Osiyo o‘yinlarida 10-kun yakunlari: O‘zbekiston 4-o‘rinda, Qozog‘iston 8-pog‘onaga tushdi

·63·Sport
Osiyo o‘yinlarida 10-kun yakunlari: O‘zbekiston 4-o‘rinda, Qozog‘iston 8-pog‘onaga tushdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Osiyo o‘yinlarining 10-kuni yakunida O‘zbekiston sport delegatsiyasi 14 ta oltin, 17 ta kumush va 13 ta bronza, jami 44 ta medal bilan umumiy reytingda 4-o‘rinni egallab turibdi.
  • Xitoy 143 ta oltin bilan peshqadamlikni saqlab qolgan bo‘lsa, Yaponiya va Janubiy Koreya kuchli uchlikni yakunlamoqda.
  • Tailand 12 ta oltin bilan kuchli beshlikka kirib kelgan, Qozog‘iston esa 9 ta oltin medal bilan 8-o‘ringa tushib ketgan.

Yaponiya mezbonlik qilayotgan qit’aning bosh kompleks musobaqasi — Osiyo o‘yinlarida o‘ninchi kun bahslari o‘z yakuniga yetdi. O‘zbekiston sport delegatsiyasi mazkur musobaqada yuksak natijalar ko‘rsatishda davom etib, umumjamoa hisobida 14 ta oltin, 17 ta kumush va 13 ta bronza — jami 44 ta medal bilan umumiy reytingda 4-o‘rinni mustahkam egallab turibdi.

Musobaqaning kuchli uchligidan Xitoy (143 ta oltin), mezbon Yaponiya (45 ta oltin) va Janubiy Koreya (24 ta oltin) terma jamoalari joy olgan. Kun natijalariga ko‘ra, Tailand delegatsiyasi 12 ta oltin bilan keskin ko‘tarilishga erishib, kuchli beshlikka kirib oldi. Qo‘shni Qozog‘iston terma jamoasi esa 9 ta oltin medal bilan umumiy jadvalning 8-pog‘onasiga tushib ketdi.

«44 ta medal, 4-o‘rin va kuchli beshlik shiddati»: 10-kunning 5 ta asosiy nuqtasi

Osiyo o‘yinlarining 10-kuni yakuni bo‘yicha e’lon qilingan rasmiy medallar jadvalining eng muhim faktlari:

  • O‘zbekiston kuchli to‘rtlikda: Vakillarimiz 14 ta oltin, 17 ta kumush va 13 ta bronza (jami 44 ta medal) jamg‘arib, 4-pog‘onani saqlab qoldi;

  • Xitoyning mutlaq yetakchiligi: Chin yurti sportchilari 143 ta oltin, 62 ta kumush va 49 ta bronza (jami 254 ta medal) bilan yaqqol peshqadamlik qilmoqda;

  • Mezbonlar va Janubiy Koreya kuchli uchlikda: Yaponiya 45 ta oltin (jami 182 ta) bilan ikkinchi, Janubiy Koreya 24 ta oltin (jami 95 ta) bilan uchinchi o‘rinda bormoqda;

  • Tailand kuchli beshlikka kirdi: Tailand sportchilari 12 ta oltin, 9 ta kumush va 12 ta bronza to‘plab, 5-pog‘onani egalladi;

  • Qozog‘iston 8-o‘ringa tushdi: Mintaqadagi asosiy raqobatchimiz Qozog‘iston 9 ta oltin, 14 ta kumush va 25 ta bronza (jami 48 ta medal) bilan 8-o‘ringa pasaydi.

Osiyo o‘yinlari: 10-kun yakunlari bo‘yicha umumjamoa medallar jadvali tasnifi

Musobaqa jadvalining yuqori qismida joylashgan davlatlarning rasmiy ko‘rsatkichlari taqqosi:

O‘rin

Mamlakat / Terma jamoa

Oltin

Kumush

Bronza

Jami medallar

1

Xitoy (People's Republic of China)

143

62

49

254

2

Yaponiya (Japan)

45

71

66

182

3

Janubiy Koreya (Republic of Korea)

24

27

44

95

4

O‘zbekiston (Uzbekistan)

14

17

13

44

5

Tailand (Thailand)

12

9

12

33

6

Eron (IR Iran)

10

16

11

37

7

Bahrayn (Bahrain)

10

5

4

19

8

Qozog‘iston (Kazakhstan)

9

14

25

48

9

Shimoliy Koreya (DPR Korea)

7

5

6

18

10

Hindiston (India)

6

21

25

52

19

Tojikiston (Tajikistan)

2

3

2

7

Osiyo o‘yinlarida 10-kun yakunlari: O‘zbekiston 4-o‘rinda, Qozog‘iston 8-pog‘onaga tushdiOsiyo o‘yinlarida 10-kun yakunlari: O‘zbekiston 4-o‘rinda, Qozog‘iston 8-pog‘onaga tushdi

Sport va strategik ekspertiza: O‘zbekistonning 4-o‘rinni saqlab qolish imkoniyatlari qanday?

Xalqaro sport tahlilchilari va mutaxassislarning xulosalari:

  • «Oltin sifati va Markaziy Osiyodagi mutlaq yetakchilik»: O‘zbekiston terma jamoasi umumiy medallar soni bo‘yicha emas, balki medallar sifati (14 ta oltin) bo‘yicha mintaqadagi bosh raqobatchisi Qozog‘istonni (9 ta oltin) ortda qoldirib, qit’aning gigant davlatlaridan keyingi eng yuqori pog‘onani egallab turibdi; bu milliy sport turlari va yakkakurashlardagi maktabning yuqori samarasini ko‘rsatadi;

  • Tailand va Eron bosimi: Tailandning 12 ta oltin bilan yaqinlashib olishi hamda Eronning 10 ta oltin bilan izma-iz kelayotgani yakuniy kunlarda kuchli beshlik uchun kurash keskinlashishini anglatadi; boks, kurash, dzyudo va og‘ir atletika kabi an’anaviy kuchli yo‘nalishlarimizdagi final bahslari 4-o‘rinni saqlab qolishda hal qiluvchi ahamiyatga ega bo‘ladi;

  • Qozog‘iston termasining pasayishi: Qozog‘iston delegatsiyasi jami medallar soni bo‘yicha 48 ta ko‘rsatkichga ega bo‘lsa-da, oltin medallar ulushi kamligi sababli 8-o‘ringa tushib ketdi; bu holat final janglarida raqiblarga imkoniyat boy berilayotganidan dalolat beradi.

Sizningcha, O‘zbekiston sport delegatsiyasi musobaqalar yakuniga qadar umumiy reytingda 4-o‘rinni mustahkam saqlab qola oladimi? Qaysi sport turlari va hamyurtlarimizdan yana oltin medallar kutmoqdasiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek sportining qit’a maydonlaridagi ushbu muvaffaqiyatli tahlilini barcha muxlislar bilan baham ko‘ring!

Osiyo o‘yinlariO‘zbekiston sport delegatsiyasiMezbon YaponiyaQozog‘iston
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston Osiyo o‘yinlarida 34 ta medal bilan 4-o‘ringa ko‘tarildi: 7-kun yakunlariO‘zbekiston Osiyo o‘yinlarida 34 ta medal bilan 4-o‘ringa ko‘tarildi: 7-kun yakunlari26 sentabr 20:34Osiyo o‘yinlari: O‘zbekiston kuchli o‘nlikda — medallar jadvali va asosiy ta’qibchilarOsiyo o‘yinlari: O‘zbekiston kuchli o‘nlikda — medallar jadvali va asosiy ta’qibchilar23 sentabr 12:30Osiyo o‘yinlarida 9-kun: O‘zbekiston 42 ta medal bilan kuchli to‘rtlikda mustahkam turibdiOsiyo o‘yinlarida 9-kun: O‘zbekiston 42 ta medal bilan kuchli to‘rtlikda mustahkam turibdiKecha 23:19Osiyo o‘yinlari: O‘zbekiston 38 ta medal bilan 4-o‘rinni egallab turibdi!Osiyo o‘yinlari: O‘zbekiston 38 ta medal bilan 4-o‘rinni egallab turibdi!27 sentabr 18:35O‘zbekiston Osiyo o‘yinlarida TOP-5 talikda: 31 ta medal va Qozog‘iston bilan keskin poyga!O‘zbekiston Osiyo o‘yinlarida TOP-5 talikda: 31 ta medal va Qozog‘iston bilan keskin poyga!25 sentabr 20:24O‘zbekistonning Osiyo o‘yinlaridagi medallari 30 taga yetdiO‘zbekistonning Osiyo o‘yinlaridagi medallari 30 taga yetdi25 sentabr 17:39
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi