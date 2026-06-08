Juno sunʻiy yoʻldoshlar uchun detonatsion dvigatelni sinovdan oʻtkazadi

·22·Texno
Juno sunʻiy yoʻldoshlar uchun detonatsion dvigatelni sinovdan oʻtkazadi

AQSHning Juno Propulsion kompaniyasi sunʻiy yoʻldoshlar uchun moʻljallangan yangi turdagi — rotatsion detonatsion dvigatel (Rotating Detonation Engine, RDE) ishlanmasini yakunlash uchun 1,4 million dollar miqdorida investitsiya jalb qildi. Ushbu mablagʻlar qurilmani 2027-yilning birinchi choragiga rejalashtirilgan ilk orbital sinovlargacha yetkazishga yordam beradi. Iris deb nomlangan asosiy loyiha Momentus platformasida foydali yuk sifatida koinotga uchirilishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Rotatsion detonatsion dvigatellar raketa texnikasining eng istiqbolli yoʻnalishlaridan biri hisoblanadi. Anʻanaviy dvigatellardan farqli oʻlaroq, RDE texnologiyasida yoqilgʻi barqaror yonish oʻrniga, uzluksiz aylanuvchi detonatsiya toʻlqini orqali ishlaydi. Nazariy jihatdan, bu yondashuv bir xil miqdordagi yoqilgʻi sarfi bilan yuqoriroq samaradorlikka erishish imkonini beradi. Juno Propulsion bosh direktori Alexis Harrounʻning soʻzlariga koʻra, oʻtkazilgan sinovlar anʻanaviy sxemalardan 7 foiz yuqori samaradorlikni koʻrsatgan.

Yangi ishlanmaning yana bir muhim afzalligi yoqilgʻi turidir. Koʻplab sunʻiy yoʻldoshlar hali ham oʻta zaharli gidrazindan foydalanadi, Juno tizimi esa xavfsizroq va arzonroq boʻlgan azot oksidi va etan aralashmasida ishlaydi. Birinchi parvoz davomida dvigatelning koinotda ishga tushishi, orbitani oʻzgartirish uchun uzoq muddatli manyovrlar va yuqori aniqlikdagi qisqa impulslarni amalga oshirish qobiliyati tekshiriladi.

Hozirda JAXA va Venus Aerospace kabi tashkilotlar ham shunga oʻxshash loyihalar ustida ishlamoqda, biroq Juno oʻz ishlab chiqarish quvvatlarini yaratish orqali bozorda ajralib turishni rejalashtirmoqda. Agar 2027-yildagi namoyish muvaffaqiyatli oʻtsa, ushbu dvigatellar kichik sunʻiy yoʻldoshlar uchun yuqori samaradorlik, ixchamlik va arzon ekspluatatsiyani taʻminlovchi yangi standartga aylanishi mumkin.

JunoKosmosTexnologiyaSunʻiy YoʻldoshNASA
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NotebookLM yangilanishi chat orqali manbalar bazasini yaratishga yordam beradiNotebookLM yangilanishi chat orqali manbalar bazasini yaratishga yordam beradiBugun, 16:20Startup Battlefield 2026 tanloviga ariza topshirish: Asosiy talablarStartup Battlefield 2026 tanloviga ariza topshirish: Asosiy talablarBugun, 16:20WhatsApp sud qarorini buzgan NSO Groupʻning yangi hujumlarini toʻxtatdiWhatsApp sud qarorini buzgan NSO Groupʻning yangi hujumlarini toʻxtatdiBugun, 15:55NVIDIA RTX Spark: Shaxsiy kompyuterlar uchun dunyodagi eng samarali chipNVIDIA RTX Spark: Shaxsiy kompyuterlar uchun dunyodagi eng samarali chipBugun, 15:54Amazon sunʼiy intellekt yordamida shaxsiy mahsulotlar yaratish imkonini berdiAmazon sunʼiy intellekt yordamida shaxsiy mahsulotlar yaratish imkonini berdiBugun, 15:51Sam Bankman-Fried Trumpdan afv etishni soʻradiSam Bankman-Fried Trumpdan afv etishni soʻradiBugun, 15:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus