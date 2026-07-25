Oʻrta Osiyo osmonida yangi davr: Ostonada ilk bor uchuvchisiz aerotaksi sinovdan oʻtkazildi
Qozogʻiston poytaxti Ostona shahrida mintaqa aviatsiya tarixi uchun muhim voqea yuz berdi: ilk bor elektr quvvati bilan ishlaydigan AutoFlight Prosperity aerotaksisining namoyish parvozi muvaffaqiyatli amalga oshirildi. Ushbu texnologik sinov transport tizimini raqamlashtirish va shahar ichidagi aviatsiyani rivojlantirish yoʻlidagi muhim qadam sifatida baholanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Parvoz Ostona shahridagi “Qazanat” ippodromi hududida tashkil etildi. Mazkur tadbir Qozogʻistonning Alatau Advance Air Group kompaniyasi va Xitoyning AutoFlight brendi hamkorligida oʻtkazildi. Qurilma vertikal ravishda havoga koʻtarilish va qoʻnish xususiyatiga ega boʻlib, bu uni zamonaviy megapolislar sharoitida foydalanish uchun juda qulay qiladi.
Texnik imkoniyatlar va parvoz tafsilotlariNamoyish parvozi taxminan 10 daqiqa davom etdi. Bu vaqt ichida aerotaksi belgilangan trayektoriya boʻylab 2,4 kilometr masofani bosib oʻtdi va havoda ikki marta doira yasadi. Xavfsizlik choralarini taʼminlash maqsadida ushbu ilk sinov jarayonida kabinada odamlar boʻlmadi; apparat toʻliq avtomatik rejimda, masofadan boshqarildi.
AutoFlight Prosperity modeli oʻzining texnik koʻrsatkichlari bilan soha mutaxassislarini hayratda qoldirmoqda. Kelajakda ushbu havo transporti quyidagi imkoniyatlarga ega boʻlishi kutilmoqda:
- Bir nafar uchuvchi va besh nafar yoʻlovchini tashish quvvati;
- Jami 13 ta elektr dvigatel yordamida harakatlanish;
- Maksimal tezlik soatiga 200 kilometrgacha;
- Bir marta quvvatlanish orqali 200 kilometr masofani bosib oʻtish imkoniyati.
Mintaqamizda bunday texnologiyalarning sinovdan oʻtkazilishi Oʻrta Osiyo davlatlarining yuqori texnologiyali transport yechimlariga boʻlgan qiziqishi ortib borayotganidan dalolat beradi. Agar loyiha muvaffaqiyatli rivojlansa, kelajakda tirbandliklar muammosi havoda harakatlanuvchi aqlli taksilar yordamida hal etilishi mumkin.
…