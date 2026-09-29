Osiyo o‘yinlarida 10-kun yakunlari: O‘zbekiston 4-o‘rinda, Qozog‘iston 8-pog‘onaga tushdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Osiyo o‘yinlarining 10-kuni yakunida O‘zbekiston sport delegatsiyasi 14 ta oltin, 17 ta kumush va 13 ta bronza, jami 44 ta medal bilan umumiy reytingda 4-o‘rinni egallab turibdi.
- Xitoy 143 ta oltin bilan peshqadamlikni saqlab qolgan bo‘lsa, Yaponiya va Janubiy Koreya kuchli uchlikni yakunlamoqda.
- Tailand 12 ta oltin bilan kuchli beshlikka kirib kelgan, Qozog‘iston esa 9 ta oltin medal bilan 8-o‘ringa tushib ketgan.
Yaponiya mezbonlik qilayotgan qit’aning bosh kompleks musobaqasi — Osiyo o‘yinlarida o‘ninchi kun bahslari o‘z yakuniga yetdi. O‘zbekiston sport delegatsiyasi mazkur musobaqada yuksak natijalar ko‘rsatishda davom etib, umumjamoa hisobida 14 ta oltin, 17 ta kumush va 13 ta bronza — jami 44 ta medal bilan umumiy reytingda 4-o‘rinni mustahkam egallab turibdi.
Musobaqaning kuchli uchligidan Xitoy (143 ta oltin), mezbon Yaponiya (45 ta oltin) va Janubiy Koreya (24 ta oltin) terma jamoalari joy olgan. Kun natijalariga ko‘ra, Tailand delegatsiyasi 12 ta oltin bilan keskin ko‘tarilishga erishib, kuchli beshlikka kirib oldi. Qo‘shni Qozog‘iston terma jamoasi esa 9 ta oltin medal bilan umumiy jadvalning 8-pog‘onasiga tushib ketdi.
«44 ta medal, 4-o‘rin va kuchli beshlik shiddati»: 10-kunning 5 ta asosiy nuqtasi
Osiyo o‘yinlarining 10-kuni yakuni bo‘yicha e’lon qilingan rasmiy medallar jadvalining eng muhim faktlari:
O‘zbekiston kuchli to‘rtlikda: Vakillarimiz 14 ta oltin, 17 ta kumush va 13 ta bronza (jami 44 ta medal) jamg‘arib, 4-pog‘onani saqlab qoldi;
Xitoyning mutlaq yetakchiligi: Chin yurti sportchilari 143 ta oltin, 62 ta kumush va 49 ta bronza (jami 254 ta medal) bilan yaqqol peshqadamlik qilmoqda;
Mezbonlar va Janubiy Koreya kuchli uchlikda: Yaponiya 45 ta oltin (jami 182 ta) bilan ikkinchi, Janubiy Koreya 24 ta oltin (jami 95 ta) bilan uchinchi o‘rinda bormoqda;
Tailand kuchli beshlikka kirdi: Tailand sportchilari 12 ta oltin, 9 ta kumush va 12 ta bronza to‘plab, 5-pog‘onani egalladi;
Qozog‘iston 8-o‘ringa tushdi: Mintaqadagi asosiy raqobatchimiz Qozog‘iston 9 ta oltin, 14 ta kumush va 25 ta bronza (jami 48 ta medal) bilan 8-o‘ringa pasaydi.
Osiyo o‘yinlari: 10-kun yakunlari bo‘yicha umumjamoa medallar jadvali tasnifi
Musobaqa jadvalining yuqori qismida joylashgan davlatlarning rasmiy ko‘rsatkichlari taqqosi:
O‘rin
Mamlakat / Terma jamoa
Oltin
Kumush
Bronza
Jami medallar
1
Xitoy (People's Republic of China)
143
62
49
254
2
Yaponiya (Japan)
45
71
66
182
3
Janubiy Koreya (Republic of Korea)
24
27
44
95
4
O‘zbekiston (Uzbekistan)
14
17
13
44
5
Tailand (Thailand)
12
9
12
33
6
Eron (IR Iran)
10
16
11
37
7
Bahrayn (Bahrain)
10
5
4
19
8
Qozog‘iston (Kazakhstan)
9
14
25
48
9
Shimoliy Koreya (DPR Korea)
7
5
6
18
10
Hindiston (India)
6
21
25
52
19
Tojikiston (Tajikistan)
2
3
2
7
Sport va strategik ekspertiza: O‘zbekistonning 4-o‘rinni saqlab qolish imkoniyatlari qanday?
Xalqaro sport tahlilchilari va mutaxassislarning xulosalari:
«Oltin sifati va Markaziy Osiyodagi mutlaq yetakchilik»: O‘zbekiston terma jamoasi umumiy medallar soni bo‘yicha emas, balki medallar sifati (14 ta oltin) bo‘yicha mintaqadagi bosh raqobatchisi Qozog‘istonni (9 ta oltin) ortda qoldirib, qit’aning gigant davlatlaridan keyingi eng yuqori pog‘onani egallab turibdi; bu milliy sport turlari va yakkakurashlardagi maktabning yuqori samarasini ko‘rsatadi;
Tailand va Eron bosimi: Tailandning 12 ta oltin bilan yaqinlashib olishi hamda Eronning 10 ta oltin bilan izma-iz kelayotgani yakuniy kunlarda kuchli beshlik uchun kurash keskinlashishini anglatadi; boks, kurash, dzyudo va og‘ir atletika kabi an’anaviy kuchli yo‘nalishlarimizdagi final bahslari 4-o‘rinni saqlab qolishda hal qiluvchi ahamiyatga ega bo‘ladi;
Qozog‘iston termasining pasayishi: Qozog‘iston delegatsiyasi jami medallar soni bo‘yicha 48 ta ko‘rsatkichga ega bo‘lsa-da, oltin medallar ulushi kamligi sababli 8-o‘ringa tushib ketdi; bu holat final janglarida raqiblarga imkoniyat boy berilayotganidan dalolat beradi.
Sizningcha, O‘zbekiston sport delegatsiyasi musobaqalar yakuniga qadar umumiy reytingda 4-o‘rinni mustahkam saqlab qola oladimi? Qaysi sport turlari va hamyurtlarimizdan yana oltin medallar kutmoqdasiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek sportining qit’a maydonlaridagi ushbu muvaffaqiyatli tahlilini barcha muxlislar bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…