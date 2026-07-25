Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlar

·10·Avto
Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlar

Bugungi kunda haydovchilar xavfsizlik, qulaylik va ishonchlilikni zamonaviy avtomobillarning ajralmas qismi sifatida qabul qilishadi. Biroq, bir necha oʻn yillar muqaddam avtomobil egalari oʻz sayohatlarini biroz boʻlsada yengillashtirish uchun gʻaroyib va baʼzan kulgili koʻringan aksessuarlarga tayanishgan. Tarixiy arxivlar shuni koʻrsatadiki, oʻsha davrdagi koʻplab qurilmalarning foydalilik darajasi bugun katta shubha ostiga olinishi mumkin. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Avtomobil olamidagi qiziqarli eksponatlardan biri Berkeley kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan Caravette tirkamasidir. Mini avtomobillari uchun moʻljallangan ushbu mitti karvon zamonaviy tirkamalarning ajdodi hisoblansa-da, u juda sodda va oʻsha davr uchun ancha qimmat boʻlgan. Hozirgi pul qiymatida taxminan 2500 funt sterlingga tushadigan ushbu qurilma haydovchilar uchun ham qiziqarli, ham biroz qoʻrqinchli koʻrinishga ega edi.

Qulaylik va dizayn borasidagi gʻaroyib yechimlar

Yoʻl tirbandliklarida choy ichishni xush koʻruvchilar uchun Brexton kompaniyasi maxsus qisqichli stollarni taklif qilgan. Bu stolcha yordamida haydovchilar chinni finjonlarda choy ichib, vaqt oʻtkazishlari mumkin edi. Yana bir gʻalati yechim esa quyoshdan himoyalovchi koʻzoynaklar oʻrniga avtomobil tomining old qismiga oʻrnatiladigan ulkan "qanot" boʻlgan. U nafaqat haydovchining koʻzini quyoshdan toʻsgan, balki Austin A35 kabi mashinalarga qoʻshimcha aerodinamik kuch bagʻishlaydi deb ishonilgan.

Shuningdek, oʻsha davrlarda mashhur poygachilarning reklamadagi ishtiroki ham oʻzgacha boʻlgan. Masalan, Stirling Moss bugungi kunda Lewis Hamilton kabi yulduzlar tasavvur ham qila olmaydigan mahsulotlarni — oddiy avtomobil artgich latta va tozalash vositalarini targʻib qilgan. Bu kabi mahsulotlar oʻsha paytda hatto eng yaxshi bayram sovgʻasi sifatida ham eʼtirof etilgan.

Texnik nazorat va xavfsizlik elementlari

  • Monsall holdall: Zamonaviy tom qutilarining (roof box) ilk koʻrinishi boʻlib, u har qanday avtomobil rangiga moslab ishlab chiqarilgan.
  • Inflatable cushions: Mosely kompaniyasi tomonidan taklif etilgan havo bilan damlanadigan yostiqchalar yumshoq oʻrindiqlarni yanada qulay qilishga xizmat qilgan.
  • Bowmonk Dynometer: Tormoz tizimi qanchalik ishlayotganini va yoqilgʻi sarfini oʻlchaydigan, asboblar paneliga shunchaki yopishtirib qoʻyiladigan qurilma.
  • Delaney Galley: Triumph Herald kabi eshiklari oson yechiladigan mashinalarda haydovchi burilishlarda tushib ketmasligi uchun oʻrnatilgan xavfsizlik kamarlari.
Oʻsha davrning yana bir qiziqarli ixtirosi — standart oʻrindiqlarga mahkamlanadigan qoʻshimcha tayanchlar boʻlgan. Bu hozirgi Recaro sport oʻrindiqlarining sodda koʻrinishi boʻlib, uzoq masofali safarlarda haydovchining belini ushlab turishga moʻljallangan. Garchi bu aksessuarlarning aksariyati bugungi kunda texnologik taraqqiyot tufayli oʻz ahamiyatini yoʻqotgan boʻlsa-da, ular avtomobil madaniyati qanday shakllanganini tushunishda muhim ahamiyatga ega.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, oʻtmishdagi ushbu gʻayrioddiy gadjetlar bugungi zamonaviy qulayliklar poydevori boʻlib xizmat qilgan. Ixbt.com maʼlumotlariga tayanib aytish mumkinki, ushbu aksessuarlarning koʻpchiligi oʻz davrida haydovchilar uchun haqiqiy innovatsiya sifatida taqdim etilgan, garchi bugun ular bizga biroz gʻalati tuyulsa-da.

AvtomobilTarixAksessuarlarRetroTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Avtomobil sanoatining unutilgan va gʻalati aksessuarlari: Tarixga nazarAvtomobil sanoatining unutilgan va gʻalati aksessuarlari: Tarixga nazarBugun, 01:23Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarAvtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarBugun, 01:21Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarAvtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarBugun, 00:50Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarAvtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarBugun, 00:26Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarAvtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarBugun, 00:24Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarAvtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarKecha, 23:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan