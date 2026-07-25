Koinotga parvoz vaqtida kutilmagan hodisa: Xitoy raketasini chaqmoq urdi

·123·Texno
Koinotga parvoz vaqtida kutilmagan hodisa: Xitoy raketasini chaqmoq urdi

Xitoyning Long March 3B (Chanchjen-3B) raketasi ochiq fazoga koʻtarilish vaqtida toʻgʻridan-toʻgʻri chaqmoq zarbasiga duch keldi. Shunga qaramay, raketa oʻz missiyasini muvaffaqiyatli davom ettirib, belgilangan vazifani toʻliq bajardi. Ushbu noyob hodisa koinot texnologiyalarining ekstremal sharoitlarga qanchalik chidamli ekanligini yana bir bor isbotladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Voqea Sichan kosmodromidan start berilganidan taxminan 30 soniya oʻtgach sodir boʻlgan. SpaceNews nashrining xabar berishicha, guvohlar tomonidan tasvirga olingan videolarda kuchli elektr razryadi raketaning korpusiga borib urilganini aniq koʻrish mumkin. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan ushbu kadrlar koʻplab muhokamalarga sabab boʻldi, chunki parvoz vaqtida raketani chaqmoq urishi juda kam uchraydigan hodisadir.

Xitoy aerokosmik fan va texnika korporatsiyasi (CASC) missiya yakunlari boʻyicha rasmiy bayonot berdi. Unda qayd etilishicha, raketa foydali yukni hisoblangan orbitaga muvaffaqiyatli olib chiqqan. Qizigʻi shundaki, rasmiy xabarda chaqmoq urishi bilan bogʻliq insident tilga olinmagan, biroq vizual dalillar va mustaqil ekspertlar buni tasdiqlamoqda.

Tarixdagi oʻxshash hodisalar

Kosmonavtika tarixida bunday holatlar barmoq bilan sanarli darajada kam. Eng mashhur hodisa 1969-yilda Apollo 12 missiyasi vaqtida yuz bergan. Oʻshanda startdan bir necha oʻn soniya oʻtgach, raketa ikki marta chaqmoq zarbasiga uchragan edi. Oʻsha vaziyatda kemaning bort tizimlarida jiddiy nosozliklar yuzaga kelgan, biroq ekipaj boshqaruvni tiklab, Oyga parvozni davom ettirishga muvaffaq boʻlgan.

Shuningdek, 2019-yilda Rossiyaning “Soyuz” raketasi bilan ham shunday voqea sodir boʻlgan edi. Oʻshanda ham chaqmoq zarbasi sunʼiy yoʻldoshlarni orbitaga chiqarishga xalaqit bera olmagan. Zamonaviy muhandislik yutuqlari raketalarni loyihalashda atmosfera elektrining taʼsirini oldindan hisobga olish imkonini beradi.

Bugungi kunda kosmik apparatlar maxsus himoya tizimlari va ekranlashtirilgan korpuslar bilan jihozlanadi. Bu tizimlar elektr zaryadini raketa ichidagi nozik elektronika qurilmalariga zarar yetkazmasdan, korpus boʻylab oʻtkazib yuborishga moʻljallangan. Shunga qaramay, balandlikka koʻtarilayotgan raketaga chaqmoq urishi hamon eng hayratlanarli va xavfli hodisalardan biri boʻlib qolmoqda.

Ekspertlarning taʼkidlashicha, Long March 3B bilan bogʻliq vaziyat Xitoyning kosmik texnologiyalari xalqaro standartlarga toʻliq javob berishini va kutilmagan tabiiy ofatlarga tayyorligini koʻrsatdi. Missiyaning muvaffaqiyati Pekinning koinotni tadqiq qilish dasturidagi muhim qadamlardan biri sifatida baholanmoqda.

XitoyRaketaKosmosLong MarchTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yevropa Oyni oʻrganish uchun ilk MAGPIE lunoxodini yaratishga 65 million yevro ajratdiYevropa Oyni oʻrganish uchun ilk MAGPIE lunoxodini yaratishga 65 million yevro ajratdiBugun, 20:59Sunʼiy quyosh sari qadam: AQSHda Texatron termoyadro reaktori sinovlariga ruxsat berildiSunʼiy quyosh sari qadam: AQSHda Texatron termoyadro reaktori sinovlariga ruxsat berildiBugun, 20:24Specialized kompaniyasi yengil va oʻta kuchli S-Works Turbo Levo R elektromobilini taqdim etdiSpecialized kompaniyasi yengil va oʻta kuchli S-Works Turbo Levo R elektromobilini taqdim etdiBugun, 19:56Roskosmos Baykonurdan voz kechmaydi: Toʻqqizta Proton-M raketasi uchirilishi kutilmoqdaRoskosmos Baykonurdan voz kechmaydi: Toʻqqizta Proton-M raketasi uchirilishi kutilmoqdaBugun, 19:29Gigabyte kompaniyasi GeForce RTX 4090 kafolatidan voz kechdi: Sabablar noaniq qolmoqdaGigabyte kompaniyasi GeForce RTX 4090 kafolatidan voz kechdi: Sabablar noaniq qolmoqdaBugun, 18:51Sunʼiy intellekt markazlari elektr tarmoqlari uchun kutilmagan xavfga aylandiSunʼiy intellekt markazlari elektr tarmoqlari uchun kutilmagan xavfga aylandiBugun, 18:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob