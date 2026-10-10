Gruziyalik afsonaviy murabbiy rasman terma jamoamiz boshqaruvini qo‘lga oldi

·88·Sport
Gruziyalik afsonaviy murabbiy rasman terma jamoamiz boshqaruvini qo‘lga oldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Gruziyalik taniqli mutaxassis Lasha Gudjedjiani rasman dzyudo bo‘yicha O‘zbekiston milliy terma jamoasining bosh murabbiyi etib tayinlandi.
  • Gudjedjiani boshchiligidagi jamoa «Lausanne Grand Slam 2026»da 1 ta oltin, 2 ta kumush va 2 ta bronza medalni qo‘lga kiritib, dunyoning 77 davlati orasida kuchli oltilikdan o‘rin oldi.

O‘zbekiston dzyudosi yirik tarixiy o‘zgarish arafasida. Gruziyalik taniqli va yuqori malakali mutaxassis Lasha Gudjedjiani rasman dzyudo bo‘yicha O‘zbekiston milliy terma jamoasining bosh murabbiyi etib tayinlandi.

O‘zbekiston dzyudo federatsiyasi raisi Azizjon Kamilov va Lasha Gudjedjiani o‘rtasida rasmiy hamkorlik shartnomasi imzolandi. Ushbu tayinlov o‘zbek dzyudosini yangi bosqichga olib chiqish va oldinda turgan nufuzli musobaqalarda yuqori marralarni zabt etish yo‘lidagi strategik qadam bo‘ldi.

Debyutdagi muvaffaqiyatlar: Shveysariya va Yaponiyadagi yorqin natijalar

Gudjedjiani amalda jamoa bilan ishlashni boshlab ulgurgan va uning dastlabki musobaqalariyoq yuqori samaradorlikni ko‘rsatdi:

  • «Lausanne Grand Slam 2026» muvaffaqiyati: Shveysariyada bo‘lib o‘tgan ushbu nufuzli musobaqa gruziyalik mutaxassis uchun O‘zbekiston termasi boshqaruvidagi ilk sinov bo‘ldi. Unda terma jamoamiz 1 ta oltin, 2 ta kumush va 2 ta bronza medalini qo‘lga kiritib, dunyoning 77 davlati orasida kuchli oltilikdan (Top-6) munosib o‘rin egalladi;

  • XX Osiyo o‘yinlaridagi vitse-chempionlik: Yaponiya mezbonlik qilgan Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston dzyudochilari ajoyib mahorat ko‘rsatib, 2 ta oltin, 2 ta kumush va 3 ta bronza medaliga sazovor bo‘lishdi. Umumjamoa hisobida esa faqat mezbon Yaponiyadan keyin 2-o‘rinni band etishdi.

Gruziyalik afsonaviy murabbiy rasman terma jamoamiz boshqaruvini qo‘lga oldi

Bosh murabbiyning ulkan tajribasi: Olimpiadalar va Jahon chempionligi

Lasha Gudjedjiani — jahon dzyudosida o‘z nomi va uslubiga ega bo‘lgan eng tajribali mutaxassislardan biri:

  • Gruziya termasidagi 5 yillik zafarli davr: U Toshkentga kelguniga qadar besh yil davomida Gruziya milliy terma jamoasiga ustozlik qilgan;

  • Olimpiya shohsupalari: Gudjedjiani qo‘l ostida gruzin dzyudochilari Tokio-2020 Olimpiadasida 1 ta oltin, 3 ta kumush, Parij-2024 Olimpiya o‘yinlarida esa 1 ta oltin va 2 ta kumush medalni naqd qilishgan;

  • Jamoaviy tarixiy oltin: 2025 yilda uning boshchiligidagi Gruziya terma jamoasi dunyo birinchiligining jamoaviy bahslarida tengsiz bo‘lib, tarixiy Jahon chempionligini rasmiylashtirgan;

  • Shaxsiy sport faoliyati: Lashaning o‘zi ham tatamida kuchli sportchi sifatida nom qozongan bo‘lib, faoliyati davomida ikki bor Jahon chempionati sovrindori bo‘lgan.

Asosiy nishon — Los-Anjeles-2028 Olimpiadasi

O‘zbekiston dzyudo federatsiyasi yangi bosh murabbiyning boy tajribasi, zamonaviy metodikasi va kuchli g‘alaba ruhiyati terma jamoa salohiyatini yangi cho‘qqiga olib chiqishiga ishonch bildirdi.

Gudjedjiani boshchiligidagi mashg‘ulotlar endilikda asosiy maqsad — 2028 yilda AQSHning Los-Anjeles shahrida bo‘lib o‘tadigan yozgi Olimpiya o‘yinlarida milliy dzyudo tarixidagi eng yuqori natijalarni qayd etishga yo‘naltiriladi.

Lasha GudjedjianiO‘zbekiston dzyudo federatsiyasiLausan Grand Slam 2026Los-Anjeles 2028 Olimpiada
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lasha Gudjedjiani rasman O‘zbekiston dzyudo terma jamoasi bosh murabbiyi etib tayinlandi!Lasha Gudjedjiani rasman O‘zbekiston dzyudo terma jamoasi bosh murabbiyi etib tayinlandi!13 sentabr 09:20Dzyudochilarimiz Janubiy Amerikani zabt etishga shay: terma jamoa tarkibi!Dzyudochilarimiz Janubiy Amerikani zabt etishga shay: terma jamoa tarkibi!14 avgust 17:38Merab Dvalishvili ashaddiy raqibining mag‘lubiyati haqida shov-shuvli bayonot berdiMerab Dvalishvili ashaddiy raqibining mag‘lubiyati haqida shov-shuvli bayonot berdi15 sentabr 08:10Usmon Dembele Xvicha Kvaratsxeliyani "Oltin to‘p"ga loyiq deb topdiUsmon Dembele Xvicha Kvaratsxeliyani "Oltin to‘p"ga loyiq deb topdi19 sentabr 16:54Dahshatli mojaro: Umar Nurmagomedov gruziyalik sobiq chempionning yolg‘onini fosh qildiDahshatli mojaro: Umar Nurmagomedov gruziyalik sobiq chempionning yolg‘onini fosh qildi29 avgust 14:22Olimpiadada dahshatli 3-tur: O‘zbekiston jamoalarini kuchli raqiblar sinovi kutmoqdaOlimpiadada dahshatli 3-tur: O‘zbekiston jamoalarini kuchli raqiblar sinovi kutmoqda18 sentabr 14:31
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi