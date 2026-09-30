Samariddin Qo‘chqorov tojikistonlik raqibini yengib, bronza oldi

·34·Sport
Samariddin Qo‘chqorov tojikistonlik raqibini yengib, bronza oldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Samariddin Qo‘chqorov dzyudo bo‘yicha -60 kilogramm vazn toifasida Tojikiston vakili Loiq Kudbudinovni mag‘lub etib, XX Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston delegatsiyasi uchun bronza medalini qo‘lga kiritdi.
  • Bu medal O‘zbekiston dzyudo terma jamoasining Aichi–Nagoya-2026dagi ilk sovrini bo‘ldi va mamlakat delegatsiyasining medallar kolleksiyasini 49 taga yetkazdi.

Aichi–Nagoyada o‘tayotgan XX Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston delegatsiyasi yana bir medalga ega chiqdi. Dzyudo bo‘yicha -60 kilogramm vazn toifasida tatamiga chiqqan Samariddin Qo‘chqorov bronza medali uchun kechgan bellashuvda Tojikiston vakili Loiq Kudbudinovni mag‘lub etib, shohsupaning uchinchi pog‘onasidan joy oldi.

Bu medal O‘zbekiston dzyudo terma jamoasining Aichi–Nagoya-2026dagi ilk sovrini bo‘ldi. Qo‘chqorovning natijasi bilan mamlakat delegatsiyasining medallar kolleksiyasi ham yana boyidi.

Bronza uchun hal qiluvchi bellashuv

-60 kilogramm vazn toifasidagi bahslarda O‘zbekiston sharafini himoya qilgan Samariddin Qo‘chqorov musobaqani muvaffaqiyatli yakunlash uchun yana bir muhim to‘siqdan o‘tishi kerak edi.

Bronza medali uchun u tojikistonlik Loiq Kudbudinovga qarshi tatamiga chiqdi. Muhim bellashuvda hamyurtimiz o‘z imkoniyatlaridan unumli foydalanib, raqibini mag‘lubiyatga uchratdi va Osiyo o‘yinlarining sovrindoriga aylandi.

Rasmiy Xalqaro dzyudo federatsiyasi natijalarida ham ushbu vazn toifasida Yaponiya vakili Xayato Kondo chempion, Qozog‘istonlik Yeldos Smetov kumush medal sohibi bo‘lgani, Samariddin Qo‘chqorov va Xitoy vakili Ma Yuylin esa bronza medallarini qo‘lga kiritgani qayd etilgan.

Qo‘chqorov uchun yana bir muhim xalqaro natija

Samariddin Qo‘chqorov Aichi–Nagoyaga shunchaki ishtirokchi sifatida kelmagan edi. 21 yoshli dzyudochi bu yil xalqaro maydonda ham sovrinli natijalar qayd etgan.

Xususan, IJF ma’lumotlariga ko‘ra, u 2026 yil mart oyida Tbilisi Grand Slam musobaqasida, aprel oyida esa Osiyo chempionatida uchinchi o‘rinni egallagan. Avgustda Shveysariyadagi Ecole Mont-Olivet Lausanne Grand Slam turnirida ham bronza medaliga sazovor bo‘lgan.

Aichi–Nagoya tatamisidagi bronza esa uning shu yilgi xalqaro sovrinlar kolleksiyasiga yana bir nufuzli medalni qo‘shdi.

O‘zbekiston dzyudosi medallar yo‘lini boshladi

Aichi–Nagoya-2026 doirasida dzyudo bahslari 30 sentyabr kuni boshlandi. Musobaqada 32 mamlakatdan 199 nafar dzyudochi ishtirok etmoqda. Birinchi kun dasturidan erkaklar o‘rtasida -60 va -66 kilogramm, ayollar o‘rtasida -48 va -52 kilogramm vazn toifalari o‘rin olgan.

O‘zbekiston terma jamoasi tarkibida Samariddin Qo‘chqorov -60 kilogramm vazn toifasida maydonga tushdi. Keyingi kunlarda terma jamoaning boshqa vakillari ham medallar uchun kurashni davom ettiradi.

Qo‘chqorovning bronzasi esa O‘zbekiston dzyudosi uchun musobaqaning birinchi sovrini sifatida alohida ahamiyat kasb etmoqda.

Medallar soni yana oshdi

Samariddin Qo‘chqorovning bronza medali O‘zbekiston delegatsiyasining Aichi–Nagoya-2026dagi umumiy natijasiga ham qo‘shildi.

Shu tariqa, O‘zbekiston delegatsiyasi hisobida 14 ta oltin, 17 ta kumush va 18 ta bronza — jami 49 ta medal jamlandi.

Aichi va Nagoyadagi musobaqalar hali davom etmoqda. Demak, O‘zbekiston sportchilari oldida yangi medallar uchun imkoniyatlar ham saqlanib qolmoqda.

Samariddin Qo‘chqorov esa bugun dzyudo tatamisida muhim vazifani bajardi — u shiddatli raqobat orasida O‘zbekiston bayrog‘ini yana bir bor shohsupaga olib chiqdi. Endi uning bronzasi Aichi–Nagoyadagi o‘zbek dzyudosi medallari seriyasining boshlanishi bo‘lishi kutilmoqda.

Samariddin Qo‘chqorovAichi–Nagoya 2026XX Osiyo o‘yinlariDzyudo
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Aytjan Xalmaxanov yapon raqibini yengib, Osiyo chempioni bo‘ldiAytjan Xalmaxanov yapon raqibini yengib, Osiyo chempioni bo‘ldiBugun 18:48To‘rtinchi kun dramasi va 4 ta yangi bronza: O‘zbekiston Osiyo o‘yinlarida 14-o‘ringa tushdiTo‘rtinchi kun dramasi va 4 ta yangi bronza: O‘zbekiston Osiyo o‘yinlarida 14-o‘ringa tushdi23 sentabr 19:37Shohista Nazarova Aichi–Nagoya-2026da bronza medal oldiShohista Nazarova Aichi–Nagoya-2026da bronza medal oldi28 sentabr 14:56Osiyo o‘yinlarida akademik eshkak eshuvchilarimiz musobaqani shohsupada yakunladiOsiyo o‘yinlarida akademik eshkak eshuvchilarimiz musobaqani shohsupada yakunladi24 sentabr 17:24Sitora Turdibekova Osiyo o‘yinlarida bronza medali oldiSitora Turdibekova Osiyo o‘yinlarida bronza medali oldiBugun 10:43Razambek Jamalov va G‘ulomjon Abdullayev Kojaelida chempion bo‘ldi!Razambek Jamalov va G‘ulomjon Abdullayev Kojaelida chempion bo‘ldi!3 avgust 06:09
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi