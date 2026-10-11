O‘zbekiston dzyudo terma jamoasi jahon chempionatida bronza medalini qo‘lga kiritdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Ozarbayjonda o‘tkazilgan dzyudo bo‘yicha jahon chempionatining aralash jamoaviy bahslarida O‘zbekiston terma jamoasi bronza medalini qo‘lga kiritdi.
- Hamyurtlarimiz chorak finalda Germaniya va Gruziyani, bronza medali uchun kechgan bahsda esa Mo‘g‘ulistonni 4:2 hisobida mag‘lub etishdi.
- Yarim finalda esa Rossiyaga 3:4 hisobida yutqazishdi.
- Ushbu g‘alaba O‘zbekiston dzyudo maktabining jahon miqyosidagi kuchini yana bir bor tasdiqladi.
Ozarbayjon poytaxti Boku shahri mezbonlik qilgan dzyudo bo‘yicha navbatdagi jahon chempionati O‘zbekiston milliy terma jamoasi uchun muvaffaqiyatli yakunlandi. Musobaqaning eng nufuzli va murosasiz bellashuvlaridan biri hisoblangan aralash jamoaviy bahslarda hamyurtlarimiz yuqori mahorat ko‘rsatib, nufuzli musobaqaning bronza medaliga ega chiqdi.
Sayyoramizning eng kuchli dzyudo maktablari ishtirok etgan ushbu bellashuvlarda o‘zbekistonlik sportchilar murakkab to‘siqlarni yengib o‘tib, shohsupaga ko‘tarildi.
Murosasiz saralash: Yevropaning yetakchi jamoalari dog‘da qoldirildi
Musobaqa jadvali bo‘yicha O‘zbekiston termasiga eng kuchli raqiblar to‘g‘ri keldi, biroq dzyudochilarimiz ishonchli harakat qilishdi:
Dastlabki bosqichlar: Hamyurtlarimiz saralash davomida qit’aning og‘ir vazn va dzyudo bo‘yicha yetakchilari hisoblangan Germaniya hamda Gruziya milliy jamoalarini mag‘lubiyatga uchratib, yarimfinal yo‘llanmasini naqd qildi;
Dramatik yarimfinal: Final ostonasidagi Rossiya vakillariga qarshi kechgan qarama-qarshilik o‘ta keskin va teng kurashlar ostida o‘tdi — hal qiluvchi bahsda vakillarimiz atigi 3:4 hisobida imkoniyatni boy berishdi.
Bronza jangi: Mo‘g‘uliston ustidan qozonilgan muhim g‘alaba
Yarimfinaldagi alamli mag‘lubiyatdan so‘ng o‘zbek polvonlari ruhiy jihatdan tez fursatda tiklanib, uchinchi o‘rin uchun bahsga kirishdi:
Shiddatli final bosqichi: Medallar uchun kechgan bahsda O‘zbekiston jamoasi kuchli va tajribali Mo‘g‘uliston termasi bilan to‘qnash keldi;
4:2 hisobidagi ishonchli natija: Jamoa a’zolarining yakdil kurashi va muhim g‘alabalari evaziga hamyurtlarimiz mo‘g‘ulistonlik raqiblari ustidan 4:2 hisobida ustun kelib, jahon chempionatining bronza medalini qo‘lga kiritdi.
Ushbu g‘alaba O‘zbekiston dzyudo maktabi nafaqat yakkalik yo‘nalishida, balki aralash jamoaviy bahslarda ham dunyoning yetakchi mamlakatlari bilan tengma-teng raqobatlasha olishini yana bir bor isbotladi.
Izohlar 0
…