“Olimpiko”dagi superjang: “Real Madrid”ning 23 nafarlik tarkibida kimlar bor?
Madridning «Real» klubi UYEFA Chempionlar Ligasi umumiy bosqichining 2-turi doirasida Italiya poytaxtida «Roma» mehmoni bo‘ladi. Mazkur muhim bahs oldidan «qirollik klubi» bosh murabbiyi Joze Mourinyu Rimga yo‘l oladigan 23 nafar futbolchidan iborat kengaytirilgan qaydnomani rasman e’lon qildi.
Portugaliyalik mutaxassis o‘zi bir necha yil boshqargan va yaxshi tanish bo‘lgan sobiq jamoasiga qarshi barcha yetakchi yulduzlarni to‘liq safarbar etmoqda.
«Real Madrid»ning «Roma»ga qarshi to‘liq qaydnomasi
Mourinyu bo‘lajak uchrashuv uchun barcha chiziqlarda kuchli tanlovni shakllantirgan:
Darvozabonlar: Tibo Kurtua, Andrey Lunin, Serxio Mestre;
Himoyachilar: Din Hyoysen, Trent Aleksander-Arnold, Ibrahima Konate, Mark Kukurelya, Alvaro Karreras, Antonio Ryudiger, Denzel Dumfris;
Yarimhimoyachilar: Jud Bellinghem, Eduardo Kamavinga, Federiko Valverde, Orelen Chuameni, Bernardu Silva, Arda Gyuler, Tiago;
Hujumchilar: Vinisius Junior, Endrik, Kilian Mbappe, Karlos Espi, Brahim Dias, Yan Diomande.
To‘qnashuv tafsilotlari va boshlanish vaqti
Musobaqa: UYEFA Chempionlar Ligasi, 2-tur;
Jamoalar: «Roma» — «Real Madrid»;
O‘yin maydoni: Rim shahri, «Stadio Olimpiko»;
Sana va vaqt: 14 oktyabr kuni, Toshkent vaqti bilan soat 23:59 da start oladi.
Mourinyuning Rimga qaytishi va Yevropaning ikki grandi o‘rtasidagi to‘qnashuv ushbu turning eng keskin va diqqatga sazovor bahslaridan biri bo‘lishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…