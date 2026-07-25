Sunʼiy intellekt olamida yangi gigant: Prentis laboratoriyasi 100 million dollar jalb qilmoqda

·49·Texno
Sunʼiy intellekt olamida yangi gigant: Prentis laboratoriyasi 100 million dollar jalb qilmoqda

Sunʼiy intellekt texnologiyalari jadal rivojlanayotgan bir davrda, sohaning taniqli vakillari Reid Hoffman va Mark Pincus tomonidan asos solingan Prentis laboratoriyasi yirik investitsiya bosqichiga yaqin turibdi. TechCrunch nashrining xabar berishicha, kompaniya 1 milliard dollar qiymatida baholangan holda 100 million dollar miqdorida mablagʻ toʻplash boʻyicha muzokaralar olib bormoqda. Mazkur startap oddiy foydalanuvchilar kabi kompyuterni boshqara oladigan agentlarni yaratishga ixtisoslashgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Prentis loyihasi joriy yilning aprel oyida ish boshlagan boʻlishiga qaramay, allaqachon investorlar va yirik mijozlar eʼtiborini tortishga ulgurdi. Kompaniya ofis xodimlarining hujjatlar va turli tizimlar bilan ishlash jarayonlarini oʻrganuvchi modellarni oʻqitmoqda. Maqsad — sugʻurta daʼvolarini koʻrib chiqish yoki bojxona toʻlovlarini qaytarish kabi murakkab va koʻp vaqt talab qiladigan rutin vazifalarni toʻliq avtomatlashtirishdir.

Texnologik ustunlik va raqobat

Prentis vakillarining taʼkidlashicha, ularning Hive-32B deb nomlangan modeli WindowsAgentArena va ScreenSpot-v2 kabi testlarda OpenAI va Anthropic kabi gigantlarning mahsulotlaridan oʻzib ketgan. Startap oʻz modelining raqobatchilardan 10 barobar arzonroq ekanligini va kundalik ish jarayonlariga tatbiq etish uchun ancha tejamkor ekanligini daʼvo qilmoqda. Bu esa kompaniyalarga inson omilini kamaytirgan holda samaradorlikni oshirish imkonini beradi.

Hozirgi kunda Prentis bir qator yirik ishlab chiqaruvchilar va tibbiy xizmat koʻrsatuvchi tashkilotlar bilan jami 50 million dollarlik shartnomalar imzolagan. Kompaniya prognozlariga koʻra, joriy yilning uchinchi choragiga kelib, yillik daromad koʻrsatkichi 75 million dollarga yetishi kutilmoqda. Biroq, bu raqamlar mijozlar erishgan iqtisodiy tejamkorlikning 20 foizi miqdoridagi komissiya toʻlovlariga asoslangan.

Asoschilarning tajribasi va bozor istiqboli

Loyiha rahbari Ritankar Das texnologiya olamida oʻziga xos obroʻga ega. U 18 yoshida UC Berkeley universitetini tamomlab, soʻngra Oxford va Cambridge kabi nufuzli dargohlarda tahsil olgan. Das oʻzining Titan xoldingi orqali sunʼiy intellekt yoʻnalishidagi startaplarni rivojlantirib kelmoqda. Prentis uning navbatdagi ambitsiyali loyihasi boʻlib, u nafaqat matn yozish, balki amaliy ishlarni bajaruvchi AI agentlar davrini boshlab bermoqchi.

Kompyuterni boshqarishga moʻljallangan AI agentlar bozori hozirda juda raqobatbardosh. Ushbu yoʻnalishda quyidagi kompaniyalar faol ish olib bormoqda:

  • Anthropic — yaqinda Vercept startapini sotib olib, oʻz jamoasini kuchaytirdi;
  • OpenAI — ChatGPT imkoniyatlarini kengaytirish ustida ishlamoqda;
  • Thinking Machines Lab — Mira Murati boshchiligidagi yangi laboratoriya;
  • Microsoft va Google — oʻz operatsion tizimlariga AI agentlarni integratsiya qilishga urinmoqda.
Prentis startapi dasturlashdan koʻra, kundalik ofis ishlarini avtomatlashtirish kelajakda sunʼiy intellektning eng katta foydalanish sohasiga aylanishiga ishonmoqda. Agar kompaniya oʻz oldiga qoʻygan maqsadlariga erishsa, yaqin yillarda ofis ishlarining katta qismi inson aralashuvisiz bajariladigan darajaga yetishi mumkin.

PrentisSunʼiy IntellektStartapReid HoffmanTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yevropa Oyni oʻrganish uchun ilk MAGPIE lunoxodini yaratishga 65 million yevro ajratdiYevropa Oyni oʻrganish uchun ilk MAGPIE lunoxodini yaratishga 65 million yevro ajratdiBugun, 20:59Sunʼiy quyosh sari qadam: AQSHda Texatron termoyadro reaktori sinovlariga ruxsat berildiSunʼiy quyosh sari qadam: AQSHda Texatron termoyadro reaktori sinovlariga ruxsat berildiBugun, 20:24Specialized kompaniyasi yengil va oʻta kuchli S-Works Turbo Levo R elektromobilini taqdim etdiSpecialized kompaniyasi yengil va oʻta kuchli S-Works Turbo Levo R elektromobilini taqdim etdiBugun, 19:56Roskosmos Baykonurdan voz kechmaydi: Toʻqqizta Proton-M raketasi uchirilishi kutilmoqdaRoskosmos Baykonurdan voz kechmaydi: Toʻqqizta Proton-M raketasi uchirilishi kutilmoqdaBugun, 19:29Gigabyte kompaniyasi GeForce RTX 4090 kafolatidan voz kechdi: Sabablar noaniq qolmoqdaGigabyte kompaniyasi GeForce RTX 4090 kafolatidan voz kechdi: Sabablar noaniq qolmoqdaBugun, 18:51Sunʼiy intellekt markazlari elektr tarmoqlari uchun kutilmagan xavfga aylandiSunʼiy intellekt markazlari elektr tarmoqlari uchun kutilmagan xavfga aylandiBugun, 18:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob