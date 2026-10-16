“Buni ko‘rish og‘ir”: Ronalduning opasi Elma Aveyru ukasiga bo‘lgan munosabatdan norozi
Portugaliya terma jamoasi sardori Krishtianu Ronaldu atrofidagi vaziyat futbol olamida muhokamalarga sabab bo‘ldi. Xabarlarga ko‘ra, Norvegiyaga qarshi uchrashuvda zaxirada qoldirilgan futbolchi terma jamoa lagerini tark etgan.
Mazkur holat muxlislar va sport mutaxassislari orasida turli fikrlarni keltirib chiqardi. Ayrimlar futbolchining qarorini muhokama qilgan bo‘lsa, boshqalar unga nisbatan munosabat yuzasidan o‘z fikrlarini bildirdi.
Ronalduning opasi Elma Aveyru esa ukasini qo‘llab-quvvatlab, unga bo‘lgan munosabatdan norozi ekanini bildirdi. U ukasini shunday vaziyatda ko‘rish o‘zi uchun og‘ir ekanini ta’kidladi.
Ushbu voqea yana bir bor mashhur futbolchining terma jamoadagi o‘rni, murabbiy qarorlari va unga nisbatan munosabat masalalarini kun tartibiga olib chiqdi.
Izohlar 0
…