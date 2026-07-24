Arda Guler Real Madrid mashgʻulotlarida barchani hayratda qoldirmoqda
Madridning Real Madrid klubi yangi mavsumoldi tayyorgarlik jarayonini boshlagan bir vaqtda, jamoaning turkiyalik iqtidorli yarim himoyachisi Arda Guler murabbiylar shtabining diqqat markaziga tushdi. AS nashrining xabar berishicha, futbolchi ta’tildan ajoyib jismoniy holatda va o‘zini ko‘rsatishga bo‘lgan ulkan ishtiyoq bilan qaytgan. Atigi ikki kunlik mashg‘ulotlardan so‘ng, klub mutaxassislari uning o‘sishini alohida e’tirof etishmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Valdebebas mashg‘ulot bazasida murabbiylar shtabi a’zolaridan biri Gulerning harakatlarini kuzata turib, "U shunchaki uchmoqda", deya ta’rif bergan. Bu ibora tezda jamoa ichida ommalashib, turkiyalik pleymeykerning yangi mavsumga qanchalik jiddiy tayyorgarlik ko‘rayotganini anglatuvchi o‘ziga xos belgiga aylandi. O‘tgan mavsumning yakuniy qismida yorqin o‘yin ko‘rsatgan futbolchi, endilikda asosiy tarkibdan muqim joy olishni maqsad qilgan.
Raqobat va yangi chaqiriqlar
Arda Guler uchun yangi mavsum oson kechmasligi aniq, chunki Real Madrid tarkibida raqobat yanada kuchaygan. Jamoaga Bernardo Silva kabi tajribali ijrochi qo‘shildi, shuningdek, braziliyalik iqtidor Endrik ham o‘ng qanotda raqobat tug‘dirishi kutilmoqda. Agar Mastantuono ijaraga berilmasa, u ham Gulerning asosiy raqiblaridan biriga aylanishi mumkin. Biroq, turkiyalik yulduz bu qiyinchiliklardan cho‘chimayapti.
O‘tgan mavsumda Guler barcha musobaqalarda jami 51 ta uchrashuvda maydonga tushib, 6 ta gol urishga va 14 ta golli uzatmani amalga oshirishga muvaffaq bo‘ldi. E’tiborli jihati shundaki, uning 8 ta assisti aynan Kilian Mbappe hisobiga yozilgan. Bu ikki futbolchi o‘rtasidagi maydondagi o‘zaro tushunish va hamkorlik Madrid klubi hujum chizig‘ining yangi quroliga aylanishi kutilmoqda.
Gulerning erta qaytishi va mashg‘ulotlardagi faolligi unga boshqa jamoadoshlariga nisbatan ma’lum ustunlik beradi. U o‘tgan mavsumning hal qiluvchi pallalarida o‘z zimmasiga olgan mas’uliyatni yanada oshirishni va murabbiylar ishonchini to‘la oqlashni niyat qilgan. Turkiya terma jamoasining muvaffaqiyatsiz o‘tgan yirik turniridan so‘ng, futbolchi bor e’tiborini klubdagi faoliyatiga qaratgan.
Hozirda futbolchi o‘z faoliyatidagi eng yaxshi jismoniy holatda ekanligi aytilmoqda. Uning tezligi, to‘p bilan muomalasi va maydonni ko‘rish qobiliyati murabbiylar tomonidan yuqori baholanmoqda. Real Madrid rahbariyati ham Gulerning salohiyatiga katta ishonch bildirmoqda va uni jamoaning kelajakdagi yetakchilaridan biri sifatida ko‘rmoqda.
…