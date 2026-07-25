Sunʼiy intellekt olamida yangi gigant: Prentis laboratoriyasi 100 million dollar jalb qilmoqda
Sunʼiy intellekt texnologiyalari jadal rivojlanayotgan bir davrda, sohaning taniqli vakillari Reid Hoffman va Mark Pincus tomonidan asos solingan Prentis laboratoriyasi yirik investitsiya bosqichiga yaqin turibdi. TechCrunch nashrining xabar berishicha, kompaniya 1 milliard dollar qiymatida baholangan holda 100 million dollar miqdorida mablagʻ toʻplash boʻyicha muzokaralar olib bormoqda. Mazkur startap oddiy foydalanuvchilar kabi kompyuterni boshqara oladigan agentlarni yaratishga ixtisoslashgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Prentis loyihasi joriy yilning aprel oyida ish boshlagan boʻlishiga qaramay, allaqachon investorlar va yirik mijozlar eʼtiborini tortishga ulgurdi. Kompaniya ofis xodimlarining hujjatlar va turli tizimlar bilan ishlash jarayonlarini oʻrganuvchi modellarni oʻqitmoqda. Maqsad — sugʻurta daʼvolarini koʻrib chiqish yoki bojxona toʻlovlarini qaytarish kabi murakkab va koʻp vaqt talab qiladigan rutin vazifalarni toʻliq avtomatlashtirishdir.
Texnologik ustunlik va raqobatPrentis vakillarining taʼkidlashicha, ularning Hive-32B deb nomlangan modeli WindowsAgentArena va ScreenSpot-v2 kabi testlarda OpenAI va Anthropic kabi gigantlarning mahsulotlaridan oʻzib ketgan. Startap oʻz modelining raqobatchilardan 10 barobar arzonroq ekanligini va kundalik ish jarayonlariga tatbiq etish uchun ancha tejamkor ekanligini daʼvo qilmoqda. Bu esa kompaniyalarga inson omilini kamaytirgan holda samaradorlikni oshirish imkonini beradi.
Hozirgi kunda Prentis bir qator yirik ishlab chiqaruvchilar va tibbiy xizmat koʻrsatuvchi tashkilotlar bilan jami 50 million dollarlik shartnomalar imzolagan. Kompaniya prognozlariga koʻra, joriy yilning uchinchi choragiga kelib, yillik daromad koʻrsatkichi 75 million dollarga yetishi kutilmoqda. Biroq, bu raqamlar mijozlar erishgan iqtisodiy tejamkorlikning 20 foizi miqdoridagi komissiya toʻlovlariga asoslangan.
Asoschilarning tajribasi va bozor istiqboliLoyiha rahbari Ritankar Das texnologiya olamida oʻziga xos obroʻga ega. U 18 yoshida UC Berkeley universitetini tamomlab, soʻngra Oxford va Cambridge kabi nufuzli dargohlarda tahsil olgan. Das oʻzining Titan xoldingi orqali sunʼiy intellekt yoʻnalishidagi startaplarni rivojlantirib kelmoqda. Prentis uning navbatdagi ambitsiyali loyihasi boʻlib, u nafaqat matn yozish, balki amaliy ishlarni bajaruvchi AI agentlar davrini boshlab bermoqchi.
Kompyuterni boshqarishga moʻljallangan AI agentlar bozori hozirda juda raqobatbardosh. Ushbu yoʻnalishda quyidagi kompaniyalar faol ish olib bormoqda:
- Anthropic — yaqinda Vercept startapini sotib olib, oʻz jamoasini kuchaytirdi;
- OpenAI — ChatGPT imkoniyatlarini kengaytirish ustida ishlamoqda;
- Thinking Machines Lab — Mira Murati boshchiligidagi yangi laboratoriya;
- Microsoft va Google — oʻz operatsion tizimlariga AI agentlarni integratsiya qilishga urinmoqda.
…