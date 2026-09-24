Sharifa Davronova «Aichi-Nagoya-2026» Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Sharifa Davronova Yaponiyada o‘tayotgan XX yozgi Osiyo o‘yinlarida uch xatlab sakrash bo‘yicha 14.35 metr natija bilan oltin medalni qo‘lga kiritdi.
- Bu natija uning shaxsiy rekordini 26 santimetrga yaxshilab, uni ikki karra Osiyo chempioni maqomiga ko‘tardi.
- 14.35 metrli sakrash jahon elitasi uchun ham Olimpiya shohsupasiga chiqish imkonini beradi.
Yaponiyaning Aichi va Nagoya shaharlari mezbonlik qilayotgan XX yozgi Osiyo o‘yinlarining yengil atletika sektorida O‘zbekiston sporti uchun yana bir olamshumul rekord va tarixiy g‘alaba qayd etildi. Uch xatlab sakrash dasturi bo‘yicha o‘tkazilgan final bahsida yurtimiz sharafini himoya qilgan mahoratli yengil atletikachimiz Sharifa Davronova fantastik natija ko‘rsatib, musobaqaning oltin medaliga musharraf bo‘ldi. Hamyurtimiz hal qiluvchi urinishda 14.35 metr masofani zabt etgan holda barcha raqiblarini ortda qoldirdi va qit’aning tengsiz sportchisi ekanini isbotladi.
E’tiborlisi, 14.35 metrlik ushbu ko‘rsatkich Sharifaning butun sport faoliyatidagi mutlaq shaxsiy rekordi bo‘ldi: u o‘zining avvalgi eng yaxshi natijasini naq 26 santimetrga yaxshilashga muvaffaq bo‘ldi! Mazkur zafar orqali Davronova o‘z karyerasida ketma-ket ikkinchi marta Osiyo o‘yinlarining oltin medali sohibasiga aylandi va ikki karra qit’a chempioni maqomini rasmiylashtirdi. Ushbu g‘alaba O‘zbekiston delegatsiyasining «Aichi-Nagoya-2026» musobaqalaridagi umumjamoa medallar g‘aznasini yana bir oliy darajadagi bosh sovrin bilan boyitdi.
Xo‘sh, Davronovaning 26 smlik rekord sakrashi jahon yengil atletikasida qanday vaznga ega, 14.35 metrlik natija kelgusi Olimpiya o‘yinlari shohsupasiga qanday eshik ochadi va nima uchun Sharifa o‘zbek yengil atletikasining asosiy faxriga aylanmoqda?
«14.35 metr, +26 smlik rekord va ikki karra chempionlik»: Sharifa Davronova zafarining 5 ta asosiy nuqtasi
Yengil atletika sektoridagi shov-shuvli marradan eng muhim fakt va raqamlar:
Ikki karra Osiyo o‘yinlari chempioni: Sharifa Davronova o‘z faoliyatida ikkinchi bor Osiyo o‘yinlarining oliy shohsupasiga ko‘tarildi;
14.35 metr bilan mutlaq oltin: Hamyurtimiz uch xatlab sakrash bo‘yicha barcha qit’adosh raqiblaridan sezilarli darajada ustun keldi;
Shaxsiy faoliyatning eng yuqori rekordi: 14.35 metr ko‘rsatkichi sportchimizning butun faoliyatidagi eng yaxshi shaxsiy natijasi sifatida tarixga kirdi;
26 santimetrlik ulkan sakrash: Davronova o‘zining avvalgi eng yaxshi ko‘rsatkichini birdaniga qariyb 26 smga yangiladi;
Delegatsiyaga yana bir oliy sovrin: Mazkur oltin medal O‘zbekiston termasining XX Osiyo o‘yinlaridagi sifat ko‘rsatkichini yanada mustahkamladi.
«Aichi-Nagoya-2026»: Uch xatlab sakrash finali va rekordlar tahlili
Sportchimizning ko‘rsatkichlari, rivojlanish dinamikasi va raqobat taqqosi:
Ko‘rsatkichlar va mezonlar
Sharifa Davronova (O‘zbekiston)
Qit’aning boshqa raqobatchilari
Sport turi va yo‘nalishi
Yengil atletika: Uch xatlab sakrash
Uch xatlab sakrash finalchilari
Qayd etilgan natija
14.35 metr (Faoliyatdagi eng yaxshi natija)
14.35 metrdan pastroq ko‘rsatkichlar
Rekordlar yangilanishi
Avvalgi shaxsiy ko‘rsatkich 26 smga yaxshilandi
—
Qo‘lga kiritilgan sovrin
OLTIN MЕDAL (1-o‘rin)
Kumush va bronza medallari
Sport maqomi va unvoni
Ikki karra Osiyo o‘yinlari chempioni
Musobaqa sovrindorlari
Jahon arenasidagi vazni
Jahon elitasi va Olimpiya sovriniga da’vogar
Mintaqaviy darajadagi natijalar
Yengil atletika ekspertizasi va tahlil: Nega 14.35 metr va 26 smlik o‘sish sensatsiya hisoblanadi?
Xalqaro sport tahlilchilari va yengil atletika mutaxassislarining xulosalari:
26 smlik sakrash fenomeni: Uch xatlab sakrash turida natijani hatto 2–3 santimetrga yaxshilash uchun oylab mashaqqatli mashg‘ulotlar talab etiladi; bir musobaqaning o‘zida shaxsiy rekordni birdaniga 26 santimetrga ko‘tarish — Davronovaning jismoniy quvvati, tezlanishi va sakrash texnikasida juda katta sifat sakrashi yuz berganidan dalolat beradi;
14.35 metr — Olimpiya shohsupasi ko‘rsatkichi: Zamonaviy ayollar uch xatlab sakrash bahslarida 14.30 metrdan oshgan har qanday natija jahon chempionatlari va yozgi Olimpiya o‘yinlarida finalga kirish va medallarga ega chiqish imkoniyatini kafolatlaydi; Sharifa bu natija bilan global elitaga dadil qadam qo‘ydi;
Psixologik barqarorlik va chempionlik tajribasi: Yosh bo‘lishiga qaramay, ikkinchi bor Osiyo o‘yinlarida oltin medalni himoya qilish sportchining yirik bosim ostida ham sovuqqon harakat qila olishini namoyish etdi;
O‘zbekiston yengil atletikasiga yangi nafas: Davronovaning bu muvaffaqiyati milliy yengil atletika maktabimizning qit’adagi yetakchi mavqeini yanada kuchaytirib, yosh sportchilar uchun kuchli motivatsiya manbaiga aylandi.
Yaponiya stadionida milliy bayrog‘imizni yuksaklarga ko‘targan Sharifa Davronova O‘zbekiston sporti tarixida chinakam oltin sahifani davom ettirdi.
Sizningcha, o‘z rekordini 26 smga yangilab, 14.35 metrlik natija ko‘rsatgan Sharifa Davronova kelgusi yozgi Olimpiya o‘yinlarida ham oltin medalni qo‘lga kirita oladimi? Chempionimizning ikki karra qit’a g‘olibiga aylanishiga shaxsan qanday baho berasiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringiz va Sharifaga tabriklaringizni izohlarda qoldiring hamda ushbu quvonchli maqolani barcha sport ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…