O‘zbekiston milliy terma jamoasi safarda Janubiy Koreyaga mag‘lub bo‘ldi

·81·Sport
O‘zbekiston milliy terma jamoasi safarda Janubiy Koreyaga mag‘lub bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston milliy terma jamoasi safarda Janubiy Koreyaga qarshi o‘rtoqlik uchrashuvida 2:0 hisobida mag‘lub bo‘ldi.
  • Mezbonlar safida Son Xin Min 7-daqiqada, O Se Xun esa 60-daqiqada gol urdi.
  • Mazkur o‘yin murabbiylar shtabi uchun tarkibni sinovdan o‘tkazish va yuqori tempdagi o‘yinlarga tayyorgarlik ko‘rish yo‘lida muhim imtihon bo‘ldi.

O‘zbekiston milliy terma jamoasi xalqaro o‘rtoqlik uchrashuvi doirasida Osiyoning eng qudratli jamoalaridan biri — Janubiy Koreya milliy termasi mehmoni bo‘ldi. Yongin shahridagi «Yongin Mineu» stadionida kechgan shiddatli bahsda mezbonlar 2:0 hisobida g‘alaba qozondi.

Osiyo va jahon futboli yulduzlari bilan kuchaytirilgan Koreya termasiga qarshi bahs murabbiylar shtabi uchun tarkibni sinovdan o‘tkazish va eng yuqori tempdagi o‘yinlarga tayyorgarlik ko‘rish yo‘lida muhim imtihon vazifasini o‘tadi.

Tezkor gol va ikkinchi bo‘limdagi zarba

Uchrashuv mezbonlarning faol hujumlari bilan boshlandi:

  • Son Xin Minning tezkor goli (7-daqiqa): O‘yinning 7-daqiqasidayoq «Tottenhem» klubi yulduzi Son Xin Min hisobni ochdi va jamoasiga tezkor ustunlik taqdim etdi (1:0);

  • O Se Xun hisobni mustahkamladi (60-daqiqa): Ikkinchi bo‘limning 60-daqiqasida mezbonlar hujumchisi O Se Xun Abduvohid Ne’matov qo‘riqlayotgan darvozaga ikkinchi to‘pni kiritib, yakuniy hisobni o‘rnatdi (2:0).

O‘yin protokoli va tarkiblar:

  • O‘rtoqlik uchrashuvi

  • Koreya Respublikasi – O‘zbekiston 2:0

  • Gollar: Son Xin Min (7), O Se Xun (60).

  • Manzil: Yongin, «Yongin Mineu» stadioni.

Jamoalarning asosiy tarkiblari:

  • Koreya Respublikasi: 21. Cho Xyon U, 2. Li Xan Bom, 3. Kim Te Xyon, 5. Kim Te Xyon, 7. Son Xin Min, 10. Li Chje Son, 11. Xvan Xi Chxan, 16. Pak Jin Sop, 19. Li Kan In («PSJ»), 20. O Se Xun, 26. Cho Xyon Tek.

  • O‘zbekiston: 12. Abduvohid Ne’matov, 2. Abduqodir Husanov («Lans») (Muhammadrasul Abdumajidov, 83), 4. Behruz Karimov, 5. Jahongir O‘rozov, 6. Akmal Mozgovoy (Diyor Xolmatov, 83), 9. Odil Hamrobekov (Husayn Norchayev, 69), 10. Aziz G‘aniyev (Sherzod Esanov, 46), 13. Sherzod Nasrullayev (Mahmud Mahamadjonov, 69), 14. Eldor Shomurodov, 17. Doston Hamdamov (Aziz Amonov, 46), 22. Abbos Fayzullayev (Aziz Xolmurodov, 83).

  • Ogohlantirish (sariq kartochka): Sherzod Esanov (O‘zbekiston, 47).

Murabbiylar tajribasi va taktik o‘zgarishlar

O‘yin davomida terma jamoamiz safida ko‘plab taktik sinovlar amalga oshirildi:

  • Bir qator almashtirishlar: Ikkinchi bo‘lim boshidayoq Aziz Amonov va Sherzod Esanov maydonga tushirildi. 69-daqiqada hujum chizig‘ini kuchaytirish uchun Husayn Norchayev va qanotga Mahmud Mahamadjonov jalb etildi;

  • Yoshlarga imkoniyat: Bahsning so‘nggi qismida Husanov, Fayzullayev va Mozgovoy o‘rniga Abdumajidov, Xolmurodov hamda Xolmatovlar zaxiradan o‘yinga qo‘shildi;

  • Saboq va xulosalar: Li Kan In, Xvan Xi Chxan va Son Xin Min kabi yuqori pressingga ega yulduzlarga qarshi o‘tkazilgan mazkur sparring-bahs himoya chizig‘idagi kamchiliklarni aniqlash va yirik rasmiy turnirlar oldidan jismoniy tempni oshirish uchun juda qimmatli tajriba bo‘ldi.

O‘zbekiston milliy terma jamoasiSon Xin MinKoreya RespublikasiAbbos Fayzullayev
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Abbos Fayzullayev Eron ustidan qozonilgan g‘alaba sirini ochiqladi: Jamoaviy ruh tahliliAbbos Fayzullayev Eron ustidan qozonilgan g‘alaba sirini ochiqladi: Jamoaviy ruh tahlili25 sentabr 06:39O‘zbekiston FIFAning yangilangan reytingida yuqoriladi — Eron ustidan g‘alaba, 59-o‘rin...O‘zbekiston FIFAning yangilangan reytingida yuqoriladi — Eron ustidan g‘alaba, 59-o‘rin...25 sentabr 07:13Fabio Kannavaro sirni ochdi: Suriyaga qarshi kimlar o‘ynaydi?Fabio Kannavaro sirni ochdi: Suriyaga qarshi kimlar o‘ynaydi?30 sentabr 19:16Kannavaro davrida to‘xtatib bo‘lmas parvoz: O‘zbekiston FIFA reytingida yana ko‘tarildiKannavaro davrida to‘xtatib bo‘lmas parvoz: O‘zbekiston FIFA reytingida yana ko‘tarildi2 oktabr 10:039 ta golli drama: O‘zbekiston qizlari Koreyaga qarshi o‘yinda yarim finalni boy berdi9 ta golli drama: O‘zbekiston qizlari Koreyaga qarshi o‘yinda yarim finalni boy berdi25 sentabr 18:59“Oq bo‘rilar” Suriya va Janubiy Koreyaga qarshi: O‘zbekistonning keyingi sinovlari haqida“Oq bo‘rilar” Suriya va Janubiy Koreyaga qarshi: O‘zbekistonning keyingi sinovlari haqida26 sentabr 22:49
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?