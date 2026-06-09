Apple App Store doʻkonida ilovalar uchun umumiy obunalar joriy etiladi

·0·Texno
Apple App Store doʻkonida ilovalar uchun umumiy obunalar joriy etiladi

Apple kompaniyasi ilk bor dasturchilarga oʻzaro hamkorlikda App Store orqali obuna paketlarini (bundles) taklif qilish imkoniyatini yaratmoqda. Bu yangilik foydalanuvchilarga bir nechta ilovaga alohida obuna boʻlgandan koʻra arzonroq narxda kirish imkonini beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Kompaniya oʻzining Worldwide Developers Conference (WWDC) tadbirida App Bundles funksiyasining kengaytirilganini eʻlon qildi. Ilgari faqat bitta dasturchi oʻziga tegishli bir nechta ilovani paket koʻrinishida sotishi mumkin edi. Endilikda turli kompaniyalar birlashib, foydalanuvchilarga "kamroq evaziga koʻproq mahsulot" taqdim etishlari mumkin boʻladi.

Ushbu strategiya oqimli uzatish (streaming) va media sohasida keng tarqalgan usulga oʻxshaydi. Masalan, HBO va Disney kabi gigantlar oʻz obunalarini paket qilib sotish orqali mijozlarni ushlab qolishadi. Endi Apple ekotizimidagi dasturchilar ham oʻzaro raqobatlashmaydigan, ammo mijozlar bazasi oʻxshash boʻlgan ilovalarni birlashtira oladilar.

Misol uchun, ijodkorlar uchun moʻljallangan paket ichida kamera ilovasi, foto va video tahrirlash vositalari hamda ijtimoiy tarmoqlarga kontent joylash dasturi boʻlishi mumkin. Shuningdek, unumdorlikni oshirishga xizmat qiluvchi ilovalar ishlab chiquvchilari oʻzlarining vazifalar roʻyxati (to-do list) ilovasini boshqa bir dasturchining taqvim ilovasi bilan birlashtirib sotishi mumkin.

Apple maʻlumotiga koʻra, dasturchilar "Suites" deb nomlangan maxsus obuna paketlarini ham yaratishlari mumkin. Bu paketlar ichidagi ilovalarni alohida sotib olib boʻlmaydi, ular faqat toʻplam tarkibida taqdim etiladi. Bu qadam App Store ekotizimida foydalanuvchilarning sodiqligini oshirishga xizmat qiladi.

AppleApp StoreiPhoneIlovaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiyada agrodronlar qishloq xoʻjaligi maydonlarini qayta ishlashni boshladiRossiyada agrodronlar qishloq xoʻjaligi maydonlarini qayta ishlashni boshladiBugun, 14:59Noutbuk va smartfonlar uchun yangi yigʻim: Toʻlov miqdori brendga bogʻliq boʻladiNoutbuk va smartfonlar uchun yangi yigʻim: Toʻlov miqdori brendga bogʻliq boʻladiBugun, 14:53Apple App Store doʻkonida shaxsiylashtirilgan tavsiyalar joriy etildiApple App Store doʻkonida shaxsiylashtirilgan tavsiyalar joriy etildiBugun, 14:52Yandex Drops sunʻiy intellektli quloqchinlari OWASP xavfsizlik tekshiruvidan oʻtdiYandex Drops sunʻiy intellektli quloqchinlari OWASP xavfsizlik tekshiruvidan oʻtdiBugun, 14:22Rossiyada «Gosuslugi» portalida kiberfiribgarlikka qarshi «xavf tugmasi» paydo boʻladiRossiyada «Gosuslugi» portalida kiberfiribgarlikka qarshi «xavf tugmasi» paydo boʻladiBugun, 14:22Yandex qidiruv tizimida «puxososlar» haqida mini-oʻyin paydo boʻldiYandex qidiruv tizimida «puxososlar» haqida mini-oʻyin paydo boʻldiBugun, 13:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus