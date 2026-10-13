“Olimpiko”dagi superjang: “Real Madrid”ning 23 nafarlik tarkibida kimlar bor?

·54·Sport
“Olimpiko”dagi superjang: “Real Madrid”ning 23 nafarlik tarkibida kimlar bor?

Madridning «Real» klubi UYEFA Chempionlar Ligasi umumiy bosqichining 2-turi doirasida Italiya poytaxtida «Roma» mehmoni bo‘ladi. Mazkur muhim bahs oldidan «qirollik klubi» bosh murabbiyi Joze Mourinyu Rimga yo‘l oladigan 23 nafar futbolchidan iborat kengaytirilgan qaydnomani rasman e’lon qildi.

Portugaliyalik mutaxassis o‘zi bir necha yil boshqargan va yaxshi tanish bo‘lgan sobiq jamoasiga qarshi barcha yetakchi yulduzlarni to‘liq safarbar etmoqda.

«Real Madrid»ning «Roma»ga qarshi to‘liq qaydnomasi

Mourinyu bo‘lajak uchrashuv uchun barcha chiziqlarda kuchli tanlovni shakllantirgan:

  • Darvozabonlar: Tibo Kurtua, Andrey Lunin, Serxio Mestre;

  • Himoyachilar: Din Hyoysen, Trent Aleksander-Arnold, Ibrahima Konate, Mark Kukurelya, Alvaro Karreras, Antonio Ryudiger, Denzel Dumfris;

  • Yarimhimoyachilar: Jud Bellinghem, Eduardo Kamavinga, Federiko Valverde, Orelen Chuameni, Bernardu Silva, Arda Gyuler, Tiago;

  • Hujumchilar: Vinisius Junior, Endrik, Kilian Mbappe, Karlos Espi, Brahim Dias, Yan Diomande.

To‘qnashuv tafsilotlari va boshlanish vaqti

  • Musobaqa: UYEFA Chempionlar Ligasi, 2-tur;

  • Jamoalar: «Roma» — «Real Madrid»;

  • O‘yin maydoni: Rim shahri, «Stadio Olimpiko»;

  • Sana va vaqt: 14 oktyabr kuni, Toshkent vaqti bilan soat 23:59 da start oladi.

Mourinyuning Rimga qaytishi va Yevropaning ikki grandi o‘rtasidagi to‘qnashuv ushbu turning eng keskin va diqqatga sazovor bahslaridan biri bo‘lishi kutilmoqda.

Real MadridRomaUYEFA Chempionlar LigasiJoze Mourinyu
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Trentmi yoki Dyumfris? “Real Madrid”ning o‘ng qanotini kim egallaydi?Trentmi yoki Dyumfris? “Real Madrid”ning o‘ng qanotini kim egallaydi?10 oktabr 13:58Fransuz yulduzi nima sababdan murabbiylar shtabining g‘azabiga uchradi?Fransuz yulduzi nima sababdan murabbiylar shtabining g‘azabiga uchradi?8 oktabr 11:09Mourinyu Vinisius bo‘yicha qarorini e’lon qildi: Yulduz hujumchi tarkibdan chiqariladimi?Mourinyu Vinisius bo‘yicha qarorini e’lon qildi: Yulduz hujumchi tarkibdan chiqariladimi?3 oktabr 14:24Kylian Mbappe El Klasiko uchun saqlanmoqdaKylian Mbappe El Klasiko uchun saqlanmoqda2 oktabr 11:51Van Deyk “Real”ga o‘tadimi? Mourino va “Milan” 35 yoshli yulduz uchun kurashga qo‘shildi!Van Deyk “Real”ga o‘tadimi? Mourino va “Milan” 35 yoshli yulduz uchun kurashga qo‘shildi!29 sentabr 07:51Madriddagi «mutlaq ishonch» formulasi: Mbappe Mourinoning asosiy quroliga aylandiMadriddagi «mutlaq ishonch» formulasi: Mbappe Mourinoning asosiy quroliga aylandi23 sentabr 19:48
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi