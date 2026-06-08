Koʻp martalik rekord: SpaceX raketasi koinotga 35-marta uchirildi
2026-yil 8-iyun kuni SpaceX kompaniyasi Florida shtatidagi Kanaveral burnidan Falcon 9 raketasining navbatdagi parvozini muvaffaqiyatli amalga oshirdi. Starlink 10-35 missiyasi doirasida Yer orbitasiga Starlink sunʼiy yoʻldosh internet tizimining 29 ta qurilmasi olib chiqildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Parvoz shtat rejimida oʻtdi va foydali yuk ajralganidan soʻng, raketaning birinchi pogʻonasi Yerga qaytib, Atlantika okeanidagi A Shortfall of Gravitas avtonom dengiz platformasiga qoʻndi. Ushbu missiyaning asosiy voqeasi koʻp martalik foydalanish boʻyicha oʻrnatilgan yangi jahon rekordidir.
B1067 raqamli birinchi pogʻona uchun ushbu parvoz ekspluatatsiya davridagi 35-uchish boʻldi. Shu tariqa, SpaceX bitta raketa tashuvchisini qayta ishlatish boʻyicha oʻzining shaxsiy rekordini yana bir bor yangiladi. Koʻp martalik texnologiyalarni rivojlantirish koinotga chiqish xarajatlarini kamaytirishning asosiy omili boʻlib qolmoqda.
Maʼlumot uchun, Rossiyaning birinchi koʻp martalik raketasi boʻlishi kutilayotgan «Amur-SPG» tashuvchisining parvoz sinovlari 2031-yilda boshlanishi rejalashtirilgan. Taxminlarga koʻra, uning birinchi pogʻonasidan 50 martagacha foydalanish mumkin boʻladi.
…