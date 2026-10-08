Goal nashri Yevro-2028 favoritlari reytingini tuzdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- GOAL nashri Yevro-2028 uchun dastlabki kuchlar reytingini tuzdi, unda Ispaniya birinchi o‘rinni egalladi.
- Ispaniya 2026 yilgi Jahon chempionatida ham g‘olib chiqqani va tarkibida Lamin Yamal kabi yosh iste’dodlar borligi sababli asosiy favorit sifatida ko‘rilmoqda.
- Reytingda Fransiya ikkinchi, mezbonlardan biri bo‘lgan Angliya esa uchinchi o‘rinni band etdi.
Yevropa futbolida navbatdagi katta musobaqaga tayyorgarlik boshlanishi bilanoq asosiy favorit kim bo‘lishi haqidagi bahslar qizidi. GOAL sport portali esa o‘zining Yevro-2028 uchun dastlabki kuchlar reytingini e’lon qilib, amaldagi Yevropa va jahon chempionlarini birinchi o‘ringa qo‘ydi.
Ispaniya milliy jamoasi 20 ta terma jamoa kiritilgan reytingda birinchi pog‘onadan joy oldi. Fransiya ikkinchi, turnir mezbonlaridan biri bo‘lgan Angliya esa uchinchi o‘rinni egalladi.
Ispaniya yana asosiy favorit sifatida ko‘rilmoqda
GOAL tahlilchilarining fikricha, Ispaniya 2028 yilgi Yevropa chempionatiga «yengish kerak bo‘lgan jamoa» maqomida yetib borishi mumkin.
Bunga bir nechta omil bor. Ispaniya 2026 yilgi Jahon chempionatida ham g‘olib chiqdi va shu tariqa Yevropa hamda jahon chempionligi unvonini bir vaqtda o‘zida jamlagan terma jamoaga aylandi.
Bundan tashqari, Luis de la Fuente jamoasining tarkibi hali o‘zining eng yuqori nuqtasiga yetgani yo‘q. Ayniqsa, yosh yulduzlar kelgusi ikki yil davomida yanada katta tajriba to‘plashi kutilmoqda.
GOAL alohida e’tiborni Lamin Yamalga qaratgan. U so‘nggi xalqaro yig‘inda Ispaniyaning dastlabki uchta o‘yinida ham hisobni ochgan va Angliyaga qarshi «Uembli»dagi g‘alabada ham muhim rol o‘ynagan. Ispaniya Xorvatiyani ikki marta mag‘lub etgan va Chexiyani ham yengib, Millatlar ligasida muvaffaqiyatli start olgan.
Fransiya va Angliya Ispaniyaga eng yaqin raqiblar
Reytingda Fransiya ikkinchi o‘rindan joy oldi.
Zinedin Zidan boshchiligidagi yangi davr fransuzlar uchun umidbaxsh boshlangan. Xususan, Maykl Olize so‘nggi xalqaro o‘yinlarda o‘zini ko‘rsatib, bir nechta muhim gollarga mualliflik qildi.
Uning kuchli formasi Kilian Mbappe kabi yetakchilar atrofida shakllangan Fransiya hujumiga yana bir jiddiy imkoniyat qo‘shmoqda.
Uchinchi pog‘onada esa Angliya bor.
Bu tanlov ham bejiz emas. Angliya Yevro-2028 musobaqasini o‘z maydonida o‘tkazadigan mezbonlardan biri. GOAL tahlilida Tomas Tuxel jamoasining so‘nggi xalqaro yig‘indagi o‘yini, jumladan Xorvatiya ustidan 7:0 hisobidagi yirik g‘alabasi alohida qayd etilgan.
Shuningdek, Garri Keyn, Jud Bellingem va boshqa yetakchilarning imkoniyatlari Angliyani chempionlik uchun jiddiy da’vogar sifatida ko‘rsatmoqda.
Yevro-2028 uchun kuchli o‘nlik
GOAL tuzgan dastlabki reytingda eng yuqori o‘rinlarni quyidagi terma jamoalar egallagan:
Ispaniya
Fransiya
Angliya
Portugaliya
Germaniya
Niderlandiya
Shveysariya
Norvegiya
Belgiya
Italiya
Bu ro‘yxatda Portugaliya to‘rtinchi, Germaniya beshinchi, Niderlandiya oltinchi o‘rinda qayd etilgan. Shveysariya va Norvegiya ham kuchli o‘nlikdan joy olgan.
Xorvatiya, Turkiya va Ukraina qayerda?
Reytingda Xorvatiya 13-pog‘onadan joy olgan. Turkiya 16, Ukraina esa 20-o‘rinni egallagan.
Ayniqsa, Xorvatiyaning nisbatan past baholanishi e’tiborga molik. Jamoa so‘nggi xalqaro yig‘inda Ispaniyadan ikki marta mag‘lub bo‘lgan, Angliyaga qarshi esa 1:7 hisobidagi og‘ir mag‘lubiyatni qabul qilib olgan. GOAL tahlilchilari jamoada avlodlar almashinuvi jarayoni kechayotganini ta’kidlagan.
Turkiya ham so‘nggi o‘yinlarda kutilgan natijalarni ko‘rsata olmagan. Ukraina esa 20-pog‘onadan o‘rin olgan bo‘lsa-da, turnirgacha bo‘lgan ikki yil davomida vaziyatni sezilarli yaxshilashi mumkin bo‘lgan jamoalardan biri sifatida ko‘rilmoqda.
Hali ikki yil bor — reyting o‘zgarishi aniq
Eng muhimi, bu yakuniy reyting emas.
Yevro-2028 Angliya, Shotlandiya, Uels va Irlandiyada o‘tkaziladi. GOAL mazkur ro‘yxatni musobaqagacha bo‘lgan dastlabki «kuchlar reytingi» sifatida taqdim etgan. Yevropa chempionatiga saralash o‘yinlari ham hali oldinda.
Shuning uchun bugungi favorit ikki yildan keyingi chempionni anglatmasligi mumkin. Ammo hozirgi manzara Ispaniya foydasiga ishlamoqda: jamoa jahon va Yevropa chempionligiga ega, yosh avlod tez sur’atda tajriba orttirmoqda, Lamin Yamal kabi yulduzlar esa hali o‘zining eng yuqori cho‘qqisiga chiqib ulgurmagan.
Demak, Yevro-2028 hali boshlanmagan bo‘lsa-da, birinchi jiddiy signal berildi. Hozircha Yevropa futbolida chempionlik taxti uchun eng katta da’vogar sifatida Ispaniya ko‘rilmoqda. Uning eng yaqin ta’qibchilari esa Fransiya va Angliya bo‘lib turibdi.
Izohlar 0
…