Osiyo o‘yinlarida dzyudo start oladi: o‘zbekistonliklar raqiblarini bilib oldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Osiyo o‘yinlarida dzyudo bahslari boshlanishi arafasida o‘zbekistonlik sportchilarning dastlabki raqiblari aniqlandi.
- Erkaklar va ayollar terma jamoalari yetti nafardan sportchi bilan yetti vazn toifasida medal uchun kurash olib boradi.
- Samariddin Qo‘chqorov Nepal vakili B. Vikasga, Abdurahim Nutfulloyev Filippin sportchisi Keysey Nakano bilan, Shahram Axadov Afg‘oniston vakili Mohamed Sayed Sayedi bilan kuch sinashadi.
Ertadan Yaponiyadagi Osiyo o‘yinlarida dzyudo bahslariga start beriladi. O‘zbekiston terma jamoasi tarkibida tatamiga chiqadigan sportchilarning dastlabki raqiblari ham ma’lum bo‘ldi.
Musobaqaning ilk kuniyoq bir qator o‘zbekistonlik dzyudochilar medal sari muhim qadam tashlaydi. Erkaklar va ayollar o‘rtasidagi bahslarda yurtimiz sharafini himoya qiladigan sportchilarning raqiblari Osiyo o‘yinlaridagi birinchi to‘siq bo‘ladi.
Erkaklar o‘rtasidagi bahslar
O‘zbekiston erkaklar terma jamoasi Osiyo o‘yinlarida yetti vazn toifasida ishtirok etadi.
-60 kg: Samariddin Qo‘chqorov birinchi bellashuvini Nepal vakili B. Vikasga qarshi o‘tkazadi.
-66 kg: Abdurahim Nutfulloyev Filippin sportchisi Keysey Nakano bilan kuch sinashadi.
-73 kg: Shahram Axadovning ilk raqibi Afg‘oniston vakili Mohamed Sayed Sayedi bo‘ladi.
-81 kg: Arslonbek Tojiyev Tojikiston vakili Abubakr SHSherov hamda Falastin vakili Muayad Tuaib o‘rtasidagi bahs g‘olibiga qarshi tatamiga chiqadi.
-90 kg: Nurbek Murtazoyev Tojikiston vakili Shodmon Rizoyevga qarshi bahs olib boradi.
-100 kg: Ernazar Sarsenbayev Tailand vakili Kittipong Xantratin bilan bellashadi.
+100 kg: Muzaffarbek To‘raboyevning birinchi raqibi Tojikiston vakili Mansur Rahmon bo‘ladi.
Ayollar o‘rtasida kimlar tatamiga chiqadi?
O‘zbekiston ayollar terma jamoasi ham bir qator vazn toifalarida medal uchun kurash olib boradi.
-48 kg: Laziza Haydarova Yaponiya vakili Mitsuki Kondoga qarshi bahs olib boradi.
-52 kg: Sita Qadamboyeva Qozog‘iston vakili Meruyert Sarsenova hamda Laos vakili Touki Sengdake o‘rtasidagi jang g‘olibiga qarshi tatamiga chiqadi.
-57 kg: Shukurjon Aminovaning dastlabki raqibi Qirg‘iziston vakili Janar Joldosheva bo‘ladi.
-63 kg: Marjona Nurulloyeva Shimoliy Koreya vakili Kim Ji He bilan bellashadi.
-70 kg: Xurshida Razzoqberdiyeva Bangladesh vakili Fabiha Busraga qarshi bahs olib boradi.
-78 kg: Barchinoy Qodirova Bangladesh vakili Obonika Hassanga qarshi tatamiga chiqadi.
+78 kg: Umida Nig‘matova musobaqani Yaponiya vakili Miki Mukunokiga qarshi bahs bilan boshlaydi.
Endi asosiy kurash boshlanadi
Qur’a natijalari ma’lum, raqiblar aniq. Endi barcha e’tibor tatamiga qaratiladi.
O‘zbekistonlik dzyudochilar uchun Osiyo o‘yinlaridagi har bir bellashuv medal yo‘lida muhim ahamiyat kasb etadi. Ayrim sportchilar musobaqani to‘g‘ridan to‘g‘ri belgilangan raqibga qarshi boshlasa, ba’zilarning dastlabki raqibi boshqa juftlikdagi bahs natijasiga ko‘ra aniqlanadi.
Tatamida esa qur’a emas, sportchining tayyorgarligi, taktikasi va har bir harakati hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.
Shuning uchun ertadan boshlanadigan dzyudo bahslari O‘zbekiston delegatsiyasi uchun Osiyo o‘yinlarining eng qiziqarli sport sahifalaridan birini ochib berishi kutilmoqda.
O‘zbekistonlik dzyudochilar tatamiga chiqadi. Endi navbat natija uchun kurashga.
Izohlar 0
…