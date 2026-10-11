O‘zbekiston dzyudo terma jamoasi jahon chempionatida bronza medalini qo‘lga kiritdi

·54·Sport
O‘zbekiston dzyudo terma jamoasi jahon chempionatida bronza medalini qo‘lga kiritdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Ozarbayjonda o‘tkazilgan dzyudo bo‘yicha jahon chempionatining aralash jamoaviy bahslarida O‘zbekiston terma jamoasi bronza medalini qo‘lga kiritdi.
  • Hamyurtlarimiz chorak finalda Germaniya va Gruziyani, bronza medali uchun kechgan bahsda esa Mo‘g‘ulistonni 4:2 hisobida mag‘lub etishdi.
  • Yarim finalda esa Rossiyaga 3:4 hisobida yutqazishdi.
  • Ushbu g‘alaba O‘zbekiston dzyudo maktabining jahon miqyosidagi kuchini yana bir bor tasdiqladi.

Ozarbayjon poytaxti Boku shahri mezbonlik qilgan dzyudo bo‘yicha navbatdagi jahon chempionati O‘zbekiston milliy terma jamoasi uchun muvaffaqiyatli yakunlandi. Musobaqaning eng nufuzli va murosasiz bellashuvlaridan biri hisoblangan aralash jamoaviy bahslarda hamyurtlarimiz yuqori mahorat ko‘rsatib, nufuzli musobaqaning bronza medaliga ega chiqdi.

Sayyoramizning eng kuchli dzyudo maktablari ishtirok etgan ushbu bellashuvlarda o‘zbekistonlik sportchilar murakkab to‘siqlarni yengib o‘tib, shohsupaga ko‘tarildi.

Murosasiz saralash: Yevropaning yetakchi jamoalari dog‘da qoldirildi

Musobaqa jadvali bo‘yicha O‘zbekiston termasiga eng kuchli raqiblar to‘g‘ri keldi, biroq dzyudochilarimiz ishonchli harakat qilishdi:

  • Dastlabki bosqichlar: Hamyurtlarimiz saralash davomida qit’aning og‘ir vazn va dzyudo bo‘yicha yetakchilari hisoblangan Germaniya hamda Gruziya milliy jamoalarini mag‘lubiyatga uchratib, yarimfinal yo‘llanmasini naqd qildi;

  • Dramatik yarimfinal: Final ostonasidagi Rossiya vakillariga qarshi kechgan qarama-qarshilik o‘ta keskin va teng kurashlar ostida o‘tdi — hal qiluvchi bahsda vakillarimiz atigi 3:4 hisobida imkoniyatni boy berishdi.

Bronza jangi: Mo‘g‘uliston ustidan qozonilgan muhim g‘alaba

Yarimfinaldagi alamli mag‘lubiyatdan so‘ng o‘zbek polvonlari ruhiy jihatdan tez fursatda tiklanib, uchinchi o‘rin uchun bahsga kirishdi:

  • Shiddatli final bosqichi: Medallar uchun kechgan bahsda O‘zbekiston jamoasi kuchli va tajribali Mo‘g‘uliston termasi bilan to‘qnash keldi;

  • 4:2 hisobidagi ishonchli natija: Jamoa a’zolarining yakdil kurashi va muhim g‘alabalari evaziga hamyurtlarimiz mo‘g‘ulistonlik raqiblari ustidan 4:2 hisobida ustun kelib, jahon chempionatining bronza medalini qo‘lga kiritdi.

Ushbu g‘alaba O‘zbekiston dzyudo maktabi nafaqat yakkalik yo‘nalishida, balki aralash jamoaviy bahslarda ham dunyoning yetakchi mamlakatlari bilan tengma-teng raqobatlasha olishini yana bir bor isbotladi.

Ozarbayjon poytaxti BokuDzyudo chempionatiO‘zbekiston milliy terma jamoasiMo‘g‘uliston
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Starlink Mobile Moʻgʻulistonda ishga tushmoqda: Smartfonlar toʻgʻridan-toʻgʻri sunʼiy yoʻldoshga ulanadiStarlink Mobile Moʻgʻulistonda ishga tushmoqda: Smartfonlar toʻgʻridan-toʻgʻri sunʼiy yoʻldoshga ulanadi28 iyun 00:25Bugun Aichi–Nagoyada O‘zbekistondan 9 ta medal: ikki oltin qo‘lga kiritildiBugun Aichi–Nagoyada O‘zbekistondan 9 ta medal: ikki oltin qo‘lga kiritildi30 sentabr 19:43To‘rtinchi kun dramasi va 4 ta yangi bronza: O‘zbekiston Osiyo o‘yinlarida 14-o‘ringa tushdiTo‘rtinchi kun dramasi va 4 ta yangi bronza: O‘zbekiston Osiyo o‘yinlarida 14-o‘ringa tushdi23 sentabr 19:37Samariddin Qo‘chqorov tojikistonlik raqibini yengib, bronza oldiSamariddin Qo‘chqorov tojikistonlik raqibini yengib, bronza oldi30 sentabr 18:44Lasha Gudjedjiani rasman O‘zbekiston dzyudo terma jamoasi bosh murabbiyi etib tayinlandi!Lasha Gudjedjiani rasman O‘zbekiston dzyudo terma jamoasi bosh murabbiyi etib tayinlandi!13 sentabr 09:20Razambek Jamalov va G‘ulomjon Abdullayev Kojaelida chempion bo‘ldi!Razambek Jamalov va G‘ulomjon Abdullayev Kojaelida chempion bo‘ldi!3 avgust 06:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi