Trentmi yoki Dyumfris? “Real Madrid”ning o‘ng qanotini kim egallaydi?

·12·Sport
Trentmi yoki Dyumfris? “Real Madrid”ning o‘ng qanotini kim egallaydi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Real Madrid» bosh murabbiyi Joze Mourinyu «Vilyarreal»ga qarshi o‘yin oldidan o‘ng himoya qanotiga kimni qo‘yish borasida ikkilanmoqda.
  • Uning ixtiyorida uzatmalari va hujum tashkil etishdagi faolligi bilan ajralib turadigan Trent Aleksandr-Arnold hamda jismoniy quvvati va mudofaadagi ishonchliligi bilan tanilgan Denzel Dyumfris bor.
  • Murabbiyning yakuniy qarori o‘yin taktikasiga va futbolchilarning so‘nggi mashg‘ulotlardagi holatiga bog‘liq bo‘ladi.

Ispaniya La Ligasining 8-turi doirasida Madridning «Real» klubi o‘z maydonida «Vilyarreal»ni qabul qiladi. Mazkur muhim uchrashuv arafasida «qirollik klubi» bosh murabbiyi Joze Mourinyu tarkib tanlashda jiddiy taktik masalaga duch keldi.

The Touchline insayderlik manbasi tarqatgan xabarga ko‘ra, portugaliyalik mutaxassis himoyaning o‘ng qanotida kimni asosiy tarkibda maydonga tushirish borasida hali bir qarorga kelgani yo‘q.

Asosiy tarkib uchun ikki yulduz raqobati

Mourinyuning ixtiyorida dunyo miqyosidagi ikki kuchli qanot himoyachisi bor va tanlov bevosita o‘yin taktikasiga bog‘liq bo‘ladi:

  • Trent Aleksandr-Arnold: Angliyalik yulduz o‘zining beqiyos uzatmalari, standart vaziyatlarni ijro etish mahorati hamda hujumlarni tashkil etishdagi faolligi bilan ajralib turadi. Mourinyu to‘p nazorati va hujumkorlikni birinchi o‘ringa qo‘ysa, Trent asosiy variantga aylanadi;

  • Denzel Dyumfris: Niderlandiyalik himoyachi esa jismoniy quvvati, yuqori tezligi, mudofaadagi ishonchli harakatlari va qarshi hujumlarda faol bosim uyushtira olishi bilan mashhur. «Vilyarreal»ning qanot hujumlarini zararsizlantirish uchun Dyumfris eng ma’qul nomzod sifatida qaralmoqda;

  • Qaror yaqin soatlarda e’lon qilinadi: Murabbiylar shtabi o‘yinga bir necha soat qolganda futbolchilarning so‘nggi mashg‘ulotlardagi holatini baholab, yakuniy tarkibni tasdiqlaydi.

O‘yin vaqti va turnir ahamiyati

«Santyago Bernabeu» stadionida kechadigan mazkur to‘qnashuv «Real Madrid» uchun turnir jadvalidagi peshqadamlik kurashida o‘ta muhim sanaladi:

  • Uchrashuv manzili: «Santyago Bernabeu» stadioni, Madrid;

  • Boshlanish vaqti: Bugun, 10 oktyabr kuni Toshkent vaqti bilan soat 23:55;

  • Raqib jiddiyligi: «Vilyarreal» an’anaviy tarzda madridliklarga jiddiy qarshilik ko‘rsatib keladigan va qarshi hujumlarda tezkor harakat qiladigan tajribali jamoa hisoblanadi.

Joze Mourinyu tanlagan o‘ng qanot taktikasi jamoaga navbatdagi 3 ochkoni keltira oladimi — bunga bugun tүngi bahsda javob olinadi.

Real MadridVilyarrealJoze MourinyuLa Liga
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kylian Mbappe El Klasiko uchun saqlanmoqdaKylian Mbappe El Klasiko uchun saqlanmoqda2 oktabr 11:51Madriddagi «mutlaq ishonch» formulasi: Mbappe Mourinoning asosiy quroliga aylandiMadriddagi «mutlaq ishonch» formulasi: Mbappe Mourinoning asosiy quroliga aylandi23 sentabr 19:48Joze Mourino zaxira o‘rindig‘idagi hissiyotlari va rivojlanish rejasini ochiqladi!Joze Mourino zaxira o‘rindig‘idagi hissiyotlari va rivojlanish rejasini ochiqladi!13 sentabr 17:43Kilian Mbappe dubl qayd etgan oʻyinda Real Madrid Rayo Valyekanoni yirik hisobda taslim etdiKilian Mbappe dubl qayd etgan oʻyinda Real Madrid Rayo Valyekanoni yirik hisobda taslim etdi13 sentabr 03:54Kylian Mbappe Jose Maurinyoning intellektidan hayratda qolganini aytdiKylian Mbappe Jose Maurinyoning intellektidan hayratda qolganini aytdi12 sentabr 15:12Joze Mourinyo Vinisius va Mbappe yulduzlarini himoya qildiJoze Mourinyo Vinisius va Mbappe yulduzlarini himoya qildi12 sentabr 12:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi