Samariddin Qo‘chqorov tojikistonlik raqibini yengib, bronza oldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Samariddin Qo‘chqorov dzyudo bo‘yicha -60 kilogramm vazn toifasida Tojikiston vakili Loiq Kudbudinovni mag‘lub etib, XX Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston delegatsiyasi uchun bronza medalini qo‘lga kiritdi.
- Bu medal O‘zbekiston dzyudo terma jamoasining Aichi–Nagoya-2026dagi ilk sovrini bo‘ldi va mamlakat delegatsiyasining medallar kolleksiyasini 49 taga yetkazdi.
Aichi–Nagoyada o‘tayotgan XX Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston delegatsiyasi yana bir medalga ega chiqdi. Dzyudo bo‘yicha -60 kilogramm vazn toifasida tatamiga chiqqan Samariddin Qo‘chqorov bronza medali uchun kechgan bellashuvda Tojikiston vakili Loiq Kudbudinovni mag‘lub etib, shohsupaning uchinchi pog‘onasidan joy oldi.
Bu medal O‘zbekiston dzyudo terma jamoasining Aichi–Nagoya-2026dagi ilk sovrini bo‘ldi. Qo‘chqorovning natijasi bilan mamlakat delegatsiyasining medallar kolleksiyasi ham yana boyidi.
Bronza uchun hal qiluvchi bellashuv
-60 kilogramm vazn toifasidagi bahslarda O‘zbekiston sharafini himoya qilgan Samariddin Qo‘chqorov musobaqani muvaffaqiyatli yakunlash uchun yana bir muhim to‘siqdan o‘tishi kerak edi.
Bronza medali uchun u tojikistonlik Loiq Kudbudinovga qarshi tatamiga chiqdi. Muhim bellashuvda hamyurtimiz o‘z imkoniyatlaridan unumli foydalanib, raqibini mag‘lubiyatga uchratdi va Osiyo o‘yinlarining sovrindoriga aylandi.
Rasmiy Xalqaro dzyudo federatsiyasi natijalarida ham ushbu vazn toifasida Yaponiya vakili Xayato Kondo chempion, Qozog‘istonlik Yeldos Smetov kumush medal sohibi bo‘lgani, Samariddin Qo‘chqorov va Xitoy vakili Ma Yuylin esa bronza medallarini qo‘lga kiritgani qayd etilgan.
Qo‘chqorov uchun yana bir muhim xalqaro natija
Samariddin Qo‘chqorov Aichi–Nagoyaga shunchaki ishtirokchi sifatida kelmagan edi. 21 yoshli dzyudochi bu yil xalqaro maydonda ham sovrinli natijalar qayd etgan.
Xususan, IJF ma’lumotlariga ko‘ra, u 2026 yil mart oyida Tbilisi Grand Slam musobaqasida, aprel oyida esa Osiyo chempionatida uchinchi o‘rinni egallagan. Avgustda Shveysariyadagi Ecole Mont-Olivet Lausanne Grand Slam turnirida ham bronza medaliga sazovor bo‘lgan.
Aichi–Nagoya tatamisidagi bronza esa uning shu yilgi xalqaro sovrinlar kolleksiyasiga yana bir nufuzli medalni qo‘shdi.
O‘zbekiston dzyudosi medallar yo‘lini boshladi
Aichi–Nagoya-2026 doirasida dzyudo bahslari 30 sentyabr kuni boshlandi. Musobaqada 32 mamlakatdan 199 nafar dzyudochi ishtirok etmoqda. Birinchi kun dasturidan erkaklar o‘rtasida -60 va -66 kilogramm, ayollar o‘rtasida -48 va -52 kilogramm vazn toifalari o‘rin olgan.
O‘zbekiston terma jamoasi tarkibida Samariddin Qo‘chqorov -60 kilogramm vazn toifasida maydonga tushdi. Keyingi kunlarda terma jamoaning boshqa vakillari ham medallar uchun kurashni davom ettiradi.
Qo‘chqorovning bronzasi esa O‘zbekiston dzyudosi uchun musobaqaning birinchi sovrini sifatida alohida ahamiyat kasb etmoqda.
Medallar soni yana oshdi
Samariddin Qo‘chqorovning bronza medali O‘zbekiston delegatsiyasining Aichi–Nagoya-2026dagi umumiy natijasiga ham qo‘shildi.
Shu tariqa, O‘zbekiston delegatsiyasi hisobida 14 ta oltin, 17 ta kumush va 18 ta bronza — jami 49 ta medal jamlandi.
Aichi va Nagoyadagi musobaqalar hali davom etmoqda. Demak, O‘zbekiston sportchilari oldida yangi medallar uchun imkoniyatlar ham saqlanib qolmoqda.
Samariddin Qo‘chqorov esa bugun dzyudo tatamisida muhim vazifani bajardi — u shiddatli raqobat orasida O‘zbekiston bayrog‘ini yana bir bor shohsupaga olib chiqdi. Endi uning bronzasi Aichi–Nagoyadagi o‘zbek dzyudosi medallari seriyasining boshlanishi bo‘lishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…