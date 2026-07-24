Arda Guler Real Madrid mashgʻulotlarida barchani hayratda qoldirmoqda

·103·Sport
Arda Guler Real Madrid mashgʻulotlarida barchani hayratda qoldirmoqda

Madridning Real Madrid klubi yangi mavsumoldi tayyorgarlik jarayonini boshlagan bir vaqtda, jamoaning turkiyalik iqtidorli yarim himoyachisi Arda Guler murabbiylar shtabining diqqat markaziga tushdi. AS nashrining xabar berishicha, futbolchi ta’tildan ajoyib jismoniy holatda va o‘zini ko‘rsatishga bo‘lgan ulkan ishtiyoq bilan qaytgan. Atigi ikki kunlik mashg‘ulotlardan so‘ng, klub mutaxassislari uning o‘sishini alohida e’tirof etishmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Valdebebas mashg‘ulot bazasida murabbiylar shtabi a’zolaridan biri Gulerning harakatlarini kuzata turib, "U shunchaki uchmoqda", deya ta’rif bergan. Bu ibora tezda jamoa ichida ommalashib, turkiyalik pleymeykerning yangi mavsumga qanchalik jiddiy tayyorgarlik ko‘rayotganini anglatuvchi o‘ziga xos belgiga aylandi. O‘tgan mavsumning yakuniy qismida yorqin o‘yin ko‘rsatgan futbolchi, endilikda asosiy tarkibdan muqim joy olishni maqsad qilgan.

Raqobat va yangi chaqiriqlar

Arda Guler uchun yangi mavsum oson kechmasligi aniq, chunki Real Madrid tarkibida raqobat yanada kuchaygan. Jamoaga Bernardo Silva kabi tajribali ijrochi qo‘shildi, shuningdek, braziliyalik iqtidor Endrik ham o‘ng qanotda raqobat tug‘dirishi kutilmoqda. Agar Mastantuono ijaraga berilmasa, u ham Gulerning asosiy raqiblaridan biriga aylanishi mumkin. Biroq, turkiyalik yulduz bu qiyinchiliklardan cho‘chimayapti.

O‘tgan mavsumda Guler barcha musobaqalarda jami 51 ta uchrashuvda maydonga tushib, 6 ta gol urishga va 14 ta golli uzatmani amalga oshirishga muvaffaq bo‘ldi. E’tiborli jihati shundaki, uning 8 ta assisti aynan Kilian Mbappe hisobiga yozilgan. Bu ikki futbolchi o‘rtasidagi maydondagi o‘zaro tushunish va hamkorlik Madrid klubi hujum chizig‘ining yangi quroliga aylanishi kutilmoqda.

Gulerning erta qaytishi va mashg‘ulotlardagi faolligi unga boshqa jamoadoshlariga nisbatan ma’lum ustunlik beradi. U o‘tgan mavsumning hal qiluvchi pallalarida o‘z zimmasiga olgan mas’uliyatni yanada oshirishni va murabbiylar ishonchini to‘la oqlashni niyat qilgan. Turkiya terma jamoasining muvaffaqiyatsiz o‘tgan yirik turniridan so‘ng, futbolchi bor e’tiborini klubdagi faoliyatiga qaratgan.

Hozirda futbolchi o‘z faoliyatidagi eng yaxshi jismoniy holatda ekanligi aytilmoqda. Uning tezligi, to‘p bilan muomalasi va maydonni ko‘rish qobiliyati murabbiylar tomonidan yuqori baholanmoqda. Real Madrid rahbariyati ham Gulerning salohiyatiga katta ishonch bildirmoqda va uni jamoaning kelajakdagi yetakchilaridan biri sifatida ko‘rmoqda.

Real MadridArda GulerFutbolTransferlarLa Liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Al Hilol» Sammervillni 65 million yevroga sotib oldi«Al Hilol» Sammervillni 65 million yevroga sotib oldiBugun, 01:23«Manchester Yunayted» Norvegiyada 5:0 hisobida yirik g‘alaba qildi«Manchester Yunayted» Norvegiyada 5:0 hisobida yirik g‘alaba qildiKecha, 23:52«Real» 81-daqiqada g‘alaba golini urdi: Mastantuono porladi...«Real» 81-daqiqada g‘alaba golini urdi: Mastantuono porladi...Kecha, 23:50«Manchester Siti» Pedru Netuni Savino o‘rniga olib kelmoqchi«Manchester Siti» Pedru Netuni Savino o‘rniga olib kelmoqchiKecha, 23:47Rodri «Real»ga o‘tishni istayapti: narxi ham ma’lum...Rodri «Real»ga o‘tishni istayapti: narxi ham ma’lum...Kecha, 22:26Liverpul Muhammad Salah oʻrniga Kristian Pulishichni munosib nomzod sifatida koʻrmoqdaLiverpul Muhammad Salah oʻrniga Kristian Pulishichni munosib nomzod sifatida koʻrmoqdaKecha, 22:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi