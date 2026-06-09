Noutbuk va smartfonlar uchun yangi yigʻim: Toʻlov miqdori brendga bogʻliq boʻladi

·0·Texno
Noutbuk va smartfonlar uchun yangi yigʻim: Toʻlov miqdori brendga bogʻliq boʻladi

Rossiya hukumati elektronika ishlab chiqaruvchilari va importerlari uchun texnologik yigʻim mexanizmini oʻzgartirishni taklif qildi. Soliq kodeksiga kiritilayotgan oʻzgartirishlarga koʻra, toʻlov miqdori nafaqat tovar toifasiga, balki qurilmaning aniq brendi, modeli va texnik xususiyatlariga ham bogʻliq boʻladi. Bu haqda RBK nashri xabar bermoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Avvalroq mahsulotlarning ayrim toifalari uchun qatʼiy stavkalar belgilash koʻzda tutilgan edi. Endilikda tabaqalashtirilgan yondashuvdan foydalanish taklif etilmoqda, bunda yigʻimning maksimal miqdori har bir mahsulot birligi uchun 5 ming rublgacha yetishi mumkin. Aniq stavkalar va hisoblash metodikasini Sanoat va savdo vazirligi belgilaydi.

Shu bilan birga, hukumat yangi tizimni ishga tushirish muddatini koʻchirishga qaror qildi. Agar dastlab texnologik yigʻimni 2026-yil 1-sentyabrdan joriy etish rejalashtirilgan boʻlsa, endi bu muddat 2026-yil 1-dekabrga koʻchirildi. Vazirlik vakillarining soʻzlariga koʻra, ushbu qaror bozor ishtirokchilarining istaklarini inobatga olgan holda qabul qilingan.

Texnologik yigʻim ham import qilinadigan, ham Rossiyada ishlab chiqarilgan elektronika mahsulotlariga nisbatan qoʻllaniladi. Rasmiylar ushbu mablagʻlar mahalliy elektronika sanoatini rivojlantirish uchun investitsiya manbai boʻlishiga va ishlab chiqarishni mahalliylashtirishni ragʻbatlantirishiga umid qilmoqda.

Avvalroq soha vakillari yangi toʻlovning joriy etilishiga qarshi chiqib, mahsulot tannarxi oshishi va yakuniy isteʼmolchilar uchun narxlarning koʻtarilishi mumkinligidan ogohlantirgan edi. Ayrim bozor ishtirokchilari qoʻshimcha yuklama mahalliy ishlab chiqaruvchilarga ham salbiy taʼsir koʻrsatishidan xavotirda.

TexnologiyaSmartfonNoutbukRossiyaIqtisodiyot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiyada agrodronlar qishloq xoʻjaligi maydonlarini qayta ishlashni boshladiRossiyada agrodronlar qishloq xoʻjaligi maydonlarini qayta ishlashni boshladiBugun, 14:59Apple App Store doʻkonida shaxsiylashtirilgan tavsiyalar joriy etildiApple App Store doʻkonida shaxsiylashtirilgan tavsiyalar joriy etildiBugun, 14:52Apple App Store doʻkonida ilovalar uchun umumiy obunalar joriy etiladiApple App Store doʻkonida ilovalar uchun umumiy obunalar joriy etiladiBugun, 14:51Yandex Drops sunʻiy intellektli quloqchinlari OWASP xavfsizlik tekshiruvidan oʻtdiYandex Drops sunʻiy intellektli quloqchinlari OWASP xavfsizlik tekshiruvidan oʻtdiBugun, 14:22Rossiyada «Gosuslugi» portalida kiberfiribgarlikka qarshi «xavf tugmasi» paydo boʻladiRossiyada «Gosuslugi» portalida kiberfiribgarlikka qarshi «xavf tugmasi» paydo boʻladiBugun, 14:22Yandex qidiruv tizimida «puxososlar» haqida mini-oʻyin paydo boʻldiYandex qidiruv tizimida «puxososlar» haqida mini-oʻyin paydo boʻldiBugun, 13:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus