Kreyg Bellami Krishtianu Ronaldu haqida: Mingta gol — bu shunchaki aqrazda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Uels terma jamoasi bosh murabbiyi Kreyg Bellami Krishtianu Ronalduning mingta gol urish maqsadini qo'llab-quvvatlab, uni futbol tarixidagi buyuk afsonalardan biri deb atadi.
- Bellami, shuningdek, Ronaldu himoyachilar uchun qanday jiddiy muammo tug'dirishini yaxshi tushunishini ta'kidladi.
- Uelsliklar ustozi Portugaliya terma jamoasining yangi bosh murabbiyi Jorje Jezuzni jamoaning salohiyatini ochib bera oladigan mohir taktik deb hisoblaydi.
Uels terma jamoasi bosh murabbiyi Kreyg Bellami Lissabondagi „Estadio Jose Alvalade“ stadionida boʻlib oʻtadigan UEFA Millatlar ligasi bahsi oldidan Portugal terma jamoasi sardori Krishtianu Ronaldu haqida yuqori fikrlarni bildirdi. Mutaxassis portugaliyalik tajribali hujumchining uzoq yillik faoliyatiga qoyil qolganini yashirmadi va uning faoliyatidagi gollar sonini 1000 taga yetkazish haqidagi maqsadini qoʻllab-quvvatladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Uelsliklar ustozi Ronalduni futbol tarixidagi buyuk afsonalardan biri deb atab, uning merosi asrlar davomida eslanishini taʼkidladi. Shu bilan birga, Bellami hazilomuz tarzda Krishtianu oʻzining navbatdagi rekordlarini aynan ularning oʻyinidan keyin davom ettirishi kerakligini aytdi. Ushbu uchrashuv futbol olamida katta qiziqish uygʻonmoqda.
Futbolchilik davridagi qarama-qarshiliklarMurabbiy oʻzining futbolchilik faoliyati davrida Angliya Premyer-ligasida Krishtianu Ronalduga qarshi bir necha bor maydonga tushgan. Liverpul, Nyukasl Yunayted, Blekbern Rovers va Vest Xem Yunayted safida toʻp surgan Bellami portugaliyalik hujumchiga qarshi besh marotaba oʻynagan.
Ularning eng esda qolarli toʻqnashuvlaridan biri 2008–2009-yilgi mavsumga toʻgʻri keladi. Oshkora ustunlik kuzatilgan oʻsha bahsda Ronaldu „Old Trafford“ stadionida dubl qayd etib, Manchester Yunaytedning Vest Xem ustidan 2:0 hisobida gʻalaba qozonishini taʼminlagan edi.
Himoyadagi boshqotirma va mingtalik marraLiverpul safida Shimoli-gʻarbiy derbi kabi oʻta murosasiz uchrashuvlarda qatnashgan Bellami Ronaldu himoyachilar uchun qanday jiddiy muammo tugʻdirishini yaxshi tushunadi. Shuning uchun ham u portugaliyalik hujumchining ulkan marrasiga alohida toʻxtalib oʻtdi.
„Biz mingta gol haqida gapiryapmiz. Rostdanmi? Kim ham mingta gol ura oladi?“ — deya hayratini yashirmadi Bellami. U soʻzida davom etib, „Bu shunchaki aqrazda, umid qilamanki, u bu marraga yetib boradi, lekin ertaga bizga qarshi oʻyinda emas. Hammasi bizdan keyin boshlansin“, deya hazil qildi.
Portugaliyadagi murabbiylar shtabidagi oʻzgarishlarUels bosh murabbiyi, shuningdek, Portugaliya terma jamoasidagi murabbiylik oʻzgarishlariga ham eʼtibor qaratdi. U yangi tayinlangan bosh murabbiy Jorje Jezuzni jamoaning jahon miqyosidagi salohiyatini ochib bera oladigan mohir taktik deb atadi.
Bellamining fikricha, tajribali mutaxassis Portugaliya terma jamoasining iqtidorli tarkibiga aynan yetishmayotgan tartib-intizom va strukturani olib kera oladi. UEFA Millatlar ligasi doirasidagi mazkur uchrashuv ikki jamoa uchun ham muhim sinov boʻlishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…