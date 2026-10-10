Trentmi yoki Dyumfris? “Real Madrid”ning o‘ng qanotini kim egallaydi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Real Madrid» bosh murabbiyi Joze Mourinyu «Vilyarreal»ga qarshi o‘yin oldidan o‘ng himoya qanotiga kimni qo‘yish borasida ikkilanmoqda.
- Uning ixtiyorida uzatmalari va hujum tashkil etishdagi faolligi bilan ajralib turadigan Trent Aleksandr-Arnold hamda jismoniy quvvati va mudofaadagi ishonchliligi bilan tanilgan Denzel Dyumfris bor.
- Murabbiyning yakuniy qarori o‘yin taktikasiga va futbolchilarning so‘nggi mashg‘ulotlardagi holatiga bog‘liq bo‘ladi.
Ispaniya La Ligasining 8-turi doirasida Madridning «Real» klubi o‘z maydonida «Vilyarreal»ni qabul qiladi. Mazkur muhim uchrashuv arafasida «qirollik klubi» bosh murabbiyi Joze Mourinyu tarkib tanlashda jiddiy taktik masalaga duch keldi.
The Touchline insayderlik manbasi tarqatgan xabarga ko‘ra, portugaliyalik mutaxassis himoyaning o‘ng qanotida kimni asosiy tarkibda maydonga tushirish borasida hali bir qarorga kelgani yo‘q.
Asosiy tarkib uchun ikki yulduz raqobati
Mourinyuning ixtiyorida dunyo miqyosidagi ikki kuchli qanot himoyachisi bor va tanlov bevosita o‘yin taktikasiga bog‘liq bo‘ladi:
Trent Aleksandr-Arnold: Angliyalik yulduz o‘zining beqiyos uzatmalari, standart vaziyatlarni ijro etish mahorati hamda hujumlarni tashkil etishdagi faolligi bilan ajralib turadi. Mourinyu to‘p nazorati va hujumkorlikni birinchi o‘ringa qo‘ysa, Trent asosiy variantga aylanadi;
Denzel Dyumfris: Niderlandiyalik himoyachi esa jismoniy quvvati, yuqori tezligi, mudofaadagi ishonchli harakatlari va qarshi hujumlarda faol bosim uyushtira olishi bilan mashhur. «Vilyarreal»ning qanot hujumlarini zararsizlantirish uchun Dyumfris eng ma’qul nomzod sifatida qaralmoqda;
Qaror yaqin soatlarda e’lon qilinadi: Murabbiylar shtabi o‘yinga bir necha soat qolganda futbolchilarning so‘nggi mashg‘ulotlardagi holatini baholab, yakuniy tarkibni tasdiqlaydi.
O‘yin vaqti va turnir ahamiyati
«Santyago Bernabeu» stadionida kechadigan mazkur to‘qnashuv «Real Madrid» uchun turnir jadvalidagi peshqadamlik kurashida o‘ta muhim sanaladi:
Uchrashuv manzili: «Santyago Bernabeu» stadioni, Madrid;
Boshlanish vaqti: Bugun, 10 oktyabr kuni Toshkent vaqti bilan soat 23:55;
Raqib jiddiyligi: «Vilyarreal» an’anaviy tarzda madridliklarga jiddiy qarshilik ko‘rsatib keladigan va qarshi hujumlarda tezkor harakat qiladigan tajribali jamoa hisoblanadi.
Joze Mourinyu tanlagan o‘ng qanot taktikasi jamoaga navbatdagi 3 ochkoni keltira oladimi — bunga bugun tүngi bahsda javob olinadi.
Izohlar 0
…