Argentina Lionel Messining 10-raqamidagi libosini vaqtincha bo‘sh qoldiradi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Argentina futbol assotsiatsiyasi Lionel Messining 10-raqamidagi libosini uning xalqaro faoliyati yakunlanmaguncha vaqtincha bo‘sh qoldiradi.
- Ushbu qaror sakkiz karra «Oltin to‘p» egasining jahon futboliga qo‘shgan ulkan hissasini e’tirof etish maqsadida qabul qilindi.
- Argentina terma jamoasi bosh murabbiyi Lionel Skaloni bo‘lajak yig‘inlar oldidan bu boradagi qarorni tasdiqlab, «Leo Messining o‘yiniga qadar hech kim 10-raqamni kiymaydi» degan.
Argentina futbol assotsiatsiyasi mamlakat futboli tarixidagi eng buyuk o‘yinchilardan biri Lionel Messiga bag‘ishlangan o‘ta ta’sirli hurmat bajo keltirishga qaror qildi. Unga ko‘ra, afsonaviy hujumchi milliy jamoadagi so‘nggi o‘yiniga qadar uning ramziy 10-raqamdagi libosi vaqtincha bo‘sh qoldiriladi va bu raqamda boshqa hech kim to‘p surmaydi. Ushbu qaror 2026-yil avgust oyi oxirida o‘zining xalqaro faoliyatini yakunlashini e’lon qilgan sakkiz karra «Oltin to‘p» egasining jahon futboliga qo‘shgan ulkan hissasini e’tirof etish maqsadida qabul qilindi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com sayti tarqatgan ma’lumotlarga ko‘ra, Argentina terma jamoasi bosh murabbiyi Lionel Skaloni bo‘lajak yig‘inlar oldidan bu boradagi qarorni tasdiqlab, shunday deydi: «Leo Messining o‘yiniga qadar hech kim 10-raqamni kiymaydi». Shu tariqa, terma jamoaning sentabr va oktabr oylaridagi xalqaro o‘yinlar oralig‘ida mazkur raqam e’tibordan chetda qoladi. Argentinaning taniqli insayderi Fabrisio Romano ham bu holat Albiselerte uchun 2027-yildan boshlanadigan mutlaqo yangi davr poydevori bo‘lishini ta’kidlab o‘tdi.
Xalqaro maydondagi so‘nggi akkordFIFA qoidalari rasmiy turnirlarda uzluksiz raqamlanishni talab qilsa-da, o‘rtoqlik uchrashuvlaridagi moslashuvchan tartiblar Argentina futbol assotsiatsiyasiga bunday o‘ziga xos hurmat namoyishini amalga oshirish imkonini bermoqda. Bu holat AFA prezidenti Klaudio Tapiyaning 2024-yilda bildirgan fikrlariga hamohang bo‘lib, u o‘shanda Messining milliy jamoadagi faoliyati rasman yakunlangach, 10-raqamni uning sharafiga abadiy abadiylashtirish yoki muomaladan chiqarish g‘oyasini ilgari surgan edi.
Sentyabr oyining oxiri va oktabr oyining boshida o‘tadigan o‘yinlarda Argentina terma jamoasi tarkibida o‘n raqami butunlay tushirib qoldiriladi. Xususan, jamoa 30-sentabr kuni Kordovada Boliviyaga qarshi maydonga tushsa, 3-oktabr kuni o‘z uyida Burkina-Faso bilan kuch sinashadi. Ushbu uchrashuvlarda Lionel Messi maydonga tushmaydi, murabbiylar shtabi uni asosiy va xayrlashuv o‘yiniga saqlab turishni ma’qul ko‘rdi.
Estadio Monumentaldagi tantanali vidolashuvBarcha davrlarning eng yaxshi futbolchisi uchun grand-final deb nomlangan so‘nggi uchrashuv 2026-yilning 6-oktabr kuniga belgilangan. Shu kuni Argentina terma jamoasi Buenos-Ayresdagi afsonaviy Estadio Monumental stadionida Benin termasiga qarshi bahs olib boradi. Ushbu uchrashuv Lionel Messi uchun milliy libosdagi 208-hamda uning faoliyatidagi oxirgi o‘yin bo‘lib tarixga kiradi.
Ushbu xayrlashuv uchrashuvi Argentina futbolidagi muayyan bir davrning yakuni va o‘tish davrining markaziy voqeasi sifatida rejalashtirilgan. Benin bilan o‘yindan so‘nggina Argentina futbol assotsiatsiyasi 10-raqam kelgusida kimga meros bo‘lib o‘tishini rasman ko‘rib chiqishi kutilmoqda. Buenos-Ayresdagi millionlab muxlislar o‘zlarining sevimli qahramonini maydonda oxirgi bor ko‘rish imkoniyatiga ega bo‘ladilar.
Izohlar 0
…