‘ziga qaratish va xotirjamlikni namoyish etish mahoratini yana bir bor namoyon etdi.

Yevropa Chempionlar Ligasi umumiy bosqichining 2-turidan o‘rin olgan «Roma»ga qarshi muhim bahs oldidan Madridning «Real» klubi bosh murabbiyi Joze Mourinyu odatdagidek o‘ziga xos hazil va istehzoli chiqishi bilan diqqat markaziga tushdi. Jamoa atrofidagi bosim va «inqiroz» haqida savol bermoqchi bo‘lgan polshalik jurnalist bilan portugaliyalik mutaxassisning o‘rtasida kechgan muloqot matbuot anjumanining eng yorqin lahzasiga aylandi.

Mourinyu Madriddagi «omon qolish rejimi» haqidagi mish-mishlarni birgina jumla bilan chippakka chiqardi.

«Ma’lumotlar sizga buzib yetkaziladi»: Matbuot anjumanidagi to‘liq dialog

Anjumandagi qiziqarli savol-javob quyidagicha kechdi:

  • Jurnalist: «Men Polshadanman, Ispaniyadan ancha olisdaman, ammo eshitayotgan xabarlarimga qaraganda, hozirda Madridning “Real” klubi ancha murakkab ahvolda, hamma narsa juda chigaldek...»

  • Joze Mourinyu: «Siz Polshadansiz, u juda olisda, ma’lumotlar sizga buzib yetkaziladi (kuladi)».

  • Jurnalist: «Hozirda “Real”da omon qolish rejimini yoqqandaysiz, go‘yoki “asal oyi” tugaganday tuyulmoqda».

  • Joze Mourinyu: «Asal oyi?»

  • Jurnalist: «Men demoqchimanki, asal oyi bu…»

  • Joze Mourinyu: «“Asal oyi” iborasi nimani anglatishini juda yaxshi bilaman, ammo siz aynan nimani nazarda tutyapsiz?»

  • Jurnalist: «Endi hamma sizdan faqat g‘alaba kutmoqda».

  • Joze Mourinyu: «Asal oyi degani shumi? (kuladi)»

  • Jurnalist: «Siz qanday fikrdasiz?»

  • Joze Mourinyu: «Bu bilan nima demoqchisiz?»

  • Jurnalist: «Mayli, savolimni soddaroq beraman: muhim o‘yin oldidan o‘zingizni qanday his qilyapsiz?»

  • Joze Mourinyu: «Har doimgidek, ajoyib. Farishtadek orom olib uxlayapman!»

«Special One» uslubi: Bosimni o‘z zimmasiga olish mahorati

Joze Mourinyuning ushbu javoblari uning futbol olamidagi "vizit kartasi"ni yana bir bor namoyon etdi:

  • Psixologik ustunlik: Portugaliyalik murabbiy muhim bellashuvlar oldidan ortiqcha bosimni shogirdlaridan uzoqlashtirib, media e’tiborini faqat o‘ziga qaratish bo‘yicha tengsiz usta hisoblanadi;

  • Xotirjamlik namoyishi: Jamoa natijalari yoki tarkibdagi vaziyat qanday bo‘lishidan qat’i nazar, u hech qanday vahima yo‘qligini va jamoa to‘liq nazorat ostida ekanini «farishtadek uxlayapman» degan iborasi bilan ko‘rsatib qo‘ydi;

  • «Roma»ga qarshi prinsipial to‘qnashuv: Mourinyu uchun Rim klubi begona emas — u ilgari ushbu jamoa boshqaruvida faoliyat yuritgan. Shu sababli «Roma»ga qarshi bo‘lajak uchrashuv uning uchun nafaqat turnir ochkolari, balki shaxsiy prinsiplar nuqtayi nazaridan ham alohida ahamiyat kasb etadi.

Murabbiyning matbuot anjumanidagi xotirjamligi va jurnalist bilan bahsdagi yengil kayfiyati madridliklarning Rim safari oldidan ruhiy jihatdan yuqori darajada ekanidan darak bermoqda.

Joze MourinyuReal MadridRomaChempionlar Ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Olimpiko”dagi superjang: “Real Madrid”ning 23 nafarlik tarkibida kimlar bor?“Olimpiko”dagi superjang: “Real Madrid”ning 23 nafarlik tarkibida kimlar bor?13 oktabr 22:20Kylian Mbappe Jose Maurinyoning intellektidan hayratda qolganini aytdiKylian Mbappe Jose Maurinyoning intellektidan hayratda qolganini aytdi12 sentabr 15:12Joze Mourinyo Real Betis bilan oʻyindagi VAR qarorlarini keskin tanqid qildiJoze Mourinyo Real Betis bilan oʻyindagi VAR qarorlarini keskin tanqid qildi7 sentabr 18:13“Siti” PSJdan 4 ta gol o‘tkazdi, «Real»dan super kambek: YECHLda 2-tur yakunlari“Siti” PSJdan 4 ta gol o‘tkazdi, «Real»dan super kambek: YECHLda 2-tur yakunlariBugun 06:44Trentmi yoki Dyumfris? “Real Madrid”ning o‘ng qanotini kim egallaydi?Trentmi yoki Dyumfris? “Real Madrid”ning o‘ng qanotini kim egallaydi?10 oktabr 13:58Fransuz yulduzi nima sababdan murabbiylar shtabining g‘azabiga uchradi?Fransuz yulduzi nima sababdan murabbiylar shtabining g‘azabiga uchradi?8 oktabr 11:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...