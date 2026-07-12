Neymar Orlando bogʻida nogironlar aravachasida koʻrinish berdi: Braziliya afsonasi charchaganmi?

·48·Sport
Neymar Orlando bogʻida nogironlar aravachasida koʻrinish berdi: Braziliya afsonasi charchaganmi?

Braziliya terma jamoasining barcha davrlardagi eng yaxshi toʻpurari Neymar 2026-yilgi jahon chempionatidagi muvaffaqiyatsiz ishtirokdan soʻng kutilmagan holatda omma eʼtiboriga tushdi. AQSHning Florida shtatidagi Universal Orlando koʻngilochar bogʻida hordiq chiqarayotgan 34 yoshli yulduzning harakatlanish uchun maxsus skuter (nogironlar aravachasi)dan foydalangani koʻplab muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashrining xabar berishicha, Neymar oilasi bilan dam olish vaqtida quyoshdan himoyalovchi koʻzoynak va bosh kiyimda boʻlgan, biroq uning piyoda yurishdan bosh tortgani muxlislarda savol uygʻotgan. Guvohlarning soʻzlariga koʻra, futbolchi park boʻylab uzoq masofalarni bosib oʻtishda jismoniy charchoqni chetlab oʻtish yoki turnir davomida orttirgan jarohatini ehtiyot qilish maqsadida ushbu transport vositasini tanlagan boʻlishi mumkin.

Jahon chempionatidan keyingi tushkunlik

Braziliya terma jamoasi 2026-yilgi jahon chempionatining nimchorak finalida Norvegiyaga 2:1 hisobida kutilmaganda magʻlub boʻlib, turnirni erta tark etgan edi. Ushbu uchrashuvda Neymar hakam tomonidan qoʻshib berilgan oʻninchi daqiqada penaltidan gol urgan boʻlsa-da, bu "Selesao"ni magʻlubiyatdan qutqarib qola olmadi. Mazkur alamli magʻlubiyat butun futbol olamini hayratda qoldirdi.

Oʻyindan soʻng Neymar hissiyotlarga berilib, xalqaro faoliyatini yakunlashini eʼlon qildi. U Braziliya libosida jami 130 ta oʻyin oʻtkazib, 80 ta gol urishga muvaffaq boʻldi va Pele kabi afsonalarni ortda qoldirib, mamlakat tarixidagi eng yaxshi toʻpurarga aylandi. Biroq, shaxsiy natijalari yuksak boʻlishiga qaramay, u 2002-yildan beri Braziliya orziqib kutayotgan jahon chempionligi unvonini qoʻlga kirita olmadi.

Daily Star nashriga intervyu bergan guvohlardan biri shunday deydi: "Dastlab hech kim skuterda ketayotgan shaxs Neymar ekanligini payqamadi. Keyin uni odamlar qurshab olishdi. Uning nima uchun skuterda ekanligini bilmayman, lekin Orlandoda havo juda issiq edi. Xavfsizlik xizmati xodimlari u Neymar ekanligini aytishganidan soʻng hamma unga yaqinlashishga harakat qildi".

Mutaxassislar va muxlislar oʻrtasida Neymarning jismoniy holati boʻyicha bahslar avj olmoqda. Ayrimlar uning jahon chempionatida toʻliq tayyor boʻlmaganini taxmin qilsa, boshqalar shunchaki Florida jaziramasida ortiqcha kuch sarflamaslik uchun ushbu usuldan foydalanganini taʼkidlamoqda. Har qanday holatda ham, Braziliya futbolining zamonaviy davrdagi eng yirik yulduzi xalqaro maydonni tark etishi sport jamoatchiligi uchun katta yoʻqotish boʻldi.

NeymarBraziliyaFutbolJahon ChempionatiOrlando
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Aleksander Syorlot nima uchun Erling Xolandga pas bermaganiga izoh berdiAleksander Syorlot nima uchun Erling Xolandga pas bermaganiga izoh berdiKecha, 23:18JCHda 64 ta jamoa bo‘lishi mumkin: Infantino yangi rejalarni e’lon qildiJCHda 64 ta jamoa bo‘lishi mumkin: Infantino yangi rejalarni e’lon qildiKecha, 23:18Holand Norvegiya haqida gapirdi: “Endi o‘zimizni ko‘rsatish vaqti keldi”Holand Norvegiya haqida gapirdi: “Endi o‘zimizni ko‘rsatish vaqti keldi”Kecha, 22:41Erling Xoland VAR qaroridan gʻazabda: Norvegiya Jaxon chempionati bilan xayrlashdiErling Xoland VAR qaroridan gʻazabda: Norvegiya Jaxon chempionati bilan xayrlashdiKecha, 22:35Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqdaCristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqdaKecha, 22:35FIFA JCH-2026 finali o‘tadigan stadion maysasini sotuvga chiqaradiFIFA JCH-2026 finali o‘tadigan stadion maysasini sotuvga chiqaradiKecha, 22:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi