“Meni yo‘q qilishga urinayotgan kanallar bor” — Ronaldu tanqidchilarga javob berdi

·42·Sport
“Meni yo‘q qilishga urinayotgan kanallar bor” — Ronaldu tanqidchilarga javob berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Krishtianu Ronaldu o‘ziga qarshi qaratilgan tanqidlarni bir necha yildan beri eshitib kelayotganini va ularga ko‘nikib qolganini bildirdi.
  • Futbolchi ayrim telekanallar va tanqidchilarning unga qarshi chiqishlarini miltiqdan otilgan o‘qqa qiyoslab, ularning o‘ziga ta’sir o‘tkaza olmasligini ta’kidladi.

Portugaliya terma jamoasi sardori Krishtianu Ronaldu o‘zini tanqid qilayotganlarga munosabat bildirib, bunday munosabatlarga ancha yillardan beri o‘rganib qolganini aytdi. Futbolchi ayrim telekanallar va tanqidchilarning unga qarshi chiqishlarini miltiqdan otilgan o‘qqa qiyosladi. Bu haqda 23 sentyabr kuni A Bola va boshqa sport nashrlari xabar berdi.

Ronaldu Portugaliya Futbol sammitida so‘zga chiqib, mamlakatda unga nisbatan iliq munosabatni his qilayotganini ta’kidlagan.

“Ayrim kanallar meni bir necha yildan beri hujum qilib, yo‘q qilishga urinayotganini tushunaman. Ammo ularning imkoniyati yo‘q. Buning uchun miltiq kerak, hatto shunda ham men o‘qdan qochib ketaman”, degan Ronaldu.

41 yoshli futbolchi tanqidlarga allaqachon ko‘nikib qolganini ham aytgan. Uning ta’kidlashicha, uni yoqtirmaydigan odamlarning fikri faoliyatiga jiddiy ta’sir qilmaydi.

Ronalduning so‘zlariga ko‘ra, u stadionlarda portugaliyalik muxlislarning qo‘llab-quvvatlovini his qiladi va bu munosabat ayrim tanqidchilarning fikri tufayli o‘zgarmaydi.

Ronaldu 24 sentyabr kuni Uelsga qarshi Millatlar ligasi uchrashuvida Portugaliya safida maydonga tushdi. O‘yinda Joau Feliks gol urdi va Portugaliya 1:0 hisobida g‘alaba qozondi. Ronalduning ikkinchi bo‘limda urgan goli esa ofsayd sabab bekor qilindi.

Ayni paytda Ronaldu Portugaliya terma jamoasi tarixidagi eng sermahsul futbolchi bo‘lib, milliy jamoa safida 146 ta gol urgan. U 2003 yildan buyon terma jamoa safida to‘p tepib kelmoqda. U 2016 yil Yevropa chempionatida, shuningdek, 2019 va 2025 yillarda Millatlar ligasida Portugaliya bilan chempion bo‘lgan.

Ronaldu hozirda faoliyatidagi 1000-gol chegarasiga ham yaqinlashib bormoqda. U 23 sentyabr holatiga ko‘ra klub va terma jamoa safida jami 979 ta gol urganini ma’lum qilgan.

Krishtianu RonalduPortugaliya terma jamoasiA BolaMillatlar ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xorxe Jezus Krishtianu Ronalduni nima uchun almashtirganini tushuntirdiXorxe Jezus Krishtianu Ronalduni nima uchun almashtirganini tushuntirdi25 sentabr 13:52Krishtianu Ronaldu golidan mahrum boʻlgan oʻyinda Portugaliya Uelsni magʻlub etdiKrishtianu Ronaldu golidan mahrum boʻlgan oʻyinda Portugaliya Uelsni magʻlub etdi25 sentabr 02:18Erling Xoland Ronaldudan oʻzib ketdi va Norvegiya gʻalabasini taʼminladiErling Xoland Ronaldudan oʻzib ketdi va Norvegiya gʻalabasini taʼminladi25 sentabr 01:54Kreyg Bellami Krishtianu Ronaldu haqida: Mingta gol — bu shunchaki aqrazdaKreyg Bellami Krishtianu Ronaldu haqida: Mingta gol — bu shunchaki aqrazda24 sentabr 10:54Krishtianu Ronaldu tanqidarga eʼtibor bermay, 1000-golini nishonlashni maqsad qildiKrishtianu Ronaldu tanqidarga eʼtibor bermay, 1000-golini nishonlashni maqsad qildi24 sentabr 09:12Xorxe Jezus Krishtianu Ronaldu haqida nima dediXorxe Jezus Krishtianu Ronaldu haqida nima dedi24 sentabr 09:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi