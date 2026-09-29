Argentina Lionel Messining 10-raqamidagi libosini vaqtincha bo‘sh qoldiradi

·10·Sport
Argentina Lionel Messining 10-raqamidagi libosini vaqtincha bo‘sh qoldiradi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Argentina futbol assotsiatsiyasi Lionel Messining 10-raqamidagi libosini uning xalqaro faoliyati yakunlanmaguncha vaqtincha bo‘sh qoldiradi.
  • Ushbu qaror sakkiz karra «Oltin to‘p» egasining jahon futboliga qo‘shgan ulkan hissasini e’tirof etish maqsadida qabul qilindi.
  • Argentina terma jamoasi bosh murabbiyi Lionel Skaloni bo‘lajak yig‘inlar oldidan bu boradagi qarorni tasdiqlab, «Leo Messining o‘yiniga qadar hech kim 10-raqamni kiymaydi» degan.

Argentina futbol assotsiatsiyasi mamlakat futboli tarixidagi eng buyuk o‘yinchilardan biri Lionel Messiga bag‘ishlangan o‘ta ta’sirli hurmat bajo keltirishga qaror qildi. Unga ko‘ra, afsonaviy hujumchi milliy jamoadagi so‘nggi o‘yiniga qadar uning ramziy 10-raqamdagi libosi vaqtincha bo‘sh qoldiriladi va bu raqamda boshqa hech kim to‘p surmaydi. Ushbu qaror 2026-yil avgust oyi oxirida o‘zining xalqaro faoliyatini yakunlashini e’lon qilgan sakkiz karra «Oltin to‘p» egasining jahon futboliga qo‘shgan ulkan hissasini e’tirof etish maqsadida qabul qilindi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com sayti tarqatgan ma’lumotlarga ko‘ra, Argentina terma jamoasi bosh murabbiyi Lionel Skaloni bo‘lajak yig‘inlar oldidan bu boradagi qarorni tasdiqlab, shunday deydi: «Leo Messining o‘yiniga qadar hech kim 10-raqamni kiymaydi». Shu tariqa, terma jamoaning sentabr va oktabr oylaridagi xalqaro o‘yinlar oralig‘ida mazkur raqam e’tibordan chetda qoladi. Argentinaning taniqli insayderi Fabrisio Romano ham bu holat Albiselerte uchun 2027-yildan boshlanadigan mutlaqo yangi davr poydevori bo‘lishini ta’kidlab o‘tdi.

Xalqaro maydondagi so‘nggi akkord

FIFA qoidalari rasmiy turnirlarda uzluksiz raqamlanishni talab qilsa-da, o‘rtoqlik uchrashuvlaridagi moslashuvchan tartiblar Argentina futbol assotsiatsiyasiga bunday o‘ziga xos hurmat namoyishini amalga oshirish imkonini bermoqda. Bu holat AFA prezidenti Klaudio Tapiyaning 2024-yilda bildirgan fikrlariga hamohang bo‘lib, u o‘shanda Messining milliy jamoadagi faoliyati rasman yakunlangach, 10-raqamni uning sharafiga abadiy abadiylashtirish yoki muomaladan chiqarish g‘oyasini ilgari surgan edi.

Sentyabr oyining oxiri va oktabr oyining boshida o‘tadigan o‘yinlarda Argentina terma jamoasi tarkibida o‘n raqami butunlay tushirib qoldiriladi. Xususan, jamoa 30-sentabr kuni Kordovada Boliviyaga qarshi maydonga tushsa, 3-oktabr kuni o‘z uyida Burkina-Faso bilan kuch sinashadi. Ushbu uchrashuvlarda Lionel Messi maydonga tushmaydi, murabbiylar shtabi uni asosiy va xayrlashuv o‘yiniga saqlab turishni ma’qul ko‘rdi.

Estadio Monumentaldagi tantanali vidolashuv

Barcha davrlarning eng yaxshi futbolchisi uchun grand-final deb nomlangan so‘nggi uchrashuv 2026-yilning 6-oktabr kuniga belgilangan. Shu kuni Argentina terma jamoasi Buenos-Ayresdagi afsonaviy Estadio Monumental stadionida Benin termasiga qarshi bahs olib boradi. Ushbu uchrashuv Lionel Messi uchun milliy libosdagi 208-hamda uning faoliyatidagi oxirgi o‘yin bo‘lib tarixga kiradi.

Ushbu xayrlashuv uchrashuvi Argentina futbolidagi muayyan bir davrning yakuni va o‘tish davrining markaziy voqeasi sifatida rejalashtirilgan. Benin bilan o‘yindan so‘nggina Argentina futbol assotsiatsiyasi 10-raqam kelgusida kimga meros bo‘lib o‘tishini rasman ko‘rib chiqishi kutilmoqda. Buenos-Ayresdagi millionlab muxlislar o‘zlarining sevimli qahramonini maydonda oxirgi bor ko‘rish imkoniyatiga ega bo‘ladilar.

Lionel MessiArgentina10-raqamFutbolXayrlashuv o‘yini
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Skaloni Lionel Messidan keyingi sardorni eʼlon qildiLionel Skaloni Lionel Messidan keyingi sardorni eʼlon qildi25 sentabr 17:53Lionel Messi Argentina terma jamoasidagi faoliyatiga yakun yasaydiLionel Messi Argentina terma jamoasidagi faoliyatiga yakun yasaydi25 sentabr 10:14Emiliano Martines Lionel Messining xayrlashuv o‘yini haqida gapirdiEmiliano Martines Lionel Messining xayrlashuv o‘yini haqida gapirdi23 sentabr 10:55Argentina terma jamoasida Lionel Messining xayrlashuv pallasi boshlandiArgentina terma jamoasida Lionel Messining xayrlashuv pallasi boshlandi22 sentabr 23:51Lionel Messi Argentina terma jamoasidagi faoliyatiga yakun yasaydiLionel Messi Argentina terma jamoasidagi faoliyatiga yakun yasaydi22 sentabr 23:10Lionel Messi Argentina terma jamoasidagi oxirgi oʻyiniga tayyorgarlik koʻrmoqdaLionel Messi Argentina terma jamoasidagi oxirgi oʻyiniga tayyorgarlik koʻrmoqda22 sentabr 02:32
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi