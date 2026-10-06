O‘zbekiston milliy terma jamoasi safarda Janubiy Koreyaga mag‘lub bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston milliy terma jamoasi safarda Janubiy Koreyaga qarshi o‘rtoqlik uchrashuvida 2:0 hisobida mag‘lub bo‘ldi.
- Mezbonlar safida Son Xin Min 7-daqiqada, O Se Xun esa 60-daqiqada gol urdi.
- Mazkur o‘yin murabbiylar shtabi uchun tarkibni sinovdan o‘tkazish va yuqori tempdagi o‘yinlarga tayyorgarlik ko‘rish yo‘lida muhim imtihon bo‘ldi.
O‘zbekiston milliy terma jamoasi xalqaro o‘rtoqlik uchrashuvi doirasida Osiyoning eng qudratli jamoalaridan biri — Janubiy Koreya milliy termasi mehmoni bo‘ldi. Yongin shahridagi «Yongin Mineu» stadionida kechgan shiddatli bahsda mezbonlar 2:0 hisobida g‘alaba qozondi.
Osiyo va jahon futboli yulduzlari bilan kuchaytirilgan Koreya termasiga qarshi bahs murabbiylar shtabi uchun tarkibni sinovdan o‘tkazish va eng yuqori tempdagi o‘yinlarga tayyorgarlik ko‘rish yo‘lida muhim imtihon vazifasini o‘tadi.
Tezkor gol va ikkinchi bo‘limdagi zarba
Uchrashuv mezbonlarning faol hujumlari bilan boshlandi:
Son Xin Minning tezkor goli (7-daqiqa): O‘yinning 7-daqiqasidayoq «Tottenhem» klubi yulduzi Son Xin Min hisobni ochdi va jamoasiga tezkor ustunlik taqdim etdi (1:0);
O Se Xun hisobni mustahkamladi (60-daqiqa): Ikkinchi bo‘limning 60-daqiqasida mezbonlar hujumchisi O Se Xun Abduvohid Ne’matov qo‘riqlayotgan darvozaga ikkinchi to‘pni kiritib, yakuniy hisobni o‘rnatdi (2:0).
O‘yin protokoli va tarkiblar:
O‘rtoqlik uchrashuvi
Koreya Respublikasi – O‘zbekiston 2:0
Gollar: Son Xin Min (7), O Se Xun (60).
Manzil: Yongin, «Yongin Mineu» stadioni.
Jamoalarning asosiy tarkiblari:
Koreya Respublikasi: 21. Cho Xyon U, 2. Li Xan Bom, 3. Kim Te Xyon, 5. Kim Te Xyon, 7. Son Xin Min, 10. Li Chje Son, 11. Xvan Xi Chxan, 16. Pak Jin Sop, 19. Li Kan In («PSJ»), 20. O Se Xun, 26. Cho Xyon Tek.
O‘zbekiston: 12. Abduvohid Ne’matov, 2. Abduqodir Husanov («Lans») (Muhammadrasul Abdumajidov, 83), 4. Behruz Karimov, 5. Jahongir O‘rozov, 6. Akmal Mozgovoy (Diyor Xolmatov, 83), 9. Odil Hamrobekov (Husayn Norchayev, 69), 10. Aziz G‘aniyev (Sherzod Esanov, 46), 13. Sherzod Nasrullayev (Mahmud Mahamadjonov, 69), 14. Eldor Shomurodov, 17. Doston Hamdamov (Aziz Amonov, 46), 22. Abbos Fayzullayev (Aziz Xolmurodov, 83).
Ogohlantirish (sariq kartochka): Sherzod Esanov (O‘zbekiston, 47).
Murabbiylar tajribasi va taktik o‘zgarishlar
O‘yin davomida terma jamoamiz safida ko‘plab taktik sinovlar amalga oshirildi:
Bir qator almashtirishlar: Ikkinchi bo‘lim boshidayoq Aziz Amonov va Sherzod Esanov maydonga tushirildi. 69-daqiqada hujum chizig‘ini kuchaytirish uchun Husayn Norchayev va qanotga Mahmud Mahamadjonov jalb etildi;
Yoshlarga imkoniyat: Bahsning so‘nggi qismida Husanov, Fayzullayev va Mozgovoy o‘rniga Abdumajidov, Xolmurodov hamda Xolmatovlar zaxiradan o‘yinga qo‘shildi;
Saboq va xulosalar: Li Kan In, Xvan Xi Chxan va Son Xin Min kabi yuqori pressingga ega yulduzlarga qarshi o‘tkazilgan mazkur sparring-bahs himoya chizig‘idagi kamchiliklarni aniqlash va yirik rasmiy turnirlar oldidan jismoniy tempni oshirish uchun juda qimmatli tajriba bo‘ldi.
Izohlar 0
…