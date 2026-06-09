Apple App Store doʻkonida ilovalar uchun umumiy obunalar joriy etiladi
Apple kompaniyasi ilk bor dasturchilarga oʻzaro hamkorlikda App Store orqali obuna paketlarini (bundles) taklif qilish imkoniyatini yaratmoqda. Bu yangilik foydalanuvchilarga bir nechta ilovaga alohida obuna boʻlgandan koʻra arzonroq narxda kirish imkonini beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Kompaniya oʻzining Worldwide Developers Conference (WWDC) tadbirida App Bundles funksiyasining kengaytirilganini eʻlon qildi. Ilgari faqat bitta dasturchi oʻziga tegishli bir nechta ilovani paket koʻrinishida sotishi mumkin edi. Endilikda turli kompaniyalar birlashib, foydalanuvchilarga "kamroq evaziga koʻproq mahsulot" taqdim etishlari mumkin boʻladi.
Ushbu strategiya oqimli uzatish (streaming) va media sohasida keng tarqalgan usulga oʻxshaydi. Masalan, HBO va Disney kabi gigantlar oʻz obunalarini paket qilib sotish orqali mijozlarni ushlab qolishadi. Endi Apple ekotizimidagi dasturchilar ham oʻzaro raqobatlashmaydigan, ammo mijozlar bazasi oʻxshash boʻlgan ilovalarni birlashtira oladilar.
Misol uchun, ijodkorlar uchun moʻljallangan paket ichida kamera ilovasi, foto va video tahrirlash vositalari hamda ijtimoiy tarmoqlarga kontent joylash dasturi boʻlishi mumkin. Shuningdek, unumdorlikni oshirishga xizmat qiluvchi ilovalar ishlab chiquvchilari oʻzlarining vazifalar roʻyxati (to-do list) ilovasini boshqa bir dasturchining taqvim ilovasi bilan birlashtirib sotishi mumkin.
Apple maʻlumotiga koʻra, dasturchilar "Suites" deb nomlangan maxsus obuna paketlarini ham yaratishlari mumkin. Bu paketlar ichidagi ilovalarni alohida sotib olib boʻlmaydi, ular faqat toʻplam tarkibida taqdim etiladi. Bu qadam App Store ekotizimida foydalanuvchilarning sodiqligini oshirishga xizmat qiladi.
…