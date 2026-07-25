Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlar
Bugungi kunda haydovchilar xavfsizlik, qulaylik va ishonchlilikni zamonaviy avtomobillarning ajralmas qismi sifatida qabul qilishadi. Biroq, bir necha oʻn yillar muqaddam avtomobil egalari oʻz sayohatlarini biroz boʻlsada yengillashtirish uchun gʻaroyib va baʼzan kulgili koʻringan aksessuarlarga tayanishgan. Tarixiy arxivlar shuni koʻrsatadiki, oʻsha davrdagi koʻplab qurilmalarning foydalilik darajasi bugun katta shubha ostiga olinishi mumkin. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Avtomobil olamidagi qiziqarli eksponatlardan biri Berkeley kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan Caravette tirkamasidir. Mini avtomobillari uchun moʻljallangan ushbu mitti karvon zamonaviy tirkamalarning ajdodi hisoblansa-da, u juda sodda va oʻsha davr uchun ancha qimmat boʻlgan. Hozirgi pul qiymatida taxminan 2500 funt sterlingga tushadigan ushbu qurilma haydovchilar uchun ham qiziqarli, ham biroz qoʻrqinchli koʻrinishga ega edi.
Qulaylik va dizayn borasidagi gʻaroyib yechimlarYoʻl tirbandliklarida choy ichishni xush koʻruvchilar uchun Brexton kompaniyasi maxsus qisqichli stollarni taklif qilgan. Bu stolcha yordamida haydovchilar chinni finjonlarda choy ichib, vaqt oʻtkazishlari mumkin edi. Yana bir gʻalati yechim esa quyoshdan himoyalovchi koʻzoynaklar oʻrniga avtomobil tomining old qismiga oʻrnatiladigan ulkan "qanot" boʻlgan. U nafaqat haydovchining koʻzini quyoshdan toʻsgan, balki Austin A35 kabi mashinalarga qoʻshimcha aerodinamik kuch bagʻishlaydi deb ishonilgan.
Shuningdek, oʻsha davrlarda mashhur poygachilarning reklamadagi ishtiroki ham oʻzgacha boʻlgan. Masalan, Stirling Moss bugungi kunda Lewis Hamilton kabi yulduzlar tasavvur ham qila olmaydigan mahsulotlarni — oddiy avtomobil artgich latta va tozalash vositalarini targʻib qilgan. Bu kabi mahsulotlar oʻsha paytda hatto eng yaxshi bayram sovgʻasi sifatida ham eʼtirof etilgan.
Texnik nazorat va xavfsizlik elementlari
- Monsall holdall: Zamonaviy tom qutilarining (roof box) ilk koʻrinishi boʻlib, u har qanday avtomobil rangiga moslab ishlab chiqarilgan.
- Inflatable cushions: Mosely kompaniyasi tomonidan taklif etilgan havo bilan damlanadigan yostiqchalar yumshoq oʻrindiqlarni yanada qulay qilishga xizmat qilgan.
- Bowmonk Dynometer: Tormoz tizimi qanchalik ishlayotganini va yoqilgʻi sarfini oʻlchaydigan, asboblar paneliga shunchaki yopishtirib qoʻyiladigan qurilma.
- Delaney Galley: Triumph Herald kabi eshiklari oson yechiladigan mashinalarda haydovchi burilishlarda tushib ketmasligi uchun oʻrnatilgan xavfsizlik kamarlari.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, oʻtmishdagi ushbu gʻayrioddiy gadjetlar bugungi zamonaviy qulayliklar poydevori boʻlib xizmat qilgan. Ixbt.com maʼlumotlariga tayanib aytish mumkinki, ushbu aksessuarlarning koʻpchiligi oʻz davrida haydovchilar uchun haqiqiy innovatsiya sifatida taqdim etilgan, garchi bugun ular bizga biroz gʻalati tuyulsa-da.
…