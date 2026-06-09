Noutbuk va smartfonlar uchun yangi yigʻim: Toʻlov miqdori brendga bogʻliq boʻladi
Rossiya hukumati elektronika ishlab chiqaruvchilari va importerlari uchun texnologik yigʻim mexanizmini oʻzgartirishni taklif qildi. Soliq kodeksiga kiritilayotgan oʻzgartirishlarga koʻra, toʻlov miqdori nafaqat tovar toifasiga, balki qurilmaning aniq brendi, modeli va texnik xususiyatlariga ham bogʻliq boʻladi. Bu haqda RBK nashri xabar bermoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Avvalroq mahsulotlarning ayrim toifalari uchun qatʼiy stavkalar belgilash koʻzda tutilgan edi. Endilikda tabaqalashtirilgan yondashuvdan foydalanish taklif etilmoqda, bunda yigʻimning maksimal miqdori har bir mahsulot birligi uchun 5 ming rublgacha yetishi mumkin. Aniq stavkalar va hisoblash metodikasini Sanoat va savdo vazirligi belgilaydi.
Shu bilan birga, hukumat yangi tizimni ishga tushirish muddatini koʻchirishga qaror qildi. Agar dastlab texnologik yigʻimni 2026-yil 1-sentyabrdan joriy etish rejalashtirilgan boʻlsa, endi bu muddat 2026-yil 1-dekabrga koʻchirildi. Vazirlik vakillarining soʻzlariga koʻra, ushbu qaror bozor ishtirokchilarining istaklarini inobatga olgan holda qabul qilingan.
Texnologik yigʻim ham import qilinadigan, ham Rossiyada ishlab chiqarilgan elektronika mahsulotlariga nisbatan qoʻllaniladi. Rasmiylar ushbu mablagʻlar mahalliy elektronika sanoatini rivojlantirish uchun investitsiya manbai boʻlishiga va ishlab chiqarishni mahalliylashtirishni ragʻbatlantirishiga umid qilmoqda.
Avvalroq soha vakillari yangi toʻlovning joriy etilishiga qarshi chiqib, mahsulot tannarxi oshishi va yakuniy isteʼmolchilar uchun narxlarning koʻtarilishi mumkinligidan ogohlantirgan edi. Ayrim bozor ishtirokchilari qoʻshimcha yuklama mahalliy ishlab chiqaruvchilarga ham salbiy taʼsir koʻrsatishidan xavotirda.
…