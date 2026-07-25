Volkswagen muhandislari Rivian bilan hamkorlik ortidan noqonuniy daromad koʻrishda ayblandi

·18·Texno
Volkswagen muhandislari Rivian bilan hamkorlik ortidan noqonuniy daromad koʻrishda ayblandi

AQSH Adliya vazirligi Germaniyaning Volkswagen konsernida ishlovchi ikki nafar muhandisga nisbatan qimmatli qogʻozlar bilan bogʻliq firibgarlik ayblovini eʼlon qildi. Michael Stamp va Marcus Plank ismli mutaxassislar avtogigantning Rivian kompaniyasi bilan tuzgan strategik hamkorligi haqidagi maxfiy maʼlumotlardan oʻz manfaatlari yoʻlida foydalanganlikda gumon qilinmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Nyu-York janubiy okrugi prokuraturasi tomonidan eʼlon qilingan ayblov xulosasiga koʻra, muhandislar ushbu insayderlik sxemasi orqali 300 ming dollardan ortiq noqonuniy foyda koʻrgan. Ushbu holat jahon avtomobil sanoatidagi eng yirik kelishuvlardan biri arafasida yuz bergani jamoatchilik eʼtiborini tortdi.

"Project Climb" va maxfiy maʼlumotlar

Tergov materiallarida keltirilishicha, Stamp va Plank Volkswagen va Rivian oʻrtasidagi hamkorlik loyihasi (ichki kodli nomi “Project Climb”) haqida rasmiy eʼlon berilishidan avval xabar topishgan. Ular ushbu maʼlumotdan foydalanib, Rivian aksiyalari va opsionlarini arzon narxda sotib olishgan. 2024-yilning 25-iyun kuni tomonlar elektromobillar uchun dasturiy taʼminot va arxitektura ishlab chiqish boʻyicha qoʻshma korxona tuzishini eʼlon qilganidan soʻng, Rivian aksiyalari narxi 23 foizga koʻtarilib ketgan.

Volkswagen dastlab Rivian kompaniyasiga 5 milliard dollar sarmoya kiritishni rejalashtirgan edi, biroq keyinchalik investitsiya miqdori 5,8 milliard dollarga yetdi. Hozirda Volkswagen ushbu Amerika startapining eng yirik aksiyadoriga aylangan. Aksiyalar narxi keskin koʻtarilganidan soʻng, ayblanuvchilar oʻz ulushlarini sotib, moʻmay daromadni qoʻlga kiritishgan.

Qidiruv tizimidagi shubhali soʻrovlar

Qiziqarli jihati shundaki, gumonlanuvchilar oʻz qilmishlarining noqonuniy ekanini anglashgan. Kelishuv eʼlon qilinishidan sakkiz kun avval Michael Stamp internet orqali “insayderlik savdosi uchun javobgarlikka tortish muddati” haqida maʼlumot qidirgan. Plankning yaqin qarindoshi esa nemis tilida “insayderlik savdosi qanday jazolanadi?” mazmunidagi soʻrovlarni amalga oshirgan.

AQSH prokurori Jay Claytonning taʼkidlashicha, bunday harakatlar moliya bozorlarining adolatli va samarali ishlash tamoyillariga putur yetkazadi. “Insayderlik savdosi oddiy investorlarga zarar yetkazadigan va bozorga boʻlgan ishonchni soʻndiradigan jinoyatdir”, deya qoʻshimcha qildi prokuror.

Hozirda San-Xose shahrida istiqomat qiluvchi har ikki muhandis qoʻlga olingan. Agar ularning aybi sudda isbotlansa, federal qonunchilikka koʻra 25 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Volkswagen va Rivian vakillari hozircha ushbu vaziyat yuzasidan rasmiy izoh berishdan tiyilmoqda.

VolkswagenRivianInsayderlikAQSHElektromobillar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oppo K15 sotuvga chiqdi: 8000 mAch akkumulyator va faol sovutish tizimiga ega smartfonOppo K15 sotuvga chiqdi: 8000 mAch akkumulyator va faol sovutish tizimiga ega smartfonBugun, 01:22Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra avtonomlik boʻyicha raqiblariga imkoniyatni boy berdiSamsung Galaxy Z Fold 8 Ultra avtonomlik boʻyicha raqiblariga imkoniyatni boy berdiBugun, 00:57Oʻrta Osiyo osmonida yangi davr: Ostonada ilk bor uchuvchisiz aerotaksi sinovdan oʻtkazildiOʻrta Osiyo osmonida yangi davr: Ostonada ilk bor uchuvchisiz aerotaksi sinovdan oʻtkazildiBugun, 00:21Rossiyaning yangilangan Yak-130M oʻquv-jangovar samolyotlari 2028-yildan yetkazib beriladiRossiyaning yangilangan Yak-130M oʻquv-jangovar samolyotlari 2028-yildan yetkazib beriladiKecha, 23:52Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqdaSamsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqdaKecha, 23:24Cognition kompaniyasi Poke startapini sotib oldi: Sunʼiy intellekt endi doʻstga aylanadiCognition kompaniyasi Poke startapini sotib oldi: Sunʼiy intellekt endi doʻstga aylanadiKecha, 23:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob