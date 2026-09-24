Sharifa Davronova «Aichi-Nagoya-2026» Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdi

·49·Sport
Sharifa Davronova «Aichi-Nagoya-2026» Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Sharifa Davronova Yaponiyada o‘tayotgan XX yozgi Osiyo o‘yinlarida uch xatlab sakrash bo‘yicha 14.35 metr natija bilan oltin medalni qo‘lga kiritdi.
  • Bu natija uning shaxsiy rekordini 26 santimetrga yaxshilab, uni ikki karra Osiyo chempioni maqomiga ko‘tardi.
  • 14.35 metrli sakrash jahon elitasi uchun ham Olimpiya shohsupasiga chiqish imkonini beradi.

Yaponiyaning Aichi va Nagoya shaharlari mezbonlik qilayotgan XX yozgi Osiyo o‘yinlarining yengil atletika sektorida O‘zbekiston sporti uchun yana bir olamshumul rekord va tarixiy g‘alaba qayd etildi. Uch xatlab sakrash dasturi bo‘yicha o‘tkazilgan final bahsida yurtimiz sharafini himoya qilgan mahoratli yengil atletikachimiz Sharifa Davronova fantastik natija ko‘rsatib, musobaqaning oltin medaliga musharraf bo‘ldi. Hamyurtimiz hal qiluvchi urinishda 14.35 metr masofani zabt etgan holda barcha raqiblarini ortda qoldirdi va qit’aning tengsiz sportchisi ekanini isbotladi.

E’tiborlisi, 14.35 metrlik ushbu ko‘rsatkich Sharifaning butun sport faoliyatidagi mutlaq shaxsiy rekordi bo‘ldi: u o‘zining avvalgi eng yaxshi natijasini naq 26 santimetrga yaxshilashga muvaffaq bo‘ldi! Mazkur zafar orqali Davronova o‘z karyerasida ketma-ket ikkinchi marta Osiyo o‘yinlarining oltin medali sohibasiga aylandi va ikki karra qit’a chempioni maqomini rasmiylashtirdi. Ushbu g‘alaba O‘zbekiston delegatsiyasining «Aichi-Nagoya-2026» musobaqalaridagi umumjamoa medallar g‘aznasini yana bir oliy darajadagi bosh sovrin bilan boyitdi.

Xo‘sh, Davronovaning 26 smlik rekord sakrashi jahon yengil atletikasida qanday vaznga ega, 14.35 metrlik natija kelgusi Olimpiya o‘yinlari shohsupasiga qanday eshik ochadi va nima uchun Sharifa o‘zbek yengil atletikasining asosiy faxriga aylanmoqda?

«14.35 metr, +26 smlik rekord va ikki karra chempionlik»: Sharifa Davronova zafarining 5 ta asosiy nuqtasi

Yengil atletika sektoridagi shov-shuvli marradan eng muhim fakt va raqamlar:

  • Ikki karra Osiyo o‘yinlari chempioni: Sharifa Davronova o‘z faoliyatida ikkinchi bor Osiyo o‘yinlarining oliy shohsupasiga ko‘tarildi;

  • 14.35 metr bilan mutlaq oltin: Hamyurtimiz uch xatlab sakrash bo‘yicha barcha qit’adosh raqiblaridan sezilarli darajada ustun keldi;

  • Shaxsiy faoliyatning eng yuqori rekordi: 14.35 metr ko‘rsatkichi sportchimizning butun faoliyatidagi eng yaxshi shaxsiy natijasi sifatida tarixga kirdi;

  • 26 santimetrlik ulkan sakrash: Davronova o‘zining avvalgi eng yaxshi ko‘rsatkichini birdaniga qariyb 26 smga yangiladi;

  • Delegatsiyaga yana bir oliy sovrin: Mazkur oltin medal O‘zbekiston termasining XX Osiyo o‘yinlaridagi sifat ko‘rsatkichini yanada mustahkamladi.

«Aichi-Nagoya-2026»: Uch xatlab sakrash finali va rekordlar tahlili

Sportchimizning ko‘rsatkichlari, rivojlanish dinamikasi va raqobat taqqosi:

Ko‘rsatkichlar va mezonlar

Sharifa Davronova (O‘zbekiston)

Qit’aning boshqa raqobatchilari

Sport turi va yo‘nalishi

Yengil atletika: Uch xatlab sakrash

Uch xatlab sakrash finalchilari

Qayd etilgan natija

14.35 metr (Faoliyatdagi eng yaxshi natija)

14.35 metrdan pastroq ko‘rsatkichlar

Rekordlar yangilanishi

Avvalgi shaxsiy ko‘rsatkich 26 smga yaxshilandi

Qo‘lga kiritilgan sovrin

OLTIN MЕDAL (1-o‘rin)

Kumush va bronza medallari

Sport maqomi va unvoni

Ikki karra Osiyo o‘yinlari chempioni

Musobaqa sovrindorlari

Jahon arenasidagi vazni

Jahon elitasi va Olimpiya sovriniga da’vogar

Mintaqaviy darajadagi natijalar

Yengil atletika ekspertizasi va tahlil: Nega 14.35 metr va 26 smlik o‘sish sensatsiya hisoblanadi?

Xalqaro sport tahlilchilari va yengil atletika mutaxassislarining xulosalari:

  • 26 smlik sakrash fenomeni: Uch xatlab sakrash turida natijani hatto 2–3 santimetrga yaxshilash uchun oylab mashaqqatli mashg‘ulotlar talab etiladi; bir musobaqaning o‘zida shaxsiy rekordni birdaniga 26 santimetrga ko‘tarish — Davronovaning jismoniy quvvati, tezlanishi va sakrash texnikasida juda katta sifat sakrashi yuz berganidan dalolat beradi;

  • 14.35 metr — Olimpiya shohsupasi ko‘rsatkichi: Zamonaviy ayollar uch xatlab sakrash bahslarida 14.30 metrdan oshgan har qanday natija jahon chempionatlari va yozgi Olimpiya o‘yinlarida finalga kirish va medallarga ega chiqish imkoniyatini kafolatlaydi; Sharifa bu natija bilan global elitaga dadil qadam qo‘ydi;

  • Psixologik barqarorlik va chempionlik tajribasi: Yosh bo‘lishiga qaramay, ikkinchi bor Osiyo o‘yinlarida oltin medalni himoya qilish sportchining yirik bosim ostida ham sovuqqon harakat qila olishini namoyish etdi;

  • O‘zbekiston yengil atletikasiga yangi nafas: Davronovaning bu muvaffaqiyati milliy yengil atletika maktabimizning qit’adagi yetakchi mavqeini yanada kuchaytirib, yosh sportchilar uchun kuchli motivatsiya manbaiga aylandi.

Yaponiya stadionida milliy bayrog‘imizni yuksaklarga ko‘targan Sharifa Davronova O‘zbekiston sporti tarixida chinakam oltin sahifani davom ettirdi.

Sizningcha, o‘z rekordini 26 smga yangilab, 14.35 metrlik natija ko‘rsatgan Sharifa Davronova kelgusi yozgi Olimpiya o‘yinlarida ham oltin medalni qo‘lga kirita oladimi? Chempionimizning ikki karra qit’a g‘olibiga aylanishiga shaxsan qanday baho berasiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringiz va Sharifaga tabriklaringizni izohlarda qoldiring hamda ushbu quvonchli maqolani barcha sport ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!

Sharifa DavronovaAichi-Nagoya-2026Uch xatlab sakrashOsiyo o‘yinlari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Zaynab Dayibekova Osiyo o‘yinlarida kumush medalni qo‘lga kiritdi — qilichbozlikdagi dramaZaynab Dayibekova Osiyo o‘yinlarida kumush medalni qo‘lga kiritdi — qilichbozlikdagi dramaBugun 17:27Osiyo o‘yinlarida akademik eshkak eshuvchilarimiz musobaqani shohsupada yakunladiOsiyo o‘yinlarida akademik eshkak eshuvchilarimiz musobaqani shohsupada yakunladiBugun 17:24Shahzod Nurmatov va Sobirjon Safaraliyev Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdiShahzod Nurmatov va Sobirjon Safaraliyev Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdiBugun 17:10Feruza Kazakova «Aichi-Nagoya-2026» Osiyo o‘yinlarini shov-shuvli g‘alaba bilan boshladiFeruza Kazakova «Aichi-Nagoya-2026» Osiyo o‘yinlarini shov-shuvli g‘alaba bilan boshladiBugun 11:28Shohsanam Sherzodovadan oltin marra»: Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston bayrog‘i baland ko‘tarildiShohsanam Sherzodovadan oltin marra»: Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston bayrog‘i baland ko‘tarildiBugun 10:59Osiyo o‘yinlarida akademik eshkak eshuvchilarimiz shohsupani egalladiOsiyo o‘yinlarida akademik eshkak eshuvchilarimiz shohsupani egalladiBugun 10:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?