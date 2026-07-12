Neymar Orlando bogʻida nogironlar aravachasida koʻrinish berdi: Braziliya afsonasi charchaganmi?
Braziliya terma jamoasining barcha davrlardagi eng yaxshi toʻpurari Neymar 2026-yilgi jahon chempionatidagi muvaffaqiyatsiz ishtirokdan soʻng kutilmagan holatda omma eʼtiboriga tushdi. AQSHning Florida shtatidagi Universal Orlando koʻngilochar bogʻida hordiq chiqarayotgan 34 yoshli yulduzning harakatlanish uchun maxsus skuter (nogironlar aravachasi)dan foydalangani koʻplab muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashrining xabar berishicha, Neymar oilasi bilan dam olish vaqtida quyoshdan himoyalovchi koʻzoynak va bosh kiyimda boʻlgan, biroq uning piyoda yurishdan bosh tortgani muxlislarda savol uygʻotgan. Guvohlarning soʻzlariga koʻra, futbolchi park boʻylab uzoq masofalarni bosib oʻtishda jismoniy charchoqni chetlab oʻtish yoki turnir davomida orttirgan jarohatini ehtiyot qilish maqsadida ushbu transport vositasini tanlagan boʻlishi mumkin.
Jahon chempionatidan keyingi tushkunlikBraziliya terma jamoasi 2026-yilgi jahon chempionatining nimchorak finalida Norvegiyaga 2:1 hisobida kutilmaganda magʻlub boʻlib, turnirni erta tark etgan edi. Ushbu uchrashuvda Neymar hakam tomonidan qoʻshib berilgan oʻninchi daqiqada penaltidan gol urgan boʻlsa-da, bu "Selesao"ni magʻlubiyatdan qutqarib qola olmadi. Mazkur alamli magʻlubiyat butun futbol olamini hayratda qoldirdi.
Oʻyindan soʻng Neymar hissiyotlarga berilib, xalqaro faoliyatini yakunlashini eʼlon qildi. U Braziliya libosida jami 130 ta oʻyin oʻtkazib, 80 ta gol urishga muvaffaq boʻldi va Pele kabi afsonalarni ortda qoldirib, mamlakat tarixidagi eng yaxshi toʻpurarga aylandi. Biroq, shaxsiy natijalari yuksak boʻlishiga qaramay, u 2002-yildan beri Braziliya orziqib kutayotgan jahon chempionligi unvonini qoʻlga kirita olmadi.
Daily Star nashriga intervyu bergan guvohlardan biri shunday deydi: "Dastlab hech kim skuterda ketayotgan shaxs Neymar ekanligini payqamadi. Keyin uni odamlar qurshab olishdi. Uning nima uchun skuterda ekanligini bilmayman, lekin Orlandoda havo juda issiq edi. Xavfsizlik xizmati xodimlari u Neymar ekanligini aytishganidan soʻng hamma unga yaqinlashishga harakat qildi".
Mutaxassislar va muxlislar oʻrtasida Neymarning jismoniy holati boʻyicha bahslar avj olmoqda. Ayrimlar uning jahon chempionatida toʻliq tayyor boʻlmaganini taxmin qilsa, boshqalar shunchaki Florida jaziramasida ortiqcha kuch sarflamaslik uchun ushbu usuldan foydalanganini taʼkidlamoqda. Har qanday holatda ham, Braziliya futbolining zamonaviy davrdagi eng yirik yulduzi xalqaro maydonni tark etishi sport jamoatchiligi uchun katta yoʻqotish boʻldi.
…