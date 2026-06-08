Koʻp martalik rekord: SpaceX raketasi koinotga 35-marta uchirildi

·31·Texno
Koʻp martalik rekord: SpaceX raketasi koinotga 35-marta uchirildi

2026-yil 8-iyun kuni SpaceX kompaniyasi Florida shtatidagi Kanaveral burnidan Falcon 9 raketasining navbatdagi parvozini muvaffaqiyatli amalga oshirdi. Starlink 10-35 missiyasi doirasida Yer orbitasiga Starlink sunʼiy yoʻldosh internet tizimining 29 ta qurilmasi olib chiqildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Parvoz shtat rejimida oʻtdi va foydali yuk ajralganidan soʻng, raketaning birinchi pogʻonasi Yerga qaytib, Atlantika okeanidagi A Shortfall of Gravitas avtonom dengiz platformasiga qoʻndi. Ushbu missiyaning asosiy voqeasi koʻp martalik foydalanish boʻyicha oʻrnatilgan yangi jahon rekordidir.

B1067 raqamli birinchi pogʻona uchun ushbu parvoz ekspluatatsiya davridagi 35-uchish boʻldi. Shu tariqa, SpaceX bitta raketa tashuvchisini qayta ishlatish boʻyicha oʻzining shaxsiy rekordini yana bir bor yangiladi. Koʻp martalik texnologiyalarni rivojlantirish koinotga chiqish xarajatlarini kamaytirishning asosiy omili boʻlib qolmoqda.

Maʼlumot uchun, Rossiyaning birinchi koʻp martalik raketasi boʻlishi kutilayotgan «Amur-SPG» tashuvchisining parvoz sinovlari 2031-yilda boshlanishi rejalashtirilgan. Taxminlarga koʻra, uning birinchi pogʻonasidan 50 martagacha foydalanish mumkin boʻladi.

SpaceXFalcon 9StarlinkKoinotTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Eventbrite va Vimeo egasi Bending Spoons IPO uchun ariza topshirdiEventbrite va Vimeo egasi Bending Spoons IPO uchun ariza topshirdiBugun, 13:57Massachusetsda joylashuv maʼlumotlarini sotishni taqiqlovchi qonun qabul qilindiMassachusetsda joylashuv maʼlumotlarini sotishni taqiqlovchi qonun qabul qilindiBugun, 13:27Ryzen 9 7950X3D protsessori «shishib» ketdi: AMD kafolat berishdan bosh tortdiRyzen 9 7950X3D protsessori «shishib» ketdi: AMD kafolat berishdan bosh tortdiBugun, 12:30ZTE U15S: 10 000 mAs batareya va Wi-Fi 6 ga ega portativ router sotuvga chiqdiZTE U15S: 10 000 mAs batareya va Wi-Fi 6 ga ega portativ router sotuvga chiqdiBugun, 11:27Uber, Wayve va Waymo: Londonda robotaksilar jangi boshlanmoqdaUber, Wayve va Waymo: Londonda robotaksilar jangi boshlanmoqdaBugun, 11:26Xiaomi 13T uchun Android 16 asosidagi HyperOS 3 yangilanishi chiqdiXiaomi 13T uchun Android 16 asosidagi HyperOS 3 yangilanishi chiqdiBugun, 10:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus