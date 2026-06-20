Arda Guler xalqidan uzr soʻradi: Turkiya Jahon chempionatini muddatidan avval tark etdi

·43·Sport
Arda Guler xalqidan uzr soʻradi: Turkiya Jahon chempionatini muddatidan avval tark etdi

Turkiya milliy terma jamoasining yosh yulduzi va Real Madrid yarim himoyachisi Arda Guler Jahon chempionatidagi muvaffaqiyatsiz ishtirokdan soʻng muxlislardan uzr soʻradi. Paragvayga qarshi kechgan bahsdagi 1:0 hisobidagi magʻlubiyat turklarning turnirdagi yurishiga rasman nuqta qoʻydi. Vincenzo Montella shogirdlari guruh bosqichining dastlabki ikki oʻyinida ochko u yoqda tursin, hatto gol urishni ham uddalay olishmadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Evro-2024 musobaqasida chorak finalga qadar yetib borib, koʻpchilikning mehrini qozongan "oy-yulduzli" jamoa bu galgi mundialga katta umidlar bilan tashrif buyurgan edi. Biroq kutilmagan omadsizliklar seriyasi jamoani qiyin ahvolga solib qoʻydi. Dastlab Avstraliyadan qabul qilingan 2:0 hisobidagi magʻlubiyat, soʻngra Paragvayga boy berilgan oʻyin Turkiyaning pley-offga chiqish imkoniyatlarini matematik jihatdan yoʻqqa chiqardi.

Uchrashuv yakunlanganidan soʻng 21 yoshli Arda Guler oʻz his-tuygʻularini yashira olmadi. Kenan Yildiz bilan birga Turkiya futbolining yangi avlodi yetakchisi hisoblangan futbolchi TRT Spor nashriga bergan intervyusida jamoaning darajasi kutilganidan ancha past boʻlganini tan oldi. Uning soʻzlariga koʻra, futbolchilar oʻz klublaridagi nufuziga mos oʻyin koʻrsata olishmagan.

Tarixiy antirekord va samarasiz hujumlar

"Biz juda uyalyapmiz va butun xalqimizdan uzr soʻraymiz. Biz dunyoning eng yirik jamoalarida toʻp suramiz va buni maydonda isbotlashimiz kerak edi. Ikkita oʻyinda bitta ham gol ura olmadik. Milliy jamoadagi faoliyatim davomida ushbu turnirni muxlislar yodidan chiqarish uchun bor kuchimni ishga solaman", — deya taʼkidladi Real Madrid aʼzosi.

Goal.com nashri taqdim etgan statistik maʼlumotlar Turkiya terma jamoasining hujumdagi muammolari naqadar jiddiy ekanini koʻrsatmoqda. Ikki uchrashuv davomida turklar raqib darvozasi tomon jami 62 marotaba zarba berishgan, biroq ularning birortasi gol bilan yakunlanmagan. Opta tahlillariga koʻra, bu 1966-yildan beri Jahon chempionatlari tarixida ketma-ket ikki oʻyinda gol urmasdan eng koʻp zarba berish boʻyicha rekord natijadir.

Paragvay bilan bahsda Turkiya 78,5 foiz vaqt davomida toʻpga egalik qildi va 33 ta zarba yoʻlladi. Bunday mutlaq ustunlikka qaramay, darvoza toʻrini larzaga keltirishning imkoni boʻlmadi. Bu kabi samarasizlik jamoaning turnirdan erta chiqib ketishiga asosiy sabab boʻldi.

Garchi guruh bosqichining soʻnggi turida Turkiya AQSH terma jamoasiga qarshi maydonga tushsa-da, bu uchrashuv turnir jadvalidagi holatga taʼsir koʻrsatmaydi. Endilikda jamoaning asosiy maqsadi soʻnggi oʻyinda gʻalaba qozonib, oʻz gʻururini tiklash va muxlislar oldida biroz boʻlsa-da aybini yuvishdan iborat boʻladi.

Arda GulerReal MadridTurkiyaJahon ChempionatiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ruben Dias: Cristiano Ronaldo atrofidagi shov-shuvlar biz uchun yangilik emasRuben Dias: Cristiano Ronaldo atrofidagi shov-shuvlar biz uchun yangilik emasBugun, 14:32Boks bo‘yicha Jahon kubogi: 4 nafar bokschimiz finalga yo‘llanma oldiBoks bo‘yicha Jahon kubogi: 4 nafar bokschimiz finalga yo‘llanma oldiBugun, 14:13JCH-2026. Shotlandiya – Marokash 0:1 (kiritilgan golni tomosha qiling)JCH-2026. Shotlandiya – Marokash 0:1 (kiritilgan golni tomosha qiling)Bugun, 14:07Barselona iqtidorli himoyachini arzon narxda sotib olish uchun vaqt bilan poygalashmoqdaBarselona iqtidorli himoyachini arzon narxda sotib olish uchun vaqt bilan poygalashmoqdaBugun, 13:58Demba Ba Fransiya klubiga sport direktori etib tayinlandiDemba Ba Fransiya klubiga sport direktori etib tayinlandiBugun, 13:54JCH-2026. AQSH – Avstraliya 2:0 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)JCH-2026. AQSH – Avstraliya 2:0 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)Bugun, 13:47
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi