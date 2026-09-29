Osiyo o‘yinlarida dzyudo start oladi: o‘zbekistonliklar raqiblarini bilib oldi

·42·Sport
Osiyo o‘yinlarida dzyudo start oladi: o‘zbekistonliklar raqiblarini bilib oldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Osiyo o‘yinlarida dzyudo bahslari boshlanishi arafasida o‘zbekistonlik sportchilarning dastlabki raqiblari aniqlandi.
  • Erkaklar va ayollar terma jamoalari yetti nafardan sportchi bilan yetti vazn toifasida medal uchun kurash olib boradi.
  • Samariddin Qo‘chqorov Nepal vakili B. Vikasga, Abdurahim Nutfulloyev Filippin sportchisi Keysey Nakano bilan, Shahram Axadov Afg‘oniston vakili Mohamed Sayed Sayedi bilan kuch sinashadi.

Ertadan Yaponiyadagi Osiyo o‘yinlarida dzyudo bahslariga start beriladi. O‘zbekiston terma jamoasi tarkibida tatamiga chiqadigan sportchilarning dastlabki raqiblari ham ma’lum bo‘ldi.

Musobaqaning ilk kuniyoq bir qator o‘zbekistonlik dzyudochilar medal sari muhim qadam tashlaydi. Erkaklar va ayollar o‘rtasidagi bahslarda yurtimiz sharafini himoya qiladigan sportchilarning raqiblari Osiyo o‘yinlaridagi birinchi to‘siq bo‘ladi.

Erkaklar o‘rtasidagi bahslar

O‘zbekiston erkaklar terma jamoasi Osiyo o‘yinlarida yetti vazn toifasida ishtirok etadi.

-60 kg: Samariddin Qo‘chqorov birinchi bellashuvini Nepal vakili B. Vikasga qarshi o‘tkazadi.

-66 kg: Abdurahim Nutfulloyev Filippin sportchisi Keysey Nakano bilan kuch sinashadi.

-73 kg: Shahram Axadovning ilk raqibi Afg‘oniston vakili Mohamed Sayed Sayedi bo‘ladi.

-81 kg: Arslonbek Tojiyev Tojikiston vakili Abubakr SHSherov hamda Falastin vakili Muayad Tuaib o‘rtasidagi bahs g‘olibiga qarshi tatamiga chiqadi.

-90 kg: Nurbek Murtazoyev Tojikiston vakili Shodmon Rizoyevga qarshi bahs olib boradi.

-100 kg: Ernazar Sarsenbayev Tailand vakili Kittipong Xantratin bilan bellashadi.

+100 kg: Muzaffarbek To‘raboyevning birinchi raqibi Tojikiston vakili Mansur Rahmon bo‘ladi.

Ayollar o‘rtasida kimlar tatamiga chiqadi?

O‘zbekiston ayollar terma jamoasi ham bir qator vazn toifalarida medal uchun kurash olib boradi.

-48 kg: Laziza Haydarova Yaponiya vakili Mitsuki Kondoga qarshi bahs olib boradi.

-52 kg: Sita Qadamboyeva Qozog‘iston vakili Meruyert Sarsenova hamda Laos vakili Touki Sengdake o‘rtasidagi jang g‘olibiga qarshi tatamiga chiqadi.

-57 kg: Shukurjon Aminovaning dastlabki raqibi Qirg‘iziston vakili Janar Joldosheva bo‘ladi.

-63 kg: Marjona Nurulloyeva Shimoliy Koreya vakili Kim Ji He bilan bellashadi.

-70 kg: Xurshida Razzoqberdiyeva Bangladesh vakili Fabiha Busraga qarshi bahs olib boradi.

-78 kg: Barchinoy Qodirova Bangladesh vakili Obonika Hassanga qarshi tatamiga chiqadi.

+78 kg: Umida Nig‘matova musobaqani Yaponiya vakili Miki Mukunokiga qarshi bahs bilan boshlaydi.

Endi asosiy kurash boshlanadi

Qur’a natijalari ma’lum, raqiblar aniq. Endi barcha e’tibor tatamiga qaratiladi.

O‘zbekistonlik dzyudochilar uchun Osiyo o‘yinlaridagi har bir bellashuv medal yo‘lida muhim ahamiyat kasb etadi. Ayrim sportchilar musobaqani to‘g‘ridan to‘g‘ri belgilangan raqibga qarshi boshlasa, ba’zilarning dastlabki raqibi boshqa juftlikdagi bahs natijasiga ko‘ra aniqlanadi.

Tatamida esa qur’a emas, sportchining tayyorgarligi, taktikasi va har bir harakati hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Shuning uchun ertadan boshlanadigan dzyudo bahslari O‘zbekiston delegatsiyasi uchun Osiyo o‘yinlarining eng qiziqarli sport sahifalaridan birini ochib berishi kutilmoqda.

O‘zbekistonlik dzyudochilar tatamiga chiqadi. Endi navbat natija uchun kurashga.

Osiyo o‘yinlariUzbekiston terma jamoasiDzyudoOsiyo o‘yinlaridagi jyudo
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lasha Gudjedjiani rasman O‘zbekiston dzyudo terma jamoasi bosh murabbiyi etib tayinlandi!Lasha Gudjedjiani rasman O‘zbekiston dzyudo terma jamoasi bosh murabbiyi etib tayinlandi!13 sentabr 09:20Mutlaq rekord o‘rnatildi: Vladimir Svechnikov Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdiMutlaq rekord o‘rnatildi: Vladimir Svechnikov Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdi24 sentabr 17:21Nagoya-2026 starti: Qozog‘iston 4 ta oltin, O‘zbekiston esa karateda ilk medalni yutdiNagoya-2026 starti: Qozog‘iston 4 ta oltin, O‘zbekiston esa karateda ilk medalni yutdi21 sentabr 08:08O‘zbekiston dzyudochilari birinchi kundayoq medallar shodasini boshladiO‘zbekiston dzyudochilari birinchi kundayoq medallar shodasini boshladi9 may 10:40Osiyo o‘yinlarida taekvondo: O‘zbekistonning 8 vakili ma’lum...Osiyo o‘yinlarida taekvondo: O‘zbekistonning 8 vakili ma’lum...Bugun 17:48O‘zbekiston bokschilari Xitoyda 17 ta medallarni qo‘lga kiritdiO‘zbekiston bokschilari Xitoyda 17 ta medallarni qo‘lga kiritdiBugun 17:45
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi