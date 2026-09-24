Kreyg Bellami Krishtianu Ronaldu haqida: Mingta gol — bu shunchaki aqrazda

·23·Sport
Kreyg Bellami Krishtianu Ronaldu haqida: Mingta gol — bu shunchaki aqrazda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Uels terma jamoasi bosh murabbiyi Kreyg Bellami Krishtianu Ronalduning mingta gol urish maqsadini qo'llab-quvvatlab, uni futbol tarixidagi buyuk afsonalardan biri deb atadi.
  • Bellami, shuningdek, Ronaldu himoyachilar uchun qanday jiddiy muammo tug'dirishini yaxshi tushunishini ta'kidladi.
  • Uelsliklar ustozi Portugaliya terma jamoasining yangi bosh murabbiyi Jorje Jezuzni jamoaning salohiyatini ochib bera oladigan mohir taktik deb hisoblaydi.

Uels terma jamoasi bosh murabbiyi Kreyg Bellami Lissabondagi „Estadio Jose Alvalade“ stadionida boʻlib oʻtadigan UEFA Millatlar ligasi bahsi oldidan Portugal terma jamoasi sardori Krishtianu Ronaldu haqida yuqori fikrlarni bildirdi. Mutaxassis portugaliyalik tajribali hujumchining uzoq yillik faoliyatiga qoyil qolganini yashirmadi va uning faoliyatidagi gollar sonini 1000 taga yetkazish haqidagi maqsadini qoʻllab-quvvatladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Uelsliklar ustozi Ronalduni futbol tarixidagi buyuk afsonalardan biri deb atab, uning merosi asrlar davomida eslanishini taʼkidladi. Shu bilan birga, Bellami hazilomuz tarzda Krishtianu oʻzining navbatdagi rekordlarini aynan ularning oʻyinidan keyin davom ettirishi kerakligini aytdi. Ushbu uchrashuv futbol olamida katta qiziqish uygʻonmoqda.

Futbolchilik davridagi qarama-qarshiliklar

Murabbiy oʻzining futbolchilik faoliyati davrida Angliya Premyer-ligasida Krishtianu Ronalduga qarshi bir necha bor maydonga tushgan. Liverpul, Nyukasl Yunayted, Blekbern Rovers va Vest Xem Yunayted safida toʻp surgan Bellami portugaliyalik hujumchiga qarshi besh marotaba oʻynagan.

Ularning eng esda qolarli toʻqnashuvlaridan biri 2008–2009-yilgi mavsumga toʻgʻri keladi. Oshkora ustunlik kuzatilgan oʻsha bahsda Ronaldu „Old Trafford“ stadionida dubl qayd etib, Manchester Yunaytedning Vest Xem ustidan 2:0 hisobida gʻalaba qozonishini taʼminlagan edi.

Himoyadagi boshqotirma va mingtalik marra

Liverpul safida Shimoli-gʻarbiy derbi kabi oʻta murosasiz uchrashuvlarda qatnashgan Bellami Ronaldu himoyachilar uchun qanday jiddiy muammo tugʻdirishini yaxshi tushunadi. Shuning uchun ham u portugaliyalik hujumchining ulkan marrasiga alohida toʻxtalib oʻtdi.

„Biz mingta gol haqida gapiryapmiz. Rostdanmi? Kim ham mingta gol ura oladi?“ — deya hayratini yashirmadi Bellami. U soʻzida davom etib, „Bu shunchaki aqrazda, umid qilamanki, u bu marraga yetib boradi, lekin ertaga bizga qarshi oʻyinda emas. Hammasi bizdan keyin boshlansin“, deya hazil qildi.

Portugaliyadagi murabbiylar shtabidagi oʻzgarishlar

Uels bosh murabbiyi, shuningdek, Portugaliya terma jamoasidagi murabbiylik oʻzgarishlariga ham eʼtibor qaratdi. U yangi tayinlangan bosh murabbiy Jorje Jezuzni jamoaning jahon miqyosidagi salohiyatini ochib bera oladigan mohir taktik deb atadi.

Bellamining fikricha, tajribali mutaxassis Portugaliya terma jamoasining iqtidorli tarkibiga aynan yetishmayotgan tartib-intizom va strukturani olib kera oladi. UEFA Millatlar ligasi doirasidagi mazkur uchrashuv ikki jamoa uchun ham muhim sinov boʻlishi kutilmoqda.

Krishtianu RonalduKreyg BellamiUelsPortugaliyaMillatlar ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Krishtianu Ronaldu tanqidarga eʼtibor bermay, 1000-golini nishonlashni maqsad qildiKrishtianu Ronaldu tanqidarga eʼtibor bermay, 1000-golini nishonlashni maqsad qildiBugun 09:12Xorxe Jezus Krishtianu Ronaldu haqida nima dediXorxe Jezus Krishtianu Ronaldu haqida nima dediBugun 09:17Cristiano Ronaldo: Mendan qutulmoqchi boʻlishdi, ammo men toʻxtamaymanCristiano Ronaldo: Mendan qutulmoqchi boʻlishdi, ammo men toʻxtamaymanKecha 23:35Jorge Jesus: Beshta Oltin toʻp Krishtianuga imtiyoz bermaydiJorge Jesus: Beshta Oltin toʻp Krishtianuga imtiyoz bermaydi19 sentabr 09:35Xorxe Xesus Portugaliya termasidagi ilk tarkibini eʼlon qildiXorxe Xesus Portugaliya termasidagi ilk tarkibini eʼlon qildi18 sentabr 17:12Garet Beyl Britaniya futboli tarixidagi eng zoʻrmiGaret Beyl Britaniya futboli tarixidagi eng zoʻrmi4 avgust 23:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?