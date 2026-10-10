Gruziyalik afsonaviy murabbiy rasman terma jamoamiz boshqaruvini qo‘lga oldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Gruziyalik taniqli mutaxassis Lasha Gudjedjiani rasman dzyudo bo‘yicha O‘zbekiston milliy terma jamoasining bosh murabbiyi etib tayinlandi.
- Gudjedjiani boshchiligidagi jamoa «Lausanne Grand Slam 2026»da 1 ta oltin, 2 ta kumush va 2 ta bronza medalni qo‘lga kiritib, dunyoning 77 davlati orasida kuchli oltilikdan o‘rin oldi.
O‘zbekiston dzyudosi yirik tarixiy o‘zgarish arafasida. Gruziyalik taniqli va yuqori malakali mutaxassis Lasha Gudjedjiani rasman dzyudo bo‘yicha O‘zbekiston milliy terma jamoasining bosh murabbiyi etib tayinlandi.
O‘zbekiston dzyudo federatsiyasi raisi Azizjon Kamilov va Lasha Gudjedjiani o‘rtasida rasmiy hamkorlik shartnomasi imzolandi. Ushbu tayinlov o‘zbek dzyudosini yangi bosqichga olib chiqish va oldinda turgan nufuzli musobaqalarda yuqori marralarni zabt etish yo‘lidagi strategik qadam bo‘ldi.
Debyutdagi muvaffaqiyatlar: Shveysariya va Yaponiyadagi yorqin natijalar
Gudjedjiani amalda jamoa bilan ishlashni boshlab ulgurgan va uning dastlabki musobaqalariyoq yuqori samaradorlikni ko‘rsatdi:
«Lausanne Grand Slam 2026» muvaffaqiyati: Shveysariyada bo‘lib o‘tgan ushbu nufuzli musobaqa gruziyalik mutaxassis uchun O‘zbekiston termasi boshqaruvidagi ilk sinov bo‘ldi. Unda terma jamoamiz 1 ta oltin, 2 ta kumush va 2 ta bronza medalini qo‘lga kiritib, dunyoning 77 davlati orasida kuchli oltilikdan (Top-6) munosib o‘rin egalladi;
XX Osiyo o‘yinlaridagi vitse-chempionlik: Yaponiya mezbonlik qilgan Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston dzyudochilari ajoyib mahorat ko‘rsatib, 2 ta oltin, 2 ta kumush va 3 ta bronza medaliga sazovor bo‘lishdi. Umumjamoa hisobida esa faqat mezbon Yaponiyadan keyin 2-o‘rinni band etishdi.
Bosh murabbiyning ulkan tajribasi: Olimpiadalar va Jahon chempionligi
Lasha Gudjedjiani — jahon dzyudosida o‘z nomi va uslubiga ega bo‘lgan eng tajribali mutaxassislardan biri:
Gruziya termasidagi 5 yillik zafarli davr: U Toshkentga kelguniga qadar besh yil davomida Gruziya milliy terma jamoasiga ustozlik qilgan;
Olimpiya shohsupalari: Gudjedjiani qo‘l ostida gruzin dzyudochilari Tokio-2020 Olimpiadasida 1 ta oltin, 3 ta kumush, Parij-2024 Olimpiya o‘yinlarida esa 1 ta oltin va 2 ta kumush medalni naqd qilishgan;
Jamoaviy tarixiy oltin: 2025 yilda uning boshchiligidagi Gruziya terma jamoasi dunyo birinchiligining jamoaviy bahslarida tengsiz bo‘lib, tarixiy Jahon chempionligini rasmiylashtirgan;
Shaxsiy sport faoliyati: Lashaning o‘zi ham tatamida kuchli sportchi sifatida nom qozongan bo‘lib, faoliyati davomida ikki bor Jahon chempionati sovrindori bo‘lgan.
Asosiy nishon — Los-Anjeles-2028 Olimpiadasi
O‘zbekiston dzyudo federatsiyasi yangi bosh murabbiyning boy tajribasi, zamonaviy metodikasi va kuchli g‘alaba ruhiyati terma jamoa salohiyatini yangi cho‘qqiga olib chiqishiga ishonch bildirdi.
Gudjedjiani boshchiligidagi mashg‘ulotlar endilikda asosiy maqsad — 2028 yilda AQSHning Los-Anjeles shahrida bo‘lib o‘tadigan yozgi Olimpiya o‘yinlarida milliy dzyudo tarixidagi eng yuqori natijalarni qayd etishga yo‘naltiriladi.
Izohlar 0
…